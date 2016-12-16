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6 أخطاء ديكورية عليك تجنب الوقوع فيها

آية منير آية منير
Home Accessories, rigby & mac rigby & mac غرفة المعيشةإضاءة
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سنقدم لك اليوم مجموعة من الأخطاء التى نقع فيها جميعا عند تصميم منازلنا، وذلك قلة خبراتنا أو سرعة التنفيذ دون تخطيط سليم، ولكن اليوم سنلفت نظرك إليها لتفاديها عند تصميم منزلك أو تجديده، أو حتى إصلاح ما يمكن إصلاحه الآن..  جمعنا لك اليوم 6 اخطاء شائعة .. هيا بنا نتعرف عليها..

1 – اختيار ألوان غير مناسبة..

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

سرعة اختيار ألوان الحوائط قد يوقعك في خطأ كبير، وهو عدم تناسق ألوان جدران المنزل مع اختياراتك لقطع أثاث الغرفة، فعليك في البداية اختيار كل الألوان المستخدمة في كل ركن وتفصيلة في التصميم، ومن ثم تبدأ في التنفيذ ، وهكذا تتجنب الوقوع في هذا الخطأ المزعج..

2 – الكثير من الفوضى

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

قد تقع في خطأ مزعج مع الوقت وهو اقتناء الكثير من قطع الأثاث الغير مستخدمة، قد تظن في البداية أنك تضيف لتصميمك تفاصيل تجعله يظهر في شكل متكامل، ولكن مع الوقت تتراكم قطع الأثاث والديكور والمتنيات، وتجد في النهاية أنك بداخل فراغ متكدس غير منظم، ولكي تتفادى هذا الخطأ فقط امتلك من الأثاث ما تحتاجه ويناسب غرفتك وامتنع عن شراء ما ليس له فائدة..

3 – أحجام غير متناسقة..

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

ستجد في بعض الأحيان قطع أثاث مختلفة الأحجام، ولكن عليك أن تتأكد انهم متناسقين في الحجم والشكل، فقد تجعل من التصميم مظهر غير مرتب بسبب اختيارك لأحجام مختلفة ومتباينة بالإضافة إلى فقدان الجانب الوظيفي لها، لذا تأكد دائما من حجم كل قطعة أثاث ومدى تناسقها مع باقى العناصر وهلى هى مناسبة لتأدية وظيفتها المطلوبة منها..

4 – تفاصيل كثيرة ومتطابقة

Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography غرفة نوم
Neale Smith Photography

Edinburgh Town House

Neale Smith Photography
Neale Smith Photography
Neale Smith Photography

قد تظن أن القطع الديكورية ذات التفاصيل الكثيرة تضيف إلى تصميمك، ولكن قد تقع في خطأ أن تصبح مزعجة للعين مع الوقت، أو لا تؤدي أي وظيفة فبالتالي الاستغناء عنها أفضل، ولتتجنب مثل ذلك الخطأ عليك التدقيق في اختيار قطع ديكورية تناسب المظهر العام للغرفة ولا تسبب إزعاج لك مع الوقت..

اما عن التطابق.. فقد تجد في التصميم أمامنا استخدام نفس الخامة في اكثر من موضع وهذا قد يجعل من التصميم ممل وغير متجدد وقد يقفد رونقه مع الوقت..

5 – إضاءة غير جيدة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac غرفة المعيشةإضاءة
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

قليل من الوقت في التفكير في إضاءة مناسبة لكل غرفة في المنزل، يحميك من الوقوع في خطأ كارثي وهو أن تمتلك في النهاية فراغ غير مضاء جيدا أو مزعج وغير مناسب، لذا فاختر جيدا وحدات الإضاءة المخصصة لكل غرفة وحسب استخدامها وقوة الضوء المطلوب فيها..

6 – التسرع في الاختيار..

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

قد تمل في نهاية المطاف وهذا يجعلك التسرع في اختيار آخر لمساتك في التصميم، لذا تقع في اختيار عناصر في مناسبة وتقلل من مجهودك المبذول في باقي التصميم، ولكن مع التروي والهدوء ستحصل على ما تريد فلا داعي للسرعة..

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