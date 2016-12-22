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17 فكرة مبدعة لتغطية جدران منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
Villa T, arkham project arkham project حمام
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تغطية الجدران آخر مرحلة في تجهيز منزلك قبل الإنتقال إليه والاستمتاع ببداية الحياة الجديدة بين كل ماتحبه وتفضله من أثاث وألوان ومقتنيات.

قبل أن تقرر طلاء الجدران ندعوك لمشاهدة التصميمات التالية كي تحصل على أفكار مميزة وغير تقليدية فى تغطية الجدران بخامات متنوعة تناسب الأذواق المختلفة.

1- حجر فيتشنزا

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران حجر Beige
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

ينتشر هذا النوع من الحجارة فى إيطاليا رغم أنه من الخامات القديمة إلا أنه ينتج لنا تصميم أنيق للغاية، يمكنك أيضًا طلاؤه بالألوان المختلفة.

2- حجر ريفي

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

لا يقتصر استخدام الأحجار الثقيلة والخشنة في الخارج فقط، بل يمكننا تركيبها متجاورة لتغطي جدار كامل مثل الجدران الفاصلة بين الغرف.

3- الرخام

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران رخام White
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

يعد الرخام منذ القدم من الخامات القيمة التى تفضلها كل الأذواق ولا تقتصر على التصميمات القديمة فقط بل تناسب التصميمات العصيرة دائمًا وتتوفر فى ألوان وأنواع متنوعة.

4- نسيج من الأحجار

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأحجار مادة بناء ولكن يتوفر منها أنواع رفيعة السمك يمكن تركيبها على الجدران لتحصل على ديكور مختلف كذلك يمكنك طلاؤها أيضًا.

تركيب طوب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من قوالب الأكريليك نحصل على طوب يسهل تركيبه على الجدران بعد أن تجف وتلوينها فتتداخل مع القوالب الأخرى لتشكل وحدة جدار كاملة.

5- الميلامين

Villa T, arkham project arkham project حمام
arkham project

arkham project
arkham project
arkham project

مادة أخرى أنيقة ومختلفة تحقق لنا تصميمات عصرية ناعمة ومميزة وتتمتع بالمرونة فتناسب المساحات المختلفة بأشكالها وأحجامها المختلفة.

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6- ديكور من الأحجار

FELANITX RENOVATION, munarq munarq غرفة السفرة
munarq

munarq
munarq
munarq

نوع أخر من الأحجار يمكن استخدمه لإضافة لمسة ديكور بسيطة على التصميم الداخلي للغرفة ولا يحتاج لمساحة كبيرة لتركيبه.

7- الخشب

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

الخشب مادة مفضلة لنا دائمًا مهما مر الوقت نحصل على تصميمات جميلة لما يتمتع به من مرونة فى استخدامه ودفء ويضفى جو منعش على المنزل بجانب أناقته.

خشب ملون

Landelijke badkamer met steigerhout, Taps&Baths Taps&Baths حماممغاسل
Taps&amp;Baths

Taps&Baths
Taps&amp;Baths
Taps&Baths

طلاء الخشب طريقة أخرى لتلوينه واستخدامه فى تغطية الجدران لنحصل على نتيجة غير تقليدية.

8- سحر الزجاج

Black Lip Mother of Pearl in Bathroom Renovation in Kentfield, California, USA ShellShock Designs حمام
ShellShock Designs

Black Lip Mother of Pearl in Bathroom Renovation in Kentfield, California, USA

ShellShock Designs
ShellShock Designs
ShellShock Designs

استخدام قطع صغيرة من الزجاج متجاورة يحل مكان السيراميك ويناسب الأماكن التى تصل إليها الماء مثل المطابخ والحمامات حتى يسهل تنظيفها.

9- المرايا

Mirrors, bandesign bandesign مساحات تجارية مطاعم
bandesign

Mirrors

bandesign
bandesign
bandesign

اعتادنا على رؤية المرايا داخل المنزل فقط خاصة في غرف النوم والحمامات، لكن ماذا عن تغطية الجدران الخارجية بالمرايا؟

10- سيراميك مجسم منفصل

PANELADOS CCH, Cordoba CreativeHeritage Cordoba CreativeHeritage مساحات تجارية فنادق
Cordoba CreativeHeritage

Cordoba CreativeHeritage
Cordoba CreativeHeritage
Cordoba CreativeHeritage

تصميم ثلاثىي الأبعاد من السيراميك ستحب لمسه وليس مجرد رؤيته خاصة مع انعكاس الإضاءة عليه.

11- البورسلين

Loft Manatí, T+E ARQUITECTOS T+E ARQUITECTOS غرفة نوم زجاج Transparent
T+E ARQUITECTOS

T+E ARQUITECTOS
T+E ARQUITECTOS
T+E ARQUITECTOS

استخدام البورسلين يحقق لنا نتائج جذابة خاصة مع تناغم اكسسوارات الغرفة مع ألوان البلاط.

السيراميك

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design حمام
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

استخدام قطع السيراميك الصغيرة من الطرق الشهيرة أيضًا في الأماكن المبللة مثل الحمامات والمطابخ.

12- الطلاء التقليدي

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

من أشهر طرق تغطية الجدران طلاء الجدران بعد جفاف الأسمنت عليها.

13- الجبس

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

إن كنت ممكن يفضلون التوفير فى استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة تستطيع أن تكتفي بطلاء الجبس الأبيض بجانب مايتميز به من الحفاظ على المنزل من الحشرات.

14- المعدن

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وماذا عن المعدن برونقه المعروف خاصة عند دمجه مع الخشب أو المواد الفاتحة بجانب إمكانية طلاؤه والحصول على نتائج عصرية مميزة.

15- الخشب المضغوط

148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios الممر والمدخل
URBAstudios

URBAstudios
URBAstudios
URBAstudios

يتميز الخشب المضغوط بمنظر شيك وعصري ومضيء، كما يتمتع بوجود أشكال وأنماط مختلفة منه يمكن طلاؤها واستخدامها على ذوقنا المفضل.

16- أسمنت الفلاتيدو

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

تتمتع هذه المادة بالمرونة والمنظر البسيط الأنيق خاصة بعد طلائها بأى أنواع عصرية.

17- الخرسانة

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office شبابيك
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

وأخيرًا تعد الخرسانة المسلحة خامة تغطية فى حد ذاتها يمكنك تركيبها بطريقة أفقية أو رأسية ويمكن دمج الخشب معها.

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