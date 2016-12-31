ادخل في أعماق المكسيك مع تفاصيل هذا المنزل المبهر!

المدخل هادئ بلمسات كلاسيكية ناعمة تأخذك تفاصيله لعالم آخر بعيد عن عالمنا المملوء بالصخب! المدخل عبارة عن ساحة كبيرة مربعة الشكل أرضيتها مكسية بالبلاط بألوانه الأبيض والأسود معًا نلاحظ به نقوش بسيطة قديمة الطراز يعلوها طاولة مستديرة خشبية الخامة لها ثلاثة أرجل ببروز واضحة، حيث يزين تلك الطاولة مزهرية زجاجية أنيقة في هيئة كرة شفافة بها أفضل باقة زهور قد تراها عينك يومًا ما!

تربطنا تلك الساحة بغرف المنزل المختلفة حيث أنها مفتوحة عليهم فعليًا، فجهة اليمين تأخذنا لساحة أكثر هدوءًا تنعم بحس فني رائع نابع من وجود البيانو ناصع البياض والذي يقابله أريكة بيضاء هي الأخرى بجانبها وحدة إضاءة مذهلة تتوهج بلونها الأصفر الدافئ.. أما الجهة الثانية فنلمح بها عن بعد أريكة خشبية كلاسيكية الطراز بالقرب من تراس المنزل.