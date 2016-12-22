17 فكرة مبدعة لتغطية جدران منزلك

تغطية الجدران آخر مرحلة في تجهيز منزلك قبل الإنتقال إليه والاستمتاع ببداية الحياة الجديدة بين كل ماتحبه وتفضله من أثاث وألوان ومقتنيات.

قبل أن تقرر طلاء الجدران ندعوك لمشاهدة التصميمات التالية كي تحصل على أفكار مميزة وغير تقليدية فى تغطية الجدران بخامات متنوعة تناسب الأذواق المختلفة.