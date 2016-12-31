شقة كلاسيكية بلمسات ذهبية!

تعتبر الاستقبال أحد أهم الغرف بمنازلنا لأنها تُكَون أول انطباع لدى زائرينا. يبدو أن المصمم على دراية كافية بذلك فبفضل عبقريته في التصميم تألقت غرفة الاستقبال المكونة من أريكتين أحدهما كبيرة تستوعب من ثلاثة لأربعة أفراد، وأخرى أصغر حجمًا تسع فردين فقط.. كلا الأريكتين مكسييتن بخامة ناعمة ولامعة تزينهم نخبة كبيرة من الوسائد بنفس اللون البيج الفاتح المائل إلى الذهبي مما جعله يتماشى كليًا مع الجدران المطلية بماء الذهب وكذلك الأرضية الذهبية.

اللمسة الذهبية هنا لم تكن في الأرضيات والجدران والأثاث فقط، بل برزت في إكسسوارات المنزل أيضًا، على رأسها التابلوهات ولوحات الفن التشكيلي الثلاث المتراصة في خط مستقيم فوق الأريكة مباشرة، وكذلك الثريا الكبيرة متعددة الوحدات، حتى السبوتات فكانت حلقاتها الدائرية بنفس اللون الذهبي اللامع!