9 أعمال منزلية تحافظ بها على نظافة منزلك

منزلك يبدو دائما في أقضل حالاته عندما يكون نظيف ومرتب، حتى وإن كان مصمم على الطراز الاسكيندنافي والذي أكثر ما يميزه هي فوضويته، لذا علينا الاهتمام بهذا الجانب دائما، وأن نجد أسهل وأسرع الطرق التى نحافظ بها على نظافة المنزل دائما، إليك اليوم 9 أعمال منزلية قد تكون يومية أو أسبوعية أو حسب الحاجة توفر عليك الوقت والمجهود على المدى البعيد وتحافظ على مظهر جيد للمنزل بشكل مستمر، وتنظم الوقت بشكل كبير ولا تجعل المهام المنزلية تتراكم عليك.. فلنبدأ مع أول هذه الأعمال..
العادات اليومية قد تساعدك على تنظيم منزلك بشكل دائم، وأهم هذه العادات أن تحافظ على حوض مطبخك دائما نظيف وخالي من الأطباق، وذلك سيتم حين تقوم بغسل كل أداة مستخدمة في الحال ولا تتركها لتتراكم ويصبح حوض مطبخك ممتلئ فتصبح المهمة صعبة للغاية…
إن كنت تمتلك حديقة خاصة، فعليك بالاهتمام بها بشكل دوري لتحافظ على المظهر العام لها، وحتى لا تكون طريقا للحشرات والحيوانات المنقرضة، وأول الأعمال الخاصة بحديقتك تسوية عشب حديقتك وقصه بشكل دوري بشكل مناسب وتنظيفه..
أهم فراغ في المنزل يجب أن تحافظ على نظافته دائما هو الحمام، لما يحمله من طاقة سلبية تنتشر في المنزل عند إهماله، لذا عليك بتنظيفه بشكل يومي في الصباح الباكر لتنعش المنزل بأكمله، ولا تجعله يؤرقك طوال اليوم، تنظيفه بشكل يومي يحافظ عليه من البقع الصعبة والأتربة والتى تجعل مهمة تنظيفه مستحيلة وثقيلة على القلب..
من أكثر المشاكل التي تجدها في منازل العائلات الكبيرة، هي مرحلة الغسيل وذلك لكبر عدد مستخدمي المنزل وكثرة عدد قطع الملابس المتسخة، لذا يجب القيام بعملية غسيل الملابس بشكل دوري ومنتظم وخاصة في الشتاء حتى لا تتراكم الملابس وتجعل منزلك غير مرتب ..
لا تترك نافذتك يتراكم عليها الأتربة وتصبح كئيبة وتمنع دخول الهواء النقي والضوء الساطع لمنزلك، فعليك تنظيفها بشكل دوري سواء كان بإزالة الأتربة أو غسلها..
من أكبر المشاكل التى تواجهنا هي تنظيم خزانة ملابسنا، وخاصة إن كنت تمتلك عدد قطع ملابس كثيرة، في البداية عليك فصل الملابس الشتوية عن الصيفية وتخزين ما لا نستخدمه في الوقت الحالي، هذه الخطوة ستوفر عليك الكثير من العناء، ومن ثم ترتيب قطع الملابس المتشابهة معا وتنظيمها من حيث عدد المرات استخداما، وأهم خطوة في الحفاظ على نظام خزانتك هو ان تعيد كل قطعة في نفس مكانها بعد استخدامها ..
حافظ على منزلك بلا أتربة، وقم بتنظيفه بشكل يومي خاصة إن كنت في منطقة صحراوية فذلك يجعل منزلك معرض للأتربة بشكل أسرع، لذا دائما قم بشكل يومي ومنظم بتنظيف الأرضيات والأسطح الظاهرة والسجاد والدرج ..
قم بتنظيم النباتات والزهور الخاصة بحديقتك ولا تترك الفوضى تتملكها، لذا قم بعمل فواصل خاصة بين كل مساحة وحافظ على نظافة الممشى الخاص بك..
من وقت لآخر قم بإعادة ترتيب أثاث المنزل بشكل مختلف حتى لا تمل منه ولا تعتاد عيناك على تفاصيله فلا تستطيع ملاحظة نظافته أو ترتيبه، خاصة وإن كان منزلك كبير ويساعدك على ذلك بسهولة..
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