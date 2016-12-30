أفكار مميزة لبلكونة أنيقة

البلكونة هي المتنفس الطبيعي لأي منزل لذا سيكون كتاب الأفكار هذا حول العلامات المميزة لتكون شرفتنا أجمل ، كيف نشعر فيها بالهدوء والراحة النفسية و نزيد من تأملنا و تجديد لحظات دفئنا مع عائلتنا و ضيوفنا أو لحظات الخصوصية مع أنفسنا ، و كيف أن تكون تلك الشرفة أو البلكون على قدر المستوى لتحقق لنا كل تلك المنافع ..

اليوم هوميفاي سيفتح أبواب التميز للبلكون كيف يكون و بأي طريقة تنسيق تكون أفضل لبيتنا من حيث موقعها و المحيط الطبيعي حولها و الطراز و الديكور و أشياء أخرى كثيرة نتعرف عليها سوياً في السطور المقبلة ..