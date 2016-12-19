كيف تحمي حمامك من الرطوبة

هناك اعتقاد شائع أن السيراميك أفضل شيء لمنع تسرب المياة لهذا يستخدم بشكل مكثف في معظم الحمامات في مصر، ولكن الحقيقة أن المياة تبحث عن أي فراغات لتدخل بينها وهذا يتضمن ما بين بلاطات السيراميك. لهذا إذا كنت تريد أن تحمي حمامك من الرطوبة وتسرب المياة تحت السيراميك يجب أن تتأكد من ملء فواصل السيراميك كل فترة بالجبس من جديد حتى تتأكد من عدم وجود أي فراغات فيه.