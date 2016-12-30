15 مطبخ مناسب تماماً لمنزلك الصغير

المطابخ هي روح و قلب المنازل و لها تصميمات متعددة نحتار فيها خصوصاً لو كنا نعاني من ضيق المساحة المخصصة لها ، اليوم لن تدوم تلك الحيرة حيث سنعرض عليكم 15 تصميماً مختلفاً لمطابخ مناسبة للغاية للمساحات الصغيرة و التي حازت على اعجاب الكثيرين ..

المطابخ قابلة تماماً لأن تقتبس منها أفكاراً سوف تساعدك في تصميم مطبخك المقبل سواء قمت بالتجديد لما هو كائن الآن أو ستقوم بالتنفيذ من الصفر… إليكم تلك الباقة الرائعة من هوميفاي