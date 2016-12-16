منزل كلاسيكي بسيط قد تريد نسخه

تختلف نظرة كل مجتمع للطرز المعمارية، حسب التاريخ والعوامل المحيطة والمؤثرة على العمارة بشكل عام، وفي مصر يختلف مفهوم تصميم الأثاث على الطراز الكاسيكي مثلا، ولكن مع قليل من البحث ستكتشف أنه من الانماط الوافدة على مجتمعنا لذا فإليكم اليوم نموذج من مسقط رأس الكلاسيكية حيث لندن ونستعرض معا شقة مصممة بشكل أنيق جدا بأسلوب كلاسيكي بخطوط بسيطة ومعاصرة، قد تجد تفاصيل ملهمة لمنزلك بين أركان هذا النموذج الرائع..
الممر الرئيسي لمدخل المنزل يتوسطها سجادة أنيقة بألوان مبهجة ومتناسقة تجذب الانتباه مع ألوان محايدة لقطع أثاث بسيطة على الطراز الكلاسيكي..
سترى أمامك الآن لوحة فنية متكاملة، ستشعر بفخامتها وأناقتها من أول لحظة، نجح المصمم في تجميع تفاصيل ساحرة وبسيطة وترك لمسة خاصة في كل جزء من اللوحة، قد تظن في البداية أنه صالون كلاسيكي ولكن تم استبداله بأريكتين ذو لون متناغمين ومتشابهين في الشكل، مع كرسيين بلون متباين يضيف حركة وحيوية على الغرفة، ويبقى بطل المشهد هي السجادة العملاقة الرائعة التي تتوسط الغرفة بتفاصيلها وألوانها الناعمة، وتصميم لستائر مختلف يحمل طابع قديم وأثري للمنزل..
من أهم ما يميز الطراز الكلاسيكي القطاع الديكورية التى تزين كل ركن فيه، لوحات أنيقة بألوان مبهجة، أباجورات عتيقة تزين وحدة تخزين جانبية، تحف وأنتيكات تزين المدفأة، ووحدات نباتية تأخذ لون نحاسي يعطيها رونق مميز..
ذكاء المصمم ومهارته يظهر في استغلال أركان المنزل بشكل أنيق ومنظم مع الحفاظ على مسارات حركة مريحة،هنا استغل المصمم المساحة المفتوحة في مدخل المطبخ وتزيينها بتشكيلات جبسية، مع اختيار ركن مميز لطاولة جانبية ومقعدين، على الجانب الآخر وحدة تخزين ذات تصميم قديم كلاسيكي للحفاظ على الغرفة منظمة ..
من احدث صيحات الديكور وأشهرها على الإطلاق هي دمج أكثر من نمط معا، لذا ترك المصمم في المطبخ لمسة عصرية حديثة عن طريق طاولة بسيطة خشبية، بجانب وحدات تخزين كلاسيكي بلون رمادي فاتح، الجمع بين فراغ المطبخ والسفرة معا يخلق نوعا من الددفء والتقارب مطلوب في البيوت الواسعة، نجد تصميم مختلف للستائر مرة أخرى تأخذنا إلى عصر آخر من عالم الديكور..
وحين تأتي غرفة النوم محمللة بكم هائل من البساطة في كل تفاصيلها، بون الخشب البرتقالي العتيق، وتأتى التسريحة بتصميم قديم بسطيط للغاية، وتظل الستائر تتألق بتصميم قديم متميز، ستجد مع كل أبواب المنزل تشكيلات جبسية بتصميم كلاسيكي باللون الأبيض..
عادة ما يأتي الحمام بتفاصيل تقليدية، ولكن أراد المصمم هنا الخروج عن المألوف بتغيير ترتيب الفراغ بشكل مبتكر حيث حوض الاستحمام في منتصف الحمام وبجانبه أريكة بتصميم ناعم وألوان محايدة وخلفها مرآة كبيرة، وبناء دواليب الحمام على جانبيها، ومن المميز أيضا في التصميم هي الإضاءة الطبيعية التى تجعل منه فراغ مشرق وحيوي..
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