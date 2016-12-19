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5 أفكار لغرف أطفال ممتعة للغاية

ريم عوض ريم عوض
Miniklerden genç kalan yetişkinlere küçükten büyüğe herkese!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
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وقت النوم بالنسبة للأطفال هو أمر صعب على معظم الآباء ويحتاج لكثير من المجهود لتعويد الطفل على النوم وحده في غرفته دون ضغط من الأهل، لهذا يجب أن يحاول الآباء جعل غرفة أطفالهم مكانًا أكثر مرحًا وتسلية ليتطلعوا إلى وقت النوم وحتى ممارسة الأنشطة فيها. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من غرف الأطفال بتصميم ممتع للغاية نرجو أن تنال إعجابكم

1- الرجاء ربط الأحزمة، فقد حان وقت النوم

plane, m design m design غرفة الأطفالأسرة نوم
m design

m design
m design
m design

هذه غرفة رائعة خاصة للأولاد. الغرفة تحتوي على سرير على شكل طيارة من الداخل وسرير آخر على جناح الطيارة ليستشارك طفلين في الغرفة أو ربما تستخدم ككنبة إذا كانت الغرفة لطفل واحد. أضاف المصمم بعض الخدديات بنفس لون الطيارة وألوان مختلفة عنها أيضًا لإضافة بعض المرح والبهجة.

2- غرفة للآنسة الصغيرة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

هذه الغرفة مناسبة جدًا للبنات لهدوء ألوانها المليئة بالأنوثة. اللون الأساسي للغرفة هو الأبيض سواء في الأثاث الرئيسي مثل المكتبة والسرير والستائر وحتى ألوان الحائط لجعل الغرفة تبدو أكثر بهجة وبريقًا وتعكس الضوء القادم من النافذة الكبيرة لتساعد الطفل على الشعور بالنشاط. المكتبة على ارتفاع منخفض لتعطي فرصة للطفل للاعتماج على نفسه والوصول لأغراضه بسهولة وبطريقة أكثر أمانًا أيضًا.

3- غرفة نجمة سينما صغيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذه الغرفة مناسبة للبنات الأكبر سنًا ربما في سن المراهقة، يبدو التصميم أنيق للغاية خاصة ببعض التفاصيل مثل الحائط الوردي وراء ظهر السرير، وظهر السرير نفسه المصنوع من القطيفة ليعطي السرير فخامة أنثوية. من القطع الملفتة للانتباه الأثاث الشفاف سواء الكرسي أو التسريحة أو الأرجوحة الكروية المعلقة.

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4- سبورة سوداء

GB HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Esra Kazmirci Mimarlik

GB HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

هل تذكر كم كنا نحب السبورة السوداء والطباشير الملونة في المدرسة؟ لمَ لا نضع سيورة كبيرة بعرض الحائط لأطفالنا بجانب مركز الانشطة والمذاكرة في غرفتهم؟ ستكون فكرة مسلية لهم للغاية ومختلفة عن أقرانهم.

5- ورق حائط مختلف

Miniklerden genç kalan yetişkinlere küçükten büyüğe herkese!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

من الأفكار الرائعة والحيوية اختيار أجزاء معينة من الحائط لإضافة ورق حائط يتلاءم مع اللون الأساسي المستخدم في الغرفة. في هذا التصميم نجد اللون الأزرق الفاتح هو الأساسي وتم استخدام ورق حائط أبيض مزركش بألوان عديدة وبها نفس اللون الأزرق لتبدو الحوائط متكاملة، وكذلك الستائر والزينة المعلّقة.

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