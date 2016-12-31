لعشاق الألوان المحايدة صُمِم هذا المنزل!

لعشاق الألوان المحايدة بلمساتها الهادئة صُمِمَ هذا المنزل الذي اكتست جميع جدرانه وأرضياته وكذلك ديكوراته باللون الأبيض المحايد وكذلك الرمادي الفاتح.. لنكتشف معًا هنا ما تحلى به هذا المشروع من بساطة وأناقة جعلته الأجمل والأروع!
جولتنا في هذا المشروع تبدأ مع جناح النوم الرئيسي، والذي سيطرت عليه الألوان المحايدة من الأبيض والرمادي الفاتح في كلًا من جدران الغرفة وأرضيتها وكذلك أثاثها حتى الفرش. فكما نرى هنا فرش السرير تألق باللونين السابق الإشارة إليهما بل تم إضافة لمسة زاهية لكلاهما تمثلت في اللون الأزرق بنقوش ورسومات متداخلة لا تكدا تكتشف معالمها!، أما وحدتي الأدراج الموضوعتين عند طرفي السرير فكلاهما أبيض اللون وكذلك خزانة الملابس والبوفيه.
عنصرين فقط هم من نجحوا في الهروب من الألوان المحايدة، ألا وهم السرير عصري التصميم والذي ظهر لنا بلونه الأسود الأنيق وكذلك التابلوه الذي يعلوه مباشرة ويحوى صورة تركز على وجه فتاة مرسومة بحرفة رائعة تتناغم بشدة مع ألوان السرير بفرشه تحديدًا.
من هذه الزاوية يظهر لنا سرير الغرفة بشكل أوضح وكذلك فرشه الأخاذ ذو الألوان المريحة للعين والنفس والتي تليق بطبيعة تلك الغرفة!، عن قرب نلاحظ الرسومات المذهلة المتخذة من وسائد السرير واللحاف مقرًا لها، كما نلمح خزانة الملابس البيضاء، وأخيرًا تلك الوسادة البيضاء البارزة والموضوعة في مقدمة السرير بريشها الناعم وتفاصيلها المدهشة.
رواق ملوكي يليق فقط بالقصور مُطَعَم بكلًا من البورسلين في أرضيته مما جعلها مذهلة ولامعة، والجبسونبورد في الجدران والأسقف مما أضفى عليها مزيدًا من الفخامة والهيبة، أما الألوان المحايدة فهي مازالت تفرض سيطرتها على الساحة كما هو واضح أمامنا في هذه الصورة.
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بنفس اللمسات الهادئة والألوان المحايدة صُمِمَت غرفة المعيشة والمكونة فقط من أريكة بيضاء اللون تسع من ثلاثة لأربعة أفراد، أمامها طاولة مستطيلة بخامة متينة بنفس اللون الأبيض. الستائر راقية بخامة الشيفون تغلف النافذة بالكامل وعلى جانبيها هناك ستارة أخرى بلون بيج تحجب الرؤية تمامًا من الخارج للداخل والعكس.
من هذه الزاوية نرى غرفة المعيشة بشكل كامل مكونة من أريكة وطاولة فقط ينضم إليهم أيضًا وحدة تلفاز كبيرة مقسمة لأرفف وأدراج تستخدم كمكتبة في الوقت ذاته. جميع عناصر الغرفة في تناسق تام فيما بينهم والألوان المحايدة بشكل عام كان لها أكبر الأثر في شعور المتطلعين للغرفة بالراحة.
دفعة واحدة
أما هنا فقد قرر المصمم تقسيم الغرفة ما بين مساحة لغرفة تناول الطعام، ومساحة أخرى للمطبخ. غرفة تناول الطعام تتحلى بنفس الألوان وتتكون من طاوة مربعة الشكل بسيكة التصميم محاطة بأربعة مقاعد فقط تطل على المطبخ المكون من مجموعة وحدات تخزين صغيرة لكن عملية وتضم جميع أغراض الطهي.
عامل الإضاءة هنا كان له أكبر الأثر في تجميل إطلالة الساحة الجامعة لكلًا من غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ معًا، حيث استعان المصمم بنخبة من وحدات الإضاءة الموزعة للضوء بشكل مختلف وفي اتجاهات مختلفة فظهرت لنا في نهاية المطاف متألقة كما هو واضح في الصورة.