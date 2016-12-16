6 أخطاء ديكورية عليك تجنب الوقوع فيها

قد تظن أن القطع الديكورية ذات التفاصيل الكثيرة تضيف إلى تصميمك، ولكن قد تقع في خطأ أن تصبح مزعجة للعين مع الوقت، أو لا تؤدي أي وظيفة فبالتالي الاستغناء عنها أفضل، ولتتجنب مثل ذلك الخطأ عليك التدقيق في اختيار قطع ديكورية تناسب المظهر العام للغرفة ولا تسبب إزعاج لك مع الوقت..

اما عن التطابق.. فقد تجد في التصميم أمامنا استخدام نفس الخامة في اكثر من موضع وهذا قد يجعل من التصميم ممل وغير متجدد وقد يقفد رونقه مع الوقت..