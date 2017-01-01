7 أخطاء قاتلة لا تقع فيها عند تصميم منزلك

تصميم المنزل من الألف إلى الياء ليس بالأمر اليسير، ويحتاج إلى اتخاذ الكثير من القرارت، وإجراء العديد من التعديلات للوصول إلى النتيجة المرضية، فأنت لن تجدد منزلك كل يوم، لذا يجب أن تتأكد من إعداده وتصميمه بشكل مُرضي.
خلال تلك العملية المليئة بالقرارات والاختيارات، قد ترتكب بعض الأخطاء الصغيرة التي تتسبب في تشويه التصميم النهائي، مهما كان جماله ودقته، تلك الأخطاء تدمره تمامًا.
نحن اليوم في هوميفاي، نستعرض معك 7 أخطاء قاتلة في تصميم المنزل، لنساعدك على تجنبها والوصول بتصميمك إلى النتيجة المُرضة، فتعرف عليهم معنا..
المطبخ هو أحد المناطق الأكثر خطورة عند تصميم المنزل، لأنه الأكثر عرضة للوقوع في شِرك الفوضى والزحام، لذا عليك تجنب حشوه بعلب وأواني التخزين، لأنك في النهاية لن تضع شيء واحد بمفرد في كل علبة، كما أن هناك شركات تقوم بانتاج علب تخزين بأحجام ومقاسات مختلفة ولكن بأشكال متناسقة، حتى لا تشوه مطبخك بالعلب الكثيرة المتناقضة والمتنافرة في أشكالها.
أن تقتصد في تكاليف تصميم المنزل هو أمر رائع، وأن تقتصر الغرفة على القطع الأساسية فقط من الأثاث والديكور دون مبالغة، هو أيضًا أمر جيد، ولكن عليك الحذر من الوقوع فريسة لإغراءات التوفير، فلابد وأن تتأكد أن قطعك القلية من الاثاث هي قطع عالية الجودة، فأنت تثتسمر فيها حتى لا تضطر للدفع مجددًا في استبدال الهالك منها بعد فترة قصيرة.
كثيرًا ما أكدنا ومازلنا نؤكد في هوميفاي، على أهمية الإضاءة كعنصر أساسي في عملية التصميم الداخلي، واليوم نعيد التأكيد على أنها قد توقعك في خطأ قاتل إذا لم تحسن توزيعها، فالغرفة المظلمة غير ودية ولا تشعرك بالراحة، كما أن الغرفة المضيئة بقوة مبالغ فيها تجعلك تشعر وكأنك في غرفة انتظار داخل إحدى المستشفيات أو المكاتب، لذا عليك مراعاة القدر المناسب من الإضاءة.
اختيار الألوان قد يكون في حد ذاته هو الخطأ القاتل الذي يتسبب في فشل تنسيق الأثاث، لذا يجب عليك أن تطلع على لوحة الألوان أولًا وتختار بعناية، حتى لا تقع فريسة القرارات المتسرعة، خاصة عند اختيار الأثاث بعد طلاء الجدران.
الخطأ القاتل الحقيقي في أي تصميم، هو أن تمتلك المساحة المثالية ولكنك تسيء استغلالها، فعندها لا تصبح الأمتار الكثيرة ذات أهمية طالما أنها مُهدرة. أن تحسن استغلال المساحة المتاحة لديك، لا يمنحك فقط ميزة تعدد الخيارات لتحسين غرفتك بأقل اللمسات، وإنما أيضًا يمنحك مساحة مُريحة وعملية، وتلبي احتياجاتك الفعلية.
عندما لا تمتلك سوى مساحات صغيرة، لا تخطئ باستخدام قطع الأثاث الكبيرة، ولا تكتفي بقطع الأثاث العادية الصغيرة، بل استعن بالأثاث المتعدد الاستخدامات والقابل للطي والفرد، فهو الحل الأمثل لتحصل على كل شيء حتى في أصغر المساحات.
قطع الأثاث الضخمة ليست فقط تقليدية عتيقة، بل إنها أيضًا تصعب عليك عملية التنظيف، وتحول بينك وبين التجديدات البسيطة، في حين أنه يمكنك اختيار القطع الخفيفة وهي الأكثر عصرية وأناقة، وهذا بالطبع لا يعني أنها غير متينة أو قابلة للتلف السريع، ولكنها مصممة لتكون أكثر راحة، وتسهل عليك من عملية التجديد وتبديل ترتيب الغرفة بسهولة.
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