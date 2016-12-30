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15 مطبخ مناسب تماماً لمنزلك الصغير

Mohammed Awad Mohammed Awad
Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
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المطابخ هي روح و قلب المنازل و لها تصميمات متعددة نحتار فيها خصوصاً لو كنا نعاني من ضيق المساحة المخصصة لها ، اليوم لن تدوم تلك الحيرة حيث سنعرض عليكم 15 تصميماً مختلفاً لمطابخ مناسبة للغاية للمساحات الصغيرة و التي حازت على اعجاب الكثيرين ..

المطابخ قابلة تماماً لأن تقتبس منها أفكاراً سوف تساعدك في تصميم مطبخك المقبل سواء قمت بالتجديد لما هو كائن الآن أو ستقوم بالتنفيذ من الصفر… إليكم تلك الباقة الرائعة من هوميفاي

1- المطبخ الجزيرة

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

في تلك الفكرة نقوم بتصميم المطبخ في الجزيرة الوسطى بحيث يكون في جزئها السفلي الخزانات من الداخل و في جزئها العلوي الرف و الحوض ، لك مطلق الحرية في اختيار نوعية الرف سواء من الخشب أو الرخام حسب التصميم العام لمطبخك ، و هي فكرة مفيدة لتستفيد بالمساحة حول الجزيرة في التحضير والتقديم و التناول السريع مرة واحدة فإنها ستكون رف للحوض و بار و خزانات بالأسفل 

2- مطبخ في جدار واحد

Ferdinand Duval, Laure van Gaver Laure van Gaver مطبخ Grey
Laure van Gaver

Laure van Gaver
Laure van Gaver
Laure van Gaver

يمكننا أن نختار جدار واحد فقط ليجمع كل المطبخ و مكوناته فيه، مثل هذا التصميم الذي قمنا بتخصيص حائط مقابل للسفرة و صممنا فيه خزانات علوية و سفلية و قمنا بوضع رف رخامي حول الحوض الذي يفصل بين الخزانات و أيضاً ابتكرنا مكاناً في قلب الخزانات للفرن والمايكروويف

3- مطبخ في ركن

Kitchenette homify مطبخ
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

في إحدى الأركان في شقتك الصغيرة و الممتليء بالضوء الطيبعي و القريب من السفرة يعتبر هو المكان المناسب لمطبخك الصغير، حيث سنقوم بتنفيذ وحدة تشبه وحدة الحمام و في أعلاها حوض و حوله رف صغير يساعد على الحد الأدنى من التحضير دون مضايقات و نقوم بتصميم رفوف في الاعلى و خزانات مغلقة بالأسفل و بذلك سيكون لديك مطبخ بحد أدنى جمالياً و عملياً ..

4- مطبخ فيه الرف و البار حرف T

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

للتغلب على ضيق المساحة  يمكننا أن نستغل المحيط الطبيعي حول الرف الرخامي المصمم حول الحوض ليكون امتداده سفرة صغيرة أو بار لتناول المأكولات و المشروبات السريعة بشكل عصري كما يظهر في الصورة على شكل حرف T

5- مطبخ و الحوض في الركن

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré غرفة السفرةطاولات
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

الحوض هو المركز الحقيقي للثقل في المطبخ حيث معظم تحضيراتنا للطعام والشراب تكون حوله و في محيطه لذا فكرنا في أن نجعل الركن بقطره الدائرية و مساحته المهدرة هو مركز هذا الثقل و بالتالي استفدنا كثيراً من الطرفين بوجود الغسالة و البوتوجاز أسفل الرف  مع حفظ الجزء أسفل الحوض بلا أي أجهزة حتى نضمن حرية الحركة 

6- مطبخ بخزانات ممتدة من غرف أخرى

Rénovation d'un studio "neuf", Design By Solène Utard Design By Solène Utard مطبخألواح المطبخ
Design By Solène Utard

Design By Solène Utard
Design By Solène Utard
Design By Solène Utard

لأول وهلة لو ركزنا على هذا المطبخ سنشعر أن غرفة املعيشة جزء من المطبخ و العكس و لكن بعد التدقيق سنلاحظ الفارق أن البداية الحقيقية للمطبخ بدأت مع الخزانات المغلقة و انتهاء الرفوف المفتوحة الموضوع عليها الكتب و هي فكرة رائعة لو أردت الشعور بمساحة أكبر ، فقط كل ما عليك أن تجعل الخزانات امتداد طبيعي للرفوف الموضوعة في غرفة المعيشة و تفتح أي جدار بينهما 

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7- مطبخ متكامل

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté مطبخ
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

في ذلك الجزء الصغير صممنا مطبخ متكامل عن طريق استخدام الخزانات المغلقة بالاعلى و الأسفل لحفظ أغراضنا مع تخصيص الوسط بالكامل للحوض والرف الخشبي  و فرن كهربائي يعمل من الاعلى بالكهرباء ، و لكن كل ذلك لن نشعر بجماله إلا مع وجود نشر جيد للضوء في داخل تجويف رف الحوض أياً كان نوعه من الرخام أو الخشب 

8- مطبخ متداخل مع غرف أخرى

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

و هي فكرة تخرج بنا قليلاً عن المألوف فيمكننا أن نخصص أي غرفة ليكون فيها المطبخ متواجداً و يحبذ أن يكون تلكا لغرفة إما المعيشة أو السفرة و بشرط أن تطل على محيط طبيعي أو نافذة كبيرة تسمح بدخول ضوء مناسب لها ..

