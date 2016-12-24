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كيف تجمع عائلتك الكبيرة على الطعام في منزلك الصغير؟

ريم عوض ريم عوض
Kitchens, Casa Più Arredamenti Casa Più Arredamenti
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تمتلك منزلًا مساحته صغيرة وتتمنى أن تجتمع مع عائلتك على الطعام في غرفة السفرة؟ بدلًا من تناول كل فرد في العائلة الطعام وحده في مكان مختلف في المنزل عن الآخرين، سنقدم لك بعض الأفكار التي تجعلك تستغل المساحة الضيقة لإنشاء منطقة طعام مناسبة لجميع أفراد الأسرة لتجلسوا سويًا وتتحدثون عن يومكم وتقضون بعض الوقت الجيد معًا.

1- اختر طاولة دائرية

Via Castaldi - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto منازل
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

ربما تكون نصيحة غريبة، ولكن الطاولات الدائرية تشغل مساحة أقل من الطاولات ذات الحواف مثل المربعة والمستطيلة، هذا بجانب أنها تبدو أكثر انسيابية للعين وتجعل المساحة تبدو أوسع وليست بحدة الطاولات المستطيلة.

2- استخدم الحوائط بحكمة

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA مطبخ
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

لا يفضل المصممون وضع الأثاث ملاصقًا للحائط ولكن في حالة ضيق المساحة ربما تقد تضطر لفعل ذلك لتوفير مكان للتنقل بين الأثاث. يمكنك أيضًا استخدام نوع من الكراسي التي تطوى لوضعها بعيدًا عندما تكون غير مستخدمة.

3- أضف مقعد طويل

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ Purple/Violet Banquette seating,Island seating,island,purple,Brassica,Farrow and Ball,family kitchen,family,dining,dining area,L-shape island
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

هذا الدمج بين المقعد الطويل وكراسي السفرة مع الطاولة هو اختيار كلاسيكي وينتج عنه استغلال رائع للمساحة حيث يمكن استخدام جزء منه كمقعد وظهره بار للمطبخ.

4- رف يُفتح

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo مطبخ
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

 هذه الحيلة تنفع في أماكن مختلفة من المنزل لذا لماذا لا تجربها في غرفة السفرة؟ يمكنك إضافة بعض الأرفف التي يتم فتحها عند الحاجة لزيادة السطح الذي يمكن أن تتناول الطعام عليه عند ضيق المساحة أو كثرة الضيوف.

5- أرفف معلفة

Vipp shelves Vipp غرفة المعيشةرفوف
Vipp

Vipp shelves

Vipp
Vipp
Vipp

بدلًا من استخدام حزانات كبيرة أو (بوفيه) يمكنك تخزين ما تريده على بعض الأرفف المفتوحة التي تضفي منظرًا جذابًا وتوفر لك مساحة الأرض لتضع طاولة أكبر ومناسبة بشكل أفضل لتسع كل العائلة.

6-أمام النافذة

Window-desk homify غرفة نوم
homify

Window-desk

homify
homify
homify

استغل منطفة أمام النافذة لإنشاء بار بطول النافذة يمكنكم استخدامه للطعام في أوفات الوجبات وفي الأوقات الأخرى للدراسة مثلًا! يمكنك وضع هذا البار في غرفة المعيشة أو المطبخ إذا كانت مساحة الشقة صغيرة ولا يوجد مكان لغرفة السفرة على الإطلاق.

7- امتداد الجزيرة

Contemporary Kitchen Casa Più Arredamenti contemporary kitchen
Casa Più Arredamenti

Contemporary Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

جزيرة المطبخ يمكن أن يتم استغلالها كطاولة للسفرة أو إنشاء امتداد لها ليفي بالغرض.

شقة عصرية وعملية مساحتها 38 متر فقط

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