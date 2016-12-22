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منزل مساحته 100 متر بديكورات بديعة

هنادى موسى هنادى موسى
Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева حمام
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نذهب معًا فى رحلة مصورة لمنزل مشرق ومبهج في موسكو حيث يتميز تصميمه الداخلى بالدقة والإبداع فى كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، فهيا نستمتع بالتصميمات المبتكرة.

الإضاءة الليلية

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة المعيشة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

تعتمد إنارة الغرفة النهارية على ضوء الطبيعة الوفير وبجانبه تعمل وحدات الإضاءة المختلفة التي قمنا بتوزيعها في أنحاء الغرفة لتملأها بالأنوار ليلًا وتتنوع الإضاءة بين إضاءة عامة ومركزية وإضاءة هادئة.

غرفة المعيشة

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة المعيشة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

تتمتع غرفة المعيشة بتصميم حيوي يشمل كل تفاصيل الغرفة من ألوان وأثاث مريح وإضاءة طبيعية تملًا المكان بالدفء والانتعاش لنقضي أوقات مميزة مع أفراد الأسرة بها.

ركن القراءة

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة المعيشة
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

تحتوي الغرفة على كرسي قراءة مريح عندما نحب تخصيص بعض الوقت للقراءة مع وجود إنارة عملية تسلط الضوء على الكرسى لتستطيع القراءة بوضوح.

المطبخ

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева مطبخ
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

عبر باب جانبي من غرفة المعيشة نصل إلى المطبخ المهندم والمميز بألوانه المشرقة أيضًا.

ديكورات المطبخ

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева مطبخ
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

تتنوع ديكورات المطبخ فى كل تفاصيله بداية من ألوان الأرضية المتناغمة مع الأثاث، مرورًا بالطلاء المنقوش بروح عصرية وأخيرًا وحدات الإضاءة الأنيقة الموزعة فى السقف لتوفير إضاءة شاملة للمطبخ.

لمسات فنية

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

لن ننسى المساحات الخالية الموزعة فى الغرف والممرات فقمنا بتركيب بعض اللوحات الفنية المتناغمة مع ألوان الجدران بجانب وضع نباتات منعشة في أنحاء متفرقة من المنزل.

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غرفة نوم الزوجين

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

تتمتع غرفة النوم بألوان هادئة تساعد على الاسترخاء وسط أثاث بسيط وعملى وسرير مريح.

خزانة الملابس

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

صممنا خزانة الملابس على جدار منفصل بأبواب منزلقة حتى لا تشغل مساحة كبيرة فى الغرفة وتزيد من الشعور بالبراح.

بساطة وأناقة

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

تتمتع وحدات التخزين الجانبية الصغيرة بالبساطة والتصميم المبتكر لتشكل جزء من ديكور الغرفة بجانب وظيفتها العملية، يمكنك تزينها أيضًا بإضافة بعض التحف المفضلة لديك.

الستائر السميكة

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة نوم
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

حرصُا على توفير تهوية مناسبة لغرفة النوم صممنا نوافذ كبيرة فى الغرفة مع تركيب ستائر حاجبة للضوء.

الحمام

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева حمام
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

يتبع الحمام نمط المنزل العام المعتمد على التصميم العصري والألوان المبهجة المضيئة.

لوحة فنية

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева حمام
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

مع تخصيص جدار فى الغرفة نشكله على ذوقنا الخاص برسومات ونقشات مميزة تضفي روح وحياة على المكان.

غرفة نوم الأطفال

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة الاطفال
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

بالتأكيد لن ننسى غرف الأطفال المتكاملة لكل احتياجاتهم مع الاهتمام بتنفيذ ديكورات ملائمة لهم.

الاهتمام بالإضاءة

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة الاطفال
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

مع الحرص على توفير إضاءة طبيعية تجدد هواء الغرفة وتحافظ على صحة الأطفال عبر أشعة الشمس الدافئة.

ممر الغرف

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

نلاحظ توحيد أرضية الغرف والممر لتحقيق وحدة تصميم داخلى للمنزل.

ديكورات الإضاءة

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

ولأن الاختلاف يعطي نتيجة فريدة مبدعة اخترنا وحدات إنارة غير تقليدية تتماشى مع نمط المنزل العصري وتوزيعها على السقف لتوزيع الإضاءة على طول الممر.

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

الاستفاده من الممرات

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

حتى نستفيد من كل المساحة الخالية المتوفرة لدينا بطريقة عملية صممنا خزانة كبيرة على طول الممر تصلح لتخزين وترتيب ألعاب الأطفال والأدوات المختلة.

غرفة نوم الأولاد

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева غرفة الاطفال
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

وأخيرًا غرفة نوم الأولاد بألوان هادئة تناسب شخصيات الأولاد مع توفير إضاءة عملية لاوقات المذاكرة.

للاطلاع على تصميمات أخرى : شقة ملهمة بمساحة 73 متر فقط

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