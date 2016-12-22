منزل مساحته 100 متر بديكورات بديعة

نذهب معًا فى رحلة مصورة لمنزل مشرق ومبهج في موسكو حيث يتميز تصميمه الداخلى بالدقة والإبداع فى كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، فهيا نستمتع بالتصميمات المبتكرة.
تعتمد إنارة الغرفة النهارية على ضوء الطبيعة الوفير وبجانبه تعمل وحدات الإضاءة المختلفة التي قمنا بتوزيعها في أنحاء الغرفة لتملأها بالأنوار ليلًا وتتنوع الإضاءة بين إضاءة عامة ومركزية وإضاءة هادئة.
تتمتع غرفة المعيشة بتصميم حيوي يشمل كل تفاصيل الغرفة من ألوان وأثاث مريح وإضاءة طبيعية تملًا المكان بالدفء والانتعاش لنقضي أوقات مميزة مع أفراد الأسرة بها.
تحتوي الغرفة على كرسي قراءة مريح عندما نحب تخصيص بعض الوقت للقراءة مع وجود إنارة عملية تسلط الضوء على الكرسى لتستطيع القراءة بوضوح.
عبر باب جانبي من غرفة المعيشة نصل إلى المطبخ المهندم والمميز بألوانه المشرقة أيضًا.
تتنوع ديكورات المطبخ فى كل تفاصيله بداية من ألوان الأرضية المتناغمة مع الأثاث، مرورًا بالطلاء المنقوش بروح عصرية وأخيرًا وحدات الإضاءة الأنيقة الموزعة فى السقف لتوفير إضاءة شاملة للمطبخ.
لن ننسى المساحات الخالية الموزعة فى الغرف والممرات فقمنا بتركيب بعض اللوحات الفنية المتناغمة مع ألوان الجدران بجانب وضع نباتات منعشة في أنحاء متفرقة من المنزل.
تتمتع غرفة النوم بألوان هادئة تساعد على الاسترخاء وسط أثاث بسيط وعملى وسرير مريح.
صممنا خزانة الملابس على جدار منفصل بأبواب منزلقة حتى لا تشغل مساحة كبيرة فى الغرفة وتزيد من الشعور بالبراح.
تتمتع وحدات التخزين الجانبية الصغيرة بالبساطة والتصميم المبتكر لتشكل جزء من ديكور الغرفة بجانب وظيفتها العملية، يمكنك تزينها أيضًا بإضافة بعض التحف المفضلة لديك.
حرصُا على توفير تهوية مناسبة لغرفة النوم صممنا نوافذ كبيرة فى الغرفة مع تركيب ستائر حاجبة للضوء.
يتبع الحمام نمط المنزل العام المعتمد على التصميم العصري والألوان المبهجة المضيئة.
مع تخصيص جدار فى الغرفة نشكله على ذوقنا الخاص برسومات ونقشات مميزة تضفي روح وحياة على المكان.
بالتأكيد لن ننسى غرف الأطفال المتكاملة لكل احتياجاتهم مع الاهتمام بتنفيذ ديكورات ملائمة لهم.
مع الحرص على توفير إضاءة طبيعية تجدد هواء الغرفة وتحافظ على صحة الأطفال عبر أشعة الشمس الدافئة.
نلاحظ توحيد أرضية الغرف والممر لتحقيق وحدة تصميم داخلى للمنزل.
ولأن الاختلاف يعطي نتيجة فريدة مبدعة اخترنا وحدات إنارة غير تقليدية تتماشى مع نمط المنزل العصري وتوزيعها على السقف لتوزيع الإضاءة على طول الممر.
حتى نستفيد من كل المساحة الخالية المتوفرة لدينا بطريقة عملية صممنا خزانة كبيرة على طول الممر تصلح لتخزين وترتيب ألعاب الأطفال والأدوات المختلة.
وأخيرًا غرفة نوم الأولاد بألوان هادئة تناسب شخصيات الأولاد مع توفير إضاءة عملية لاوقات المذاكرة.