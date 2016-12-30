15 مطبخ مناسب تماماً لمنزلك الصغير

المطابخ هي روح و قلب المنازل و لها تصميمات متعددة نحتار فيها خصوصاً لو كنا نعاني من ضيق المساحة المخصصة لها ، اليوم لن تدوم تلك الحيرة حيث سنعرض عليكم 15 تصميماً مختلفاً لمطابخ مناسبة للغاية للمساحات الصغيرة و التي حازت على اعجاب الكثيرين ..
المطابخ قابلة تماماً لأن تقتبس منها أفكاراً سوف تساعدك في تصميم مطبخك المقبل سواء قمت بالتجديد لما هو كائن الآن أو ستقوم بالتنفيذ من الصفر… إليكم تلك الباقة الرائعة من هوميفاي
في تلك الفكرة نقوم بتصميم المطبخ في الجزيرة الوسطى بحيث يكون في جزئها السفلي الخزانات من الداخل و في جزئها العلوي الرف و الحوض ، لك مطلق الحرية في اختيار نوعية الرف سواء من الخشب أو الرخام حسب التصميم العام لمطبخك ، و هي فكرة مفيدة لتستفيد بالمساحة حول الجزيرة في التحضير والتقديم و التناول السريع مرة واحدة فإنها ستكون رف للحوض و بار و خزانات بالأسفل
يمكننا أن نختار جدار واحد فقط ليجمع كل المطبخ و مكوناته فيه، مثل هذا التصميم الذي قمنا بتخصيص حائط مقابل للسفرة و صممنا فيه خزانات علوية و سفلية و قمنا بوضع رف رخامي حول الحوض الذي يفصل بين الخزانات و أيضاً ابتكرنا مكاناً في قلب الخزانات للفرن والمايكروويف
في إحدى الأركان في شقتك الصغيرة و الممتليء بالضوء الطيبعي و القريب من السفرة يعتبر هو المكان المناسب لمطبخك الصغير، حيث سنقوم بتنفيذ وحدة تشبه وحدة الحمام و في أعلاها حوض و حوله رف صغير يساعد على الحد الأدنى من التحضير دون مضايقات و نقوم بتصميم رفوف في الاعلى و خزانات مغلقة بالأسفل و بذلك سيكون لديك مطبخ بحد أدنى جمالياً و عملياً ..
للتغلب على ضيق المساحة يمكننا أن نستغل المحيط الطبيعي حول الرف الرخامي المصمم حول الحوض ليكون امتداده سفرة صغيرة أو بار لتناول المأكولات و المشروبات السريعة بشكل عصري كما يظهر في الصورة على شكل حرف T
الحوض هو المركز الحقيقي للثقل في المطبخ حيث معظم تحضيراتنا للطعام والشراب تكون حوله و في محيطه لذا فكرنا في أن نجعل الركن بقطره الدائرية و مساحته المهدرة هو مركز هذا الثقل و بالتالي استفدنا كثيراً من الطرفين بوجود الغسالة و البوتوجاز أسفل الرف مع حفظ الجزء أسفل الحوض بلا أي أجهزة حتى نضمن حرية الحركة
لأول وهلة لو ركزنا على هذا المطبخ سنشعر أن غرفة املعيشة جزء من المطبخ و العكس و لكن بعد التدقيق سنلاحظ الفارق أن البداية الحقيقية للمطبخ بدأت مع الخزانات المغلقة و انتهاء الرفوف المفتوحة الموضوع عليها الكتب و هي فكرة رائعة لو أردت الشعور بمساحة أكبر ، فقط كل ما عليك أن تجعل الخزانات امتداد طبيعي للرفوف الموضوعة في غرفة المعيشة و تفتح أي جدار بينهما
في ذلك الجزء الصغير صممنا مطبخ متكامل عن طريق استخدام الخزانات المغلقة بالاعلى و الأسفل لحفظ أغراضنا مع تخصيص الوسط بالكامل للحوض والرف الخشبي و فرن كهربائي يعمل من الاعلى بالكهرباء ، و لكن كل ذلك لن نشعر بجماله إلا مع وجود نشر جيد للضوء في داخل تجويف رف الحوض أياً كان نوعه من الرخام أو الخشب
و هي فكرة تخرج بنا قليلاً عن المألوف فيمكننا أن نخصص أي غرفة ليكون فيها المطبخ متواجداً و يحبذ أن يكون تلكا لغرفة إما المعيشة أو السفرة و بشرط أن تطل على محيط طبيعي أو نافذة كبيرة تسمح بدخول ضوء مناسب لها ..
