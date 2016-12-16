الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أعمال منزلية تحافظ بها على نظافة منزلك

آية منير آية منير
homify مطبخ سيراميك
Loading admin actions …

منزلك يبدو دائما في أقضل حالاته عندما يكون نظيف ومرتب، حتى وإن كان مصمم على الطراز الاسكيندنافي والذي أكثر ما يميزه هي فوضويته، لذا علينا الاهتمام بهذا الجانب دائما، وأن نجد أسهل وأسرع الطرق التى نحافظ بها على نظافة المنزل دائما، إليك اليوم 9 أعمال منزلية قد تكون يومية أو أسبوعية أو حسب الحاجة توفر عليك الوقت والمجهود على المدى البعيد وتحافظ على مظهر جيد للمنزل بشكل مستمر، وتنظم الوقت بشكل كبير ولا تجعل المهام المنزلية تتراكم عليك.. فلنبدأ مع أول هذه الأعمال..

1 – حوض المطبخ ..

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

العادات اليومية قد تساعدك على تنظيم منزلك بشكل دائم، وأهم هذه العادات أن تحافظ على حوض مطبخك دائما نظيف وخالي من الأطباق، وذلك سيتم حين تقوم بغسل كل أداة مستخدمة في الحال ولا تتركها لتتراكم ويصبح حوض مطبخك ممتلئ فتصبح المهمة صعبة للغاية…

2 – عشب حديقتك..

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك حديقة خاصة، فعليك بالاهتمام بها بشكل دوري لتحافظ على المظهر العام لها، وحتى لا تكون طريقا للحشرات والحيوانات المنقرضة، وأول الأعمال الخاصة بحديقتك تسوية عشب حديقتك وقصه بشكل دوري بشكل مناسب وتنظيفه..

3 – تنظيف الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أهم فراغ في المنزل يجب أن تحافظ على نظافته دائما هو الحمام، لما يحمله من طاقة سلبية تنتشر في المنزل عند إهماله، لذا عليك بتنظيفه بشكل يومي في الصباح الباكر لتنعش المنزل بأكمله، ولا تجعله يؤرقك طوال اليوم، تنظيفه بشكل يومي يحافظ عليه من البقع الصعبة والأتربة والتى تجعل مهمة تنظيفه مستحيلة وثقيلة على القلب..

4 – الغسيل بشكل دوري..

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

من أكثر المشاكل التي تجدها في منازل العائلات الكبيرة، هي مرحلة الغسيل وذلك لكبر عدد مستخدمي المنزل وكثرة عدد قطع الملابس المتسخة، لذا يجب القيام بعملية غسيل الملابس بشكل دوري ومنتظم وخاصة في الشتاء حتى لا تتراكم الملابس وتجعل منزلك غير مرتب ..

5 – تنظيف النافذة ..

Wood Casement Windows arisadam18 شبابيك خشبية
arisadam18

Wood Casement Windows

arisadam18
arisadam18
arisadam18

لا تترك نافذتك يتراكم عليها الأتربة وتصبح كئيبة وتمنع دخول الهواء النقي والضوء الساطع لمنزلك، فعليك تنظيفها بشكل دوري سواء كان بإزالة الأتربة أو غسلها..

6 – تنظيم خزانة الملابس..

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

من أكبر المشاكل التى تواجهنا هي تنظيم خزانة ملابسنا، وخاصة إن كنت تمتلك عدد قطع ملابس كثيرة، في البداية عليك فصل الملابس الشتوية عن الصيفية وتخزين ما لا نستخدمه في الوقت الحالي، هذه الخطوة ستوفر عليك الكثير من العناء، ومن ثم ترتيب قطع الملابس المتشابهة معا وتنظيمها من حيث عدد المرات استخداما، وأهم خطوة في الحفاظ على نظام خزانتك هو ان تعيد كل قطعة في نفس مكانها بعد استخدامها ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – بلا أتربة..

Stairs. Shoootin جدران وأرضياتديكورات الجدران
Shoootin

Stairs.

Shoootin
Shoootin
Shoootin

حافظ على منزلك بلا أتربة، وقم بتنظيفه بشكل يومي خاصة إن كنت في منطقة صحراوية فذلك يجعل منزلك معرض للأتربة بشكل أسرع، لذا دائما قم بشكل يومي ومنظم بتنظيف الأرضيات والأسطح الظاهرة والسجاد والدرج ..

8 – الحدائق والزهور..

homify
homify

homify
homify
homify

قم بتنظيم النباتات والزهور الخاصة بحديقتك ولا تترك الفوضى تتملكها، لذا قم بعمل فواصل خاصة بين كل مساحة وحافظ على نظافة الممشى الخاص بك..

8 – إعادة ترتيب المنزل..

Furniture Rethink Interiors Ltd غرفة المعيشة
Rethink Interiors Ltd

Furniture

Rethink Interiors Ltd
Rethink Interiors Ltd
Rethink Interiors Ltd

من وقت لآخر قم بإعادة ترتيب أثاث المنزل بشكل مختلف حتى لا تمل منه ولا تعتاد عيناك على تفاصيله فلا تستطيع ملاحظة نظافته أو ترتيبه، خاصة وإن كان منزلك كبير ويساعدك على ذلك بسهولة..

يمكنك أيضا قراءة 20 نصيحة لحمام يبهر ضيوفك

شقة صغيرة 35 متر مربع ستقع في حبها
شاركنا بأفكار أخرى..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً