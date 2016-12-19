كيف تحمي حمامك من الرطوبة

قد يكون تصميم حمامك رائع ولا ينقصه شيء، ولكن غلطة بسيطة مثل عدم الاهتمام بتسريب المياة الذي يؤدي للرطوبة وتكون العفن وإفساد جمال حمامك وربما الإضرار بجيرانك بشكل مؤذٍ جدًا يتسبب في إفساد أسقف وحوائط غرفهم وحماماتهم. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لتفادي حدوث ذلك.
هناك اعتقاد شائع أن السيراميك أفضل شيء لمنع تسرب المياة لهذا يستخدم بشكل مكثف في معظم الحمامات في مصر، ولكن الحقيقة أن المياة تبحث عن أي فراغات لتدخل بينها وهذا يتضمن ما بين بلاطات السيراميك. لهذا إذا كنت تريد أن تحمي حمامك من الرطوبة وتسرب المياة تحت السيراميك يجب أن تتأكد من ملء فواصل السيراميك كل فترة بالجبس من جديد حتى تتأكد من عدم وجود أي فراغات فيه.
ضع مواد مضادة للمياة في الأماكن التي يغلب عليها وجود المياة في الحمام مثل حول البانية وأمام الحوض وتحت محابس المياة والأنابيب والحنفيات. كل هذه المناطق يصل لها الماء بشكل دائم ولكن إذا عزلتها لتحميها من المياة ستوفر عليك مجهود تغيير الحمام بأكمله وإفساده في المستقبل.
يمكنك التأكد من المشاكل أو عدم وجودها عن طريق سؤال جيرانك قهم أول من سيتأثر برطوبة حمامك وسيتسبب في بدايات سقوط طلاء سقفهم وفي الحالات المتقدمة سيبدأ سقف حمامهم بالتنقيط المستمر للمياة. إذا حدث ذلك لا قدر الله ستضطر لتغيير سيراميك الحمام بأكمله ولكن تأكد من اتباع الخطوات الموجودة في هذا المقال هذه المرة حتى تقوم بإنشاؤه بطريقة صحيحة من البداية ولا تتعرض لمشاكل الرطوبة مرة أخرى.
قد عزلت حمامك ولكن لا زلت تواجه مشاكل تسرب المياة والرطوبة، هذا ﻷن جودة العزل لم تكن جيدة نظرًا لضيق الميزانية. لذلك تفاديًا لفساد العملية حاول أن تقطع من ميزانية تجديد باقي الشقة وقم بعزل الحمام بأفضل المواد المتاحة التي ستعيش معك باقي العمر بدون مشاكل بإذن الله.
للتأكد من القيام بعزل حمامك أو إصلاحه بشكل جيد اطلب استشارة متخصص لتوفير الوقت والجهد والمال أيضًا الذي قد تنفقه مرتين إذا لم تقم بالعمل بشكل صحيح.