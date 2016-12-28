هذا المنزل الأنيق سيخطف ابصارك

بأطلالة بيضاء مميزة وجذابة صمم هذا الحمام، فقد اعتمد المصمم فى تصميمه للحمام على اللون الأبيض بالكامل حتى يظهر مزيد من المساحات الأضافية على الحمام لأنه كما يبدو مساحته صغيرة والألوان الفاتحة الحيادية دائماً تستطيع أبراز مساحات أكثر، بالأضافة إلى الجدران التى اعتمد بالكامل على تصميمها على الطوب الجيرى الأبيض، مع لمسات الأضاءة المتناثرة فى الحمام والتى أضاءت الجمال داخل الحمام بشكل واضح.