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5 غرف أطفال مناسبة لميول كل طفل

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة الاطفال
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أطفالنا هم أغلى ما نملك في حياتنا، لذا نهتم بكل شيء يخصهم منذ نعومة أظافرهم، هما بمثابة أوراق بيضاء وكل شيء يتعرضون له في طفولتهم حتى وإن كان بسيط يترك أثره على هذه الأوراق، نحن في هوميفاي نهتم بتفاصيل كل شيء لذا نقدم لكم في هذا الموضوع مجموعة عبقرية من غرف النوم ملائمة لميول لكل الأطفال، إذا كان طفلك مولع بعالم الفضاء، السفر، أو حتى كانت طفلتك تحلم بأن تكون إحدى الأميرات ستمكنك من تحقيق ذلك في غرفتها، دعنا نتركك مع الصور ستفهم من خلال مقصدنا . 

أجواء حالمة

homify غرفة الاطفال خشب White
homify

homify
homify
homify

المساحة الكبيرة لهذه الغرفة أتاح وضع أكثر من سريربدورين بها، كما نرى أربعة آسرة في جانب واحد من جوانب الغرفة، كما إن المساحة مُستغلة بشكل كبير نجد أن المساحة أسفل السرير مصممة لتخزين أغراض هؤلاء الأطفال، والمساحة الطولية بينهما أيضًا مناسبة لتخزين ألعاب هؤلاء الصغار، ألوان الغرفة حالمة جدًا ومشرقة ويحبها الأطفال سواء كانوا صبيان أو فتيات. 

غرفة عضو فريق الكشافة

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

إذا كان طفلك يحب أن يكون عضو في الكشافة فحتمًا هذه الغرفة ملائمة جدًا لميوله، الجلوس داخل الخيمة متعة من نوع خاص له سيجعل المنزل أكثر هدوءًا لن يزعجك أبدًا سيكون له عالمه الخاص الذي يحبه، الجدران من الحجر البارز وبها سحابة سماوية ستأخذه هذه الأجواء بعيدًا عن غرفته وتوسع خياله. 

غرفة الأميرات

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة الاطفال
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

لا توجد بنت إلا وحلمت في طفولتها أن تصير أميرة من أميرات ديزني، يمكن أن تحقق لطفلتك هذا الحلم الصغير من خلال غرفتها والذي حتمًا سيشكل فارق في شخصيتها ويجعلها واثقة في نفسها وطموحة جدًا، ألوان الغرفة حالمة جدًا ورقيقة . 

غرفة الطيار

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

إذا كان طفلك يعشق السفر والأماكن الجديدة يقدم لك الخبراء هذا التصميم وهو ملائم جدًا ليصير غرفة له يحلق وقتما شاء بداخلها ليصل إلى بلد يقضي فيها مغامراته الصغيرة، يمكنك الاستعانة بجدار الحائط لتعليمه بعض اللغات أو الثقافات في هذه البلدان أو تقص عليه إحدى القصص الشهيرة لأحدى البلدان الموجودة على الجدار، يمكنك إثراء معلوماته عن أشهر الأماكن التي تشتهر بها هذه البلدان، تصميم ممتع جدًا وسيزيد من معلومات طفلك. 

غرفة عالم الفضاء

Maison Victorienne, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة الاطفال
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

إذا كان طفلك مولع بعالم الفضاء، يتأمل دائمًا السماء في الصباح والمساء ويتسائل عن النجوم والقمرويشغله كل ما يدور في الكواكب الأخرى، لابد أن تكون غرفته توضح هذا الجانب من شحصيته وتشبع له رغباته، رسومات الجدران يمكن أن تكون مثل هذا التصميم تضمن رسومات عن الكواكب، الطاولة الأسطوانية عصرية جدًا وغير مألوفة يمكن أن تضم العديد من المجلات العلمية التي تشبع اهتمامات طفلك وتثري معلوماته. 

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