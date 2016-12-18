دليلك لتجديد منزلك في 2017

مع مرور الوقت تصبح ديكورات المنزل قديمة، وربما يتهالك الأثاث ويحتاج إلى تغيير لهذا السبب نهاية العام هو وقت مناسب لتجديد المنزل ولتمنحه مظهر رائع مع بداية العام الجديد، فإذا كنت تشعر بالحيرة بشأن كيفية القيام بذلك، نحن اليوم لنساعدك بمجموعة من الأفكار التي ستلهمك في إحياء منزلك في 2017
إذا شعرت بأن المظهر العام للمنزل أصبح مملا، هناك حيلة رائعة وتشعر بأثرها على الفور في إحياء المكان، الأمر هو أنه يمكنك إضافة قطع الأثاث أو التفاصيل ذات الألوان النابضة بالحياة لشحن المكان بالطاقة، واحرص على تناغم هذه القطع مع بعض الأكسسوارات الصغير من نفس الدرجات اللونية لمظهر رائع. درجات الأصفر والأحمر والأزرق من أكثر الألوان ذات التأثير القوي على المكان، اختار ما يناسب ذوقك وتفضيلاتك.
تزايد اعتماد مصممي الديكور على المساحات المفتوحة مؤخرا، وإضافةً إلى أن هذا الأمر يزيد الشعور باتساع ورحابة المنزل، فهو يزيد من فرص التواصل بين أفراد العائلة أكثر، يمكنك استخدام بعض الأثاث أو السجاد كفواصل وهمية بين قطاعات المنزل وبهذا ستتمكن من استغلال كل سم من مساحة المنزل.
إضافة بعض اللمسات الفنية هى اختيار جيد لتزيين المنزل، لست بحاجة إلى لوحة مشهورة أو أكسسوارات غالية، ببساطة اقتني ما تشعر أنه سيضيف جمالا وتناغما لديكورات المنزل ويعبر عنك، مثل تلك اللوحة التي ينبع جمالها من توافق الدرجات اللونية بها مع ألوان الأثاث.
الزهور لها سحر خاص في إضافة رقي وأناقة لأي مكان، كما أنها تزيد من الشعور بالراحة وهو ما يجعلها مناسبة للغاية لغرف النوم، زهور الأوركيد وعصافير الجنة ستكون إضافة رائعة للغرفة. كما بإمكانك اقتناء بعض النباتات الصغيرة لزراعتها بالغرفة مع وضعها في أصص صغيرة ملونة الأمر الذي سيزيد من حيوية المكان.
السيراميك حليف دائم لديكورات جدران المطابخ لسهولة تنظيفه على خلاف الخامات الأخرى، إذا كان مطبخك على الطراز التبسيطي يمكنك اختيار بلاط سيراميك على شكل طوب كما بالصورة لإضافة ديناميكية للمكان.
إذا أردت تجديد شكل بعض جدران المنزل فليس هناك ما هو أفضل من ورق الجدران، وذلك لسهولة تركيبه كما أن تصميماته متنوعة بشكل لا نهائي فحتما ستجد ما يعبر عن ذوقك وتفضيلاتك.
فكرة الحصول على منزل بمقدورك رؤية كل قطاعاته في الوقت نفسه تعد من أكثر مميزات شقق الأستوديو، لكن إذا أردت بعض الخصوصية يمكنك اقتناء بعض الستائر أو أرفف للكتب لتصنع حواجز دون أن تقلل من الاتصال البصري بجميع قطاعات المنزل.
ينطوي النمط العتيق أو الفينتاج ستايل على خلق احساس بسحر التاريخ من خلال إضافة قطع أثاث أو أنتيكات ذات مظهر عتيق مثل قطع خشبية فقدت طلاءها أو مرآة نحاسية فقدت بريقها، يمكنك دمج ذلك مع بعض الخامات مثل الطوب والخشب لمظهر طبيعي أكثر.
امنح غرفة نوم مزيد من الاهتمام في 2017، وتأكد أن تصميمها يمنحك الراحة الجسدية والنفسية اللازمة، يمكنك إضافة بعض الألوان والأكسسوارات الجديدة لها لتكون بداية جديدة مع العام الجديد
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