8 شقق أنيقة تغلبت على المساحات الصغيرة

توفير المساحات في الشقق الصغيرة، قد يبدو في بعض الأوقات وكأنه مهمة مستحيلة وأمنية صعبة المنال، خاصة وأن ضيق المساحات يلقي بظلاله المظلمة وآثاره السلبية على التصميم الداخلي.
وبرغم كل ذلك، يبقى الأمل موجود طالما أنه هناك إبداع وابتكار، حيث أن الحلول دائمًا ما تنتظرنا خارج الصندوق المغلق الذي نحصر أنفسنا بداخله، فقط علينا الانطلاق بتفكيرنا خارجه لنجدها.
في هذا المقال، نأخذكم في جولة سريعة بين 8 شقق، استطاع أصحابها أن يفكروا خارج الصندوق، ويلتقطوا الحلول الإبداعية لتنفيذها والاستمتاع بالفضاء الرحب في شققهم الصغيرة.
إن كنت ترغب في التعرف على كيفية قيامهم بذلك، واكتساب بعض الحيل لتطبيقها في منزلك، عليك بقراءة التالي..
هذه الشقة تجسد الإبداع بمعناه الحرفي، حيث أنها تلبي كافة احتياجات الفرد في منزله، ويمكننا من خلالها التأكيد على أن المنازل ذات المساحات المفتوحة والتي تتكون من غرفة واحدة كبيرة، يمكن أن تكون أكثر من كافية. كما نرى في الصورة، المنزل يتمتع بفضاء رحب، على الرغم من اجتماع الغرف في مساحة واحدة، حيث المطبخ إلى اليمين، والسرير إلى اليسار، وغرفة المعيشة تقع جانب المطبخ، ومع ذلك مازال المنزل يتمتع بالخصوصية، حيث تصميم السرير داخل مجسم خشبي يجعله يبدو وكأنه في غرفة منفصلة، خاصة عندما يتم غلق الألواح الخشبية التي يمكننا رؤية مسارها في السقف.
هذا المنزل هو عبارة عن شقة استديو، وقد تم دمج الغرف فيها، إلا أنها مازالت تتمتع بالفضاء الفسيح، وأيضًا احتفاظ كل غرفة بمساحتها الخاصة، وذلك من خلال التقسيم البصري الذي لا ينتقص من المساحة، ومنح غرفة النوم الخصوصية اللازمة من خلال الجدار الزجاجي، الذي يأتي كحل مثالي مبدع، لمنح الشقة المزيد من الاتساع، خاصة مع اللون الأبيض الذي سيطر على الجدران والأرضية وأيضًا السقف.
عندما يجتمع الذكاء والخيال معًا، تولد الأفكار المبهرة، كما فعل مهندسو التصميم في تلك الشقة الأوروبية، التي يتضح من الصورة كم أن مساحتها صغيرة، ولكنها مازالت أنيقة ومرتبة وتفي بكل احتياجات ساكنها، ونرى الإبداع في تصميم الجدار الفاصل الذي هو في الوقت ذاته خزانة متعددة الأدراج.
اختار المصممون في هذه الشقة، الفضاء الخطي، حيث وضع الأثاث على الجانبين، مع ترك فضاء بينهم لتوليد شعور وهمي بالاتساع، وقد ساعد على ذلك اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف وبعض الأثاث، مع الإضاءات الموزعة جيدًا.
استغلال ارتفاع السقف هو أحد أكثر الحلول إبداعًا وتوفيرًا للمساحة، حيث يمكنك الحصول على غرفة إضافية بفضل هذا الحل، حيث احتضنت تلك الغرفة الصغيرة كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، والمكتبة، إلى جانب ركن الاسترخاء في الشرفة العلوية.
هذه الشقة تعيد ترتيب مقاييس معنى كلمة منزل، حيث استخدمت منضدة المطبخ، كجزء من أثاث متعدد الاستخدامات، وقد وضعت لتنضم إلى القطع المكونة لغرفة المعيشة.
هذا المنزل يجمع كل شيء في مساحة واحدة، مع الحفاظ على أكبر قدر من الفضاء بفضل تطبيق نمط الحد الأدنى التبسيطي
المينيمال، وهو ما يجعلها تبدو أكبر حجمًأ وأكثر اتساعًا، خاصة مع كل ذلك اللون الأبيض.
عندما يتكون المنزل من غرفتين منفصلتين، يكون من الأسهل وضع كل شيء فيه، مع استخدام أقل عدد من قطع الأثاث بما يفي بالغرض واحتياجات المعيشة، لتركه يتمتع بأكبر قدر من الفضاء، مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية القوية، وأيضًا الدور الفعال للون الأبيض، في جعل المكان يبدو أكثر اتساعًا.
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