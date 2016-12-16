شقة رائعة في الطابق العلوي

إذا كنت من محبي الأدوار العليا، والابتعاد عن الازدحام والضوضاء وتعيش في عالم هادئ يلامس السماء والهواء النقي، سنأخذك اليوم في جولة بين أركان شقة في الطابق العلوي مصممة بشكل مختلف وخاصة تصميم السقف، وبما أنه الطابق الأخير فاستغل المصمم الارتفاع المسموح به، لذا ستجد زيادة ملحوظة في ارتفاع السقف مع تصميم مختلف له، على طراز البحر الأبيض المتوسط صممت هذه الشقة الصغيرة والتي ستجد فيها كل معايير الجمال التي بحثت عنها.. فلتبدأ جولتنا..
تصميم بسيط لغرفة المعيشة على طراز البحر المتوسط الهادئ، اختار المصمم ألوان هادئة ومحايدة وقطع أثاث ذات تصميم ناعم ومريح، أهم ما ستلاحظه في التمصيم هو السقف المكون من عروق خشبية لتشعر وكأنك في بيت مستقل، هناك في الجدار المقابل مدفأة كلاسيكية صغيرة لتساعد على الشعور بالدفء مع أرضية من الخشب ذو اللون الفاتح، مع حرارة الشمس وأشعتها التى تملأ أركان الغرفة..
تصميم رائع لغرفة الطعام يزينه جدار حجري مميز، ولمسات من نباتات خضراء جميلة في أركان الغرفة، أما الطاولة نفسها فهي ذات تصميم مختلف باللوم الأبيض والخشب..
تصميم قطع الأثاث لغرفة المعيشة اهتم بالجانب العملي وراحة مستخجميها أمثر من التشكيل المختلف للأرائك، لون البيج الغامق هو لون عملي في الأساسن، اختار المصمم أن يحافظ على الفراغ مفتوح ويجمع ما بين غرفة الطعام والمعيشة لتشعر بمساحة المنزل أكبر وتسمح للعين براحة بصرية أكثر..
تصميم مطبخ رائع يجمع ما بين طرازين ، البحر المتوسط والحديث مما ينتج لنا مزيج رائع، استخدام اللون الأبيض في أغلب أركان المنزل، يخلق لنا جو هادئ ومريح، أما عن المطبخ نفسه فند تصميم شريطي يجمع كل احتياجاتك، وطاولة صغيرة لتناول وجبة الإفطار، وسجادة أنيقة بألوان الأزرق والأبيض..
ممر أنيق ومرتب لغرفة النوم والحمام، ولكن سيظل المصمم يبهرنا بتفاصيل غير متوقعة كجدار حجري أنيق يزين الممر الرئيسي للمنزل..
يتميز طراز البحر الأبيض المتوسط باستخدام الخشب كما هو دون معالجته وإبرازه كخامة رئيسية في كل أركان المنزل، حتى إذا كان الحمام، وحدة تخزين من الخشب مثبت عليه حوض بتصميم بسيط…
وأخيرا إن كنت من محبى الهدوء والنظام، فهذا التصميم لغرفة نوم رئيسية سينال إعجابكم بالتأكيد، تصميم بسيط جدا لسرير مزدوج بلمسة من اللون الفيروزي الأنيق، ووحدات إضاءة جانبية تزين الغرفة وتجعل منها تصميم مختلف..
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