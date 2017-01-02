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22 تصميم لغرف معيشة صغيرة ستتمنى أن تكون في بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ham Yard Hotel in London, Vanderhurd Vanderhurd مساحات تجارية
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إذا كانت المساحة الخاصة بتصميم غرفة معيشتك صغيرة وربما تحول دون عمل تصميم أحلامك لبيتك عامة ولغرفة معيشتك خاصة، فلا تيأس فالمساحة الصغيرة لا يجب أن تشكل عائق في التصاميم، بل يمكنك عمل عدد من الأفكار الرائعة الجمال. ولذلك فقد جئنا لكم بتصاميم رائعة من أفضل أعمال المصممين والذي بإمكانهم تحدي كل هذه الظروف سواء كانت المساحات الضيقة أو عدم وجود مساحة أصلاً، كل هذا من أخل خلق مساحة يمكنك اللجوء إلبها في آخر اليوم لتكون راحة واسترخاء لك.

1.في مساحة ذات عرض لا يزيد عن 1.5-2 م يمكنك عمل جلسة أنيقة بطول الغرفة ولكن إحرص على خلق تنوع في الألوان والخامات لأفضل النتائج.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

2.لخلق بعض اللمسات الجمالية قم بمزج الأقمشة السادة مع المنقوشات

Дизайн гостиной комнаты в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio غرفة المعيشة
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

3.يمكنك اللعب بالألوان المتنوعة في المساحات الصغيرة أيضاً

Smiling Spirit Pixers غرفة المعيشة Multicolored wall mural,wallpaper,skull,canvas,canvas
Pixers

Smiling Spirit

Pixers
Pixers
Pixers

4.من قال أن الطراز الكلاسيكي لا يصلح للمساحات الصغيرة، هذا المثال هو خير دليل. فقط احرص على إختيار أثاث صغير وايتعد عن التصاميم الكبيرة قدر المستطاع

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

5.أو يمكنك أيضاً الحصول على تصميم كلاسيكي رومانسي أنيق ذو ألوان منعشة

Ham Yard Hotel suite, London Vanderhurd مساحات تجارية فنادق
Vanderhurd

Ham Yard Hotel suite, London

Vanderhurd
Vanderhurd
Vanderhurd

للمزيد من أفكار غرف المعيشة الكلاسيكية إقرأ: 5 غرف معيشة كلاسيكية مناسبة لكل المساحات والأذواق

6.استغل الفواصل بين الغرف لتكون مساحة تستند عليها أريكة غرفة معيشتك

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design حديد
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

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7.راعي استخدام أثاث متعدد الإستخدامات، مثل طاولة ووحدة تخزين

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

8.العناصر النباتية تضيف الكثير من الحيوية للمساحات الداخلية، فانعش غرفة معيشتك ببعض النباتات الخضراء

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design المنزل اكسسوارات النباتات
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

9.هنا تم وضع أريكة لتتوسط المساحة المفتوحة ولاستغلال المساحة الوسطى كغرفة معيشة

K's HOUSE, dwarf dwarf غرفة المعيشة
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

10.في بعض الأحيان و في حالة ضم مساحة الشرفة إلى الداخل يمكنك استغلالها لمساحة أكبر لغرفة المعيشة

Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores

11.راعي المقياس، باستخدام أثاث صغير في غرفة المعيشة الصغيرة والذي يعطيها إيحاء بالاتساع كما سيسمح لك بوضع عدد أكبر من الأثاث

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

12.خطط باليتة ألوان منزلك بحيث تكون غرفة المعيشة جزء مترابط مع باقي المنزل

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

13.فإن إختيار الألوان يصنع فارق كبير، كم يمكنه تغير الطراز والجو العام للغرفة

Majestic, tapetenshop.de tapetenshop.de جدران
tapetenshop.de

Majestic

tapetenshop.de
tapetenshop.de
tapetenshop.de

14.فيمكنك استخدام ألوان محايدة وعمل انعاش للغرفة باستخدام اكسسوارات ملونة من وسادات، طاولات ولوحات جدارية

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

15.اختيار أريكة الركنة هو اختيار ناجح جداً في الغرف الصغيرة، يمكنك استخدام الأرئك الموديولية لمرونة في التنسيق والتغير

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb غرفة المعيشة
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

16.قم بتخطيط ترتيب أثاث غرفتك الصغيرة بحيث تحصل على أقصى استغلال للمساحة مع الحفاظ على وجود حدود للغرفة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

17.حتى إذا لم تسمح لك المساحة بوضع أثاث كبير يمكنك الاكتفاء بوضع شيزلونج مثلما يظهر أمامنا في هذا المثال

Jardins I, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos غرفة المعيشة
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

18.إحرص على تزين غرفتك الصغيرة بالاكسسوارات، مع عمل بعض التنوع قدر الإمكان، فهنا تم استغلال الارتفاع لعمل رف يحمل بعض الاكسسوارات لعدم توافر مساحة كافية

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

19.إختيار النقشات له عامل كبير في المساحات الصغيرة، فالنقشة المخططة بحيث تكون إتجاة الخطوط في الاتجاه الأصغر يعطي إيحاء بالاتساع والعمق

Apartamento decorado Ecco Villagio Canoas, carolina lisot arquitetura carolina lisot arquitetura غرفة المعيشة
carolina lisot arquitetura

carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura

20.راعي دخول الإضاءة الطبيعية إلى غرفة معيشتك الصغيرة لتعطيها أثر مختلف مفعم بالحيوة

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

21.تم إضافة حائط من الطوب الأحمر المكشوف ليعطي ملمس أنيق مع الغرفة ذات الألوان الناعمة

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab غرفة المعيشة
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

Apartamento do José, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة المعيشة
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

22.ما يميز هذا التصميم هو التنوع والتباين في اختيار الخامات للحصول على طراز عتيق وأنيق، فالحائط مقسم، نصف مكسي بالخشب و النصف العلوي مكسي بورق الحائط، أما الأريكة فهي من الجلد البني الأنيق

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