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كيف تحمي حمامك من الرطوبة

ريم عوض ريم عوض
Proyecto de Reforma en Russfa, DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos
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قد يكون تصميم حمامك رائع ولا ينقصه شيء، ولكن غلطة بسيطة مثل عدم الاهتمام بتسريب المياة الذي يؤدي للرطوبة وتكون العفن وإفساد جمال حمامك وربما الإضرار بجيرانك بشكل مؤذٍ جدًا يتسبب في إفساد أسقف وحوائط غرفهم وحماماتهم. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لتفادي حدوث ذلك.

عزل الحوائط

Mansión Milla de Oro, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses حمام
Bernadó Luxury Houses

Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses

هناك اعتقاد شائع أن السيراميك أفضل شيء لمنع تسرب المياة لهذا يستخدم بشكل مكثف في معظم الحمامات في مصر، ولكن الحقيقة أن المياة تبحث عن أي فراغات لتدخل بينها وهذا يتضمن ما بين بلاطات السيراميك. لهذا إذا كنت تريد أن تحمي حمامك من الرطوبة وتسرب المياة تحت السيراميك يجب أن تتأكد من ملء فواصل السيراميك كل فترة بالجبس من جديد حتى تتأكد من عدم وجود أي فراغات فيه.

ضد المياة

Casa Pitahayas 62, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS حماممرايا
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

ضع مواد مضادة للمياة في الأماكن التي يغلب عليها وجود المياة في الحمام مثل حول البانية وأمام الحوض وتحت محابس المياة والأنابيب والحنفيات. كل هذه المناطق يصل لها الماء بشكل دائم ولكن إذا عزلتها لتحميها من المياة ستوفر عليك مجهود تغيير الحمام بأكمله وإفساده في المستقبل.

تفقد المشاكل

Baño LQ, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

يمكنك التأكد من المشاكل أو عدم وجودها عن طريق سؤال جيرانك قهم أول من سيتأثر برطوبة حمامك وسيتسبب في بدايات سقوط طلاء سقفهم وفي الحالات المتقدمة سيبدأ سقف حمامهم بالتنقيط المستمر للمياة. إذا حدث ذلك لا قدر الله ستضطر لتغيير سيراميك الحمام بأكمله ولكن تأكد من اتباع الخطوات الموجودة في هذا المقال هذه المرة حتى تقوم بإنشاؤه بطريقة صحيحة من البداية ولا تتعرض لمشاكل الرطوبة مرة أخرى.

جودة العزل

Proyecto de Reforma en Russfa, DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

قد عزلت حمامك ولكن لا زلت تواجه مشاكل تسرب المياة والرطوبة، هذا ﻷن جودة العزل لم تكن جيدة نظرًا لضيق الميزانية. لذلك تفاديًا لفساد العملية حاول أن تقطع من ميزانية تجديد باقي الشقة وقم بعزل الحمام بأفضل المواد المتاحة التي ستعيش معك باقي العمر بدون مشاكل بإذن الله.

استشر متخصصًا

Baño, Arquitectura Laura Napoli Arquitectura Laura Napoli حمام رخام Beige
Arquitectura Laura Napoli

Arquitectura Laura Napoli
Arquitectura Laura Napoli
Arquitectura Laura Napoli

للتأكد من القيام بعزل حمامك أو إصلاحه بشكل جيد اطلب استشارة متخصص لتوفير الوقت والجهد والمال أيضًا الذي قد تنفقه مرتين إذا لم تقم بالعمل بشكل صحيح.

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