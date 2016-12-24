6 أسرار لن يخبرك بها المصممون دون مقابل

هل فكرت في طرق لجعل منزلك يبدو أكبر وأكثر أناقة بأقل تكلفة ممكنة؟ ربما كإضافة لمسات بسيطة للحمام الصغير أو بعض الإضاءة لغرفة المعيشة لتبدو أكثر بريقًا؟ في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح حيث قام فريق هوميفاي باستشارة بعض المصممين لمعرفة 6 أسرار في التصميم تمكنك من تطوير منزلك بسهولة.
إضافة مرايا في أماكن مختلفة من منزلك يجعله يبدو أكثر اتساعًا من مساحته الحقيقية خاصة في الغرف الصغيرة. فكر في إضافة مرآة كبيرة لحائط كامل وستشعر حتمًا بالفرق!
اختر بلاط أو أرض خشبية فاتحة اللون لتجعل الغرفة تبدو أكثر بريقًا وتتباين مع الأثاث الملون بألوان داكنة.
من الحيل الرائعة لجعل غرفتك الصغيرة تبدو أكبر، طلاء جانب من الحائط بلون فاقع أو نابض بالحياة مثل الأحمر ولكن لا تفعل ذلك إلا إذا كانت باقي الغرفة بلون موحّد وفاتح كالأبيض في هذا التصميم.
إذا كان سقف الغرفة قريب ويجعل مساحتها تبدو صغيرة، ربما عليك أن تقوم بهذه الحيلة اللطيفة وهي طلاء الحوائط بخطوط رأسية أو استخدام ورق حائط بنفس الشكل كخدعة بصرية تجعل السقف يبدو أبعد. فكرة ذكية أليس كذلك؟
ما يمكن أن تفعله الألوان في مزاجك لهو شيء مذهل حقًا! إذا كنت تجد نفسك مكتئبًا من حين لآخر فربما يكون اللون الممل والداكن لغرفتك يساهم في ذلك. غير بعض ألوان الغرفة بألوان فاتحة ومفرحة مثل الأخضر والأزرق بدرجاتهم الفاتحة.
اختيارك لورق الحائط لا يجب أن يكون تقليدي خاصة إذا كانت شقتك صغيرة، فقد تحتاج لشيء حيوي ويبعد الأنظار عن ضيق المساحة. حاول أن تحتار ورق حائط أنيق ومختلف ليضفي بعدًا آخر لغرف منزلك كورق الحائط ثلاثي الأبعاد.