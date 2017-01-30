غرف سفرة صغيرة مناسبة لكل الأذواق

هنالك أشخاص يعتقدون أنه إذا كانت مساحة شقتك أو منزلك صغيرة يمكنك الاستغناء عن غرفة السفرة حتى يتوافر لديك مساحة لأشياء أهم، لكن غرفة السفرة من الغرف الأساسية في أي منزل، لذا نقدم لك الحل إذا كانت المساحة صغيرة وتريد الاحتفاظ بغرفة السفرة في منزلك، في هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة مميزة من غرف السفرة عملية وملائمة للمساحات الصغيرة.
على الرغم من المساحة الواسعة إلا أن غرفة السفرة هنا صغيرة ولا تشغل سوى بضعة أمتار قليلة، الكراسي الذهبية مع الطاولة السوداء تبدو وكأنها نجمة متألقة داخل المنزل، وهي العنصر الأبرز في المساحة كلها ونقطة التركيز، باقي الأثاث اعتمد على نفس ألوان الجدران والأرضية وكأنه جزء منهما، لتثبت لنا هذه الغرفة الصغيرة في النهاية أنه لا داعي لاستخدام قطع أثاث كبيرة للفت الانتباه فـيمكن لقطع صغيرة مُصممة بإبداع أن تصبح هي محط الأنظار.
غرفة بسيطة جدًا على الطراز التبسيطي عملية جدًا وصغيرة إلا أنها تقضي الغرض على الرغم أن المساحة تبدو واسعة إلا أن الخبراء اعتمدوا على التصميم البسيط للمساحة كلها، اللون البرتقالي واضح جدًا في الديكور ومناسب لباقي ألوان المساحة سواء كانت الألوان الفاتحة وهو الأبيض والذي يوجد في الأرضية والطلاء والطاولة، أو الداكنة وهو الأزرق الداكن في الأريكة .
غرفة سفرة صغيرة جدًا إلا أنها رائعة وصُممت بعناية فائقة ودقيقة جدًا، ويظهر ذلك بوضوح في الكراسي المصممة من الخشب المفرغ، ألوان المساحة حيادية جمعت بين الأبيض والرمادي لذا اللون الفيروزي في مقاعد الكراسي جعلها جذابة جدًا.
هذه الغرفة تصميمها غير مألوف، مقاعد الغرفة انقسمت إلى نوعين نوع كراسي وثيرة وكنبة مريحة مما يجعلها ودودة جدًا وملائمة لتناول الطعام مع مجموعة من الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة لقضاء أوقات دافئة معهم.
مازلنا مستمرون مع النمط التبسيطي في غرف السفرة، غرفة من اللون الأبيض فقط تصميم بسيط جدًا إلا أنه أنيق جدًا ويتناقض مع الجدران السوداء في الغرفة.
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