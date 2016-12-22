تصميم داخلي كلاسيكي مُطعم بروح عصرية

بعد النمط الكلاسيكي من التصميمات المفضلة لبعض الأذواق ومع إضافة بعض اللمسات العصرية نحصل على نتيجة مبدعة تجمع بين عبق الماضى وروح الحاضر.

جولتنا اليوم داخل أحد المنازل التي دمجت بين التصميم الكلاسيكى والعصري لتحصل على تصميمات فريدة على ذوقك الخاص.