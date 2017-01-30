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غرف سفرة صغيرة مناسبة لكل الأذواق

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt غرفة السفرة
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هنالك أشخاص يعتقدون أنه إذا كانت مساحة شقتك أو منزلك صغيرة يمكنك الاستغناء عن غرفة السفرة حتى يتوافر لديك مساحة لأشياء أهم، لكن غرفة السفرة من الغرف الأساسية في أي منزل، لذا نقدم لك الحل إذا كانت المساحة صغيرة وتريد الاحتفاظ بغرفة السفرة في منزلك، في هذا الموضوع جمعنا لك مجموعة مميزة من غرف السفرة عملية وملائمة للمساحات الصغيرة. 

الذهبي الملفت

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

على الرغم من المساحة الواسعة إلا أن غرفة السفرة هنا صغيرة ولا تشغل سوى بضعة أمتار قليلة، الكراسي الذهبية مع الطاولة السوداء تبدو وكأنها نجمة متألقة داخل المنزل، وهي العنصر الأبرز في المساحة كلها ونقطة التركيز، باقي الأثاث اعتمد على نفس ألوان الجدران والأرضية وكأنه جزء منهما، لتثبت لنا هذه الغرفة الصغيرة في النهاية أنه لا داعي لاستخدام قطع أثاث كبيرة للفت الانتباه فـيمكن لقطع صغيرة مُصممة بإبداع أن تصبح هي محط الأنظار. 

البرتقالي الطازج

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt غرفة السفرة
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

غرفة بسيطة جدًا على الطراز التبسيطي عملية جدًا وصغيرة إلا أنها تقضي الغرض على الرغم أن المساحة تبدو واسعة إلا أن الخبراء اعتمدوا على التصميم البسيط للمساحة كلها، اللون البرتقالي واضح جدًا في الديكور ومناسب لباقي ألوان المساحة سواء كانت الألوان الفاتحة وهو الأبيض والذي يوجد في الأرضية والطلاء والطاولة، أو الداكنة وهو الأزرق الداكن في الأريكة . 

الفيروزي الصافي

The Blue Door, Saloni Narayankar Interiors Saloni Narayankar Interiors غرفة السفرة
Saloni Narayankar Interiors

Saloni Narayankar Interiors
Saloni Narayankar Interiors
Saloni Narayankar Interiors

غرفة سفرة صغيرة جدًا إلا أنها رائعة وصُممت بعناية فائقة ودقيقة جدًا، ويظهر ذلك بوضوح في الكراسي المصممة من الخشب المفرغ، ألوان المساحة حيادية جمعت  بين الأبيض والرمادي لذا اللون الفيروزي في مقاعد الكراسي جعلها جذابة جدًا. 

الراحة والود

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

هذه الغرفة تصميمها غير مألوف، مقاعد الغرفة انقسمت إلى نوعين نوع كراسي وثيرة وكنبة مريحة مما يجعلها ودودة جدًا وملائمة لتناول الطعام مع مجموعة من الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة لقضاء أوقات دافئة معهم. 

الأبيض المسالم

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة السفرة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

مازلنا مستمرون مع النمط التبسيطي في غرف السفرة، غرفة من اللون الأبيض فقط تصميم بسيط جدًا إلا أنه أنيق جدًا ويتناقض مع الجدران السوداء في الغرفة.  

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