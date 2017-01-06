بيت أكثر من رائع

عرضنا في الصور السابقة شكل واجهات المنزل الأمامية وكانت مغلقة تمامُا والخلفية كانت على النقيض ومفتوحة مباشرة على حديقة كبيرة، أما هنا فنحن في مدخل المنزل، الإضاءة في كل مكان على الجدران القريبة من الباب الأمامي للمنزل، هنا أيضًا توجد حديقة لكن من نوع خاص، حديقة محمية داخل ألواح زجاجية شفافة تسمح للضوء والهواء بالمرور بداخلها عن طريق الفتحات الموجودة بها، بالطبع أعطت هذه الحديقة فخامة لمدخل المنزل .