أفكار مميزة لبلكونة أنيقة

البلكونة هي المتنفس الطبيعي لأي منزل لذا سيكون كتاب الأفكار هذا حول العلامات المميزة لتكون شرفتنا أجمل ، كيف نشعر فيها بالهدوء والراحة النفسية و نزيد من تأملنا و تجديد لحظات دفئنا مع عائلتنا و ضيوفنا أو لحظات الخصوصية مع أنفسنا ، و كيف أن تكون تلك الشرفة أو البلكون على قدر المستوى لتحقق لنا كل تلك المنافع ..
اليوم هوميفاي سيفتح أبواب التميز للبلكون كيف يكون و بأي طريقة تنسيق تكون أفضل لبيتنا من حيث موقعها و المحيط الطبيعي حولها و الطراز و الديكور و أشياء أخرى كثيرة نتعرف عليها سوياً في السطور المقبلة ..
في شرفتك الخارجية احرص أن تصمم جلسة عائلية صغيرة في كل مساحتها خصوصاً لو كان المحيط حولك لا يمكنك من النظر و الوقوف إلى السور للتأمل بسبب وجود أشجار مثلاً أو أي عائق آخر ، ففي تلك الحالة لك أن تستخدم الشرفة لتستمد منها الدفء في الجلسات العائلية أو برفقة الأصدقاء و الاستمتاع بالهواء النقي
الشرفات تمكنك من تغيير نمط و أسلوب الحياة المتبع في داخل المنزل لتشعر بمزيد من الاختلاف و الترويح عن النفس فيها، لديك فرصة لتصمم جلسة ريفية أو بدوية كما تحب في أرضية البلكونة تتناول فيها الشاي و تكون مكاناً لتجديد نشاطك و حيوتك الذهنية
لو كان حولك مساحة من المناظر الطبيعية الاستثنائية مثل تلك الشرفة فلا تحرم نفسك منها أبداً، و لك أن تدرك أن الشرفة هدفها الاول ربطك بالعالم الخارجي بعيداً عن الحدود المكانية و الجدران الخرسانية ، صمم سور البلكونة من الزجاج لتحصل على زوايا متعددة للرؤية و احرص على أن تكون الجلسة على قدر المستوى و الخصوصية التي ترغب بها
التعريشة ستساعد شرفتك كبيرة المساحة من الاستفادة بظلال هادئة في الصباح و بيوت نور و أضواء صناعية في المساء، التعريشة اقتباس رائع من الطبيعة و الأخشاب التي فيها تصنع شيئ غير عادي من الاستمتاع بالجلسة و دفئها، الجلسة أسفل التعريشة يمكن أن تنقسم لتناول المشروبات و أخرى لتناول الطعام مثل السفرة تماماً و هذا وفقاً للمساحة المتوفرة ..
أما الارضيات فهي تعود إليك تماماً مثل اختيار النجيل الصناعي في المساحات الكبيرة أو توحيد استخدام الخشب أو السيراميك فقط في المساحات الاقل حجماً
يمكنك استغلال الظلال و التلاعب الضوئي الذي يثيره استعمال فراغات في أي سقيفة مواجهة للشمس ، و اجمل و أنفع تلك المواد التي يمكن أن تصمم بها سيقيفك تقيك شر الحر و الشمس هي عيدان البوص التي سوف ترسم لوحة فنية بالشرفة الخاصة بك خصوصاً لو احسنت استخدام تلك الظلال في الانعكاس على لون مناسب و طبيعي يشعرك أنك في إحدى الحدائق و ليس في جزء من بيتك
لو كانت شرفتك ضيقة المساحة فإنها لا تقل عن الشرفات كبيرة المساحة سوى في التنسيق فقط ، شرفتك جميلة ببعض الخطوات الهامة مثل نشر البهجة فيها عن طريق زينة النباتات بشكل متناسق و توحيط لونها قدر الامكان بين أسوارها و أرضياتها كما أنه يمكنك استغلال طولها و ليس عرضها في عمل جلسات مدمجة كالكنب و البين باجز
استخدم مظلة عصرية الشكل باللون الأبيض لو أردتا الاستمتاع ليلاً و نهاراً في شرفتك بلحظات رائعة، المظلة البيضاء تلطف درجة الحرارة و تعمل على حمايتك من الضوء المؤذي للشمس في أيام حارة كما أنها سوف تساعد أي طقم أثاث ان يتألق في البلكونة و أي كمية ضوء ستظهر معالمها ببراعة
بعض الالوان الساخنة و الاكسسوارات تعيد للشرفات رونقها خصوصاً لو كانت مغلقة مثل تلك الشرفة المحاطة بالنوافذ، مزيد من الخصوصية سيكون بانتظارك هنا ، و حلظات من الهدوء النفسي ستمر عليك و أنت تستمتع بالسكون و الجلسة بمفردك
الشرفات التي تكون في بيوت اعتاد سكانها على العزائم و الحفلات و تجمع العائلة سيكون من المناسب لها تصميمها بألوان هادئة بعيدة عن الجرأة قدر الإمكان و يجب أن يكون فيها جلسة تسع من 7 إلى 10 أشخاص بكل اريحية حتى يمكن أن نطلق عليها مكانك الانسب للحفلات و العزائم و دعوة العائلة لقضاء وقت مثالي في بيتك
أن تستمتع بكل ما حولك من جمال طبيعي لا يعني أبداً البعد عن السبب السامي في انشاء و تصميم شرفة مساحتها معقولة و المتمثل في الانسجام و الشاعرية و التأمل و الاسترخاء ، الجلسات الثنائية يمكنها أن تنقلك لهذا الدفء بسهولة بواسطة ذلك المحيط الشاعري ، كما أن الجلسة الثنائية لو كنت بمفردك ستكون مناسبة أيضاً و ليس بها ما يضر التصميمم بالمقارنة لو كانت الجلسة عائلية كبيرة و استخدمها شخص واحد فقط
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