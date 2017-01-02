فيلا جميلة بواجهة خادعة

تجولك فى الحديقة الكبيرة حول الفيلا من الخارج سيكون لديك انطباعات مثيرة عن تصميماتها الداخلية من قبل أن تدخل، عندما تنظر من الخارج تجد سقف صلب يحيط بالفيلا ويتصل مع السقف المكعب للمبنى الملاصق المكون من طابقين.