لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة، فحسن تنظيمها واستغلال كل ركن فيها بشكل جيد يجعلها الأفضل والأكثر مُلائمة، بالإضافة إلى أن الألوان والأثاث والإضاءة تلعب دورها في التغلب على ضيق المكان أو صغر المساحة، ولأن هوميفاي يقدم لك كل ما هو جديد، فنحن نعرض في هذا المقال شقة صغيرة ولكنها حديثة ومُذهلة بتفاصيلها البسيطة وتنظيمها المُمتاز.
تبدو غرفة المعيشة عنصر فعال ومُهم جدًا في هذه الشقة، فهي الجزء المناسب للجلوس بكل الأوقات، ذلك أن الشقة فالواقع صغيرة، فكان تصميم الغرفة مميز ومناسب لكل وقت، وغير مُزدحمة بالأثاث أو الأشياء الغير هامة.. فظهرت هكذا جميلة وبسيطة.
ويبدو اللون البني بدرجاته هو المُسيطر على الغرفة، حيث الأرضية من الباركية البُني يعطي دفء للغرفة، وتظهر لمسة رائعة في عمل جدار من الحجارة المميزة، وطلاء الغرفة بأكملها باللون الأبيض ليعطي سطوع وإضاءة بالمكان، إلى جانب ذلك فإن السقف الخرساني والإضاءة الخفية بينه تعطي ضوءًا مناسبًا ورائعًا بالغرفة.
في هذه الشقة كان للمطبخ نصيب كبير من المساحة، فقد تم تصميمه ببراح بالإضافة إلى اختيار الأثاث كله باللون الأبيض ليبدو أكثر اتساعًا وسطوعًا…
المطبخ الأمريكي الرائع يتكون من قطعة أثاث كبيرة على شكل حرف L، ومنضدة من الأكليريك مع كرسي بلاستيكية وأرجل معدنية لتناول وجبة الغداء والعشاء فيه، فيبدو المطبخ أنيق وبسيط.
لأن هناك علاقة قوية وترابط بين غرفة المعيشة والمطبخ في الشقة، فكان الفصل بينهم يجب أن يكون أيضًا مميز، وقد تم استخدام باب انزلاقي من الزجاج السميك ليفصل بين الإثنين، بالإضافة إلى كونه إضافة ديكورية رائعة بتلك الزخارف التي تملئه وتزيينه.
بعد يوم عمل طويل ومُرهق قد تحتاج إلى مثل هذا الحمام، فقد تم تصميمه بعناية ليبدو مُريحًا للأعصاب وهادىء، بدرجات اللون الأسود والرمادي مع الإضاءة الزرقاء.. فمن المستحيل إلا تشعر باسترخاء تام داخل هذه الأجواء.
بالإضافة إلى وجود جزء مميز للاستحمام مكون من صندوق زجاجي أنيق ودُش معدني بسيط.
في ظلال اللون الرمادي مع الأسود وصف الفُسيفساء تأتي بقية الحمام زو الأثاث السيراميكي الأبيض، والأرضية السيراميكية البنية، مع النافذة التي تسمح بمرور قدر أكبر من الضوء وربما تهوية الحمام.
لماذا لا نتخلى عن الأجواء الهادئة والألوان الداكنة ونذهب إلى عالم الألوان والبهجة!، في الحمام الثاني اللون السائد هو اللون الوردي، وذلك في سيراميك الأرضية، ومتداخل مع البيج في الجدران، إلى جانب تألقه في تصميم الفسيفساء بالحائط الذي يستند إليه حوض الاستحمام، فيبدو أكثر بهجة وإشراق.
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