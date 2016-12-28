قبل وبعد وتغييرات شاملة فى تلك الحمامات

فى بعض الأحيان يعتبر الحمام واحدة من أكثر الغرف داخل المنزل أهمالاً فدائماً ما نعطى الأهتمام الأكبر لتصميم واختيار ديكورات غرفة المعيشة والسفرة وغيرها من الغرف، أما الحمام ففى كثير من الأحيان يظل الأقل حظاً، ربما حان الوقت للتخلص من هذا الأهمال وأعطاء الحمام نظرة اهتمام، فاليوم نحن فى هوميفاى على موعد مع خس حمامات قديمة مهملة قام المصممون بأعادة تجديدها وأضافة بعض اللمسات من الجمال إلى تصميمها.