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15 فكرة تستحق التجربة في منزلك الصغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
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انتقاء الديكورات والزينة، وأيضًا تنظيم الأثاث في المنازل الصغيرة، ينطوي على بعض الصعوبة، حيث الخوف الدائم من الوقوع في أخطاء الفوضى والزحام، والرغبة الدائمة في الإبقاء على أكبر قدر من الفضاء، ولكن تبقى دائمًا بداخلنا رغبات قوية في الحصول على شقة ذات ديكورات أنيقة، ومساحات تحمل لمسات غير تقليدية أقرب إلى الخيال.

نحن اليوم في هوميفاي، سنساعدك على تحقيق ما تتمنى، من خلال 15 فكرة رائعة لتزيين منزلك الصغير، بتكلفة قليلة، وترتيب أثاثه بشكل أنيق، دون الانتقاص من مساحته، فتعرف عليهم معنا..

1. ملصقات الحائط

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في غرفة النوم يمكنك دائمًا اللجوء إلى ملصقات الحائط لإضفاء لمسة أنيقة تتوافق مع ذوقك الشخصي، خاصة وأن تلك الملصقات تتوافر منها أشكال لا نهائية تقابل كافة الاهتمامات والتفضيلات، ويُفضل اختيارها باللون الأبيض.

2. الأقمشة الملونة

Aimee- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH غرفة نومأقمشة و منسوجات
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

الأقمشة الملونة هي بكل تأكيد لمسة فارقة في تصميم غرفة نومك، ولكن من مراعاة التراكيب اللونية وتناسق الأنسجة والنقوش.

3. الكتب

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

هل فكرت في استخدام الكتب كقطع ديكور من قبل! يمكنك دائمًا وضع بعض من كتبك المنتقاة على الكمود إلى جانب السرير، لتزيينه وإعطائه مظهرًا عصريًا أنيقًا، وبدون تكلفة إضافية!

4. الأرفف المعلقة

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة الاطفال
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الأرفف المعلقة هي خيار شائع في تزيين جدران الغرف الصغيرة، خاصة وأنها تمنحك مساحة تخزينية إضافية، ولكن ما رأيك في تصميم تلك الأرفف بما يشبه الصناديق المفتوحة كما في هذا التصميم!!

5. الوسائد الصغيرة

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio غرفة نومأريكة او صوفة
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

مرة أخرى أبسط اللمسات تصنع فارق كبير، وبطل هذا التصميم هو الوسائدالصغيرة الملونة والمقلمة.

6. مطبخ حرف L

homify الغرف
homify

homify
homify
homify

للاستفادة من زوايا المطبخ الصغير، يُفضل تصميمه على شكل حرف L.

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7. الخشب الرقائقي

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

قد تكون الأخشاب مكلفة في بعض الأحيان، لذا يمكنك استخدام الخشب الرقائقي، وهو غير مكلف ويعطي لمسة جمالية دافئة.

8. طاولة مع منضدة المطبخ

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

إن كانت المساحة لديك تسمح، فإن وضع طاولة طعام في المطبخ، إلى جانب منضدة إعداد الوجبات، يمنحك مطبخ أكثر احكامًا.

9. جدار حجري

Mieszkanie na wynajem 31m2 Warszawa-Opcja I, The Vibe The Vibe مطبخ
The Vibe

The Vibe
The Vibe
The Vibe

اتباع نمط الحد الأدنى في المطبخ يمنحه الأناقة، ومع ذلك، فإن تصميم جدار مميز، كالجدار الحجري، يمكن أن يجعله أكثر أناقة.

10. تقسيم الأدراج

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle مطبخأدوات المطبخ
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

اضف بعض اللمسات البسيطة التي تمنحك المزيد من القدرة على ترتيب وتنظيم المنزل، كتقسيم الأدراج.

10. الأسلاك الشفافة

Kinderbad Pastel, Berlin Interior Design Berlin Interior Design حمام
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

ما رأيك في لمسة مضيئة جمالية بدون تكاليف إضافية؟! يمكنك الأسلاك الشفافة، لتدلية مصباح بسيط أمام مرآة الحمام، الأمر الذي يمنحك إضاءة قوية، ومزيد من الاتساع البصري للمكان.

11. مزهرية في الحمام

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

وضع مزهرية صغيرة مع بعض، الورود على منضدة حوض الاغتسال، أكثر من كاف لتزيين حما الصغير دون انتقاص المساحة، أو إضافة أي تكلفة.

12. بلاط الموزاييك

villetta unifamiliare in periferia di milano, BIANCOACOLORI BIANCOACOLORI حمام
BIANCOACOLORI

BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI

تزيين الجدران ببلاطات الموزاييك تمنح حمامك الصغير، لوحة من الفسيفساء، وبيئة رحبة أكثر راحة.

13. كابينة الاستحمام

APPARTAMENTO BARRIO GOTICO, MARIA JOSE ENERGICI P. MARIA JOSE ENERGICI P. حمام
MARIA JOSE ENERGICI P.

MARIA JOSE ENERGICI P.
MARIA JOSE ENERGICI P.
MARIA JOSE ENERGICI P.

الكابينة الزجاجية في الحمام، أكثر أناقة وعصرية من المغطس، ويمكنها أن توفر لك المزيد من المساحة.

14. السلال المصنوعة يدويًا

Bauholzmöbel - Regal *Trevian, starg starg حماممخازن
starg

starg
starg
starg

بعض من السلال المصنوعة يدويًا، يمكنها أن تمنحك مظهرًا رائعًا، خاصة وإن كان حماماك يحوي لمسات خشبية، كما أنها تساعدك في ترتيب وتنظيم المناشف لإبقاء الحمام نظيف وخالي من الفوضى.

15. مكتب في غرفة المعيشة

Il primo Showroom di Home Staging di Roma, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة المعيشة
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

إن كنت تنوي وضع مكتب في غرفة المعيشة، فإن المكان الأنسب له هو بالقرب من النافذة، لتحصل على تنظيم أفضل للغرفة.

لمزيد من النصائح لمنزل أنيق يخلو من الأخطاء، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 فكرة ملهمة لمدخل منزلك.

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