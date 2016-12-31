لعشاق الألوان المحايدة صُمِم هذا المنزل!

جولتنا في هذا المشروع تبدأ مع جناح النوم الرئيسي، والذي سيطرت عليه الألوان المحايدة من الأبيض والرمادي الفاتح في كلًا من جدران الغرفة وأرضيتها وكذلك أثاثها حتى الفرش. فكما نرى هنا فرش السرير تألق باللونين السابق الإشارة إليهما بل تم إضافة لمسة زاهية لكلاهما تمثلت في اللون الأزرق بنقوش ورسومات متداخلة لا تكدا تكتشف معالمها!، أما وحدتي الأدراج الموضوعتين عند طرفي السرير فكلاهما أبيض اللون وكذلك خزانة الملابس والبوفيه.

عنصرين فقط هم من نجحوا في الهروب من الألوان المحايدة، ألا وهم السرير عصري التصميم والذي ظهر لنا بلونه الأسود الأنيق وكذلك التابلوه الذي يعلوه مباشرة ويحوى صورة تركز على وجه فتاة مرسومة بحرفة رائعة تتناغم بشدة مع ألوان السرير بفرشه تحديدًا.