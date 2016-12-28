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قبل وبعد وتغييرات شاملة فى تلك الحمامات

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify
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فى بعض الأحيان يعتبر الحمام واحدة من أكثر الغرف داخل المنزل أهمالاً فدائماً ما نعطى الأهتمام الأكبر لتصميم واختيار ديكورات غرفة المعيشة والسفرة وغيرها من الغرف، أما الحمام ففى كثير من الأحيان يظل الأقل حظاً، ربما حان الوقت للتخلص من هذا الأهمال وأعطاء الحمام نظرة اهتمام، فاليوم نحن فى هوميفاى على موعد مع خس حمامات قديمة مهملة قام المصممون بأعادة تجديدها وأضافة بعض اللمسات من الجمال إلى تصميمها.

1- قبل: قديم ومظلم

homify
homify

homify
homify
homify

هنا نحن أمام تصميم لحمام تشعر وكأنه عفا عليه الزمن، الحمام قديم جداً فى اختيارات ديكوراته وتصميمه التى بدت أيضاً غير منسجمة تماماً، الأرضيات من السيراميك لونه مختلف عن الجدران وباقى أثاث الحمام بشكل خلق فوضى فى التصميم وعدم انسجام، الحمام أيضاً اختيار الأضاءة مع الألوان لم يكن موفقاً فبدى الحمام مظلم وغير منظم.

بعد: أنيق وبسيط

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

تغيير جذري للحمام، فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض الحيادى فقط ليكون اللون الأساسى لتصميم الحمام بعيداً عن بهرجه الألوان وعدم تناسقها قبل التجديد، منطقة الحوض استغلها جيداً المصمم بعد التجديد وأضاف لها بعض الأرفف فى الأسفل حتى تستغل جيداً فى التخزين.

2- قبل: باهت وغير مميز

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

وهنا تصميم أخر لحمام قبل التجديد الذى بدا باهتاً وغير مميز بالمرة الحمام بالكامل من اللون الأبيض، دائماً ما نقول أن اللون الأبيض من الألوان المثالية فى التصميم والتى تحتاج إلى إلى أضافتها فى حمامك لو مساحته صغيرة حتى يعطي مزيداً من المساحات والراحة، ولكن هنا فى هذا الحمام اللون الابيض جعل الحمام باهتاً بسبب عدم اختيارة بطريقة مناسبة وتوظيفه فى التصميم بشكل جيد داخل الحمام.

بعد: جذاب ومميز

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

وبعد التجديدات أصبح الحمام حقاً جذاباً ومميزاً، اللون الأبيض كان مهيمناً على الصميم مقل السابق ولكن لطريقة جذابة أكثر، جعلت تصميم الحمام لامع وأنيق، أعتمد المصمم على لمسة من اللون الأسود ليبرز الأناقة أكثر داخل الحمام واستغنى عن البانيو وعوضاً عنه استخدم هذا الدولاب الزجاجى المحيط بالدش ليحافظ اكثر على المساحات داخل الحمام لأن مساحته صغيرة، بشكل عام التغيير حقاً كان تغييراً جذرياً.

3- قبل: مهمل وبلا روح

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

وهنا تصميم لحمام كما نرى مهمل وبلا روح، كل تفاصيله باهتة جداً على الرغم من ان اللون الأبيض هو المسيطر فى تصميمه، وعلى الغرم من اننا  نتحدث دائمأ عن اهمية اللون الأبيض فى التصميمات لكن الأمر هنا مختلف فاستخدام اللون الأبيض هنا فى تصميمه اعطاه روحاً باهتة كما نرى بسبب عدم استخدامه بشكل صحيح.

بعد: مبهج وجذاب

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

وبعد التجديدات كما نرى أصبح حماماً اخر، لم يقوم المصمم بتغيير اللون الأبيض ولكن استخدمه بشكل مناسب أكثر مع لمسة من اللون الأزرق، قام المصمم بأستغلال الضوء وتسليطه بشكل مناسب على الحمام حتى يبرز تفاصيله وجماله أكثر.

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4- قبل:تقليدى جداً

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

حمام أخر كما نرى قبل التجديدات كان باهتاً وتقليدياً جداً وملئ باتفاصيل الباهته، الحمام مساحته صغيرة واستغلال المساحة بداخله لم يكن موفقاً تماماً، بأختصار كان باهتاً وغير موفق بالمرة فى اختيار تفاصيله، دعونا نرى كيف أصبح بعد لمسات التجديد.

بعد: رائع ومختلف

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

وهنا بعد التجديدات أعطى المصمم للحمام روحاً مختلفة، على الرغم من انه لم يغير اللون الأبيض كما نرى  لكنه استغله فى التصميم بطريقة مختلفة برزت جمال التصميم أكثر مع بعض اللمسات من اللون الرمادى الداكن، ولأن مساحة الحمان صغيرة تخلى المصمم عن فكرة البانيو وعوضاً عنها استخدم الستاند شاور لمزيد من استغلال للمساحات الصغيرة وتوفير مساحات أكبر داخل المكان.

5- قبل: غير مميز بالمرة

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

وهنا قبل التجديدات وكما هو واضح الحمام منطفئ وغير مميز بالمرة، على الغرم من أهن هناك مساحات للتخزين وكل الأغراص مخزنة فى أماكنها ألا أن تشعر وكأن هناك فوضى واضحة فى الحمام.

بعد: حمام رائع

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

وكان التغيير مذهلا، فكما نرى قام المصمم بأستبدال الأدوات الصحية القديمة بأخرى مميزة أكثر مع مزيد من الخطوط الحديثة فى التصميم ، الجدران أصبحت مزيج بين الرمادي الهادئ والأبيض، اعتمد المصمم على لمسات من الأضاءة بشكل رائع ومميز بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة وأضاءة تلك السبوتات.

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