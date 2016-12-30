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أفكار مميزة لبلكونة أنيقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
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البلكونة هي المتنفس الطبيعي لأي منزل لذا سيكون كتاب الأفكار هذا حول العلامات المميزة لتكون شرفتنا أجمل ، كيف نشعر فيها بالهدوء والراحة النفسية و نزيد من تأملنا و تجديد لحظات دفئنا مع عائلتنا و ضيوفنا أو لحظات الخصوصية مع أنفسنا ، و كيف أن تكون تلك الشرفة أو البلكون على قدر المستوى لتحقق لنا كل تلك المنافع ..

اليوم هوميفاي سيفتح أبواب التميز للبلكون كيف يكون و بأي طريقة تنسيق تكون أفضل لبيتنا من حيث موقعها و المحيط الطبيعي حولها و الطراز و الديكور و أشياء أخرى كثيرة نتعرف عليها سوياً في السطور المقبلة ..

جلسة دافئة

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme بلكونة أو شرفة
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

في شرفتك الخارجية احرص أن تصمم جلسة عائلية صغيرة  في كل مساحتها خصوصاً لو كان المحيط حولك لا يمكنك من النظر و الوقوف إلى السور للتأمل بسبب وجود أشجار مثلاً أو أي عائق آخر ، ففي تلك الحالة لك أن تستخدم الشرفة لتستمد منها الدفء في الجلسات العائلية أو برفقة الأصدقاء و الاستمتاع بالهواء النقي

جلسة ريفية

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa بلكونة أو شرفة
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

الشرفات تمكنك من تغيير نمط و أسلوب الحياة المتبع في داخل المنزل لتشعر بمزيد من الاختلاف و الترويح عن النفس فيها، لديك فرصة لتصمم جلسة ريفية أو بدوية كما تحب في أرضية البلكونة تتناول فيها الشاي و تكون مكاناً لتجديد نشاطك و حيوتك الذهنية 

لا تحرم نفسك من السحر

Porthleven, LEIVARS LEIVARS بلكونة أو شرفة
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

لو كان حولك مساحة من المناظر الطبيعية الاستثنائية مثل تلك الشرفة فلا تحرم نفسك منها أبداً، و لك أن تدرك أن الشرفة هدفها الاول ربطك بالعالم الخارجي بعيداً عن الحدود المكانية و الجدران الخرسانية ، صمم سور البلكونة من الزجاج لتحصل على زوايا متعددة للرؤية و احرص على أن تكون الجلسة على قدر المستوى و الخصوصية التي ترغب بها

تعريشات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

التعريشة ستساعد شرفتك كبيرة المساحة من الاستفادة بظلال هادئة في الصباح و بيوت نور و أضواء صناعية في المساء، التعريشة اقتباس رائع من الطبيعة و الأخشاب التي فيها تصنع شيئ غير عادي من الاستمتاع بالجلسة و دفئها، الجلسة أسفل التعريشة يمكن أن تنقسم لتناول المشروبات و أخرى لتناول الطعام مثل السفرة تماماً و هذا وفقاً للمساحة المتوفرة ..

أما الارضيات فهي تعود إليك تماماً مثل اختيار النجيل الصناعي في المساحات الكبيرة أو توحيد استخدام الخشب أو السيراميك فقط في المساحات الاقل حجماً

سقف من البوص

CASA MANGULICA, Alberto Zavala Arquitectos Alberto Zavala Arquitectos بلكونة أو شرفة
Alberto Zavala Arquitectos

Alberto Zavala Arquitectos
Alberto Zavala Arquitectos
Alberto Zavala Arquitectos

يمكنك استغلال الظلال و التلاعب الضوئي الذي يثيره استعمال     فراغات في أي سقيفة مواجهة للشمس ، و اجمل و أنفع تلك المواد التي يمكن أن تصمم بها سيقيفك تقيك شر الحر و الشمس هي عيدان البوص التي سوف ترسم لوحة فنية بالشرفة الخاصة بك خصوصاً لو احسنت استخدام تلك الظلال في الانعكاس على لون مناسب و طبيعي يشعرك أنك في إحدى الحدائق و ليس في جزء من بيتك

لو شرفتك ضيقة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

لو كانت شرفتك ضيقة المساحة فإنها لا تقل عن الشرفات كبيرة المساحة سوى في التنسيق فقط ، شرفتك جميلة ببعض الخطوات الهامة مثل نشر البهجة فيها عن طريق زينة النباتات بشكل متناسق و توحيط لونها قدر الامكان بين أسوارها و أرضياتها كما أنه يمكنك استغلال طولها و ليس عرضها في عمل جلسات مدمجة كالكنب و البين باجز

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مظلة

Квартира в Черногории , lab21studio lab21studio بلكونة أو شرفة
lab21studio

lab21studio
lab21studio
lab21studio

استخدم مظلة عصرية الشكل باللون الأبيض لو أردتا الاستمتاع ليلاً و نهاراً في شرفتك بلحظات رائعة، المظلة البيضاء تلطف درجة الحرارة و تعمل على حمايتك من الضوء المؤذي للشمس في أيام حارة كما أنها سوف تساعد أي طقم أثاث ان يتألق في البلكونة و أي كمية ضوء ستظهر معالمها ببراعة

خصوصية

Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

بعض الالوان الساخنة و الاكسسوارات تعيد للشرفات رونقها خصوصاً لو كانت مغلقة مثل تلك الشرفة المحاطة بالنوافذ، مزيد من الخصوصية سيكون بانتظارك هنا ، و حلظات من الهدوء النفسي ستمر عليك و أنت تستمتع بالسكون و الجلسة بمفردك 

شرفة جمالها يظهر في الكثرة

Casa Xaroco, studioarte studioarte بلكونة أو شرفة
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

الشرفات التي تكون في بيوت اعتاد سكانها على العزائم و الحفلات و تجمع العائلة سيكون من المناسب لها تصميمها بألوان هادئة بعيدة عن الجرأة قدر الإمكان و يجب أن يكون فيها جلسة تسع من 7 إلى 10 أشخاص بكل اريحية حتى يمكن أن نطلق عليها مكانك الانسب للحفلات و العزائم و دعوة العائلة لقضاء وقت مثالي في بيتك

جلسة ثنائية

Decking Perfect Stays بلكونة أو شرفة
Perfect Stays

Decking

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

أن تستمتع بكل ما حولك من جمال طبيعي لا يعني أبداً البعد عن السبب السامي في انشاء و تصميم شرفة مساحتها معقولة و المتمثل في الانسجام و الشاعرية و التأمل و الاسترخاء ، الجلسات الثنائية يمكنها أن تنقلك لهذا الدفء بسهولة بواسطة ذلك المحيط الشاعري ، كما أن الجلسة الثنائية لو كنت بمفردك ستكون مناسبة أيضاً و ليس بها ما يضر التصميمم بالمقارنة لو كانت الجلسة عائلية كبيرة و استخدمها شخص واحد فقط

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