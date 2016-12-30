شقة ايطالية عصرية ستلهمك بالأفكار

نقدم لكم اليوم تصميماً رقيقاً لشقة عصرية في العاصمة الإيطالية روما نفذت تصميماتها الداخلية على أعلى مستوى من الإتقان و الرشاقة بواسطة المتخصصة في الديكور المودرن LOREDANA VINGELLI .
الشقة مميزة في تقديم أفكار رائعة لعشاق التصميمات الرومانسية والشاعرية حيث الاعتماد على الاكسسوارات و الرسومات التي تنتشر فيها الورود و الأزهار و الالوان المسطرة عليها كذلك تستمد درجاتها منها ..
إليكم التفاصيل ..
استخدم التصميم الألوان الرقيقة الشاعرية في تلك الغرفة الرسمية بعض الشيء حيث كان طراز السفرة و الكراسي الخاصة بها من الجلد الأسود الرسمي لاستقبال الضيوف و كذلك تم وضع الستائر من الدرجات ذاتها التي استخدمت في الاكسسوارات و المصابيح المستطيلة المثبتة في وسط السقف تماماً فأحدثت توازن رائع ..
و تأكيداً على حديثنا فإننا سنركز معكم في كل غرفة على وجود النباتات والزهور حتى نؤكد أن العلامة الرئيسية في هذا التصميم هي الرقة و الرومانسية
من تلك الزاوية يظهر أن غرفة المعيشة قد تواجد بها المطبخ ايضاً كما تواجدت بها السفرة بدون فواصل أو حواجز و عصرية بامتياز حيث تعتبر طريقة مثلى للتخلص من ضيق المساحة المخصصة للمطبخ لو تم غلقه بجدران ..
استخدمت الألوان الرمادية المأخوذة من باقي المكونات الأثاثية في الكنب و الكراسي المحيطة بالمطبخ كما أن النجف يظهر من هنا متوسطاً للمكان ليظهر أنه مستمد منه الالوان التي تكررت في أكثر من مكون آخر كالستائر والخزائن العلوية في المطبخ
كان اللون الرصاصي الغامق دليل الأناقة و الرسمية في هذا التصميم ، و الشاعرية تحققت في تلك الغرفة عن طريق اضافة أباجورات جانبية صفراء اللون بالإضافة إلى الاعتماد على مرآة منقوشة بفنون في منتهى الروعة من الخشب
هذه الصورة عن قرب لتراقب عن كثب تلك النقوش الراقية و تفاعلها مع اكسسوار عصري مثل تلك الأباجورة
غرفة النوم مشرقة و جميلة و رقيقة، الزهور دائماً موجودة حتى في المفروشات و الالوان الرقيقة في الستائر و الجدران و لون الملايات مستمد من لون الزهور الهاديء و عندما تفاعل مع الضوء المناسب في الغرفة أظهرها لنا بهذه الرقة
المفروشات من الورود ترفع لديك الحس المرهف و تزيدك شعوراً بالاسترخاء وا لهدوء النفسي و هي في موضعها تماماً في مكان النوم مما يساهم في فعاليتها خصوصاً و أن باقي الغرفة استخدمت فيه نفس تلك الألوان في كل شيء من الأساسيات و الاكسسوارات و الاباجورات ف
بعيداً عن الشاعرية التي ملأت جنبات التصميم الماضي لغرفة النوم السابقة فإن تلك الغرفة يغلب عليها الطابع الجاد أكثر بالرغم من أناقتها و اشراقها و تفاعلها الرائع مع الضوء ، فهي مناسبة أكثر للشباب حيث يوجد بها ألوان متوازنة كالأبيض و الأسود و بعض الرصاصي
لاحظ درجات اللون المتدرجة بين الأبيض الشاحب في الجدار ثم الأبيض في اللوحة و التدرج بين الرمادي حتى الأسود و هي كلها المستخدمة في المفروشات والستائر أيضاً
الحمام يظهر أنه ضيق المساحة بشكل عام و لكن التصميم تغلب على ذلك بطريقة المرايات و نشرها في مقابل مدخل الحمام ، لتضاعف الشعور بالمساحة ، و هذا نجح للغاية بواسطة انتشار اللون الفاتح في الجدران و السقف و في الباب
و ايضاً الزهور موجودة في زينة المرآة .
من تلك الزاوية و بعد غلق الباب يظهر لنا أن التصميم قد جمع كل ثقل الحمام في جهة وحدة الحوض مع ترك باقي المساحة لحرية الحركة والتنقل