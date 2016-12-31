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7 تصميمات لخزانات مطابخ تُحِبُها من أول نظرة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects مطبخ
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بمجرد أن يتم الانتهاء من عملية تشطيب التصميم الداخلي للمطبخ من حيث تركيب السيراميك في الأرضية والجدران أيً كانت الخامات ننتقل لمرحلة أخرى لا تقل أهمية عن المذكورة سلفًا ألا وهي اختيار وحدات التخزين التي تقوم بدورها في استيعاب أغراض المطبخ المتعددة والتي تكاد تكون غير متناهية ولكن تزداد الحيرة عندما يأتي الدور على اختيار الخامة الأمثل لتلك الوحدات.. في هذا المقال نعرض لكم 7 تصميمات مذهلة لخزانات مطابخ تلهمك في هذه المرحلة وتكون دليلك في اقتناء الأفضل!

1- وحدات تخزينية من الخشب الخالص

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects مطبخ
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

هناك شريحة عريضة من عشاق الخشب بلمساته الدافئة ودرجاته اللونية المتعددة تؤيد الاستعانة به في الوحدات التخزينية للمطابخ. ليس هذا بغريب وهو معروف أن الخشب يمد المطبخ بإطلالة مذهلة بكل تأكيد بتصميماته المتنوعة وأشكاله المختلفة، فضلًا عن أنه يتميز بـتعدد أنواعه فمنها ما هو غير مكلف يناسب من هم لديهم ميزانيات محددة ومنها ما هو مرتفع الثمن والذي يصل في وقتنا الراهن لـ 2000 جنيه مصري للمتر الواحد.

في حال إن قررت الاستعانة بالخشب في وحدات تخزين مطبخك ورأيت أنه الخامة الأنسب لمطبخك، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أنه يحتاج لعمليات تنظيف مستمرة لتتلاشى ظهور الحشرات بين أجزاءه المختلفة والناتجة عن تراكم الدهون وأبخرة الطعام، ولكن احرص على أن تلجأ للمياه في تنظيفه حتى لا تضر مظهره وتتسبب في تشققه.  

2- وحدات مندمجة مع الحائط قد لا تلاحظها!

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors مطبخ
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

وحدات تخزينية رائعة.. مطلية باللون الأبيض الناصع كـ لون السقف تمامًا حيث تمتد إليه بتصميمها المذهل والبسيط في الوقت ذاته فلا تكاد تلاحظ وجودها من شدة اندماجها معه!، ساعد عدم وجود قوابض للوحدات على عدم الشعور بوجودها فقط إن دققت النظر ستلاحظ خطوط طولية وعريضة تحدد الوحدات غير المرئية! يفصل كلا الوحدات العلوية والسفلية عن بعضهم البعض في هذا النموذج نخبة من السيراميك الديكور ذو النقوش المتعددة بألوانها المتداخلة.  

3- الأسبتة والأرفف يتشكلان في هيئة وحدات تخزينية بسيطة ومبتكرة!

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

نكتشف هنا تصميم خارج عن المألوف لوحدات المطبخ التخزينية والتي تستوعب جميع أغراضه الرفيعة وأدوات الطهي. فقد استعان المصمم بمجموعة أرفف خشبية بلون فاتح وغلفها جميعًا بألواح رخامية زادتها أناقة وجمال. أما هذه المساحة المفرغة بين الألواح الخشبية فقد وُضِعَ بها نخبة كبيرة من الأسبتة المصنوعة من الخوص بلون بيج فاتح يتماشى مع الأرفف وكذلك ألوان جدران وأرضية المطبخ.   

4- خزانات وأرفف خرسانية في مساحة خارجية

ESTADERO ROZO ARB , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO مطبخ
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

مطبخ مفتوح على الطبيعة مقام في مساحة مكشوفة باحة إحدى المنازل وحداته خرسانية متينة مبنية بتصميم نمطي إلا أن الخامة ذاتها غريبة ومختلفة! ينعم المطبخ في العموم بتصميم بسيط وهادئ تشاركه مائدة تناول طعام في نفس الساحة لتكمل مظهره.

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5- وحدات زجاجية تمتد للسقف

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

وحدات المطبخ هنا لم تكن أفقية خصوصًا التي اعتادنا أن تثبت بالجهة العلوية حيث استعاض عنها المصمم بخزانة ملتصقة بالحائط تجمع بين خامتي الزجاج والخشب فتحوى كل أغراض المطبخ الرفيعة تحديدًا ذات الخامة الزجاجية لتحافظ عليها وتقلل من نسب تعرضها للكسر في حال إن كانت بالمساحة الخارجية.

6- مزيج الأكريليك والـ PVC

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

هنا في هذا النموذج تم المزج بين خامتي الأكريليك والخشب الـ PVC فبات المطبخ بفضل تلاحمهما معًا بأروع إطلالة. ليس شرطًا أن تستعين بعدد كبير من وحدات التخزين وإنما الأهم هو الاستعانة بالقدر الكافي الذي يستوعب أغراض مطبخ وأدواته الكثيرة فتصميم كالموضح هنا مناسب جدًا وعملي في الوقت ذاته حيث أنه لم يستحوذ على مساحة كبيرة من المطبخ. 

7- الوحدات الملونة

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

لعشاق الألوان الزاهية ممن يجيد فن دمجهم معًا يمكنكم اللجوء لتصميم مشابه للمطروح هنا والذي تألقت كل وحدة من وحداته على حدة والمتراصة في خط مستقيم بلون مبهج! لا يجب الاستهانة بتصميم وحدات المطبخ واختيار أي خامة وأي تصميم! فهو من أكثر البقاع الحيوية بالمنزل التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. 

شقة كلاسيكية بلمسات ذهبية!
أي تصميم أحببت من خزانات المطابخ المطروحة هنا؟ رأيك يهمنا

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