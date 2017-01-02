9 لمسات بسيطة تعزز من ديكور منزلك!

انشغالنا في مهام الحياة اليومية والعمل يقلل من أوقاتنا المتاحة للعناية بالمنزل وتجديده، لكن من المهم تخصيص بعض الوقت لصيانة وتجديد منزلك ولو في تفاصيل بسيطة لتساعدك على قضاء أوقات مريحة مع الأسرة داخله.
إن كنت تبحث عن بعض الافكار لتجديد ديكور منزلك بسهولة فإليك 9 حيل ملهمة تساعدك على تجديد ديكور ببساطة.
عندما نفكر بتجديد المطبخ يخطر في أذهاننا التغييرات الكبيرة في تصميم المطبخ ولكنك لا تحتاج إلى ذلك حتى تجدد من روح المطبخ، طالما المطبخ فى حالة جيدة يمكنك إضافة بعض اللمسات الجديدة مثل تركيب جدار من الطوب أوالسيراميك لتزينه بالنباتات مثلما فى التصميم الآتي.
يمكنك زرع بهاراتك المفضلة فى مطبخك حتى تحصل على منتجات صحية وتضفي جو منعش فى المطبخ بروائح مميزة وتركيبها بطريقة منسقة حتى تحصل على ديكور مميز.
تعد الجدران الملونة طريقة مثالية لتعزيز ديكور الغرفة وتساعد الألوان على تحقيق نتيجة جيدة تتناغم مع أثاث الغرفة، على سبيل المثال يوضح التصميم الآتى دور اختيار لون الجدار الخلفي للسرير مع ألوان أغطية السرير والسجاد مذهل تمامًا أليس كذلك؟ هل تستطيع تخيل الغرفة بدون ذلك الجدار؟
تعد ديكورات ورق الحائط وقوالب طباعة الرسومات من الطرق الجميلة التي تضفي لمسة فنية أنيقة على تصميم الغرفة. انظر هنا مثلًا كيف تتناغم زخارف الورود على الجدار الأبيض مع لون الطاولة والأثاث يمكنك أيضًا كتابة بعض الجمل المفضلة لديك.
يعد اختيار ألوان موسمية من الحيل الفريدة أيضًا للحصول على تصميم داخلى أنيق، يعبر ذلك التصميم عن استخدام نمط الألوان الموسمية بنعومة وتكامل بين ألوان الربيع مثل الوردي والأخضر واستخدام ألوان دافئة لباقي ألوان الغرفة.
التفاصيل مهمة والتفاصيل الصغيرة تؤثر بدرجة كبيرة على ديكور الغرفة، وإضافة نباتات منزلية داخل الغرف يضيف ألوان حيوية وروح منعشة ودفء فى المنزل.
تجدد الشموع العطرية من رائحة المنزل وتضيف لمسة راقية الى ديكور الغرفة، بجانب ما توفره من استرخاء عندما ترغب في قضاء بعض الوقت على أضواء الشموع فقط.
توزيع الرسومات بطريقة متوازنة على جدار الغرفة يساعد على تحقيق نتيجة منسقة في تصميم الغرفة ويحولها إلى متحف!
وجود قطة في المنزل ضروري لما تتمتع به من جمال وأناقة وتزيد من روح الحياة فى منزلك!
للبحث عن أفكار أخرى اطلع على المقال الآتي 10 أشياء لا يمكن الاستغناء عنها في منزلك