شقة مودرن بألوان مُشرقة سترغب في مثلها

قرارك بتغيير الشقة القديمة والحصول على أخرى حديثة بتفاصيل مُودرن يعني أنك قد قررت الإنتهاء من التقليدية والتوجه صوب الحداثة والمعاصرة، أو تجديد المنزل نفسه بطلاء الجدران وتغيير المفروشات واختيار قطع أثاث جديدة ومختلفة، والتغيير الجذري للألوان، فيبدو جديد ومختلف تمامًا عن الماضي..

ولأن هوميفاي يعرض لك كل جديد من الشقق والمنازل الجديدة، فالشقة التي نعرضها اليوم في في لشبونة عاصمة البرتغال، بمساحة كبيرة وأبواب ونوافذ طويلة، تم اختيار تفاصيلها لمواجهة حرارة فصل الصيف، باختيار اللون الأبيض كطلاء أساسي مع بعض اللمسات السوداء والرمادية، والأرضية الخشبية المميزة، فتبدو الشقة رائعة ومعاصرة وأنيقة.