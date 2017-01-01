15 فكرة تستحق التجربة في منزلك الصغير

انتقاء الديكورات والزينة، وأيضًا تنظيم الأثاث في المنازل الصغيرة، ينطوي على بعض الصعوبة، حيث الخوف الدائم من الوقوع في أخطاء الفوضى والزحام، والرغبة الدائمة في الإبقاء على أكبر قدر من الفضاء، ولكن تبقى دائمًا بداخلنا رغبات قوية في الحصول على شقة ذات ديكورات أنيقة، ومساحات تحمل لمسات غير تقليدية أقرب إلى الخيال.
نحن اليوم في هوميفاي، سنساعدك على تحقيق ما تتمنى، من خلال 15 فكرة رائعة لتزيين منزلك الصغير، بتكلفة قليلة، وترتيب أثاثه بشكل أنيق، دون الانتقاص من مساحته، فتعرف عليهم معنا..
في غرفة النوم يمكنك دائمًا اللجوء إلى ملصقات الحائط لإضفاء لمسة أنيقة تتوافق مع ذوقك الشخصي، خاصة وأن تلك الملصقات تتوافر منها أشكال لا نهائية تقابل كافة الاهتمامات والتفضيلات، ويُفضل اختيارها باللون الأبيض.
الأقمشة الملونة هي بكل تأكيد لمسة فارقة في تصميم غرفة نومك، ولكن من مراعاة التراكيب اللونية وتناسق الأنسجة والنقوش.
هل فكرت في استخدام الكتب كقطع ديكور من قبل! يمكنك دائمًا وضع بعض من كتبك المنتقاة على الكمود إلى جانب السرير، لتزيينه وإعطائه مظهرًا عصريًا أنيقًا، وبدون تكلفة إضافية!
الأرفف المعلقة هي خيار شائع في تزيين جدران الغرف الصغيرة، خاصة وأنها تمنحك مساحة تخزينية إضافية، ولكن ما رأيك في تصميم تلك الأرفف بما يشبه الصناديق المفتوحة كما في هذا التصميم!!
مرة أخرى أبسط اللمسات تصنع فارق كبير، وبطل هذا التصميم هو الوسائدالصغيرة الملونة والمقلمة.
قد تكون الأخشاب مكلفة في بعض الأحيان، لذا يمكنك استخدام الخشب الرقائقي، وهو غير مكلف ويعطي لمسة جمالية دافئة.
إن كانت المساحة لديك تسمح، فإن وضع طاولة طعام في المطبخ، إلى جانب منضدة إعداد الوجبات، يمنحك مطبخ أكثر احكامًا.
اتباع نمط الحد الأدنى في المطبخ يمنحه الأناقة، ومع ذلك، فإن تصميم جدار مميز، كالجدار الحجري، يمكن أن يجعله أكثر أناقة.
اضف بعض اللمسات البسيطة التي تمنحك المزيد من القدرة على ترتيب وتنظيم المنزل، كتقسيم الأدراج.
ما رأيك في لمسة مضيئة جمالية بدون تكاليف إضافية؟! يمكنك الأسلاك الشفافة، لتدلية مصباح بسيط أمام مرآة الحمام، الأمر الذي يمنحك إضاءة قوية، ومزيد من الاتساع البصري للمكان.
وضع مزهرية صغيرة مع بعض، الورود على منضدة حوض الاغتسال، أكثر من كاف لتزيين حما الصغير دون انتقاص المساحة، أو إضافة أي تكلفة.
تزيين الجدران ببلاطات الموزاييك تمنح حمامك الصغير، لوحة من
الفسيفساء، وبيئة رحبة أكثر راحة.
الكابينة الزجاجية في الحمام، أكثر أناقة وعصرية من المغطس، ويمكنها أن توفر لك المزيد من المساحة.
بعض من السلال المصنوعة يدويًا، يمكنها أن تمنحك مظهرًا رائعًا، خاصة وإن كان حماماك يحوي لمسات خشبية، كما أنها تساعدك في ترتيب وتنظيم المناشف لإبقاء الحمام نظيف وخالي من الفوضى.
إن كنت تنوي وضع مكتب في غرفة المعيشة، فإن المكان الأنسب له هو بالقرب من النافذة، لتحصل على تنظيم أفضل للغرفة.
لمزيد من النصائح لمنزل أنيق يخلو من الأخطاء، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 فكرة ملهمة لمدخل منزلك.