شقة ايطالية عصرية ستلهمك بالأفكار

نقدم لكم اليوم تصميماً رقيقاً لشقة عصرية في العاصمة الإيطالية روما نفذت تصميماتها الداخلية على أعلى مستوى من الإتقان و الرشاقة بواسطة المتخصصة في الديكور المودرن LOREDANA VINGELLI .

الشقة مميزة في تقديم أفكار رائعة لعشاق التصميمات الرومانسية والشاعرية حيث الاعتماد على الاكسسوارات و الرسومات التي تنتشر فيها الورود و الأزهار و الالوان المسطرة عليها كذلك تستمد درجاتها منها ..

إليكم التفاصيل ..