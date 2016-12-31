7 تصميمات لخزانات مطابخ تُحِبُها من أول نظرة!

هناك شريحة عريضة من عشاق الخشب بلمساته الدافئة ودرجاته اللونية المتعددة تؤيد الاستعانة به في الوحدات التخزينية للمطابخ. ليس هذا بغريب وهو معروف أن الخشب يمد المطبخ بإطلالة مذهلة بكل تأكيد بتصميماته المتنوعة وأشكاله المختلفة، فضلًا عن أنه يتميز بـتعدد أنواعه فمنها ما هو غير مكلف يناسب من هم لديهم ميزانيات محددة ومنها ما هو مرتفع الثمن والذي يصل في وقتنا الراهن لـ 2000 جنيه مصري للمتر الواحد.

في حال إن قررت الاستعانة بالخشب في وحدات تخزين مطبخك ورأيت أنه الخامة الأنسب لمطبخك، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أنه يحتاج لعمليات تنظيف مستمرة لتتلاشى ظهور الحشرات بين أجزاءه المختلفة والناتجة عن تراكم الدهون وأبخرة الطعام، ولكن احرص على أن تلجأ للمياه في تنظيفه حتى لا تضر مظهره وتتسبب في تشققه.