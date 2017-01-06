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بيت أكثر من رائع

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
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سننتقل الآن إلى مدينة روزاريو في مقاطعة يابرة في البرتغال، لنتجول بداخل منزل على الطراز الحديث مكون من طابق واحد فقط، وهذا هو النمط الشهير لهذه البلدان، مقسم إلى مساحات محددة من غرفة المعيشة، الطعام، المطبخ، حمام، وحمام سباحة، مما لاشك فيه أن الصور ستدهشك وستحظى على اهتمامكم دعونا نترككم معها .  

الحجم المضغوط

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

حديقة صغيرة تحتل بضع الأمتار التي توجد أمام الباب الأمامي ترحب بالضيوف، واجهة المنزل خالية تمامًا من الفتحات لضمان خصوصية سكان المنزل، الباب الخشبي والنافذة تصميمهم بسيط وغامض . 

الواجهة الخلفية بحديقة ضخمة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الواجهة الخلفية للمنزل متناقضة مع الأخرى الأمامية، هنا الحديقة أكبر من السابقة واعتمدت الواجهة على الشفافية ونجد النوافذ المستخدمة هنا شفافة فلم تصبح الواجهة صماء مثل نظيرتها الأمامية بل مشرقة ومضيئة، بالإضافة إلى حمام السباحة والتراس في الشمس خلق نوع من أنواع الاسترخاء في المساحة . 

عناية التصميم

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

عرضنا في الصور السابقة شكل واجهات المنزل الأمامية وكانت مغلقة تمامُا والخلفية كانت على النقيض ومفتوحة مباشرة على حديقة كبيرة، أما هنا فنحن في مدخل المنزل، الإضاءة في كل مكان على الجدران القريبة من الباب الأمامي للمنزل، هنا أيضًا توجد حديقة لكن من نوع خاص، حديقة محمية داخل ألواح زجاجية شفافة تسمح للضوء والهواء بالمرور بداخلها عن طريق الفتحات الموجودة بها، بالطبع أعطت هذه الحديقة فخامة لمدخل المنزل . 

تصميم معاصر

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

هنا في المساحة الداخلية للمنزل وهي واسعة كما نرى أمامنا تضمّ غرفة المعيشة، الطعام، والمطبخ أيضًا، كل المساحة متصلة بالأجزاء الخارجية للمنزل وذلك من خلال النوافذ الشفافة التي تحيط بالمساحة كلها، استخدام الألوان الفاتحة في كل الغرف وخاصة المعيشة تبرز التفاصيل الصغيرة، الديكور معاصر وحديث جدًا، الأثاث محدود وبسيط، الإضاءة بطول السقف الأبيض زادت من إشراق المساحة، لم يعتمد الخبراء على استخدام المفروشات مثل السجاد وذلك لإبراز جمال الأرضية الخشبية . 

نظام ونظافة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

المطبخ عل الطراز الأمريكي وكما هو الحال في بقية أجزاء المنزل اللون الأبيض مستمر معنا هنا في كافة أرجاء المطبخ، وهذا ساعد على ظهوره بهذه النظافة والإشراق، طاولة الطعام عصرية جدًا وتصميمها بسيط سطحها الزجاجي اللامع نظيف ومشرق، المقاعد من النسيج الملون الأنيق.  

الحداثة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

ننهي جولتنا في هذا البيت الرائع من هذا التراس الكبير الذي يصل مابين المطبخ وغرفة السفرة، مساحة حديثة ملائمة جدًا للشواء أو تناول الطعام في الهواء الطلق. 

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شقة رائعة بمساحة 76 م²
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