6 أخطاء ديكورية عليك تجنب الوقوع فيها

سنقدم لك اليوم مجموعة من الأخطاء التى نقع فيها جميعا عند تصميم منازلنا، وذلك قلة خبراتنا أو سرعة التنفيذ دون تخطيط سليم، ولكن اليوم سنلفت نظرك إليها لتفاديها عند تصميم منزلك أو تجديده، أو حتى إصلاح ما يمكن إصلاحه الآن.. جمعنا لك اليوم 6 اخطاء شائعة .. هيا بنا نتعرف عليها..
سرعة اختيار ألوان الحوائط قد يوقعك في خطأ كبير، وهو عدم تناسق ألوان جدران المنزل مع اختياراتك لقطع أثاث الغرفة، فعليك في البداية اختيار كل الألوان المستخدمة في كل ركن وتفصيلة في التصميم، ومن ثم تبدأ في التنفيذ ، وهكذا تتجنب الوقوع في هذا الخطأ المزعج..
قد تقع في خطأ مزعج مع الوقت وهو اقتناء الكثير من قطع الأثاث الغير مستخدمة، قد تظن في البداية أنك تضيف لتصميمك تفاصيل تجعله يظهر في شكل متكامل، ولكن مع الوقت تتراكم قطع الأثاث والديكور والمتنيات، وتجد في النهاية أنك بداخل فراغ متكدس غير منظم، ولكي تتفادى هذا الخطأ فقط امتلك من الأثاث ما تحتاجه ويناسب غرفتك وامتنع عن شراء ما ليس له فائدة..
ستجد في بعض الأحيان قطع أثاث مختلفة الأحجام، ولكن عليك أن تتأكد انهم متناسقين في الحجم والشكل، فقد تجعل من التصميم مظهر غير مرتب بسبب اختيارك لأحجام مختلفة ومتباينة بالإضافة إلى فقدان الجانب الوظيفي لها، لذا تأكد دائما من حجم كل قطعة أثاث ومدى تناسقها مع باقى العناصر وهلى هى مناسبة لتأدية وظيفتها المطلوبة منها..
قد تظن أن القطع الديكورية ذات التفاصيل الكثيرة تضيف إلى تصميمك، ولكن قد تقع في خطأ أن تصبح مزعجة للعين مع الوقت، أو لا تؤدي أي وظيفة فبالتالي الاستغناء عنها أفضل، ولتتجنب مثل ذلك الخطأ عليك التدقيق في اختيار قطع ديكورية تناسب المظهر العام للغرفة ولا تسبب إزعاج لك مع الوقت..
اما عن التطابق.. فقد تجد في التصميم أمامنا استخدام نفس الخامة في اكثر من موضع وهذا قد يجعل من التصميم ممل وغير متجدد وقد يقفد رونقه مع الوقت..
قليل من الوقت في التفكير في إضاءة مناسبة لكل غرفة في المنزل، يحميك من الوقوع في خطأ كارثي وهو أن تمتلك في النهاية فراغ غير مضاء جيدا أو مزعج وغير مناسب، لذا فاختر جيدا وحدات الإضاءة المخصصة لكل غرفة وحسب استخدامها وقوة الضوء المطلوب فيها..
قد تمل في نهاية المطاف وهذا يجعلك التسرع في اختيار آخر لمساتك في التصميم، لذا تقع في اختيار عناصر في مناسبة وتقلل من مجهودك المبذول في باقي التصميم، ولكن مع التروي والهدوء ستحصل على ما تريد فلا داعي للسرعة..
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