تصميم داخلي كلاسيكي مُطعم بروح عصرية

بعد النمط الكلاسيكي من التصميمات المفضلة لبعض الأذواق ومع إضافة بعض اللمسات العصرية نحصل على نتيجة مبدعة تجمع بين عبق الماضى وروح الحاضر.
جولتنا اليوم داخل أحد المنازل التي دمجت بين التصميم الكلاسيكى والعصري لتحصل على تصميمات فريدة على ذوقك الخاص.
تتسم أدق تفاصيل غرفة المعيشة بالكلاسيكية بدءً من اختيار الألوان الرئيسية للتصميم بين الأبيض والذهبي إلى اختيار الأثاث وتصميمات الديكور مثل تركيب ورق الحائط وترتيب البراويز المصورة على هذا النمط وأيضًا وحدات الإضاءة مثل النجف التقليدي.
تعمل الإضاءة الطبيعية الوفيرة على إنارة أرجاء الغرفة حتى عند تغطية النافذة بستارة شفافة تكسر من حدة الضوء، كذلك قمنا بتركيب ستائر إضافية باللون الذهبي نستخدمها عند الرغبة فى تعتيم الغرفة.
وبروح عصرية تمزج بين النمط الكلاسيكي فى اختيار نجف الإضاءة وفي نفس الوقت تركيب إضاءة هادئة حول السقف.
يواجه الأثاث شاشة التلفاز العصرية لتستمتع بالراحة خلال مشاهدة التلفاز وتحصل على الدفء أيضًا عبر المدفأة المواجهة لك.
بعتمد المنزل على المساحات المفتوحة بين الغرف حيث يجاور غرفة المعيشة غرفة العشاء الكلاسيكية والمطبخ أيضًا.
تتمتع طاولة العشاء بتصميم أنيق باللون الأبيض مع كراسي مريحة، وتنيرها نجفة تقليدية لتوفير أجواء هادئة ومريحة ليلًا أثناء اجتماع الأسرة.
بدرجات اللون الوردى صممت غرفة النوم بين ألوان الأغطية والجدارالمغطى بالورق المنقوش ما يزيد من إشراقة الغرفة خاصة مع الإضاءة الطبيعية التي توفرها النافذة، بجانب تركيب ستائر وردية تحجب النور عند الرغبة فى النوم.
على الجانب الآخر من جدران الغرفة نزينها بتصميمات رفوف بيضاء مشرقة ترتيب عليها أغراضك ومقتنياتك تتوسطها طاولة للعمل والقراءة.
غرفة عمل ومكتبة هادئة تحتوي على كل ما تحتاجه داخل الغرفة حتى تحصل على التركيز والهدوء لإنتاجية عالية خاصة مع توفير إضاءة مركزية على المكتب.
في الجانب الآخر من الغرفة وضعنا أريكة عصرية مريحة للاسترخاء عند الرغبة في قراءة كتاب أو استقبال بعض الأصدقاء.
لأن مساحة الغرفة محدودة صممنا جدار من الزجاج يعكس الإضاءة ويعطي عمق أكبر لمساحة الغرفة .
لإضافة بعض الحيوية والانتعاش على الغرفة اخترنا اللون البنفسجى، كما وزعنا وحدات الإضاءة المميزة بديكورات عصرية مختلفة على جانبي السرير بجانب إضاءة النجف فى منتصف الغرفة.
اخترنا تصميم ملكي ساحر للمرآة يتناغم مع نمط المنزل الكلاسيكي والألوان الفضية المطعمة فى تصميمات الغرفة.
وفي زوايا الغرفة أنشأنا خزائن ملابس متعددة الرفوف حتى تساعدك على ترتيب ملابسك وأحذيتك بعملية وسهولة مع وضع كرسي دائري تستخدمه عندما تريد إرتداء بعض الملابس أو الأحذية.
أما غرفة النوم الثالثة مخصصة لاستقبال الضيوف صممت بألوان عصرية منعشة حتى توفر استجمام واسترخاء للمقيمين.
نزين المساحة الخالية بين الغرف بديكور كلاسيكي كامل من مرآة ووحدات إضاءة أعلى خزانة تخزين ويجاورها كرسي أبيض تستريح عليه قليًلا.
وأخيرًا نصل إلى الحمام الملكي الفاخر ذو النقشات المتقنة من الموازاييك بتشكيلة ألوان مذهلة.
نظرًا لمساحة الحمام المحدودة صممنا منطقة الاستحمام فى زاوية جانبية حتى نستفيد من المساحة المتاحة.
تعمل المرايا الكبيرة على الشعور بزيادة مساحة الغرفة في الأماكن الضيقة مع تركيب خزانة أسفل الحوض حتى تحافظ على المنظر الجمالى للحمام بدون فوضى.