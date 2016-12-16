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شقة رائعة في الطابق العلوي

آية منير آية منير
casa Mast, yesHome yesHome غرفة المعيشة
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إذا كنت من محبي الأدوار العليا، والابتعاد عن الازدحام والضوضاء وتعيش في عالم هادئ يلامس السماء والهواء النقي، سنأخذك اليوم في جولة بين أركان شقة في الطابق العلوي مصممة بشكل مختلف وخاصة تصميم السقف، وبما أنه الطابق الأخير فاستغل المصمم الارتفاع المسموح به، لذا ستجد زيادة ملحوظة في ارتفاع السقف مع تصميم مختلف له، على طراز البحر الأبيض المتوسط صممت هذه الشقة الصغيرة والتي ستجد فيها كل معايير الجمال التي بحثت عنها.. فلتبدأ جولتنا..

غرفة معيشة دافئة

casa Mast, yesHome yesHome غرفة السفرة
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تصميم بسيط لغرفة المعيشة على طراز البحر المتوسط الهادئ، اختار المصمم ألوان هادئة ومحايدة وقطع أثاث ذات تصميم ناعم ومريح، أهم ما ستلاحظه في التمصيم هو السقف المكون من عروق خشبية لتشعر وكأنك في بيت مستقل، هناك في الجدار المقابل مدفأة كلاسيكية صغيرة لتساعد على الشعور بالدفء مع أرضية من الخشب ذو اللون الفاتح، مع حرارة الشمس وأشعتها التى تملأ أركان الغرفة..

غرفة طعام رائعة

casa Mast, yesHome yesHome غرفة السفرة
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تصميم رائع لغرفة الطعام يزينه جدار حجري مميز، ولمسات من نباتات خضراء جميلة في أركان الغرفة، أما الطاولة نفسها فهي ذات تصميم مختلف باللوم الأبيض والخشب..

نظرة مختلفة..

casa Mast, yesHome yesHome غرفة المعيشة
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تصميم قطع الأثاث لغرفة المعيشة اهتم بالجانب العملي وراحة مستخجميها أمثر من التشكيل المختلف للأرائك، لون البيج الغامق هو لون عملي في الأساسن، اختار المصمم أن يحافظ على الفراغ مفتوح ويجمع ما بين غرفة الطعام والمعيشة لتشعر بمساحة المنزل أكبر وتسمح للعين براحة بصرية أكثر..

مطبخ متميز

casa Mast, yesHome yesHome مطبخ
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تصميم مطبخ رائع يجمع ما بين طرازين ، البحر المتوسط والحديث مما ينتج لنا مزيج رائع، استخدام اللون الأبيض في أغلب أركان المنزل، يخلق لنا جو هادئ ومريح، أما عن المطبخ نفسه فند تصميم شريطي يجمع كل احتياجاتك، وطاولة صغيرة لتناول وجبة الإفطار، وسجادة أنيقة بألوان الأزرق والأبيض..

ممر أنيق..

casa Mast, yesHome yesHome الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
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ممر أنيق ومرتب لغرفة النوم والحمام، ولكن سيظل المصمم يبهرنا بتفاصيل غير متوقعة كجدار حجري أنيق يزين الممر الرئيسي للمنزل..

حمام على طراز البحر الأبيض المتوسط..

casa Mast, yesHome yesHome حمام
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يتميز طراز البحر الأبيض المتوسط باستخدام الخشب كما هو دون معالجته وإبرازه كخامة رئيسية في كل أركان المنزل، حتى إذا كان الحمام، وحدة تخزين من الخشب مثبت عليه حوض بتصميم بسيط…

غرفة النوم الرئيسية..

casa Mast, yesHome yesHome غرفة نوم
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وأخيرا إن كنت من محبى الهدوء والنظام، فهذا التصميم لغرفة نوم رئيسية سينال إعجابكم بالتأكيد، تصميم بسيط جدا لسرير مزدوج بلمسة من اللون الفيروزي الأنيق، ووحدات إضاءة جانبية تزين الغرفة وتجعل منها تصميم مختلف..

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