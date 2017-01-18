5 أفكار عبقرية لاستغلال شرفتك الصغيرة

شرفة شقتنا أو منزلنا شيء أساسي في سكننا لابد أن نقدم لها بعض الاهتمام، لكن ماذا لوكانت المساحة المتاحة لنا صغيرة هل سنستطيع تأثيثها لتصبح مكان هاديء وممتع لقضاء وقت مريح بها؟، إذا كانت هذه أقصى أمنية لك في شرفتك نحن نعرض عليك أن تطمع أكثر في خبرة خبراء هوميفاي، بالتأكيد ستجد رغبتك لكن هل فكرت أن تستغل شرفتك الصغيرة في أشياء أخرى؟، إذا كانت إجابتك لا او حتى نعم فحتمًا ستجد هنا أفكار ممتازة لاستغلال شرفتك الصغيرة في أشياء عديدة، دعنا نعرض لك أفكار غير مألوفة بالصور.