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6 أسرار لن يخبرك بها المصممون دون مقابل

ريم عوض ريم عوض
mieszkanie prywatne 3 pokoje czarno-białe - apartamenty na polanie - Gdynia , Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz غرفة المعيشة White
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هل فكرت في طرق لجعل منزلك يبدو أكبر وأكثر أناقة بأقل تكلفة ممكنة؟ ربما كإضافة لمسات بسيطة للحمام الصغير أو بعض الإضاءة لغرفة المعيشة لتبدو أكثر بريقًا؟ في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح حيث قام فريق هوميفاي باستشارة بعض المصممين لمعرفة 6 أسرار في التصميم تمكنك من تطوير منزلك بسهولة.

1- سحر المرايا

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

إضافة مرايا في أماكن مختلفة من منزلك يجعله يبدو أكثر اتساعًا من مساحته الحقيقية خاصة في الغرف الصغيرة. فكر في إضافة مرآة كبيرة لحائط كامل وستشعر حتمًا بالفرق!

2- أرضية فاتحة

mieszkanie prywatne 3 pokoje czarno-białe - apartamenty na polanie - Gdynia , Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz غرفة المعيشة White
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

اختر بلاط أو أرض خشبية فاتحة اللون لتجعل الغرفة تبدو أكثر بريقًا وتتباين مع الأثاث الملون بألوان داكنة.

3- لون فاقع

CALDO E FREDDO, Emanuela Orlando Progettazione Emanuela Orlando Progettazione غرفة السفرة
Emanuela Orlando Progettazione

Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione

من الحيل الرائعة لجعل غرفتك الصغيرة تبدو أكبر، طلاء جانب من الحائط بلون فاقع أو نابض بالحياة مثل الأحمر ولكن لا تفعل ذلك إلا إذا كانت باقي الغرفة بلون موحّد وفاتح كالأبيض في هذا التصميم.

4- زيادة ارتفاع السقف

Attico a Soncino, A2architetti A2architetti حمام
A2architetti

A2architetti
A2architetti
A2architetti

إذا كان سقف الغرفة قريب ويجعل مساحتها تبدو صغيرة، ربما عليك أن تقوم بهذه الحيلة اللطيفة وهي طلاء الحوائط بخطوط رأسية أو استخدام ورق حائط بنفس الشكل كخدعة بصرية تجعل السقف يبدو أبعد. فكرة ذكية أليس كذلك؟

5- ألوان مفرحة

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

ما يمكن أن تفعله الألوان في مزاجك لهو شيء مذهل حقًا! إذا كنت تجد نفسك مكتئبًا من حين لآخر فربما يكون اللون الممل والداكن لغرفتك يساهم في ذلك. غير بعض ألوان الغرفة بألوان فاتحة ومفرحة مثل الأخضر والأزرق بدرجاتهم الفاتحة.

6- سحر ورق الحائط

facile dire carta da parati..., Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

اختيارك لورق الحائط لا يجب أن يكون تقليدي خاصة إذا كانت شقتك صغيرة، فقد تحتاج لشيء حيوي ويبعد الأنظار عن ضيق المساحة. حاول أن تحتار ورق حائط أنيق ومختلف ليضفي بعدًا آخر لغرف منزلك كورق الحائط ثلاثي الأبعاد.

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