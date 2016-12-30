20 حمام أنيق و الخشب هو بطل روايتها

هل فكرت في ميزة أن يكون حمامك صمم من الخشب بغض النظر عن قيمته و شكله الجمالي الرهيب و المؤثر في كل عشاق الطبيعة ؟!، اليوم سنقدم لك أكثر من ميزة لاستخدامات الخشب في ديكور حمامك الانيق الذي سيبهر كل من سيدخله من ضيوفك و أفراد عائلتك و سيجدد لديك الشعور بالاختلاف و التميز في كل تستخدمه فيها ..

الخشب عازل حراري و متنوع الشكل و الموطن حيث يمكنك أن تضيف لمسة استوائية أو مدارية أو بحر متوسطية على ديكور حمامك بمجرد قرارك أن يكون نوع الخشب من أي مكان تحدده، و هو يقبل أن يقترن باكثر من عنصر حداثي و طبيعي آخر كالزجاج و الاحجار وا لمعادن و يخرج لك أقوى التصميمات التي ترغب بها بمجهود و تكلفة أقل ..

إليكم المجولة الممتعة حول 20 حمام خشبي بالصور من هوميفاي ..