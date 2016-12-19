بالتأكيد الاستعانة بشخص لتنظيف المنزل يبدو شيئًا فعّالًا من حيث التكلفة ونوفير الوقت ويجعل المنزل يبدو دائمًا نظيفًا وجاهز لاستقبال الزوّار ولكن قد تكون هناك بعض الأسباب التي ستجعلك تفضّل تنظيف منزلك بنفسك خاصة إذا كنت تريد توفير بعض المال بسبب ميزانيتك المحدودة. بالطبع الاستعانة بعامل نظافة لا يعني كونك كسولًا ولكن هناك بعض الفوائد التي ستحصل عليها من تنظيفك لمنزلك بنفسك. في هذا المقال نقدم لكم 5 أسباب تجعلك تنظف منزلك بنفسك دون الاستعانة بأحد.