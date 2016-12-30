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20 حمام أنيق و الخشب هو بطل روايتها

Mohammed Awad Mohammed Awad
Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
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هل فكرت في ميزة أن يكون حمامك صمم من الخشب بغض النظر عن قيمته و شكله الجمالي الرهيب و المؤثر في كل عشاق الطبيعة ؟!، اليوم سنقدم لك أكثر من ميزة لاستخدامات الخشب في ديكور حمامك الانيق الذي سيبهر كل من سيدخله من ضيوفك و أفراد عائلتك و سيجدد لديك الشعور بالاختلاف و التميز في كل تستخدمه فيها ..

الخشب عازل حراري و متنوع الشكل و الموطن حيث يمكنك أن تضيف لمسة استوائية أو مدارية أو بحر متوسطية على ديكور حمامك بمجرد قرارك أن يكون نوع الخشب من أي مكان تحدده،  و هو يقبل أن يقترن باكثر من عنصر حداثي و طبيعي آخر كالزجاج و الاحجار وا لمعادن و يخرج لك أقوى التصميمات التي ترغب بها بمجهود و تكلفة أقل ..

إليكم المجولة الممتعة حول 20 حمام خشبي  بالصور من هوميفاي ..

جدران و أسطح من الخشب

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

استخدام الجدران الخشبية في الحمامات يزيد من درجة دفئها و تميزها الفني، فيكفي أنك تستطيع أن تضيف لمسات جمالية بالالوان و النقشات أو تترك الشكل الطبيعي الساحر أصلاً للخشب، الخشب يقبل أي أنواع و أشكال وألوان للأدوات الصحية و يتماشى معها تماماً كأنه من نفس طقمها و كذلك الأسطح الخشبية ستساعد حمامك على الظهور بمظهر أفضل بدلاً من تعرض السيراميك للتجيير و البخار و الحاجة المستمرة للتنظيف

كل الارضيات خشبية

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

استخدام الأرضيات الخشبية في الحمام أكثر اماناً من السيراميك و بالطبع أحلى من البلاط و الرخام لأن معدل الامان و الانزلاق -التزحلق – أقل ، فالخشب أكثر خشونة و أكثر جمالاً لك و لأطفالك

أسطح خشبية طبيعية تحت الحوض

Viviendas Loteo Las Lavandas, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos حمام
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

الخشب يقبل التشكيل لكي يكون وحدة أسفل الحوض بشرط أن يكون من نوعية مخصصة لتكون ضد الماء حتى لا تتعرض للعفن، الأسطح الخشبية ستساعدك على ابعاد فترات تنظيف الوحدات بشكل كبير عن أي وحدة معدنية أخرى

مغلفة في سائر الحمام عدا السقف

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

الخشب في سائر الحمام مثل الرخام و الأحجار تضيف لمسة جمالية فريدة و تجعل الحمام في درجة مبهرة من الهدوء، و كذلك يساعدك على التلاعب بالأضواء و الظلال كما تشاء فهو قليل اللمعان و يقبل التفاعل مع أي لون للأضواء و لن يؤذيه تعدد مصادر الضوء و لا شدتها

أعمدة خشبية ريفية على السقف

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

الخشب ينقل الطراز الذي تحبه إلى حمامك بمجرد وجوده في أقل التفاصيل، فمثلاً هنا الحمام حداثي بكل مافيه و لكن استخدام الاخشاب الريفية باعمدتها الطبيعية في السقف زاد من جذب التصميم ناحية الريفية أكثر 

الأرضية و الخشب مثل البلاط

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

استخدام الارضيات  و الجدران الخشبية المقطعة بطريقة حداثية تشبه البلاط أو السيراميك من الاكثر انتشاراً في تصميم الحمامات سواء كانت مصنعة من الخشب أو من السيراميك و البورسلين فهي تظهر في فواصلها سحر خاص و كذلك اختلاف النقشات يساعد على ابراز الشكل الجمالي الطبيعي للخشب كمادة من قلب الطبيعة الساحرة تليق مع أي تصميم 

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حمام من الخشب المطلي

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos حمام
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

يمكننا طلي الخشب و تلميعه بالدرجة التي ترضينا لذا لو كنت تريد سطح لامع و داكن و متأثر مع الضوء و يساهم في زيادة شعورك باختلاف حمامك فإن الخشب هو المادة الأنسب إليك في تصميم حمامك

خشب طبيعي مع سيراميك

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

الخشب يليق مع السيراميك حيث يحدث تباين و توازن بين الطبيعة و الإبداع الصناعي و التطور في الالوان والمواد المتوفرة في السيراميك هذا التكامل يحدث في حمامك فيثري تصميمك جداً خصوصاً لو اخترت ألوان بين الخشب و السيراميك ملائمة لبعضها 

خشب و سيراميك و أحجار

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الحجر و الخشب منا لمواد الطبيعية المتكرر استخدامها في الحمامات و لكن بجوار السيراميك تزيد القيمة الفنية في التصميم بشكل عام، يمكنك استغلال هذا التباين في تشكيل جدران و أرضيات حمامك بين الخشب و السيراميك و زينة الاحجار ستكون لوحة فنية متكاملة 

البانيو مثل زورق خشبي

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño حمام
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

ArqmdP - Arquitectura + Diseño
ArqmdP – Arquitectura + Diseño
ArqmdP - Arquitectura + Diseño

