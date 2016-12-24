كيف تجمع عائلتك الكبيرة على الطعام في منزلك الصغير؟

تمتلك منزلًا مساحته صغيرة وتتمنى أن تجتمع مع عائلتك على الطعام في غرفة السفرة؟ بدلًا من تناول كل فرد في العائلة الطعام وحده في مكان مختلف في المنزل عن الآخرين، سنقدم لك بعض الأفكار التي تجعلك تستغل المساحة الضيقة لإنشاء منطقة طعام مناسبة لجميع أفراد الأسرة لتجلسوا سويًا وتتحدثون عن يومكم وتقضون بعض الوقت الجيد معًا.
ربما تكون نصيحة غريبة، ولكن الطاولات الدائرية تشغل مساحة أقل من الطاولات ذات الحواف مثل المربعة والمستطيلة، هذا بجانب أنها تبدو أكثر انسيابية للعين وتجعل المساحة تبدو أوسع وليست بحدة الطاولات المستطيلة.
لا يفضل المصممون وضع الأثاث ملاصقًا للحائط ولكن في حالة ضيق المساحة ربما تقد تضطر لفعل ذلك لتوفير مكان للتنقل بين الأثاث. يمكنك أيضًا استخدام نوع من الكراسي التي تطوى لوضعها بعيدًا عندما تكون غير مستخدمة.
هذا الدمج بين المقعد الطويل وكراسي السفرة مع الطاولة هو اختيار كلاسيكي وينتج عنه استغلال رائع للمساحة حيث يمكن استخدام جزء منه كمقعد وظهره بار للمطبخ.
هذه الحيلة تنفع في أماكن مختلفة من المنزل لذا لماذا لا تجربها في غرفة السفرة؟ يمكنك إضافة بعض الأرفف التي يتم فتحها عند الحاجة لزيادة السطح الذي يمكن أن تتناول الطعام عليه عند ضيق المساحة أو كثرة الضيوف.
بدلًا من استخدام حزانات كبيرة أو (بوفيه) يمكنك تخزين ما تريده على بعض الأرفف المفتوحة التي تضفي منظرًا جذابًا وتوفر لك مساحة الأرض لتضع طاولة أكبر ومناسبة بشكل أفضل لتسع كل العائلة.
استغل منطفة أمام النافذة لإنشاء بار بطول النافذة يمكنكم استخدامه للطعام في أوفات الوجبات وفي الأوقات الأخرى للدراسة مثلًا! يمكنك وضع هذا البار في غرفة المعيشة أو المطبخ إذا كانت مساحة الشقة صغيرة ولا يوجد مكان لغرفة السفرة على الإطلاق.
جزيرة المطبخ يمكن أن يتم استغلالها كطاولة للسفرة أو إنشاء امتداد لها ليفي بالغرض.