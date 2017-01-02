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فيلا جميلة بواجهة خادعة

هنادى موسى هنادى موسى
Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz مطبخ
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تقدم هوميفاي لك اليوم نموذج مميز مليء بالحياة وليس مجرد مبنى من نوافذ زجاجية كبيرة، البساطة هي الكلمة السحرية التي يعتمد عليها تصميم تلك الفيلا ويبدو ذلك من واجهتها الخارجية إلى تصميماتها الداخلية الجميلة التى تخطف العين.

فهيا نتجول داخل الفيلا لنستمتع بالتصميمات الجميلة المريحة التى تعتمد على النمط العصري.

واجهة خارجية متواضعة

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz منازل
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

تبدو واجهة الفيلا الرئيسية أكبر عندما تنظر إليها من هذا الاتجاه لكنها غير بارزة، الأبيض والأسود هي الألوان الرئيسية لطلاء الواجهة مع سقف سميك من القش. يحيط بالمنزل أيضًا أشجار متنوعة تضيف مظهر جمالي لتصميم المنزل.

مدينة المنازل

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz منازل
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

تشكل مبانى الفيلا المجاورة قرية صغيرة بها جراج كبير. 

المشهد الخارجي

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz منازل
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

تجولك فى الحديقة الكبيرة حول الفيلا من الخارج سيكون لديك انطباعات مثيرة عن تصميماتها الداخلية من قبل أن تدخل، عندما تنظر من الخارج تجد سقف صلب يحيط بالفيلا ويتصل مع السقف المكعب للمبنى الملاصق المكون من طابقين.

صالة جذابة

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz غرفة المعيشة
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

بمجرد أن تخطو إلى داخل المنزل تبهرك ألوان الصالة الناعمة التى تستخدم ألوان دافئة متنوعة بين الأبيض والبيج والبني.

تمتاز الغرفة أيضًا بأثاث أنيق مريح مع سجاد ناعم وعصري وديكور فريد حتى تعمل كل التفاصيل على توفير جو مريح داخل الغرفة.

مواقد أنيقة

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz غرفة المعيشة
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

يعتمد تصميم غرفة المعيشة على التميز والعصرية فلا يتبع النمط التقليدي السائد لغرف المعيشة ونلاحظ ذلك من خلال ترتيب المواقد وشاشة التلفاز بنمط عصري، بجانب تزيين الجدران باكسسورات بسيطة على أرفف بالجدار فيعمل كل هذا المزج على نتيجة فريدة لتصميم الغرفة.

مطبخ واسع

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz مطبخ
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

يعتمد تصميم المطبخ وأثاثه على المزج بين اللون الأبيض مثل غرفة المعيشة والرصاصي الفاتح، كما اختير بار المطبخ ليقع في منتصف المساحة ليقوم بتحقيق وظائف مختلفة كركن عمل وطاولة طعام بجانب تركيب الحوض به وتصميم وحدات تخزين فيه.

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مكتب العمل بالمنزل

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz غرفة المعيشة
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

لأن الفيلا تتميز بمساحة كبيرة فلدينا الكثير من المساحات الخالية التي تنتظر أفكار وإبداعات حتى تحولها لركن مفيد وعملي، فهنا خصصنا الغرفة لمكان عمل وعلى أساسه اخترنا ديكورات تناسب أجواء العمل وتوفر لك الراحة والهدوء داخل مكتبك حتى تساعدك على إنتاجية أعلى في عملك من داخل المنزل.

حمام عصري

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz حمام
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

يزين حمام الطابق الأول بطريقة مناسبة للاستخدامات المختلفة، فيجمع بين تحديد منطقة مغلقة للاستحمام واخرى مفتوحة للاستمتاع بالطبيعة الخارجية أثناء استحمامك فى البانيو.

كذلك صممت رفوف داخل جدران الحمام لتوفر فى المساحة كما تحقق وظيفة عملية أيضًا وهي ترتيب كل الأدوات التي تحتاجها داخل الحمام بطريق منظمة وجذابة تقلل من حدوث الفوضى داخل الحمام.

غرفة المساج واللياقة البدنية

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz منتجع
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

تفاجئنا الفيلا بالتفاصيل الفريدة ونختم جولتنا هنا فى غرفة الاسترخاء والاستجمام التي تجمع بين مكان خاص لممارسة الرياضة والاستجمام تتميز بتوزيع إضاءة هادئة تساعد على تحقيق الراحة.

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