تغليف البانيو بالخشب يزيده تألقاً و يجعله اشبه بزورق خشبي في احدى الانهار، حيث ستشعر بالرومانسية و الهدوء و المساعدة على الاسترخاء بسهولة ، الخشب له نقشات يمكن ان تزيد أي بانيو جمالاً و لكن عليك اخيتار الانسب لحمامك

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خشب حول البانيو سبا

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

استخدام الخشب في رفوف حول البانيو سبا تكون أقل عرضة للاتساخ و حاجة للنظافة باستمرار، كما الخشب حول البانيو سبا يحدث فرصة فريدة للتنويع في استخدام اكسسوارات بين الحداثة و الروح الطبيعية و كذلك يقدم تفاعلاً أقوى بين الضوء و الركن الذي فيه البانيو سبا مما يساهم في اظهاره بقوة في الحمام 

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خشب منتشر من الغرفة و حتى الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في المساحات الصغيرة يفضل دائماً ألا تتغير تصميمات الأرضيات في أي امتداد طبيعي بالمنزل، فمثلاً هنا تم توحيد استخدام الخشب الباركية في الأرضيات بين الغرفة و بين الحمام دون انقطاع أو مسافات ، فالخشب هو العصنر الوحيد الذي يليق و يقبل الاستخدام في الارضيات للغرف الرسمية و غير الرسمية و المطبخ و الحمام بنفس درجة التميز

أرضيات من الخشب جنباً إلى جنب مع السيراميك الرائع

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura حمام
LN-arquitectura

BAÑOS LN

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

الأرضيات الخشبية تمنح السيراميك فاتح اللون فرصة للتألق ، فلو استخدمت السيراميك في الجدران و الخشب في الأرضيات فستشعر بأن حمامك متألق و كأنه سابح على الهواء لأن لون الخشب الداكن سيفصل الجزء الرأسي عن الأفقي تماماً و سيفيدك خصوصاً في المساحات الصغيرة بالشعور بالمساحة أكبر 

خشب و خوص و أسطح مصقولة ، نغمات رقيقة

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

استخدام الخشب من سيقان البامبو و الخوص يساعد على تنسيق أفضل و أحلى لحفظا لأغراض بطريقة أكثر عصرية من الأدراج و الرفوف و بالتالي ستجمع لك بين الروح الطبيعية بالشكل المودرن الذي تطمح إليه و سيزيد من رقة تصميمك بشكل رائع

لوح خشبي بتصميم مينيمال

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

التصميمات التبسيطية أكثر ما يليق مع الأخشاب خصوصاً في الأرضيات لأنها توحد شكلها بالنقشات الطبيعية التي تتواجد في الاخشاب بشكل طبيعي، فهي تنقل التصميم من مجرد تبسيطي إلى عالم آخر من التأمل و الهدوء النفسي في يظهر ف يتماشى اللون الخشبي مع اللون الأبيض السائر في تلك النوعية من التصميمات

رقائق الخشب في تألق الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب في هيئة رقاقات أو طبقات تجعل الحمام في حالة تألق فريدة من نوعها خصوصاً لو كانت متتابعة و مركبة بشكل متتابع حيث نقشات الارضيات تسلم نقشات الجدران ثم رفوف البانيو سبا و الغلاف الخاص به و رفوف الحوض كما يظهر في هذا التصميم الراقي و المتألق

ريفي في الحوائط و الأرضيات و أثاث حداثي

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

الحوائط المزينة بالأحجار تزيد من الجمال و التنوع في حمامك و لا يقدر على إظهارها بشكل أمثل سوى شيئين هما الخشب الناصع الصافي و الضوء المتألق المسلط عليها و هما متوفرين في هذا النموذج الذي يدعوك للاقتباس من أفكاره الرائعة في حمامك المقبل

حمام من الخشب مطابق لغرفة النوم

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign حمام
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

أظهرنا كيف هي أهمية التتابع في تصميمات الخشب في الأرضيات الباركية في كيفية التغلق على صغر المساحة و لكن هناك اسلوب أكثر جرأة و هو تعميم السقف الواحد الخشبي في كل المنزل بما فيها الغرف و الحمامات القريبة منها ، فهنا مثلاً وحد المصمم السقف المائل الخشبي بنقشته و لونه في غرفة النوم و في الحمام أيضاً

خشب الباركية في الحمامات الصغيرة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

الباركية يساعد على ظهور الحمامات الصغيرة بمظهر رائع لأنه يفصل الرأسي عن الأفقي في التصميم كما وضحنا في أكثر من مثال سابق، و يتماشى مع أي نقشة أو لون للسيراميك و يقبل كذلك الانعكاس و التألق مع الضوء و لو كان خافتاً ، فهو متعدد المزايا و قليل الأضرار 

ريفي عصري للغاية

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

الطراز الريفي الطبيعي أكثر ما يليق مع الحمامات التي تجمع بين الخشب و الحجر في لوحة فنية واحدة خصوصاً لو كان الاستخدام لهما نابع عن اختيار حر باعجباك بهذا الطراز تحديداً ، و كي تبهر ضيوفك فإن تناغم الحجر الريفي مع الخشب الطبيعي مع الادوات الصحية و الضوء الشاعري يجعل من الحمام أكثر من مجرد حمام بل سيكون مصدر فخر لك أمامهم جميعاً

أفكار مميزة لبلكونة أنيقة
حمامك المقبل خشبي 

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