و الفكرة باختصار أن تختار إحدى الجانبين في الغرفة لنضع فيه الخزانات و الحوض والرف الخاص به بلون مناسب لتصميم الغرفة و أثاثها ، و اخطر جزء في هذا النموذج هو عدم ترك أي مجال لحفظ الاواني بخارج الخزانات لذا هي أكبر المكونات فيه
مطبخك سيظهر للغرفة المطلة عليه من الجانب حيث لن يظهر بوضوح إلا لمن هو في داخله فقط، و هي فكرة رائعة للتخلص من بعض الحرج لضيق المطبخ المبالغ فيه و لكن ببعض الالوان الجميلة والرقيقة و الضوء المثالي سيكون الأمر مشرفاً للغاية
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تلك الفكرة أقرب للجنون حلو المذاق حيث سنخصص أحد الجدران لنصمم مطبخ رفيع الحجم قدر المستطاع ثم نقوم بتصميم مفاصل و مجاري لوضع أبواب عظيمة تغلقه تماماً سواء كانت تعمل بالجر أو تعمل بشكل مفصلي مثل باب الشقة ، الفكرة في حد ذاتها جميلة و لكن يجب الحذر عند تنفيذها بوجود مساحة كافية للاستخدام و التحرك بحرية بين خزانات و أجهزة المطبخ
من نفس لون الحائط يمكننا أن نصمم مطبخنا حتى نزيل الفاصل البصري بين ألوان المطبخ و الحائط التي ستزيد من الشعور بضيق المساحة بالمقارنة لو كانوا من لون واحد لا يميز منه أيهما حائط أو خزانة سوى وجود مقبض أنيق و رقيق فوقها ، و النتيجة شكل لا يعوض لمطبخ صغير مودرن
الخزانات تحدد شكل المطبخ بشكل كبير حيث يمكنك أن تشكلها بين المفتوح و المغلق و الدرج و الرف وفق احتياجاتك و ستوفر عليك الكثير من المساحة لاحظ مثلاً شكل المايكروويف كيف تم وضعه و استغلال الرف ليكون مكانه الرائع
مطبخك في مساحة مقبولة و ليست ضيقة يمكن أن يكون أكثر مما تتوقع من حيث تصميمه الراقي حيث يمكنك أن تخصص نوعية معينة من الأرضيات و الحوائط تختلف عن المحيط حوله لأنه سيكون هناك أكثر من جدار يحيط بالمطبخ و يفصله تماماً عن الخارج، لذا انتشر باحتياجاتك في مطبخك بمعنى أن تصمم خزانات وفقاً لحجم اغراضك و تصمم رفاً وفقاً لحجم الاعمال التي سوف تنجزها في المطبخ و التحضيرات التي تعتاد أن تنهيها هناك
ذلك الشكل يساعدك على استغلال المساحة بشكل فعال دون الانتقاص من أي وظيفة أو ناحية جمالية قد يؤديها المطبخ في التصميم، حيث يمكننا نشر الخزانات بالاعلى و الأسفل كما سيكون لدينا مساحة كبيرة للرف حول الحوض
في هذا التصميم نقرب السفرة كثيراً إلى المطبخ بحيث يصبحا شيء واحد تقريباً ، و نصمم المطبخ من خزانات و رفوف تقارب شكل السفرة كثيراً مع ترك مساحة بينهما كافية للحركة و التنقل خصوصاً و أنه سيكون لك مطلق الحرية في جعل الفاصل بين المطبخ والسفرة مجرد مساحة فارغة أو بار منفصل وفقاً للمساحة و تفضيلك و ذوقك ..