منزل الأحلام فقط لمحبي الأناقة!

الواجهة تتألق بمزيج من الأبيض والأسود والخشب الطبيعي.. فالأبيض يتمثل في الأعمدة الخرسانية والسور القصير المحاوط للمنزل من الخارج، والخشب يزين المدخل ويمده بمزيدًا من الدفء، أما الأسود أو الرمادي الداكن فهو يكتسح الجزء الأكبر من الواجهة حيث يتلحم بالجزئين الأبيض والخشبي من ناحية، ويحتل الجزء العلوي من المنزل وحده من ناحية أخرى.. وبذلك يتحقق بيت الحلم الملائم لعائلة صغيرة من محبي التصميم العصري بلمساته المختلفة.

يطل المنزل على مساحة خضراء صغيرة لكن مذهلة مُنسقة بشكل منمق زادها جمالًا. مُحاوطة تلك الساحة الخضراء بأحجار بيضاء صغيرة وكذلك البلاط برتقالي اللون يؤكد براعة المصمم في تقسيم أرضية باحة المنزل بشكل مثالي حيث تتناغم بشدة مع تصميم الواجهة نفسها.