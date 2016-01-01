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شقة مودرن بألوان مُشرقة سترغب في مثلها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Andar modelo do edifício Rosa Araújo 32 em Lisboa, A Linha da Vizinha A Linha da Vizinha
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قرارك بتغيير الشقة القديمة والحصول على أخرى حديثة بتفاصيل مُودرن يعني أنك قد قررت الإنتهاء من التقليدية والتوجه صوب الحداثة والمعاصرة، أو تجديد المنزل نفسه بطلاء الجدران وتغيير المفروشات واختيار قطع أثاث جديدة ومختلفة، والتغيير الجذري للألوان، فيبدو جديد ومختلف تمامًا عن الماضي..

ولأن هوميفاي يعرض لك كل جديد من الشقق والمنازل الجديدة، فالشقة التي نعرضها اليوم في في لشبونة عاصمة البرتغال، بمساحة كبيرة وأبواب ونوافذ طويلة، تم اختيار تفاصيلها لمواجهة حرارة فصل الصيف، باختيار اللون الأبيض كطلاء أساسي مع بعض اللمسات السوداء والرمادية، والأرضية الخشبية المميزة، فتبدو الشقة رائعة ومعاصرة وأنيقة.

إشراقة وسطوع

Andar modelo do edifício Rosa Araújo 32 em Lisboa, A Linha da Vizinha A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

في هذه الشقة كان اللون الأبيض هو سيد الموقف والأساس، فقد تم طلاء الجدران بأكملها باللون الأبيض مما أعطى إشراقة وسطوع مُميز ووضوح لكل التفاصيل. 

في حين أن المدخل يتميز بانفتاح كبير على دواخل المنزل، مما سمح للضوء بالتدفق أكثر وإعطاء اتساع وطول للمكان.

تناقضات لامعة

Andar modelo do edifício Rosa Araújo 32 em Lisboa, A Linha da Vizinha A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

لا شك بأن جمال هذه الشقة وروعتها نبع من الإشراقة والتميز الملحوظ في طلاء جدرانها وسقفها باللون الأبيض الساطع.. 

إلا ان بعض التناقضات المُبهرة في بعض الأشياء تُعطي شعورًا رائعًا وطاقة وحيوية أكثر للمكان، ويظهر ذلك في الوسائد الملونة على الأريكة، مع اللمسات البسيطة من الحُلي على منضة التلفزيون.

طاولة طعام حديثة

Andar modelo do edifício Rosa Araújo 32 em Lisboa, A Linha da Vizinha A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

في شقة مودرن يبدو اختيار قطع الأثاث أمر دقيق جدًا، ففي هذه الغرفة يمكن أن نرى بوضوح كيف أن العمل الفني والدقة في اختيار التفاصيل يمكن ان تضيف للغرفة بطريقة رائعة،.

فقد تم الاعتماد على منضدة خشبية حديثة بكراسي ألوانها قاتمة، دون إضافة أشياء اخرى بلا قيمة للغرفة، فبدت مُتسعة وبسيطة، وعلى الرغم من ذلك تم استعادة اللون الأبيض مرة اخرى في سجادة قطيفة بيضاء.

تناغم الألوان في المطبخ

Andar modelo do edifício Rosa Araújo 32 em Lisboa, A Linha da Vizinha A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

هذا المطبخ اعتمد على التناسق والتناغم بين الأبيض والرمادي والفضة، لتكوين هذه المساحة بسطوح وضوء مميز ووضوح كبير.

مائدة الطعام عصرية ومستديرة وذلك لتاخذ جزءًا أقل ولا تسبب إزدحام بالمكان، بالإضافة إلى ذلك فإن المساحة مقسمة بشكل جيد تمامًا، فيبدو كل شيء بمكانه الصحيح.

غرفة نوم للاسترخاء

Andar modelo do edifício Rosa Araújo 32 em Lisboa, A Linha da Vizinha A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

لا ينبغي أن تكون غرفة النوم كبيرة ومليئة بقطع الأثاث الضخمة لكي تكون رائعة، بل إن البساطة في اختيار التفاصيل هي الشيء المميز في هذه الشقة وهي ما تعطيها الجمال.. 

حيث السرير المودرن والمفروشات الكتانية بألون مُحايدة مع السجادة البيج البسيطة على الأرضية، والمراّة الكبيرة أمام السرير التي تعطي مساحة مضاعفة للغرفة واتساع ملحوظ.

الخزانة..!

Andar modelo do edifício Rosa Araújo 32 em Lisboa, A Linha da Vizinha A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha
A Linha da Vizinha

شقة معاصرة كهذه لا يمكن أن تكون بدون خزانة كبيرة، وهنا لدينا خزانة كبيرة باللون الرمادي تمتلىء بالعديد من الأدراج والأرفف المناسبة والتي توفر مساحة هائلة للتخزين.

وأمامها حوض الوجة الكبير والمراّة الرائعة مع الوحدات الساطعة في الغرفة لتوفير الضوء بطريقة جيدة.

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