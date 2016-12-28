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هذا المنزل الأنيق سيخطف ابصارك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME غرفة الميديا
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عندما تجتمع اللمسات الأنيقة فى التصميم مع الألوان الهادئة الجذابة وبعض التفاصيل المرحة ينتج عنها منزل غاية فى الروعة، وهذا ما تم فى تصميم هذا المنزل الذى ستأخذنا هوميفاى فى جولة معه، منزل رائع أنيق وبلمسات مرحة ستقع فى غرامه، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميم المنزل من الداخل وعن قرب.

غرفة معيشة مثالية

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME غرفة المعيشة
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

غرفة المعيشة داخل هذا المنزل كانت أكثر من رائعة ومميزة، لمسة الخشب كانت هى المسيطرة على تصميم الغرفة بالكامل، فجاءت الأرضيات خشبية ومميزة، ولعب اختيار الجدران من الحجر الجيرى  المميز دوراً مؤثراً فى ابراز جمال الغرفة بالكامل واعطائها اطلالة مختلفة مع لمسة الخشب الدافئة التى كات اساسية فى تصميم الأرضيات ولمسات من الأثاث داخل الغرفة، اكتملت لمسة الدفئ بوجود تلك المدفأة الجذابة التى ساعدت فى نشر الدفئ  والأناقة داخل الغرفة.

اضاءة رائعة

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME مطبخ
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

وهنا الأضاءة كما نرى اختيارها كان عبقرياً وشبيهاً بتصميم الغرفة بالكامل فاختار المصمم تلك النجفة من الأستانلس فى منتصف السقف لتتماشى مع الطابع العملى للمنزل بالكامل، مع بعض السبوتات المتناثرة حتى تععطى لمسة جذابة من الأضاءة.

منطقة استراتيجية

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME مطبخ
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

منطقة غرفة المعيشة كانت منطقة استراتيجية جمعت بين غرفة السفرة والمطبخ، فقد دمجا معاً فى غرفة واحدة، لذلك سنرى أن التصميم جاء مشابهاً جداً حتى يندمج بسهولة مع باقى تصميمات المنزل، اختيار طاولة الطعام كان خشبياً أيضاً وحاوطته تلك الكراسي السوداء البسيطة، واختار المصمم تلك النجفة بشكلها البسيط حتى تنير الغرفة بالكامل وتعطيها لمسة جذابة ومختلفة.

المطبخ

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME مطبخ
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

وهنا المطبخ كما نرى كان جزءً من غرفة المعيشة، جزيرة المطبخ كانت خشبية واستغلت لتكون طاولة صغيرة فى منتصف المطبخ، اعتمد المصمم على الخزانات كى تكون وسيلة عملية للتخزين داخل المطبخ بجانب اللون الأبيض الأنيق الذى أعطى أطلالة مميزة للمطبخ بالكامل.

درج أنيق

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME الممر والمدخل
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

تصميم الدرج كان أنيقاً جداً، اعتمد المصمم على اللون الأبيض والدرابزين الخشبى ليعطى مزيد من الدفئ والجمال.

لمسة من الطبيعة

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME الممر والمدخل
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

دع الأمر للطبيعة وستبهرك بلمساتها الجمالية، وهذا ما تم فقد اضاف المصمم لمسة من النباتات عند الدرج حتى تعطى أطلالة جذابة للدرج وقد فعلت.

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الحمام

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME حمام
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

بأطلالة بيضاء مميزة وجذابة صمم هذا الحمام، فقد اعتمد المصمم فى تصميمه للحمام على اللون الأبيض بالكامل حتى يظهر مزيد من المساحات الأضافية على الحمام لأنه كما يبدو مساحته صغيرة والألوان الفاتحة الحيادية دائماً تستطيع أبراز مساحات أكثر، بالأضافة إلى الجدران التى اعتمد بالكامل على تصميمها على الطوب الجيرى الأبيض، مع لمسات الأضاءة المتناثرة فى الحمام والتى أضاءت الجمال داخل الحمام بشكل واضح.

غرفة النوم الرئيسية

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME غرفة نوم
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

وفى الطابق العلوى كانت غرفة النوم الرئيسية كما نرى وقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض مع الخشب ليكون اللمسة الأساسية فى تصميمها مثل باقى المنزل.

غرفة النوم الثانية

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME غرفة نوم
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

وهنا تصميم غرفة النوم الثانية داخل المنزل، تصميم الجدران كان مختلفاً فقد اعتمد المصمم على الخشب فى تصميمها الذى أعطاها لمسة من الدفئ والأناقة.

غرفة الملابس

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME غرفة الملابس
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

وهنا غرفة الملابس التى صممت بنتهى البساطة، فقد اضاف المصمم بها وحدات تخزين كثيرة حتى تستطيع أن تسع كل الأغراض.

غرفة المكتب

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME مكتب عمل أو دراسة
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

وعندما يحين وقت العمل غرفة المكتب تلك هى أفضل مكان سيساعدك على أنجاز عملك، غرفة رائعة مصممة بأناقة مفرطة، وكعادة الخشب يستطيع أعطائك أكثر من أطلالة مختلفة، فعلى الرغم من أن المصمم اعتمد على الخشب فى تصميم المنزل بالكامل لكن لمسة الخشب داخل غرفة المكتب كانت مختلفة ومميزة.

منطقة للمرح

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME غرفة الميديا
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

ولم ينسى المصمم أن يضيف وقت للمرح داخل تصميم هذا المنزل فجاء تصميم تلك الغرفة التى احتوت على العديد من وسائل المرح والتسلية.

Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME غرفة الميديا
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

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