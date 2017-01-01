8 شقق أنيقة تغلبت على المساحات الصغيرة

توفير المساحات في الشقق الصغيرة، قد يبدو في بعض الأوقات وكأنه مهمة مستحيلة وأمنية صعبة المنال، خاصة وأن ضيق المساحات يلقي بظلاله المظلمة وآثاره السلبية على التصميم الداخلي.

وبرغم كل ذلك، يبقى الأمل موجود طالما أنه هناك إبداع وابتكار، حيث أن الحلول دائمًا ما تنتظرنا خارج الصندوق المغلق الذي نحصر أنفسنا بداخله، فقط علينا الانطلاق بتفكيرنا خارجه لنجدها.

في هذا المقال، نأخذكم في جولة سريعة بين 8 شقق، استطاع أصحابها أن يفكروا خارج الصندوق، ويلتقطوا الحلول الإبداعية لتنفيذها والاستمتاع بالفضاء الرحب في شققهم الصغيرة.

إن كنت ترغب في التعرف على كيفية قيامهم بذلك، واكتساب بعض الحيل لتطبيقها في منزلك، عليك بقراءة التالي..