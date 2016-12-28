قبل وبعد وتغييرات شاملة فى تلك الحمامات

فى بعض الأحيان يعتبر الحمام واحدة من أكثر الغرف داخل المنزل أهمالاً فدائماً ما نعطى الأهتمام الأكبر لتصميم واختيار ديكورات غرفة المعيشة والسفرة وغيرها من الغرف، أما الحمام ففى كثير من الأحيان يظل الأقل حظاً، ربما حان الوقت للتخلص من هذا الأهمال وأعطاء الحمام نظرة اهتمام، فاليوم نحن فى هوميفاى على موعد مع خس حمامات قديمة مهملة قام المصممون بأعادة تجديدها وأضافة بعض اللمسات من الجمال إلى تصميمها.
هنا نحن أمام تصميم لحمام تشعر وكأنه عفا عليه الزمن، الحمام قديم جداً فى اختيارات ديكوراته وتصميمه التى بدت أيضاً غير منسجمة تماماً، الأرضيات من السيراميك لونه مختلف عن الجدران وباقى أثاث الحمام بشكل خلق فوضى فى التصميم وعدم انسجام، الحمام أيضاً اختيار الأضاءة مع الألوان لم يكن موفقاً فبدى الحمام مظلم وغير منظم.
تغيير جذري للحمام، فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض الحيادى فقط ليكون اللون الأساسى لتصميم الحمام بعيداً عن بهرجه الألوان وعدم تناسقها قبل التجديد، منطقة الحوض استغلها جيداً المصمم بعد التجديد وأضاف لها بعض الأرفف فى الأسفل حتى تستغل جيداً فى التخزين.
وهنا تصميم أخر لحمام قبل التجديد الذى بدا باهتاً وغير مميز بالمرة الحمام بالكامل من اللون الأبيض، دائماً ما نقول أن اللون الأبيض من الألوان المثالية فى التصميم والتى تحتاج إلى إلى أضافتها فى حمامك لو مساحته صغيرة حتى يعطي مزيداً من المساحات والراحة، ولكن هنا فى هذا الحمام اللون الابيض جعل الحمام باهتاً بسبب عدم اختيارة بطريقة مناسبة وتوظيفه فى التصميم بشكل جيد داخل الحمام.
وبعد التجديدات أصبح الحمام حقاً جذاباً ومميزاً، اللون الأبيض كان مهيمناً على الصميم مقل السابق ولكن لطريقة جذابة أكثر، جعلت تصميم الحمام لامع وأنيق، أعتمد المصمم على لمسة من اللون الأسود ليبرز الأناقة أكثر داخل الحمام واستغنى عن البانيو وعوضاً عنه استخدم هذا الدولاب الزجاجى المحيط بالدش ليحافظ اكثر على المساحات داخل الحمام لأن مساحته صغيرة، بشكل عام التغيير حقاً كان تغييراً جذرياً.
وهنا تصميم لحمام كما نرى مهمل وبلا روح، كل تفاصيله باهتة جداً على الرغم من ان اللون الأبيض هو المسيطر فى تصميمه، وعلى الغرم من اننا نتحدث دائمأ عن اهمية اللون الأبيض فى التصميمات لكن الأمر هنا مختلف فاستخدام اللون الأبيض هنا فى تصميمه اعطاه روحاً باهتة كما نرى بسبب عدم استخدامه بشكل صحيح.
وبعد التجديدات كما نرى أصبح حماماً اخر، لم يقوم المصمم بتغيير اللون الأبيض ولكن استخدمه بشكل مناسب أكثر مع لمسة من اللون الأزرق، قام المصمم بأستغلال الضوء وتسليطه بشكل مناسب على الحمام حتى يبرز تفاصيله وجماله أكثر.
حمام أخر كما نرى قبل التجديدات كان باهتاً وتقليدياً جداً وملئ باتفاصيل الباهته، الحمام مساحته صغيرة واستغلال المساحة بداخله لم يكن موفقاً تماماً، بأختصار كان باهتاً وغير موفق بالمرة فى اختيار تفاصيله، دعونا نرى كيف أصبح بعد لمسات التجديد.
وهنا بعد التجديدات أعطى المصمم للحمام روحاً مختلفة، على الرغم من انه لم يغير اللون الأبيض كما نرى لكنه استغله فى التصميم بطريقة مختلفة برزت جمال التصميم أكثر مع بعض اللمسات من اللون الرمادى الداكن، ولأن مساحة الحمان صغيرة تخلى المصمم عن فكرة البانيو وعوضاً عنها استخدم الستاند شاور لمزيد من استغلال للمساحات الصغيرة وتوفير مساحات أكبر داخل المكان.
وهنا قبل التجديدات وكما هو واضح الحمام منطفئ وغير مميز بالمرة، على الغرم من أهن هناك مساحات للتخزين وكل الأغراص مخزنة فى أماكنها ألا أن تشعر وكأن هناك فوضى واضحة فى الحمام.
وكان التغيير مذهلا، فكما نرى قام المصمم بأستبدال الأدوات الصحية القديمة بأخرى مميزة أكثر مع مزيد من الخطوط الحديثة فى التصميم ، الجدران أصبحت مزيج بين الرمادي الهادئ والأبيض، اعتمد المصمم على لمسات من الأضاءة بشكل رائع ومميز بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة وأضاءة تلك السبوتات.
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