6 أسرار لن يخبرك بها المصممون دون مقابل

ما يمكن أن تفعله الألوان في مزاجك لهو شيء مذهل حقًا! إذا كنت تجد نفسك مكتئبًا من حين لآخر فربما يكون اللون الممل والداكن لغرفتك يساهم في ذلك. غير بعض ألوان الغرفة بألوان فاتحة ومفرحة مثل الأخضر والأزرق بدرجاتهم الفاتحة.