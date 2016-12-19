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5 أسباب تجعلك تنظف منزلك بنفسك دون الاستعانة بأحد

ريم عوض ريم عوض
CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
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بالتأكيد الاستعانة بشخص لتنظيف المنزل يبدو شيئًا فعّالًا من حيث التكلفة ونوفير الوقت ويجعل المنزل يبدو دائمًا نظيفًا وجاهز لاستقبال الزوّار ولكن قد تكون هناك بعض الأسباب التي ستجعلك تفضّل تنظيف منزلك بنفسك خاصة إذا كنت تريد توفير بعض المال بسبب ميزانيتك المحدودة. بالطبع الاستعانة بعامل نظافة لا يعني كونك كسولًا ولكن هناك بعض الفوائد التي ستحصل عليها من تنظيفك لمنزلك بنفسك. في هذا المقال نقدم لكم 5 أسباب تجعلك تنظف منزلك بنفسك دون الاستعانة بأحد.

1- أنت تعرف منزلك أفضل من أي شخص

CHALET CONDE ORGAZ, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة نوم خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

عامل النظافة يقوم بعمله على أكمل وجه، ولكن بالرغم من ذلك أنت فقط تعلم ما يريده منزلك بالظبط وأين هي الأماكن التي لن يصل لها أحد غيرك. أنت تعرف أين تختفي فتات الخبز وأين توجد البقع التي تحتاج للتنظيف ومن الصعب أن تتذكر كل هذا ليأخذه العامل في الاعتبار فختمًا ستنسى شيئًا وستجد نفسك تتحقق مما فعله عامل النظافة بعد رحيله. فما حك جلدك مثل ظفرك.

2- ستوفر المال

CHALET CONDE ORGAZ, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

من البديهي أنك ستوفر الكثير من المال الذي تأكله نظافة المنزل بشكل دوري، ألست أولى بذلك المال خاصة إذا كانت لديك المقدرة الجسدية والوقت لإتمام النظافة بنفسك؟ ربما تحتاج لخطة تنظم فيها عملية التنظيف طبقًا لوقتك وأكثر الغرف التي تحتاج للنظافة الدورية. اقرأ أيضًا 7 خطوات لمنزل نظيف دائما 

3- وفر تكلفة النظافة واخسر بعض الوزن

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

أليست فكرة رائعة أن توفر تكلفة النظافة وتكلفة ذهابك للجيم أيضًا؟ نظافة المنزل تحتاج لمجهود كبير ويمكنك أن تجعلها تمرينك اليومي بطرق معينة. قم بتشغيل بعض الموسيقى وابدأ تمرين النظافة!

4- هكذا أكثر أمانًا

Piancabella, DF Design DF Design غرفة نوم
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

نحن لا نتهم عمال النظافة بعدم الأمانة ولكن الخطورة تزداد عند استقبال شخص غريب في منزلك. فلماذا تضع نفسك في قلق مستمر حول ما تريد أن تضع في مكان آمن وتبدأ في الشك كلما فقدت شيئًا؟ اعتمد على نفسك وانفض عنك القلق.

5- الخصوصية

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

سيكون هناك أوقات تريد فيها استخدام غرفة معينة أو استقبال شخص أو التصرف بأريحية في منزلك ولكن عامل النظافة موجود وستبدأ بالشعور بعدم الخصوصية. لا تتحرج من أن تجلب المكنسة وأدوات التنظيف والبدء في تنظيف بيتك بنفسك طبقًا لظروفك ووقتما تحتاج! هكذا أفضل بكثير.

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