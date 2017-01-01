شقة صغيرة ولكنها حديثة ومُذهلة

تبدو غرفة المعيشة عنصر فعال ومُهم جدًا في هذه الشقة، فهي الجزء المناسب للجلوس بكل الأوقات، ذلك أن الشقة فالواقع صغيرة، فكان تصميم الغرفة مميز ومناسب لكل وقت، وغير مُزدحمة بالأثاث أو الأشياء الغير هامة.. فظهرت هكذا جميلة وبسيطة.

ويبدو اللون البني بدرجاته هو المُسيطر على الغرفة، حيث الأرضية من الباركية البُني يعطي دفء للغرفة، وتظهر لمسة رائعة في عمل جدار من الحجارة المميزة، وطلاء الغرفة بأكملها باللون الأبيض ليعطي سطوع وإضاءة بالمكان، إلى جانب ذلك فإن السقف الخرساني والإضاءة الخفية بينه تعطي ضوءًا مناسبًا ورائعًا بالغرفة.