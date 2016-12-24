كيف تجمع عائلتك الكبيرة على الطعام في منزلك الصغير؟

تمتلك منزلًا مساحته صغيرة وتتمنى أن تجتمع مع عائلتك على الطعام في غرفة السفرة؟ بدلًا من تناول كل فرد في العائلة الطعام وحده في مكان مختلف في المنزل عن الآخرين، سنقدم لك بعض الأفكار التي تجعلك تستغل المساحة الضيقة لإنشاء منطقة طعام مناسبة لجميع أفراد الأسرة لتجلسوا سويًا وتتحدثون عن يومكم وتقضون بعض الوقت الجيد معًا.