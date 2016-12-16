شقة رائعة في الطابق العلوي

إذا كنت من محبي الأدوار العليا، والابتعاد عن الازدحام والضوضاء وتعيش في عالم هادئ يلامس السماء والهواء النقي، سنأخذك اليوم في جولة بين أركان شقة في الطابق العلوي مصممة بشكل مختلف وخاصة تصميم السقف، وبما أنه الطابق الأخير فاستغل المصمم الارتفاع المسموح به، لذا ستجد زيادة ملحوظة في ارتفاع السقف مع تصميم مختلف له، على طراز البحر الأبيض المتوسط صممت هذه الشقة الصغيرة والتي ستجد فيها كل معايير الجمال التي بحثت عنها.. فلتبدأ جولتنا..