غرف سفرة صغيرة مناسبة لكل الأذواق

غرفة بسيطة جدًا على الطراز التبسيطي عملية جدًا وصغيرة إلا أنها تقضي الغرض على الرغم أن المساحة تبدو واسعة إلا أن الخبراء اعتمدوا على التصميم البسيط للمساحة كلها، اللون البرتقالي واضح جدًا في الديكور ومناسب لباقي ألوان المساحة سواء كانت الألوان الفاتحة وهو الأبيض والذي يوجد في الأرضية والطلاء والطاولة، أو الداكنة وهو الأزرق الداكن في الأريكة .