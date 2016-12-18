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دليلك لتجديد منزلك في 2017

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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مع مرور الوقت تصبح ديكورات المنزل قديمة، وربما يتهالك الأثاث ويحتاج إلى تغيير لهذا السبب نهاية العام هو وقت مناسب لتجديد المنزل ولتمنحه مظهر رائع مع بداية العام الجديد، فإذا كنت تشعر بالحيرة بشأن كيفية القيام بذلك، نحن اليوم لنساعدك بمجموعة من الأفكار التي ستلهمك في إحياء منزلك في 2017

تفاصيل نابضة بالحياة

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

إذا شعرت بأن المظهر العام للمنزل أصبح مملا، هناك حيلة رائعة وتشعر بأثرها على الفور في إحياء المكان، الأمر هو أنه يمكنك إضافة قطع الأثاث أو التفاصيل ذات الألوان النابضة بالحياة لشحن المكان بالطاقة، واحرص على تناغم هذه القطع مع بعض الأكسسوارات الصغير من نفس الدرجات اللونية لمظهر رائع. درجات الأصفر والأحمر والأزرق من أكثر الألوان ذات التأثير القوي على المكان، اختار ما يناسب ذوقك وتفضيلاتك.

مساحات مفتوحة

s k a n d y n a w s k i b ł ę k i t, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz مطبخ
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

تزايد اعتماد مصممي الديكور على المساحات المفتوحة مؤخرا، وإضافةً إلى أن هذا الأمر يزيد الشعور باتساع ورحابة المنزل، فهو يزيد من فرص التواصل بين أفراد العائلة أكثر، يمكنك استخدام بعض الأثاث أو السجاد كفواصل وهمية بين قطاعات المنزل وبهذا ستتمكن من استغلال كل سم من مساحة المنزل.

لمسات فنية

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

إضافة بعض اللمسات الفنية هى اختيار جيد لتزيين المنزل، لست بحاجة إلى لوحة مشهورة أو أكسسوارات غالية، ببساطة اقتني ما تشعر أنه سيضيف جمالا وتناغما لديكورات المنزل ويعبر عنك، مثل تلك اللوحة التي ينبع جمالها من توافق الدرجات اللونية بها مع ألوان الأثاث.

نباتات بالداخل

Chambre parentale, SO Design SO Design غرفة نومأسرة نوم
SO Design

SO Design
SO Design
SO Design

الزهور لها سحر خاص في إضافة رقي وأناقة لأي مكان، كما أنها تزيد من الشعور بالراحة وهو ما يجعلها مناسبة للغاية لغرف النوم، زهور الأوركيد وعصافير الجنة ستكون إضافة رائعة للغرفة. كما بإمكانك اقتناء بعض النباتات الصغيرة لزراعتها بالغرفة مع وضعها في أصص صغيرة ملونة الأمر الذي سيزيد من حيوية المكان.

جدران سيراميك للمطبخ

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit مطبخ
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

السيراميك حليف دائم لديكورات جدران المطابخ لسهولة تنظيفه على خلاف الخامات الأخرى، إذا كان مطبخك على الطراز التبسيطي يمكنك اختيار بلاط سيراميك على شكل طوب كما بالصورة لإضافة ديناميكية للمكان.

ورق الجدران

Uygulamalar 2 , 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

إذا أردت تجديد شكل بعض جدران المنزل فليس هناك ما هو أفضل من ورق الجدران، وذلك لسهولة تركيبه كما أن تصميماته متنوعة بشكل لا نهائي فحتما ستجد ما يعبر عن ذوقك وتفضيلاتك.

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شقق الأستوديو

Appartement Paris, Meero Meero غرفة المعيشة
Meero

Meero
Meero
Meero

فكرة الحصول على منزل بمقدورك رؤية كل قطاعاته في الوقت نفسه تعد من أكثر مميزات شقق الأستوديو، لكن إذا أردت بعض الخصوصية يمكنك اقتناء بعض الستائر أو أرفف للكتب لتصنع حواجز دون أن تقلل من الاتصال البصري بجميع قطاعات المنزل.

الفينتاج (العتيق) ستايل

wnetrza, Mocca Studio Mocca Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Mocca Studio

Mocca Studio
Mocca Studio
Mocca Studio

ينطوي النمط العتيق أو الفينتاج ستايل على خلق احساس بسحر التاريخ من خلال إضافة قطع أثاث أو أنتيكات ذات مظهر عتيق مثل قطع خشبية فقدت طلاءها أو مرآة نحاسية فقدت بريقها، يمكنك دمج ذلك مع بعض الخامات مثل الطوب والخشب لمظهر طبيعي أكثر.

غرفة النوم

Коллекция Mestre, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة نوم
Fratelli Barri

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

امنح غرفة نوم مزيد من الاهتمام في 2017، وتأكد أن تصميمها يمنحك الراحة الجسدية والنفسية اللازمة، يمكنك إضافة بعض الألوان والأكسسوارات الجديدة لها لتكون بداية جديدة مع العام الجديد

لمزيد من الأفكار عن كيفية تصميم غرفة نوم أنيقة ومريحة تابع الموضوع التالي

9 غرف نوم صغيرة ومريحة

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