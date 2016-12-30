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شقة ايطالية عصرية ستلهمك بالأفكار

Mohammed Awad Mohammed Awad
MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأقمشة و منسوجات أنسجة طبيعية Pink
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نقدم لكم اليوم تصميماً رقيقاً لشقة عصرية في العاصمة الإيطالية روما نفذت تصميماتها الداخلية على أعلى مستوى من الإتقان و الرشاقة بواسطة المتخصصة في الديكور المودرن  LOREDANA VINGELLI .

الشقة مميزة في تقديم أفكار رائعة لعشاق التصميمات الرومانسية والشاعرية حيث الاعتماد على الاكسسوارات و الرسومات التي تنتشر فيها الورود و الأزهار و الالوان المسطرة عليها كذلك تستمد درجاتها منها ..

إليكم التفاصيل ..

تناسق تام

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة السفرةديكورات واكسسوارات خشب Amber/Gold
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

استخدم التصميم الألوان الرقيقة الشاعرية في تلك الغرفة الرسمية بعض الشيء حيث كان طراز السفرة و الكراسي الخاصة بها من الجلد الأسود الرسمي لاستقبال الضيوف و كذلك تم وضع الستائر من الدرجات ذاتها التي استخدمت في الاكسسوارات و المصابيح المستطيلة المثبتة في وسط السقف تماماً فأحدثت توازن رائع ..

و تأكيداً على حديثنا فإننا سنركز معكم في كل غرفة على وجود النباتات والزهور حتى نؤكد أن العلامة الرئيسية في هذا التصميم هي الرقة و الرومانسية 

إنه مطبخ

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة السفرةطاولات ألمنيوم/ زنك Transparent
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

من تلك الزاوية يظهر أن غرفة المعيشة قد تواجد بها المطبخ ايضاً كما تواجدت بها السفرة بدون فواصل أو حواجز و عصرية بامتياز حيث تعتبر طريقة مثلى للتخلص من ضيق المساحة المخصصة للمطبخ لو تم غلقه بجدران ..

استخدمت الألوان الرمادية المأخوذة من باقي المكونات الأثاثية في الكنب و الكراسي المحيطة بالمطبخ كما أن النجف يظهر من هنا متوسطاً للمكان ليظهر أنه مستمد منه الالوان التي تكررت في أكثر من مكون آخر كالستائر والخزائن العلوية في المطبخ

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الأثاث

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد صناعي Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

كان اللون الرصاصي الغامق دليل الأناقة و الرسمية في هذا التصميم ، و الشاعرية تحققت في تلك الغرفة عن طريق اضافة أباجورات جانبية صفراء اللون بالإضافة إلى الاعتماد على مرآة منقوشة بفنون في منتهى الروعة من الخشب 

عن قرب

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب Amber/Gold
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

هذه الصورة عن قرب لتراقب عن كثب تلك النقوش الراقية و تفاعلها مع اكسسوار عصري مثل تلك الأباجورة

غرفة النوم

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأقمشة و منسوجات أنسجة طبيعية Amber/Gold
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

غرفة النوم مشرقة و جميلة و رقيقة، الزهور دائماً موجودة حتى في المفروشات و الالوان الرقيقة في الستائر و الجدران و لون الملايات مستمد من لون الزهور الهاديء و عندما تفاعل مع الضوء المناسب في الغرفة أظهرها لنا بهذه الرقة 

الغرفة تميزت بفنون تشكيلية من نفس ألوان الزهور أيضاً و متماشية للغاية مع لون الجدران و المفروشات في حين أن المرايات استخدمت لابعاد أي شعور بالضيق في هذا المكان الرائع

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم جلد صناعي White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

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MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأقمشة و منسوجات أنسجة طبيعية Pink
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

المفروشات من الورود ترفع لديك الحس المرهف و تزيدك شعوراً بالاسترخاء وا لهدوء النفسي و هي في موضعها تماماً في مكان النوم مما يساهم في فعاليتها خصوصاً و أن باقي الغرفة استخدمت فيه نفس تلك الألوان في كل شيء من الأساسيات و الاكسسوارات و الاباجورات ف

غرفة أخرى باسلوب آخر

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم جلد صناعي Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

بعيداً عن الشاعرية التي ملأت جنبات التصميم الماضي لغرفة النوم السابقة فإن تلك الغرفة يغلب عليها الطابع الجاد أكثر بالرغم من أناقتها و اشراقها و تفاعلها الرائع مع الضوء ، فهي مناسبة أكثر للشباب حيث يوجد بها ألوان متوازنة كالأبيض و الأسود و بعض الرصاصي 

الاكسسوارات و اللوحات الفنية لم تغب عن تلك الغرفة أيضاً

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم جلد صناعي Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

لاحظ درجات اللون المتدرجة بين الأبيض الشاحب في الجدار ثم الأبيض في اللوحة و التدرج بين الرمادي حتى الأسود و هي كلها المستخدمة في المفروشات والستائر أيضاً

الحمام

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor حماممغاسل جرانيت Amber/Gold
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

الحمام يظهر أنه ضيق المساحة بشكل عام و لكن التصميم تغلب على ذلك بطريقة المرايات و نشرها في مقابل مدخل الحمام ، لتضاعف الشعور بالمساحة ، و هذا نجح للغاية بواسطة انتشار اللون الفاتح في الجدران و السقف و في الباب 

و ايضاً الزهور موجودة في زينة المرآة .

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor حمامإضاءة زجاج White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

من تلك الزاوية و بعد غلق الباب يظهر لنا  أن التصميم قد جمع كل ثقل الحمام في جهة وحدة الحوض مع ترك باقي المساحة لحرية الحركة والتنقل

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