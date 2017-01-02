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9 لمسات بسيطة تعزز من ديكور منزلك!

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة نوم
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انشغالنا في مهام الحياة اليومية والعمل يقلل من أوقاتنا المتاحة للعناية بالمنزل وتجديده، لكن من المهم تخصيص بعض الوقت لصيانة وتجديد منزلك ولو في تفاصيل بسيطة لتساعدك على قضاء أوقات مريحة مع الأسرة داخله.

إن كنت تبحث عن بعض الافكار لتجديد ديكور منزلك بسهولة فإليك 9 حيل ملهمة تساعدك على تجديد ديكور ببساطة.

1- تغيير سيراميك ركن من المطبخ

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

عندما نفكر بتجديد المطبخ يخطر في أذهاننا التغييرات الكبيرة في تصميم المطبخ ولكنك لا تحتاج إلى ذلك حتى تجدد من روح المطبخ، طالما المطبخ فى حالة جيدة يمكنك إضافة بعض اللمسات الجديدة مثل تركيب جدار من الطوب أوالسيراميك لتزينه بالنباتات مثلما فى التصميم الآتي.

2- ازرع أعشاب في مطبخك

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخأواني المطبخ
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

يمكنك زرع بهاراتك المفضلة فى مطبخك حتى تحصل على منتجات صحية وتضفي جو منعش فى المطبخ بروائح مميزة وتركيبها بطريقة منسقة حتى تحصل على ديكور مميز.

3- طلاء الجدران بلون قوي

Modern Blue view 2 homify غرفة نوم
homify

Modern Blue view 2

homify
homify
homify

تعد الجدران الملونة طريقة مثالية لتعزيز ديكور الغرفة وتساعد الألوان على تحقيق نتيجة جيدة تتناغم مع أثاث الغرفة، على سبيل المثال يوضح التصميم الآتى دور اختيار لون الجدار الخلفي للسرير مع ألوان أغطية السرير والسجاد مذهل تمامًا أليس كذلك؟ هل تستطيع تخيل الغرفة بدون ذلك الجدار؟

4- زخرفة فنية

Vinil Decorativo, Formafantasia Formafantasia غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Green
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

تعد ديكورات ورق الحائط وقوالب طباعة الرسومات من الطرق الجميلة التي تضفي لمسة فنية أنيقة على تصميم الغرفة. انظر هنا مثلًا كيف تتناغم زخارف الورود على الجدار الأبيض مع لون الطاولة والأثاث يمكنك أيضًا كتابة بعض الجمل المفضلة لديك.

5- استخدم ألوان موسمية

'Letizia' wooden sliding top coffee table by La Primavera homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

'Letizia' wooden sliding top coffee table by La Primavera

homify
homify
homify

يعد اختيار ألوان موسمية من الحيل الفريدة أيضًا للحصول على تصميم داخلى أنيق، يعبر ذلك التصميم عن استخدام نمط الألوان الموسمية بنعومة وتكامل بين ألوان الربيع مثل الوردي والأخضر واستخدام ألوان دافئة لباقي ألوان الغرفة.

6- استخدم النباتات فى الديكورات

bitki dekor, bitki dekor bitki dekor حدائقنباتات و زهور
bitki dekor

bitki dekor
bitki dekor
bitki dekor

التفاصيل مهمة والتفاصيل الصغيرة تؤثر بدرجة كبيرة على ديكور الغرفة، وإضافة نباتات منزلية داخل الغرف يضيف ألوان حيوية وروح منعشة ودفء فى المنزل.

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7- تصميمات شمع غير تقليدية

CITRONELLA ROSE & DISH THE NORFOLK CANDLE COMPANY حدائقديكورات واكسسوارات
THE NORFOLK CANDLE COMPANY

CITRONELLA ROSE & DISH

THE NORFOLK CANDLE COMPANY
THE NORFOLK CANDLE COMPANY
THE NORFOLK CANDLE COMPANY

تجدد الشموع العطرية من رائحة المنزل وتضيف لمسة راقية الى ديكور الغرفة، بجانب ما توفره من استرخاء عندما ترغب في قضاء بعض الوقت على أضواء الشموع فقط.

8- تناغم اللوحات الفنية

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

توزيع الرسومات بطريقة متوازنة على جدار الغرفة يساعد على تحقيق نتيجة منسقة في تصميم الغرفة ويحولها إلى متحف!

9- اشتري قطة!

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT غرفة المعيشة
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

وجود قطة في المنزل ضروري لما تتمتع به من جمال وأناقة وتزيد من روح الحياة فى منزلك!

للبحث عن أفكار أخرى اطلع على المقال الآتي  10 أشياء لا يمكن الاستغناء عنها في منزلك

شقة صغيرة ولكنها حديثة ومُذهلة
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