20 حمام أنيق و الخشب هو بطل روايتها

هل فكرت في ميزة أن يكون حمامك صمم من الخشب بغض النظر عن قيمته و شكله الجمالي الرهيب و المؤثر في كل عشاق الطبيعة ؟!، اليوم سنقدم لك أكثر من ميزة لاستخدامات الخشب في ديكور حمامك الانيق الذي سيبهر كل من سيدخله من ضيوفك و أفراد عائلتك و سيجدد لديك الشعور بالاختلاف و التميز في كل تستخدمه فيها ..
الخشب عازل حراري و متنوع الشكل و الموطن حيث يمكنك أن تضيف لمسة استوائية أو مدارية أو بحر متوسطية على ديكور حمامك بمجرد قرارك أن يكون نوع الخشب من أي مكان تحدده، و هو يقبل أن يقترن باكثر من عنصر حداثي و طبيعي آخر كالزجاج و الاحجار وا لمعادن و يخرج لك أقوى التصميمات التي ترغب بها بمجهود و تكلفة أقل ..
إليكم المجولة الممتعة حول 20 حمام خشبي بالصور من هوميفاي ..
استخدام الجدران الخشبية في الحمامات يزيد من درجة دفئها و تميزها الفني، فيكفي أنك تستطيع أن تضيف لمسات جمالية بالالوان و النقشات أو تترك الشكل الطبيعي الساحر أصلاً للخشب، الخشب يقبل أي أنواع و أشكال وألوان للأدوات الصحية و يتماشى معها تماماً كأنه من نفس طقمها و كذلك الأسطح الخشبية ستساعد حمامك على الظهور بمظهر أفضل بدلاً من تعرض السيراميك للتجيير و البخار و الحاجة المستمرة للتنظيف
استخدام الأرضيات الخشبية في الحمام أكثر اماناً من السيراميك و بالطبع أحلى من البلاط و الرخام لأن معدل الامان و الانزلاق -التزحلق – أقل ، فالخشب أكثر خشونة و أكثر جمالاً لك و لأطفالك
الخشب يقبل التشكيل لكي يكون وحدة أسفل الحوض بشرط أن يكون من نوعية مخصصة لتكون ضد الماء حتى لا تتعرض للعفن، الأسطح الخشبية ستساعدك على ابعاد فترات تنظيف الوحدات بشكل كبير عن أي وحدة معدنية أخرى
الخشب في سائر الحمام مثل الرخام و الأحجار تضيف لمسة جمالية فريدة و تجعل الحمام في درجة مبهرة من الهدوء، و كذلك يساعدك على التلاعب بالأضواء و الظلال كما تشاء فهو قليل اللمعان و يقبل التفاعل مع أي لون للأضواء و لن يؤذيه تعدد مصادر الضوء و لا شدتها
الخشب ينقل الطراز الذي تحبه إلى حمامك بمجرد وجوده في أقل التفاصيل، فمثلاً هنا الحمام حداثي بكل مافيه و لكن استخدام الاخشاب الريفية باعمدتها الطبيعية في السقف زاد من جذب التصميم ناحية الريفية أكثر
استخدام الارضيات و الجدران الخشبية المقطعة بطريقة حداثية تشبه البلاط أو السيراميك من الاكثر انتشاراً في تصميم الحمامات سواء كانت مصنعة من الخشب أو من السيراميك و البورسلين فهي تظهر في فواصلها سحر خاص و كذلك اختلاف النقشات يساعد على ابراز الشكل الجمالي الطبيعي للخشب كمادة من قلب الطبيعة الساحرة تليق مع أي تصميم
يمكننا طلي الخشب و تلميعه بالدرجة التي ترضينا لذا لو كنت تريد سطح لامع و داكن و متأثر مع الضوء و يساهم في زيادة شعورك باختلاف حمامك فإن الخشب هو المادة الأنسب إليك في تصميم حمامك
الخشب يليق مع السيراميك حيث يحدث تباين و توازن بين الطبيعة و الإبداع الصناعي و التطور في الالوان والمواد المتوفرة في السيراميك هذا التكامل يحدث في حمامك فيثري تصميمك جداً خصوصاً لو اخترت ألوان بين الخشب و السيراميك ملائمة لبعضها
الحجر و الخشب منا لمواد الطبيعية المتكرر استخدامها في الحمامات و لكن بجوار السيراميك تزيد القيمة الفنية في التصميم بشكل عام، يمكنك استغلال هذا التباين في تشكيل جدران و أرضيات حمامك بين الخشب و السيراميك و زينة الاحجار ستكون لوحة فنية متكاملة
