5 أفكار عبقرية لاستغلال شرفتك الصغيرة

شرفة شقتنا أو منزلنا شيء أساسي في سكننا لابد أن نقدم لها بعض الاهتمام، لكن ماذا لوكانت المساحة المتاحة لنا صغيرة هل سنستطيع تأثيثها لتصبح مكان هاديء وممتع لقضاء وقت مريح بها؟، إذا كانت هذه أقصى أمنية لك في شرفتك نحن نعرض عليك أن تطمع أكثر في خبرة خبراء هوميفاي، بالتأكيد ستجد رغبتك لكن هل فكرت أن تستغل شرفتك الصغيرة في أشياء أخرى؟، إذا كانت إجابتك لا او حتى نعم فحتمًا ستجد هنا أفكار ممتازة لاستغلال شرفتك الصغيرة في أشياء عديدة، دعنا نعرض لك أفكار غير مألوفة بالصور.
هل شعرت في بعض الأحيان أنك سيء الحظ لأنك لا تمتلك حديقة في منزلك يمكنك الشواء بها؟، بالطبع تمر علينا مثل هذه اللحظات لكن هل فكرت في أحد المرات أن تخصص شرفتك لأن تصبح مكان رائع لحفلة شواء مع الأصدقاء؟، حل عملي جدًا إذا كنت لا تمتلك منزل بحديقة يمكنك الشواء في شرفتك أو إذا كان مطبخك محدود المساحة يمكنك أن تستغل الشرفة في تكملة مهام المطبخ، بـوضع طاولة وعدة كراسي بسيطة وموقد صغير لتناول الوجبات الخفيفة بها .
في نهاية الأسبوع تجلس هنا تحاول أن تمرر كل ذكرى أرهقتك وتلقي بها من هذه الشرفة وتحتفظ بإنجازاتك في هذا الأسبوع، تجلس بداخل هذا المقعد الوثير تتناول مشروبك المفضل وسط هذه الإضاءة الحالمة، بالطبع ستكون فكرة اقتصادية وممتعة لقضاء عطلتك في منزلك.
إذا كانت مساحة شفتك صغيرة وترغب في غرفة نوم إضافية ولا يوجد مكان لها يمكنك اللجوء للشرفة لتقوم بهذه المهمة، كل ما تحتاجه فقط ستائرعلى النوافذ لتحفظ خصوصية الشرفة وتحجب الضوء متى أردت وسريرصغيرمريح.
يمكن أن تصبح شرفتك الصغيرة أيضًا غرفة مكتب رائعة تضم مكتب عملي صغير تعلوه مجموعة أرفف تشكل مكتبة بسيطة، يمكنك أن تنعزل هنا وتنجز أعمالك التي تحتاج إلى ذهن صافي، ويوجد في الشرفة أيضًا طاولة قهوة صغيرة ومقعد وثير يمكنك أن تتناول عليه قهوتك الصباحية بصبحة تغريد الطيور .
لا داعي للذهاب إلى أحد الشواطيء أو حتى الاستلقاء أمام حمام السباحة لأخذ حمام شمس يمكنك فعل هذا في شرفتك إذا كانت لاتمتلك حمام سباحة في منزلك وتعيش في شقة صغيرة نحن ننصحك بتجربة عمل هذا في شرفتك الصغيرة.