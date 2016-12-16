شقة صغيرة 35 متر مربع ستقع في حبها

هل تمتلك شقة صغيرة، وتظن أنك لن تستطيع تصميمها بشكل أنيق لصغر مساحتها، هل ميزانيتك لا تسمح بشراء شقة أكبر، هل تظن أن التصميمات الرائعة فقط للمساحات الكبيرة، سنثبت لك اليوم عكس ذلك، ونقدم لك نموذج لشقة ذات مساحة 35 متر مربع قد تناسب حياة رائعة مع شريك حياتك، وإمكانياتك ومزاينتك المحدودة بل وستجد لها من المميزات واللمسات التى ستجعلك تقع في حبها وتود أن تمتلك مثلها في يوم من الأيام..

مع هوميفاي سنأخذك في جولة بين أركان شقة رائعة بمساحة 35 متر مربع على الطراز الاسكندينافي والذي يقدم لنا الأخشاب كماد أساسية في تصميماته مع ألوان فاتحة وتشكيلات خاصة، مع تحقيق للجانب الوظيفي بنجاح..