و الفكرة باختصار أن تختار إحدى الجانبين في الغرفة لنضع فيه الخزانات و الحوض والرف الخاص به بلون مناسب لتصميم الغرفة و أثاثها ، و اخطر جزء في هذا النموذج هو عدم ترك أي مجال لحفظ الاواني بخارج الخزانات لذا هي أكبر المكونات فيه

9- مطبخ مستطيل جانبي

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

مطبخك سيظهر للغرفة المطلة عليه من الجانب حيث لن يظهر بوضوح إلا لمن هو في داخله فقط، و هي فكرة رائعة للتخلص من بعض الحرج لضيق المطبخ المبالغ فيه و لكن ببعض الالوان الجميلة والرقيقة و الضوء المثالي سيكون الأمر مشرفاً للغاية 

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10- مطبخ داخل دولاب

interior, VANONCINI PIETRO & C SNC VANONCINI PIETRO & C SNC مطبخطاولات وكراسي
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC

VANONCINI PIETRO & C SNC
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC
VANONCINI PIETRO & C SNC

تلك الفكرة أقرب للجنون حلو المذاق حيث سنخصص أحد الجدران لنصمم مطبخ رفيع الحجم قدر المستطاع ثم نقوم بتصميم مفاصل و مجاري لوضع أبواب عظيمة تغلقه تماماً سواء كانت تعمل بالجر أو تعمل بشكل مفصلي مثل باب الشقة ، الفكرة في حد ذاتها جميلة و لكن يجب الحذر عند تنفيذها بوجود مساحة كافية للاستخدام و التحرك بحرية بين خزانات و أجهزة المطبخ 

11- خزانات مثل الحائط

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design مطبخ
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

من نفس لون الحائط يمكننا أن نصمم مطبخنا حتى نزيل الفاصل البصري بين ألوان المطبخ و الحائط التي ستزيد من الشعور بضيق المساحة بالمقارنة لو كانوا من لون واحد لا يميز منه أيهما حائط أو خزانة سوى وجود مقبض أنيق و رقيق فوقها ، و النتيجة شكل لا يعوض لمطبخ صغير مودرن

12- مطبخ بخزانات متنوعة

Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal مطبخ
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

الخزانات تحدد شكل المطبخ بشكل كبير حيث يمكنك أن تشكلها بين المفتوح و المغلق و الدرج و الرف وفق احتياجاتك و ستوفر عليك الكثير من المساحة لاحظ مثلاً شكل المايكروويف كيف تم وضعه و استغلال الرف ليكون مكانه الرائع

13- مطبخ منفصل و محدد بمعالم خاصة

Woodlands Grove, PARKdesigned Architects PARKdesigned Architects مطبخ
PARKdesigned Architects

Woodlands Grove

PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects

مطبخك في مساحة مقبولة و ليست ضيقة يمكن أن يكون أكثر مما تتوقع من حيث تصميمه الراقي حيث يمكنك أن تخصص نوعية معينة من الأرضيات و الحوائط تختلف عن المحيط حوله لأنه سيكون هناك أكثر من جدار يحيط بالمطبخ و يفصله تماماً عن الخارج، لذا انتشر باحتياجاتك في مطبخك بمعنى أن تصمم خزانات وفقاً لحجم اغراضك و تصمم رفاً وفقاً لحجم الاعمال التي سوف تنجزها في المطبخ و التحضيرات التي تعتاد أن تنهيها هناك 

14- مطبخ على شكل حرف L

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

ذلك الشكل يساعدك على استغلال المساحة بشكل فعال دون الانتقاص من أي وظيفة أو ناحية جمالية قد يؤديها المطبخ في التصميم، حيث يمكننا نشر الخزانات بالاعلى و الأسفل كما سيكون لدينا مساحة كبيرة للرف حول الحوض 

15- مطبخ سفرة

강아지와 함께하는 전원주택 [경기 용인 남동], 한글주택(주) 한글주택(주) مطبخ
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

في هذا التصميم نقرب السفرة كثيراً إلى المطبخ بحيث يصبحا شيء واحد تقريباً ، و نصمم المطبخ من خزانات و رفوف تقارب شكل السفرة كثيراً مع ترك مساحة بينهما كافية للحركة و التنقل خصوصاً و أنه سيكون لك مطلق الحرية في جعل الفاصل بين المطبخ والسفرة مجرد مساحة فارغة أو بار منفصل وفقاً للمساحة و تفضيلك و ذوقك ..

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