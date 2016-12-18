دليلك لتجديد منزلك في 2017

إذا شعرت بأن المظهر العام للمنزل أصبح مملا، هناك حيلة رائعة وتشعر بأثرها على الفور في إحياء المكان، الأمر هو أنه يمكنك إضافة قطع الأثاث أو التفاصيل ذات الألوان النابضة بالحياة لشحن المكان بالطاقة، واحرص على تناغم هذه القطع مع بعض الأكسسوارات الصغير من نفس الدرجات اللونية لمظهر رائع. درجات الأصفر والأحمر والأزرق من أكثر الألوان ذات التأثير القوي على المكان، اختار ما يناسب ذوقك وتفضيلاتك.