تغليف البانيو بالخشب يزيده تألقاً و يجعله اشبه بزورق خشبي في احدى الانهار، حيث ستشعر بالرومانسية و الهدوء و المساعدة على الاسترخاء بسهولة ، الخشب له نقشات يمكن ان تزيد أي بانيو جمالاً و لكن عليك اخيتار الانسب لحمامك
استخدام الخشب في رفوف حول البانيو سبا تكون أقل عرضة للاتساخ و حاجة للنظافة باستمرار، كما الخشب حول البانيو سبا يحدث فرصة فريدة للتنويع في استخدام اكسسوارات بين الحداثة و الروح الطبيعية و كذلك يقدم تفاعلاً أقوى بين الضوء و الركن الذي فيه البانيو سبا مما يساهم في اظهاره بقوة في الحمام
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في المساحات الصغيرة يفضل دائماً ألا تتغير تصميمات الأرضيات في أي امتداد طبيعي بالمنزل، فمثلاً هنا تم توحيد استخدام الخشب الباركية في الأرضيات بين الغرفة و بين الحمام دون انقطاع أو مسافات ، فالخشب هو العصنر الوحيد الذي يليق و يقبل الاستخدام في الارضيات للغرف الرسمية و غير الرسمية و المطبخ و الحمام بنفس درجة التميز
الأرضيات الخشبية تمنح السيراميك فاتح اللون فرصة للتألق ، فلو استخدمت السيراميك في الجدران و الخشب في الأرضيات فستشعر بأن حمامك متألق و كأنه سابح على الهواء لأن لون الخشب الداكن سيفصل الجزء الرأسي عن الأفقي تماماً و سيفيدك خصوصاً في المساحات الصغيرة بالشعور بالمساحة أكبر
استخدام الخشب من سيقان البامبو و الخوص يساعد على تنسيق أفضل و أحلى لحفظا لأغراض بطريقة أكثر عصرية من الأدراج و الرفوف و بالتالي ستجمع لك بين الروح الطبيعية بالشكل المودرن الذي تطمح إليه و سيزيد من رقة تصميمك بشكل رائع
التصميمات التبسيطية أكثر ما يليق مع الأخشاب خصوصاً في الأرضيات لأنها توحد شكلها بالنقشات الطبيعية التي تتواجد في الاخشاب بشكل طبيعي، فهي تنقل التصميم من مجرد تبسيطي إلى عالم آخر من التأمل و الهدوء النفسي في يظهر ف يتماشى اللون الخشبي مع اللون الأبيض السائر في تلك النوعية من التصميمات
استخدام الخشب في هيئة رقاقات أو طبقات تجعل الحمام في حالة تألق فريدة من نوعها خصوصاً لو كانت متتابعة و مركبة بشكل متتابع حيث نقشات الارضيات تسلم نقشات الجدران ثم رفوف البانيو سبا و الغلاف الخاص به و رفوف الحوض كما يظهر في هذا التصميم الراقي و المتألق
الحوائط المزينة بالأحجار تزيد من الجمال و التنوع في حمامك و لا يقدر على إظهارها بشكل أمثل سوى شيئين هما الخشب الناصع الصافي و الضوء المتألق المسلط عليها و هما متوفرين في هذا النموذج الذي يدعوك للاقتباس من أفكاره الرائعة في حمامك المقبل
أظهرنا كيف هي أهمية التتابع في تصميمات الخشب في الأرضيات الباركية في كيفية التغلق على صغر المساحة و لكن هناك اسلوب أكثر جرأة و هو تعميم السقف الواحد الخشبي في كل المنزل بما فيها الغرف و الحمامات القريبة منها ، فهنا مثلاً وحد المصمم السقف المائل الخشبي بنقشته و لونه في غرفة النوم و في الحمام أيضاً
الباركية يساعد على ظهور الحمامات الصغيرة بمظهر رائع لأنه يفصل الرأسي عن الأفقي في التصميم كما وضحنا في أكثر من مثال سابق، و يتماشى مع أي نقشة أو لون للسيراميك و يقبل كذلك الانعكاس و التألق مع الضوء و لو كان خافتاً ، فهو متعدد المزايا و قليل الأضرار
الطراز الريفي الطبيعي أكثر ما يليق مع الحمامات التي تجمع بين الخشب و الحجر في لوحة فنية واحدة خصوصاً لو كان الاستخدام لهما نابع عن اختيار حر باعجباك بهذا الطراز تحديداً ، و كي تبهر ضيوفك فإن تناغم الحجر الريفي مع الخشب الطبيعي مع الادوات الصحية و الضوء الشاعري يجعل من الحمام أكثر من مجرد حمام بل سيكون مصدر فخر لك أمامهم جميعاً