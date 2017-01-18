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5 أفكار عبقرية لاستغلال شرفتك الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
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شرفة شقتنا أو منزلنا شيء أساسي في سكننا لابد أن نقدم لها بعض الاهتمام، لكن ماذا لوكانت المساحة المتاحة لنا صغيرة هل سنستطيع تأثيثها لتصبح مكان هاديء وممتع لقضاء وقت مريح بها؟، إذا كانت هذه أقصى أمنية لك في شرفتك نحن نعرض عليك أن تطمع أكثر في خبرة خبراء هوميفاي، بالتأكيد ستجد رغبتك لكن هل فكرت أن تستغل شرفتك الصغيرة في أشياء أخرى؟، إذا كانت إجابتك لا او حتى نعم فحتمًا ستجد هنا أفكار ممتازة لاستغلال شرفتك الصغيرة في أشياء عديدة، دعنا نعرض لك أفكار غير مألوفة بالصور.  

1- شرفة أم مطبخ؟!

Apartamento São Bernardo, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores بلكونة أو شرفة
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

هل شعرت في بعض الأحيان أنك سيء الحظ لأنك لا تمتلك حديقة في منزلك يمكنك الشواء بها؟، بالطبع تمر علينا مثل هذه اللحظات لكن هل فكرت في أحد المرات أن تخصص شرفتك لأن تصبح مكان رائع لحفلة شواء مع الأصدقاء؟، حل عملي جدًا إذا كنت لا تمتلك منزل بحديقة يمكنك الشواء في شرفتك أو إذا كان مطبخك محدود المساحة يمكنك أن تستغل الشرفة في تكملة مهام المطبخ، بـوضع طاولة وعدة كراسي بسيطة وموقد صغير لتناول الوجبات الخفيفة بها . 

2- فكرة اقتصادية لقضاء عطلتك الأسبوعية

London Bridge, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

London Bridge, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

في نهاية الأسبوع تجلس هنا تحاول أن تمرر كل ذكرى أرهقتك وتلقي بها من هذه الشرفة وتحتفظ بإنجازاتك  في هذا الأسبوع، تجلس بداخل هذا المقعد الوثير تتناول مشروبك المفضل وسط هذه الإضاءة الحالمة، بالطبع ستكون فكرة اقتصادية وممتعة لقضاء عطلتك في منزلك.  

3- غرفة نوم إضافية

Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio بلكونة أو شرفة
RogovStudio

RogovStudio
RogovStudio
RogovStudio

إذا كانت مساحة شفتك صغيرة وترغب في غرفة نوم إضافية ولا يوجد مكان لها يمكنك اللجوء للشرفة لتقوم بهذه المهمة، كل ما تحتاجه فقط ستائرعلى النوافذ لتحفظ خصوصية الشرفة وتحجب الضوء متى أردت وسريرصغيرمريح. 

4- العمل بصفاء ذهن

live the dream, meandr.pro meandr.pro بلكونة أو شرفة
meandr.pro

meandr.pro
meandr.pro
meandr.pro

يمكن أن تصبح شرفتك الصغيرة أيضًا غرفة مكتب رائعة تضم مكتب عملي صغير تعلوه مجموعة أرفف تشكل مكتبة بسيطة، يمكنك أن تنعزل هنا وتنجز أعمالك التي تحتاج إلى ذهن صافي، ويوجد في الشرفة أيضًا طاولة قهوة صغيرة ومقعد وثير يمكنك أن تتناول عليه قهوتك الصباحية بصبحة تغريد الطيور . 

5- حمام شمس

Decoración villa, Tatiana Doria, Diseño de interiores Tatiana Doria, Diseño de interiores بلكونة أو شرفة
Tatiana Doria, Diseño de interiores

Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores
Tatiana Doria, Diseño de interiores

لا داعي للذهاب إلى أحد الشواطيء أو حتى الاستلقاء أمام حمام السباحة لأخذ حمام شمس يمكنك فعل هذا في شرفتك إذا كانت لاتمتلك حمام سباحة في منزلك وتعيش في شقة صغيرة نحن ننصحك بتجربة عمل هذا في شرفتك الصغيرة. 

15 مطبخ اقتصادي وعملي من الملامين
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