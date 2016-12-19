5 أفكار لغرف أطفال ممتعة للغاية

وقت النوم بالنسبة للأطفال هو أمر صعب على معظم الآباء ويحتاج لكثير من المجهود لتعويد الطفل على النوم وحده في غرفته دون ضغط من الأهل، لهذا يجب أن يحاول الآباء جعل غرفة أطفالهم مكانًا أكثر مرحًا وتسلية ليتطلعوا إلى وقت النوم وحتى ممارسة الأنشطة فيها. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من غرف الأطفال بتصميم ممتع للغاية نرجو أن تنال إعجابكم
هذه غرفة رائعة خاصة للأولاد. الغرفة تحتوي على سرير على شكل طيارة من الداخل وسرير آخر على جناح الطيارة ليستشارك طفلين في الغرفة أو ربما تستخدم ككنبة إذا كانت الغرفة لطفل واحد. أضاف المصمم بعض الخدديات بنفس لون الطيارة وألوان مختلفة عنها أيضًا لإضافة بعض المرح والبهجة.
هذه الغرفة مناسبة جدًا للبنات لهدوء ألوانها المليئة بالأنوثة. اللون الأساسي للغرفة هو الأبيض سواء في الأثاث الرئيسي مثل المكتبة والسرير والستائر وحتى ألوان الحائط لجعل الغرفة تبدو أكثر بهجة وبريقًا وتعكس الضوء القادم من النافذة الكبيرة لتساعد الطفل على الشعور بالنشاط. المكتبة على ارتفاع منخفض لتعطي فرصة للطفل للاعتماج على نفسه والوصول لأغراضه بسهولة وبطريقة أكثر أمانًا أيضًا.
هذه الغرفة مناسبة للبنات الأكبر سنًا ربما في سن المراهقة، يبدو التصميم أنيق للغاية خاصة ببعض التفاصيل مثل الحائط الوردي وراء ظهر السرير، وظهر السرير نفسه المصنوع من القطيفة ليعطي السرير فخامة أنثوية. من القطع الملفتة للانتباه الأثاث الشفاف سواء الكرسي أو التسريحة أو الأرجوحة الكروية المعلقة.
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هل تذكر كم كنا نحب السبورة السوداء والطباشير الملونة في المدرسة؟ لمَ لا نضع سيورة كبيرة بعرض الحائط لأطفالنا بجانب مركز الانشطة والمذاكرة في غرفتهم؟ ستكون فكرة مسلية لهم للغاية ومختلفة عن أقرانهم.
من الأفكار الرائعة والحيوية اختيار أجزاء معينة من الحائط لإضافة ورق حائط يتلاءم مع اللون الأساسي المستخدم في الغرفة. في هذا التصميم نجد اللون الأزرق الفاتح هو الأساسي وتم استخدام ورق حائط أبيض مزركش بألوان عديدة وبها نفس اللون الأزرق لتبدو الحوائط متكاملة، وكذلك الستائر والزينة المعلّقة.
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