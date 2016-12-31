7 تصميمات لخزانات مطابخ تُحِبُها من أول نظرة!

بمجرد أن يتم الانتهاء من عملية تشطيب التصميم الداخلي للمطبخ من حيث تركيب السيراميك في الأرضية والجدران أيً كانت الخامات ننتقل لمرحلة أخرى لا تقل أهمية عن المذكورة سلفًا ألا وهي اختيار وحدات التخزين التي تقوم بدورها في استيعاب أغراض المطبخ المتعددة والتي تكاد تكون غير متناهية ولكن تزداد الحيرة عندما يأتي الدور على اختيار الخامة الأمثل لتلك الوحدات.. في هذا المقال نعرض لكم 7 تصميمات مذهلة لخزانات مطابخ تلهمك في هذه المرحلة وتكون دليلك في اقتناء الأفضل!
هناك شريحة عريضة من عشاق الخشب بلمساته الدافئة ودرجاته اللونية المتعددة تؤيد الاستعانة به في الوحدات التخزينية للمطابخ. ليس هذا بغريب وهو معروف أن الخشب يمد المطبخ بإطلالة مذهلة بكل تأكيد بتصميماته المتنوعة وأشكاله المختلفة، فضلًا عن أنه يتميز بـتعدد أنواعه فمنها ما هو غير مكلف يناسب من هم لديهم ميزانيات محددة ومنها ما هو مرتفع الثمن والذي يصل في وقتنا الراهن لـ 2000 جنيه مصري للمتر الواحد.
في حال إن قررت الاستعانة بالخشب في وحدات تخزين مطبخك ورأيت أنه الخامة الأنسب لمطبخك، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أنه يحتاج لعمليات تنظيف مستمرة لتتلاشى ظهور الحشرات بين أجزاءه المختلفة والناتجة عن تراكم الدهون وأبخرة الطعام، ولكن احرص على أن تلجأ للمياه في تنظيفه حتى لا تضر مظهره وتتسبب في تشققه.
وحدات تخزينية رائعة.. مطلية باللون الأبيض الناصع كـ لون السقف تمامًا حيث تمتد إليه بتصميمها المذهل والبسيط في الوقت ذاته فلا تكاد تلاحظ وجودها من شدة اندماجها معه!، ساعد عدم وجود قوابض للوحدات على عدم الشعور بوجودها فقط إن دققت النظر ستلاحظ خطوط طولية وعريضة تحدد الوحدات غير المرئية! يفصل كلا الوحدات العلوية والسفلية عن بعضهم البعض في هذا النموذج نخبة من السيراميك الديكور ذو النقوش المتعددة بألوانها المتداخلة.
نكتشف هنا تصميم خارج عن المألوف لوحدات المطبخ التخزينية والتي تستوعب جميع أغراضه الرفيعة وأدوات الطهي. فقد استعان المصمم بمجموعة أرفف خشبية بلون فاتح وغلفها جميعًا بألواح رخامية زادتها أناقة وجمال. أما هذه المساحة المفرغة بين الألواح الخشبية فقد وُضِعَ بها نخبة كبيرة من الأسبتة المصنوعة من الخوص بلون بيج فاتح يتماشى مع الأرفف وكذلك ألوان جدران وأرضية المطبخ.
مطبخ مفتوح على الطبيعة مقام في مساحة مكشوفة باحة إحدى المنازل وحداته خرسانية متينة مبنية بتصميم نمطي إلا أن الخامة ذاتها غريبة ومختلفة! ينعم المطبخ في العموم بتصميم بسيط وهادئ تشاركه مائدة تناول طعام في نفس الساحة لتكمل مظهره.
اقرأ أيضًا: دليلك لتجديد منزلك في 2017
وحدات المطبخ هنا لم تكن أفقية خصوصًا التي اعتادنا أن تثبت بالجهة العلوية حيث استعاض عنها المصمم بخزانة ملتصقة بالحائط تجمع بين خامتي الزجاج والخشب فتحوى كل أغراض المطبخ الرفيعة تحديدًا ذات الخامة الزجاجية لتحافظ عليها وتقلل من نسب تعرضها للكسر في حال إن كانت بالمساحة الخارجية.
هنا في هذا النموذج تم المزج بين خامتي الأكريليك والخشب الـ PVC فبات المطبخ بفضل تلاحمهما معًا بأروع إطلالة. ليس شرطًا أن تستعين بعدد كبير من وحدات التخزين وإنما الأهم هو الاستعانة بالقدر الكافي الذي يستوعب أغراض مطبخ وأدواته الكثيرة فتصميم كالموضح هنا مناسب جدًا وعملي في الوقت ذاته حيث أنه لم يستحوذ على مساحة كبيرة من المطبخ.
لعشاق الألوان الزاهية ممن يجيد فن دمجهم معًا يمكنكم اللجوء لتصميم مشابه للمطروح هنا والذي تألقت كل وحدة من وحداته على حدة والمتراصة في خط مستقيم بلون مبهج! لا يجب الاستهانة بتصميم وحدات المطبخ واختيار أي خامة وأي تصميم! فهو من أكثر البقاع الحيوية بالمنزل التي نقضي فيها معظم أوقاتنا.