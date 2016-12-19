بالتأكيد الاستعانة بشخص لتنظيف المنزل يبدو شيئًا فعّالًا من حيث التكلفة ونوفير الوقت ويجعل المنزل يبدو دائمًا نظيفًا وجاهز لاستقبال الزوّار ولكن قد تكون هناك بعض الأسباب التي ستجعلك تفضّل تنظيف منزلك بنفسك خاصة إذا كنت تريد توفير بعض المال بسبب ميزانيتك المحدودة. بالطبع الاستعانة بعامل نظافة لا يعني كونك كسولًا ولكن هناك بعض الفوائد التي ستحصل عليها من تنظيفك لمنزلك بنفسك. في هذا المقال نقدم لكم 5 أسباب تجعلك تنظف منزلك بنفسك دون الاستعانة بأحد.
عامل النظافة يقوم بعمله على أكمل وجه، ولكن بالرغم من ذلك أنت فقط تعلم ما يريده منزلك بالظبط وأين هي الأماكن التي لن يصل لها أحد غيرك. أنت تعرف أين تختفي فتات الخبز وأين توجد البقع التي تحتاج للتنظيف ومن الصعب أن تتذكر كل هذا ليأخذه العامل في الاعتبار فختمًا ستنسى شيئًا وستجد نفسك تتحقق مما فعله عامل النظافة بعد رحيله. فما حك جلدك مثل ظفرك.
من البديهي أنك ستوفر الكثير من المال الذي تأكله نظافة المنزل بشكل دوري، ألست أولى بذلك المال خاصة إذا كانت لديك المقدرة الجسدية والوقت لإتمام النظافة بنفسك؟ ربما تحتاج لخطة تنظم فيها عملية التنظيف طبقًا لوقتك وأكثر الغرف التي تحتاج للنظافة الدورية. اقرأ أيضًا 7 خطوات لمنزل نظيف دائما
أليست فكرة رائعة أن توفر تكلفة النظافة وتكلفة ذهابك للجيم أيضًا؟ نظافة المنزل تحتاج لمجهود كبير ويمكنك أن تجعلها تمرينك اليومي بطرق معينة. قم بتشغيل بعض الموسيقى وابدأ تمرين النظافة!
نحن لا نتهم عمال النظافة بعدم الأمانة ولكن الخطورة تزداد عند استقبال شخص غريب في منزلك. فلماذا تضع نفسك في قلق مستمر حول ما تريد أن تضع في مكان آمن وتبدأ في الشك كلما فقدت شيئًا؟ اعتمد على نفسك وانفض عنك القلق.
سيكون هناك أوقات تريد فيها استخدام غرفة معينة أو استقبال شخص أو التصرف بأريحية في منزلك ولكن عامل النظافة موجود وستبدأ بالشعور بعدم الخصوصية. لا تتحرج من أن تجلب المكنسة وأدوات التنظيف والبدء في تنظيف بيتك بنفسك طبقًا لظروفك ووقتما تحتاج! هكذا أفضل بكثير.