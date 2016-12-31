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لعشاق الألوان المحايدة صُمِم هذا المنزل!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
TORINO BLU STYLE, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومإضاءة زجاج Transparent
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لعشاق الألوان المحايدة بلمساتها الهادئة صُمِمَ هذا المنزل الذي اكتست جميع جدرانه وأرضياته وكذلك ديكوراته باللون الأبيض المحايد وكذلك الرمادي الفاتح.. لنكتشف معًا هنا ما تحلى به هذا المشروع من بساطة وأناقة جعلته الأجمل والأروع! 

جناح النوم الرئيسي

TORINO BLU STYLE, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم جلد صناعي Black
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

جولتنا في هذا المشروع تبدأ مع جناح النوم الرئيسي، والذي سيطرت عليه الألوان المحايدة من الأبيض والرمادي الفاتح في كلًا من جدران الغرفة وأرضيتها وكذلك أثاثها حتى الفرش. فكما نرى هنا فرش السرير تألق باللونين السابق الإشارة إليهما بل تم إضافة لمسة زاهية لكلاهما تمثلت في اللون الأزرق بنقوش ورسومات متداخلة لا تكدا تكتشف معالمها!، أما وحدتي الأدراج الموضوعتين عند طرفي السرير فكلاهما أبيض اللون وكذلك خزانة الملابس والبوفيه.

عنصرين فقط هم من نجحوا في الهروب من الألوان المحايدة، ألا وهم السرير عصري التصميم والذي ظهر لنا بلونه الأسود الأنيق وكذلك التابلوه الذي يعلوه مباشرة ويحوى صورة تركز على وجه فتاة مرسومة بحرفة رائعة تتناغم بشدة مع ألوان السرير بفرشه تحديدًا.

نفس الغرفة عن قرب

TORINO BLU STYLE, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نومأسرة نوم أنسجة طبيعية Black
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

من هذه الزاوية يظهر لنا سرير الغرفة بشكل أوضح وكذلك فرشه الأخاذ ذو الألوان المريحة للعين والنفس والتي تليق بطبيعة تلك الغرفة!، عن قرب نلاحظ الرسومات المذهلة المتخذة من وسائد السرير واللحاف مقرًا لها، كما نلمح خزانة الملابس البيضاء، وأخيرًا تلك الوسادة البيضاء البارزة والموضوعة في مقدمة السرير بريشها الناعم وتفاصيلها المدهشة.

الرواق.. بالبورسلين والجبسون بورد

Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Classic reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

رواق ملوكي يليق فقط بالقصور مُطَعَم بكلًا من البورسلين في أرضيته مما جعلها مذهلة ولامعة، والجبسونبورد في الجدران والأسقف مما أضفى عليها مزيدًا من الفخامة والهيبة، أما الألوان المحايدة فهي مازالت تفرض سيطرتها على الساحة كما هو واضح أمامنا في هذه الصورة.

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المعيشة.. جميلة وساكنة

TORINO BLU STYLE, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد صناعي White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

بنفس اللمسات الهادئة والألوان المحايدة صُمِمَت غرفة المعيشة والمكونة فقط من أريكة بيضاء اللون تسع من ثلاثة لأربعة أفراد، أمامها طاولة مستطيلة بخامة متينة بنفس اللون الأبيض. الستائر راقية بخامة الشيفون تغلف النافذة بالكامل وعلى جانبيها هناك ستارة أخرى بلون بيج تحجب الرؤية تمامًا من الخارج للداخل والعكس. 

المعيشة من زاوية أكثر وضوحًا

TORINO BLU STYLE, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني خشب White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

من هذه الزاوية نرى غرفة المعيشة بشكل كامل مكونة من أريكة وطاولة فقط ينضم إليهم أيضًا وحدة تلفاز كبيرة مقسمة لأرفف وأدراج تستخدم كمكتبة في الوقت ذاته. جميع عناصر الغرفة في تناسق تام فيما بينهم والألوان المحايدة بشكل عام كان لها أكبر الأثر في شعور المتطلعين للغرفة بالراحة.

السفرة والمطبخ دفعة واحدة

TORINO BLU STYLE, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة السفرةطاولات زجاج Metallic/Silver
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

أما هنا فقد قرر المصمم تقسيم الغرفة ما بين مساحة لغرفة تناول الطعام، ومساحة أخرى للمطبخ. غرفة تناول الطعام تتحلى بنفس الألوان وتتكون من طاوة مربعة الشكل بسيكة التصميم محاطة بأربعة مقاعد فقط تطل على المطبخ المكون من مجموعة وحدات تخزين صغيرة لكن عملية وتضم جميع أغراض الطهي.

الساحة بالكامل

TORINO BLU STYLE, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية خشب Wood effect
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

عامل الإضاءة هنا كان له أكبر الأثر في تجميل إطلالة الساحة الجامعة لكلًا من غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ معًا، حيث استعان المصمم بنخبة من وحدات الإضاءة الموزعة للضوء بشكل مختلف وفي اتجاهات مختلفة فظهرت لنا في نهاية المطاف متألقة كما هو واضح في الصورة.

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