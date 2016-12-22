17 فكرة مبدعة لتغطية جدران منزلك

تغطية الجدران آخر مرحلة في تجهيز منزلك قبل الإنتقال إليه والاستمتاع ببداية الحياة الجديدة بين كل ماتحبه وتفضله من أثاث وألوان ومقتنيات.
قبل أن تقرر طلاء الجدران ندعوك لمشاهدة التصميمات التالية كي تحصل على أفكار مميزة وغير تقليدية فى تغطية الجدران بخامات متنوعة تناسب الأذواق المختلفة.
ينتشر هذا النوع من الحجارة فى إيطاليا رغم أنه من الخامات القديمة إلا أنه ينتج لنا تصميم أنيق للغاية، يمكنك أيضًا طلاؤه بالألوان المختلفة.
لا يقتصر استخدام الأحجار الثقيلة والخشنة في الخارج فقط، بل يمكننا تركيبها متجاورة لتغطي جدار كامل مثل الجدران الفاصلة بين الغرف.
يعد الرخام منذ القدم من الخامات القيمة التى تفضلها كل الأذواق ولا تقتصر على التصميمات القديمة فقط بل تناسب التصميمات العصيرة دائمًا وتتوفر فى ألوان وأنواع متنوعة.
الأحجار مادة بناء ولكن يتوفر منها أنواع رفيعة السمك يمكن تركيبها على الجدران لتحصل على ديكور مختلف كذلك يمكنك طلاؤها أيضًا.
من قوالب الأكريليك نحصل على طوب يسهل تركيبه على الجدران بعد أن تجف وتلوينها فتتداخل مع القوالب الأخرى لتشكل وحدة جدار كاملة.
مادة أخرى أنيقة ومختلفة تحقق لنا تصميمات عصرية ناعمة ومميزة وتتمتع بالمرونة فتناسب المساحات المختلفة بأشكالها وأحجامها المختلفة.
نوع أخر من الأحجار يمكن استخدمه لإضافة لمسة ديكور بسيطة على التصميم الداخلي للغرفة ولا يحتاج لمساحة كبيرة لتركيبه.
الخشب مادة مفضلة لنا دائمًا مهما مر الوقت نحصل على تصميمات جميلة لما يتمتع به من مرونة فى استخدامه ودفء ويضفى جو منعش على المنزل بجانب أناقته.
طلاء الخشب طريقة أخرى لتلوينه واستخدامه فى تغطية الجدران لنحصل على نتيجة غير تقليدية.
استخدام قطع صغيرة من الزجاج متجاورة يحل مكان السيراميك ويناسب الأماكن التى تصل إليها الماء مثل المطابخ والحمامات حتى يسهل تنظيفها.
اعتادنا على رؤية المرايا داخل المنزل فقط خاصة في غرف النوم والحمامات، لكن ماذا عن تغطية الجدران الخارجية بالمرايا؟
تصميم ثلاثىي الأبعاد من السيراميك ستحب لمسه وليس مجرد رؤيته خاصة مع انعكاس الإضاءة عليه.
استخدام البورسلين يحقق لنا نتائج جذابة خاصة مع تناغم اكسسوارات الغرفة مع ألوان البلاط.
استخدام قطع السيراميك الصغيرة من الطرق الشهيرة أيضًا في الأماكن المبللة مثل الحمامات والمطابخ.
من أشهر طرق تغطية الجدران طلاء الجدران بعد جفاف الأسمنت عليها.
إن كنت ممكن يفضلون التوفير فى استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة تستطيع أن تكتفي بطلاء الجبس الأبيض بجانب مايتميز به من الحفاظ على المنزل من الحشرات.
وماذا عن المعدن برونقه المعروف خاصة عند دمجه مع الخشب أو المواد الفاتحة بجانب إمكانية طلاؤه والحصول على نتائج عصرية مميزة.
يتميز الخشب المضغوط بمنظر شيك وعصري ومضيء، كما يتمتع بوجود أشكال وأنماط مختلفة منه يمكن طلاؤها واستخدامها على ذوقنا المفضل.
تتمتع هذه المادة بالمرونة والمنظر البسيط الأنيق خاصة بعد طلائها بأى أنواع عصرية.
وأخيرًا تعد الخرسانة المسلحة خامة تغطية فى حد ذاتها يمكنك تركيبها بطريقة أفقية أو رأسية ويمكن دمج الخشب معها.