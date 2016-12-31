منزل الأحلام فقط لمحبي الأناقة!

دعونا نستمتع اليوم بجولة مختلفة وفريدة لمنزل الأحلام الذي يستحوذ على تفكيرنا طوال الوقت وربما لأعوام.. تصميمه مذهل بكل المقاييس.. فمن الداخل إلى الخارج الإبهار سيرافقك.. صممه نخبة من المهندسين المعماريين من أصحاب الخبرات العريضة فجعلوا منه منزل غير عادي وخارج عن كل المألوف! لنبدأ جولتنا الآن ..
الواجهة تتألق بمزيج من الأبيض والأسود والخشب الطبيعي.. فالأبيض يتمثل في الأعمدة الخرسانية والسور القصير المحاوط للمنزل من الخارج، والخشب يزين المدخل ويمده بمزيدًا من الدفء، أما الأسود أو الرمادي الداكن فهو يكتسح الجزء الأكبر من الواجهة حيث يتلحم بالجزئين الأبيض والخشبي من ناحية، ويحتل الجزء العلوي من المنزل وحده من ناحية أخرى.. وبذلك يتحقق بيت الحلم الملائم لعائلة صغيرة من محبي التصميم العصري بلمساته المختلفة.
يطل المنزل على مساحة خضراء صغيرة لكن مذهلة مُنسقة بشكل منمق زادها جمالًا. مُحاوطة تلك الساحة الخضراء بأحجار بيضاء صغيرة وكذلك البلاط برتقالي اللون يؤكد براعة المصمم في تقسيم أرضية باحة المنزل بشكل مثالي حيث تتناغم بشدة مع تصميم الواجهة نفسها.
الساحة الخلفية للمنزل صحية وعملية حيث توفر بها جلستين كلاهما رائع الجمال! أحدهما جلسة عائلية تقع بالقرب من المنزل ومكونة من أريكتين من الخوص .. بمجرد أن تغادر تلك الجلسة وتنزل درجتين عنها تكتشف ساحة أخرى مماثلة للأولى من حيث الحجم ولكن بها 2 شازلونج بنفس الألوان أي الأبيض والرمادي يطلان على ساحة خضراء كفيلة بأن تُبعد جالسيها عن أي حالات اكتئاب!
بنفس الألوان صُممت غرفة المعيشة شاسعة المساحة.. فالرمادي الداكن المائل إلى الأسود يكتسح أثاث الغرفة ويغلف أقمشة الركنة بالكامل حتى طاولتها الأنيقة التي جمعت بين خامتي الزجاج برقته والقطيفة بفخامتها ورًقيها. وكما تميز المنزل بالأحجار من الخارج بلونها الداكن تألق أيضًا بلمسة الأحجار من الداخل ولكن باللون الرمادي الفاتح والذي كسى العمود الضخم الواضح أمامنا جهة اليمين بالكامل إلى أن اخترقته تلك المدفئة بلونها الأسود في مساحة صغيرة جدًا منه!
نلمح من هذه الزاوية أن غرفة المعيشة تطل على منظر أخضر خلاب تتمكن من رؤيته بفضل الأبواب الزجاجية الشفافة والتي تغلف إطاراتها بالخشب بدرجته البنية الداكنة. ولا يمكن ان نغفل وحدات الإضاءة التي تتساقط من السقف بخيوط مختلفة الأطوال.
ما وراء العمود الحجري الضخم المنتمي للمعيشة يختبئ كلًا من السفرة والمطبخ واللذان صُمما في ساحة واحدة مشتركة. المطبخ هنا عبارة عن المائدة الجزيرة وحدها والجامعة بين خامتي الخشب والرخام الأسود الفاخر ملتصق بها بار أبيض اللون يعكس تباين الألوان والخامات يزينه نخبة من أصص الزرع صغيرة الحجم.
بانتقالنا إلى السفرة نجدها كبيرة الحجم تسع عائلة كبيرة حيث تتكون من 8 مقاعد سوداء عصرية التصميم، اما عن الطاولة فهي مستطيلة وطويلة بنفس اللون الأسود. يحيط بهذه الساحة بالكامل نوافذ زجاجية منها ما هو رأسي وما هو أفقي يسمح بالاندماج مع الطبيعة التي تظهر لنا من خلالها.
غرفة هادئة وجميلة الموكيت يفترش أرضيتها بالكامل باللون الرمادي الفاتح وكأنه السمة الرئيسية لهذا المنزل، السقف مائل يحتوي على نوافذ ثابتة توفر الإضاءة الطبيعية للغرفة وتجعلها أكثر صحيةً حيث يخترقها ضوء الشمس طوال فترة النهار.. أما تصميم السرير ذاته فهو عصري وعملي إلى أبعد الحدود حيث ينتهي اللوح الخشبي الخاص بمسنده برف آخر متعامد عليه يخصص لمكتب بسيط.
نرى عن قُرب الملامح التفصيلية للمكتب المُلتحق بغرفة النوم والذي يتكون من ثلاثة أرفف أحدهما يمثل المكتب ذاته وآخرين يتسخدما في وضع الكتب والمراجع والملفات. من هذه الزاوية نجد أن غرفة النوم من الطابق العلوي تطل على المعيشة مباشرة وتكشف جميع أرجائها.
اقرأ أيضًا: شقة صغيرة 35 متر مربع ستقع في حبها
الدَرج مُذهل بكل المقاييس يجمع بين خامتي الخشب والزجاج حيث يغلف الخشب درجاته جميعها فيما يزين الزجاج ببريقه الدرابزين الخاص به بالكامل من جهة واحدة فقط حيث أن الجهة الأخرى مُلتصقة بجدار زجاجي بإطار خشبي بنفس لون الدَرَج.
نتفاجئ بمقعد رائع أسفل الدرج لونه أسود أنيق وتصميمه غير مألوف ربما هذا سر تميزه! بجانبه وحدة إضاءة أنيقة تقوم بدورها في إضاءة المنطقة السفلية للدرج بكل بساطة.