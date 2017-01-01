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8 شقق أنيقة تغلبت على المساحات الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov غرفة المعيشة White
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توفير المساحات في الشقق الصغيرة، قد يبدو في بعض الأوقات وكأنه مهمة مستحيلة وأمنية صعبة المنال، خاصة وأن ضيق المساحات يلقي بظلاله المظلمة وآثاره السلبية على التصميم الداخلي.

وبرغم كل ذلك، يبقى الأمل موجود طالما أنه هناك إبداع وابتكار، حيث أن الحلول دائمًا ما تنتظرنا خارج الصندوق المغلق الذي نحصر أنفسنا بداخله، فقط علينا الانطلاق بتفكيرنا خارجه لنجدها.

في هذا المقال، نأخذكم في جولة سريعة بين 8 شقق، استطاع أصحابها أن يفكروا خارج الصندوق، ويلتقطوا الحلول الإبداعية لتنفيذها والاستمتاع بالفضاء الرحب في شققهم الصغيرة.

إن كنت ترغب في التعرف على كيفية قيامهم بذلك، واكتساب بعض الحيل لتطبيقها في منزلك، عليك بقراءة التالي..

1. غرفة واحدة كبيرة

BRERA APARTMENT, PLANAIR ® PLANAIR ® غرفة المعيشة
PLANAIR ®

PLANAIR ®
PLANAIR ®
PLANAIR ®

هذه الشقة تجسد الإبداع بمعناه الحرفي، حيث أنها تلبي كافة احتياجات الفرد في منزله، ويمكننا من خلالها التأكيد على أن المنازل ذات المساحات المفتوحة والتي تتكون من غرفة واحدة كبيرة، يمكن أن تكون أكثر من كافية. كما نرى في الصورة، المنزل يتمتع بفضاء رحب، على الرغم من اجتماع الغرف في مساحة واحدة، حيث المطبخ إلى اليمين، والسرير إلى اليسار، وغرفة المعيشة تقع جانب المطبخ، ومع ذلك مازال المنزل يتمتع بالخصوصية، حيث تصميم السرير داخل مجسم خشبي يجعله يبدو وكأنه في غرفة منفصلة، خاصة عندما يتم غلق الألواح الخشبية التي يمكننا رؤية مسارها في السقف.

2. جدار زجاجي لتقسيم بصري رائع

Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov غرفة المعيشة White
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

هذا المنزل هو عبارة عن شقة استديو، وقد تم دمج الغرف فيها، إلا أنها مازالت تتمتع بالفضاء الفسيح، وأيضًا احتفاظ كل غرفة بمساحتها الخاصة، وذلك من خلال التقسيم البصري الذي لا ينتقص من المساحة، ومنح غرفة النوم الخصوصية اللازمة من خلال الجدار الزجاجي، الذي يأتي كحل مثالي مبدع، لمنح الشقة المزيد من الاتساع، خاصة مع اللون الأبيض الذي سيطر على الجدران والأرضية وأيضًا السقف.

3. جدار أم خزانة؟!

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

عندما يجتمع الذكاء والخيال معًا، تولد الأفكار المبهرة، كما فعل مهندسو التصميم في تلك الشقة الأوروبية، التي يتضح من الصورة كم أن مساحتها صغيرة، ولكنها مازالت أنيقة ومرتبة وتفي بكل احتياجات ساكنها، ونرى الإبداع في تصميم الجدار الفاصل الذي هو في الوقت ذاته خزانة متعددة الأدراج.

4. الفضاء الخطي

Shared contemporary home for grown-up brother and sister, Zip Interiors Ltd Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd
Zip Interiors Ltd

اختار المصممون في هذه الشقة، الفضاء الخطي، حيث وضع الأثاث على الجانبين، مع ترك فضاء بينهم لتوليد شعور وهمي بالاتساع، وقد ساعد على ذلك اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف وبعض الأثاث، مع الإضاءات الموزعة جيدًا.

5. الغرف المعلقة!

via delle Orfane, con3studio con3studio غرفة المعيشة
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

استغلال ارتفاع السقف هو أحد أكثر الحلول إبداعًا وتوفيرًا للمساحة، حيث يمكنك الحصول على غرفة إضافية بفضل هذا الحل، حيث احتضنت تلك الغرفة الصغيرة كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، والمكتبة، إلى جانب ركن الاسترخاء في الشرفة العلوية.

6. تغيير المقاييس

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ White
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

هذه الشقة تعيد ترتيب مقاييس معنى كلمة منزل، حيث استخدمت منضدة المطبخ، كجزء من أثاث متعدد الاستخدامات، وقد وضعت لتنضم إلى القطع المكونة لغرفة المعيشة.

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7. كل شيء في مكان واحد

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

هذا المنزل يجمع كل شيء في مساحة واحدة، مع الحفاظ على أكبر قدر من الفضاء بفضل تطبيق نمط الحد الأدنى التبسيطي المينيمال، وهو ما يجعلها تبدو أكبر حجمًأ وأكثر اتساعًا، خاصة مع كل ذلك اللون الأبيض.

8. أقل عدد من قطع الأثاث

Loft Box117, Tim Diekhans Architektur Tim Diekhans Architektur غرفة نوم
Tim Diekhans Architektur

Tim Diekhans Architektur
Tim Diekhans Architektur
Tim Diekhans Architektur

عندما يتكون المنزل من غرفتين منفصلتين، يكون من الأسهل وضع كل شيء فيه، مع استخدام أقل عدد من قطع الأثاث بما يفي بالغرض واحتياجات المعيشة، لتركه يتمتع بأكبر قدر من الفضاء، مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية القوية، وأيضًا الدور الفعال للون الأبيض، في جعل المكان يبدو أكثر اتساعًا.

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