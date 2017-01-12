5 غرف أطفال مناسبة لميول كل طفل

أطفالنا هم أغلى ما نملك في حياتنا، لذا نهتم بكل شيء يخصهم منذ نعومة أظافرهم، هما بمثابة أوراق بيضاء وكل شيء يتعرضون له في طفولتهم حتى وإن كان بسيط يترك أثره على هذه الأوراق، نحن في هوميفاي نهتم بتفاصيل كل شيء لذا نقدم لكم في هذا الموضوع مجموعة عبقرية من غرف النوم ملائمة لميول لكل الأطفال، إذا كان طفلك مولع بعالم الفضاء، السفر، أو حتى كانت طفلتك تحلم بأن تكون إحدى الأميرات ستمكنك من تحقيق ذلك في غرفتها، دعنا نتركك مع الصور ستفهم من خلال مقصدنا .
المساحة الكبيرة لهذه الغرفة أتاح وضع أكثر من سريربدورين بها، كما نرى أربعة آسرة في جانب واحد من جوانب الغرفة، كما إن المساحة مُستغلة بشكل كبير نجد أن المساحة أسفل السرير مصممة لتخزين أغراض هؤلاء الأطفال، والمساحة الطولية بينهما أيضًا مناسبة لتخزين ألعاب هؤلاء الصغار، ألوان الغرفة حالمة جدًا ومشرقة ويحبها الأطفال سواء كانوا صبيان أو فتيات.
إذا كان طفلك يحب أن يكون عضو في الكشافة فحتمًا هذه الغرفة ملائمة جدًا لميوله، الجلوس داخل الخيمة متعة من نوع خاص له سيجعل المنزل أكثر هدوءًا لن يزعجك أبدًا سيكون له عالمه الخاص الذي يحبه، الجدران من الحجر البارز وبها سحابة سماوية ستأخذه هذه الأجواء بعيدًا عن غرفته وتوسع خياله.
لا توجد بنت إلا وحلمت في طفولتها أن تصير أميرة من أميرات ديزني، يمكن أن تحقق لطفلتك هذا الحلم الصغير من خلال غرفتها والذي حتمًا سيشكل فارق في شخصيتها ويجعلها واثقة في نفسها وطموحة جدًا، ألوان الغرفة حالمة جدًا ورقيقة .
إذا كان طفلك يعشق السفر والأماكن الجديدة يقدم لك الخبراء هذا التصميم وهو ملائم جدًا ليصير غرفة له يحلق وقتما شاء بداخلها ليصل إلى بلد يقضي فيها مغامراته الصغيرة، يمكنك الاستعانة بجدار الحائط لتعليمه بعض اللغات أو الثقافات في هذه البلدان أو تقص عليه إحدى القصص الشهيرة لأحدى البلدان الموجودة على الجدار، يمكنك إثراء معلوماته عن أشهر الأماكن التي تشتهر بها هذه البلدان، تصميم ممتع جدًا وسيزيد من معلومات طفلك.
إذا كان طفلك مولع بعالم الفضاء، يتأمل دائمًا السماء في الصباح والمساء ويتسائل عن النجوم والقمرويشغله كل ما يدور في الكواكب الأخرى، لابد أن تكون غرفته توضح هذا الجانب من شحصيته وتشبع له رغباته، رسومات الجدران يمكن أن تكون مثل هذا التصميم تضمن رسومات عن الكواكب، الطاولة الأسطوانية عصرية جدًا وغير مألوفة يمكن أن تضم العديد من المجلات العلمية التي تشبع اهتمامات طفلك وتثري معلوماته.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 12 فكرة عبقرية لمداخل المنازل