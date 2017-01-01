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7 أخطاء قاتلة لا تقع فيها عند تصميم منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
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تصميم المنزل من الألف إلى الياء ليس بالأمر اليسير، ويحتاج إلى اتخاذ الكثير من القرارت، وإجراء العديد من التعديلات للوصول إلى النتيجة المرضية، فأنت لن تجدد منزلك كل يوم، لذا يجب أن تتأكد من إعداده وتصميمه بشكل مُرضي.

خلال تلك العملية المليئة بالقرارات والاختيارات، قد ترتكب بعض الأخطاء الصغيرة التي تتسبب في تشويه التصميم النهائي، مهما كان جماله ودقته، تلك الأخطاء تدمره تمامًا.

نحن اليوم في هوميفاي، نستعرض معك 7 أخطاء قاتلة في تصميم المنزل، لنساعدك على تجنبها والوصول بتصميمك إلى النتيجة المُرضة، فتعرف عليهم معنا..

1. فوضى التخزين

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

المطبخ هو أحد المناطق الأكثر خطورة عند تصميم المنزل، لأنه الأكثر عرضة للوقوع في شِرك الفوضى والزحام، لذا عليك تجنب حشوه بعلب وأواني التخزين، لأنك في النهاية لن تضع شيء واحد بمفرد في كل علبة، كما أن هناك شركات تقوم بانتاج علب تخزين بأحجام ومقاسات مختلفة ولكن بأشكال متناسقة، حتى لا تشوه مطبخك بالعلب الكثيرة المتناقضة والمتنافرة في أشكالها.

2. إغراءات التوفير

London Art de Vivre Sophie Nguyen Architects Ltd غرفة المعيشة
Sophie Nguyen Architects Ltd

London Art de Vivre

Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd

أن تقتصد في تكاليف تصميم المنزل هو أمر رائع، وأن تقتصر الغرفة على القطع الأساسية فقط من الأثاث والديكور دون مبالغة، هو أيضًا أمر جيد، ولكن عليك الحذر من الوقوع فريسة لإغراءات التوفير، فلابد وأن تتأكد أن قطعك القلية من الاثاث هي قطع عالية الجودة، فأنت تثتسمر فيها حتى لا تضطر للدفع مجددًا في استبدال الهالك منها بعد فترة قصيرة.

3. أخطاء الإضاءة

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

كثيرًا ما أكدنا ومازلنا نؤكد في هوميفاي، على أهمية الإضاءة كعنصر أساسي في عملية التصميم الداخلي، واليوم نعيد التأكيد على أنها قد توقعك في خطأ قاتل إذا لم تحسن توزيعها، فالغرفة المظلمة غير ودية ولا تشعرك بالراحة، كما أن الغرفة المضيئة بقوة مبالغ فيها تجعلك تشعر وكأنك في غرفة انتظار داخل إحدى المستشفيات أو المكاتب، لذا عليك مراعاة القدر المناسب من الإضاءة.

4. اختيار الألوان

House Mosi , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Mosi

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

اختيار الألوان قد يكون في حد ذاته هو الخطأ القاتل الذي يتسبب في فشل تنسيق الأثاث، لذا يجب عليك أن تطلع على لوحة الألوان أولًا وتختار بعناية، حتى لا تقع فريسة القرارات المتسرعة، خاصة عند اختيار الأثاث بعد طلاء الجدران.

5. المساحات قاتل التصميم

homify مكاتب العمل والدراسةمكتب
homify

homify
homify
homify

الخطأ القاتل الحقيقي في أي تصميم، هو أن تمتلك المساحة المثالية ولكنك تسيء استغلالها، فعندها لا تصبح الأمتار الكثيرة ذات أهمية طالما أنها مُهدرة. أن تحسن استغلال المساحة المتاحة لديك، لا يمنحك فقط ميزة تعدد الخيارات لتحسين غرفتك بأقل اللمسات، وإنما أيضًا يمنحك مساحة مُريحة وعملية، وتلبي احتياجاتك الفعلية.

6. الأثاث متعدد الاستخدامات

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

عندما لا تمتلك سوى مساحات صغيرة، لا تخطئ باستخدام قطع الأثاث الكبيرة، ولا تكتفي بقطع الأثاث العادية الصغيرة، بل استعن بالأثاث المتعدد الاستخدامات والقابل للطي والفرد، فهو الحل الأمثل لتحصل على كل شيء حتى في أصغر المساحات.

7. حجم الأثاث

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

قطع الأثاث الضخمة ليست فقط تقليدية عتيقة، بل إنها أيضًا تصعب عليك عملية التنظيف، وتحول بينك وبين التجديدات البسيطة، في حين أنه يمكنك اختيار القطع الخفيفة وهي الأكثر عصرية وأناقة، وهذا بالطبع لا يعني أنها غير متينة أو قابلة للتلف السريع، ولكنها مصممة لتكون أكثر راحة، وتسهل عليك من عملية التجديد وتبديل ترتيب الغرفة بسهولة.

للاطلاع على المزيد من نصائح التصميم لمنزل مثالي، تفضلوا بقرءاة المقال التالي، 20 نصيحة لحمام يبهر ضيوفك

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