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منزل كلاسيكي بسيط قد تريد نسخه

آية منير آية منير
Mansfield Street Apartment, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة White
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تختلف نظرة كل مجتمع للطرز المعمارية، حسب التاريخ والعوامل المحيطة والمؤثرة على العمارة بشكل عام، وفي مصر يختلف مفهوم تصميم الأثاث على الطراز الكاسيكي مثلا، ولكن مع قليل من البحث ستكتشف أنه من الانماط الوافدة على مجتمعنا لذا فإليكم اليوم نموذج من مسقط رأس الكلاسيكية حيث لندن ونستعرض معا شقة مصممة بشكل أنيق جدا بأسلوب كلاسيكي بخطوط بسيطة ومعاصرة، قد تجد تفاصيل ملهمة لمنزلك بين أركان هذا النموذج الرائع..

ممر كلاسيكي..

The hallway at the Mansfield Street Apartment. Nash Baker Architects Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب White
Nash Baker Architects Ltd

The hallway at the Mansfield Street Apartment.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

الممر الرئيسي لمدخل المنزل يتوسطها سجادة أنيقة بألوان مبهجة ومتناسقة تجذب الانتباه مع ألوان محايدة لقطع أثاث بسيطة على الطراز الكلاسيكي..

لوحة فنية ..

Mansfield Street Apartment, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة خشب White
Nash Baker Architects Ltd

Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

سترى أمامك الآن لوحة فنية متكاملة، ستشعر بفخامتها وأناقتها من أول لحظة، نجح المصمم في تجميع تفاصيل ساحرة وبسيطة وترك لمسة خاصة في كل جزء من اللوحة، قد تظن في البداية أنه صالون كلاسيكي ولكن تم استبداله بأريكتين ذو لون متناغمين ومتشابهين في الشكل، مع كرسيين بلون متباين يضيف حركة وحيوية على الغرفة، ويبقى بطل المشهد هي السجادة العملاقة الرائعة التي تتوسط الغرفة بتفاصيلها وألوانها الناعمة، وتصميم لستائر مختلف يحمل طابع قديم وأثري للمنزل..

لوحات تزين الجدران..

​The living room at the Mansfield Street Apartment Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة خشب White
Nash Baker Architects Ltd

​The living room at the Mansfield Street Apartment

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

من أهم ما يميز الطراز الكلاسيكي القطاع الديكورية التى تزين كل ركن فيه، لوحات أنيقة بألوان مبهجة، أباجورات عتيقة تزين وحدة تخزين جانبية، تحف وأنتيكات تزين المدفأة، ووحدات نباتية تأخذ لون نحاسي يعطيها رونق مميز..

استغلال أمثل..

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة White
Nash Baker Architects Ltd

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

ذكاء المصمم ومهارته يظهر في استغلال أركان المنزل بشكل أنيق ومنظم مع الحفاظ على مسارات حركة مريحة،هنا استغل المصمم المساحة المفتوحة في مدخل المطبخ وتزيينها بتشكيلات جبسية، مع اختيار ركن مميز لطاولة جانبية ومقعدين، على الجانب الآخر وحدة تخزين ذات تصميم قديم كلاسيكي للحفاظ على الغرفة منظمة ..

احدث صيحات الديكور..

​The kitchen at the Mansfield Street Apartment Nash Baker Architects Ltd مطبخ White
Nash Baker Architects Ltd

​The kitchen at the Mansfield Street Apartment

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

من احدث صيحات الديكور وأشهرها على الإطلاق هي دمج أكثر من نمط معا، لذا ترك المصمم في المطبخ لمسة عصرية حديثة عن طريق طاولة بسيطة خشبية، بجانب وحدات تخزين كلاسيكي بلون رمادي فاتح، الجمع بين فراغ المطبخ والسفرة معا يخلق نوعا من الددفء والتقارب مطلوب في البيوت الواسعة، نجد تصميم مختلف للستائر مرة أخرى تأخذنا إلى عصر آخر من عالم الديكور..

أثاث بسيط..

A bedroom at the Mansfield Street Apartment. Nash Baker Architects Ltd غرفة نوم
Nash Baker Architects Ltd

A bedroom at the Mansfield Street Apartment.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

وحين تأتي غرفة النوم محمللة بكم هائل من البساطة في كل تفاصيلها، بون الخشب البرتقالي العتيق، وتأتى التسريحة بتصميم قديم بسطيط للغاية، وتظل الستائر تتألق بتصميم قديم متميز، ستجد مع كل أبواب المنزل تشكيلات جبسية بتصميم كلاسيكي باللون الأبيض..

حمام غير تقليدي..

The bathroom at the Mansfield Street Apartment. Nash Baker Architects Ltd حمام رخام White
Nash Baker Architects Ltd

The bathroom at the Mansfield Street Apartment.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

عادة ما يأتي الحمام بتفاصيل تقليدية، ولكن أراد المصمم هنا الخروج عن المألوف بتغيير ترتيب الفراغ بشكل مبتكر حيث حوض الاستحمام في منتصف الحمام وبجانبه أريكة بتصميم ناعم وألوان محايدة وخلفها مرآة كبيرة، وبناء دواليب الحمام على جانبيها، ومن المميز أيضا في التصميم هي الإضاءة الطبيعية التى تجعل منه فراغ مشرق وحيوي..

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