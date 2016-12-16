منزل كلاسيكي بسيط قد تريد نسخه

سترى أمامك الآن لوحة فنية متكاملة، ستشعر بفخامتها وأناقتها من أول لحظة، نجح المصمم في تجميع تفاصيل ساحرة وبسيطة وترك لمسة خاصة في كل جزء من اللوحة، قد تظن في البداية أنه صالون كلاسيكي ولكن تم استبداله بأريكتين ذو لون متناغمين ومتشابهين في الشكل، مع كرسيين بلون متباين يضيف حركة وحيوية على الغرفة، ويبقى بطل المشهد هي السجادة العملاقة الرائعة التي تتوسط الغرفة بتفاصيلها وألوانها الناعمة، وتصميم لستائر مختلف يحمل طابع قديم وأثري للمنزل..