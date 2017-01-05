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10 أفكار لمداخل ساحرة تُبهر زائريك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify سلالم وأروقة إضاءة
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 10 نماذج رائعة وساحرة للمداخل تبهر زائريك بكل تأكيد كلًا منها له طابع خاص وروح مختلفة نابعة من اللمسات الديكورية المزينة لها لتـخرج منها بلا أدنى شك بأفكار سهلة وعملية تستعين بها في منزل العمر ليتمتع بكل ما هو عصري وجديد.. لنبدأ جولتنا الآن بين تلك النماذج المتنوعة!

1- المدخل المثالي

Entrance Hallway Roselind Wilson Design سلالم وأروقة مقاعد hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

مدخلهادئ كلاسيكي التصميم مزين بمجموعة إكسسوارات مذهلة على رأسها أريكة قمة في الأناقة والرقي مكسية بقماش فاخر متعدد النقوش ألوانه هادئة جمعت بين درجات الرمادي والنيلي الفاتح. يعتلي الأريكة لوحتين جميلتين تتناغم بألوانها معها بكل سلاسة وكذلك الجدران والأرضية، على طرفي اللوحتين نلمح وحدتي إضاءة بتصميم كلاسيكي قديم الطراز أيضًا يوفر كلاهما نور خافت يدعم عنصر الهدوء ويريح العين والنفس.. لنجد المدخل في النهاية بإطلالة مثالية جميع عناصره متوازنة!

2- العصرية والأناقة

homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

homify
homify
homify

لم تكن المرآة هنا هي العنصر الوحيد الذي أكسب المدخل مزيد من الأناقة والرقي، بل أن تلك الطاولة بتصميمها المذهل ووحدتي الإضاءة الرائعتين وباقة الزهور الوردية التي تبث البهجة والحيوية حولها في كل مكان، والرخام بفخامته المغلف للأرضية بالكامل إلى أن وصل لدرجات السلم القليلة التي تنقلنا لبقاع المنزل المختلفة.. جميعها لمسات كان لها الفضل في هذه الإطلالة الساحرة لمدخل هذا البيت الأنيق! 

3- لعشاق البساطة ومحبي الزهور

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

لا شئ أفضل من الزهور لتزين بها مدخل منزلك وتستقبل بها زائريك بكل ترحاب خصوصًا وإن كانت بلونها الأبيض الناصع المحاط بنخبة أخاذة من الورق الأخضر! مدخل بسيط وهادئ تفاصيله مريحة إلى أبعد حد فهو مكون فقط من طاولة خشبية بتصميم عصري مختلف رغم بساطته مطلية باللون الأبيض كجدران المدخل وباب المنزل وبقية الديكورات.. الأرضية الخشبية وكذلك الدرابزين بلونهم البني الفاتح مد المدخل بمزيد من الدفء.

4- اجعل المدخل مساحة عملية مستغلة

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

ليس شرطًا أن يكون المدخل تحفة فنية كل ما بها إكسسوارات متنوعة بمختلف الأشكال والألوان وإنما يمكن أيضًا أن يكون مساحة عملية مستغلة كالنموذج الموضح هنا والذي اعتمد على طاولة مقسمة لمجموغة أرفف عملية مكشوفة خُصصت للأحذية باختلاف أنواعها في الوقت الذي استغلت أيضًا في وضع الأغراض الشخصية الرفيعة لقاطني المنزل بالجزء العلوي من الأرفف.

5- المقعد الدائري ووحدات الإضاءة

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

لم يلجأ المصمم هنا لكثير من التفاصيل والعناصر ليجمل المدخل، بل اكتفى فقط بمقعد فاخر دائري الشكل بخامة قطيفة أخاذة ولون رمادي داكن متماشي مع ألوان جدران المنزل وإكسسواراته وكذلك فرشه. يعتلي ذلك المقعد وحدات إضاءة عصرية أشبه بالكوؤس الفارغة المقلوبة بذات اللون الرمادي تتلألأء من أضواء اللمبات المستقرة داخلها.

6- الكتب والبراويز وبعض التحف

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

بطول هذا المدخل الفخم بجدرانه المكسية بألواح الجرانيت المَط لا نجد سوى شيئين، أولهما عدد هائل من البراويز التي يصعب عليك إحصاءها!، وثانيها عدد هائل من الكتب والمراجع ولكن لكلًا منهما موضعه، بمعنى أن البراويز اختارت الجدار لتثبت عليه فيما اختارت الكتب تلك الوحدات التخزينية المكشوفة لتستقر بداخلها.

يزين تلك الوحدات السابق الإشارة إليها مجموعة من التحف العتيقة وكذلك الإكسسوارات الرفيعة والمزهريات بما تحويه من أرق باقات الزهور وأجملها على حد سواء. 

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7- لن تحتاج لمزيد من الإكسسوارات مع الألوان الزاهية

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

لأن الألوان تؤثر بكل تأكيد في الأجواء التي تحيط بالمنزل.. اختار المصمم هنا ذلك اللون الأخضر الزاهي ليغلف المدخل بالرواق إلى آخره وهذا بالتأكيد نابع من درايته بأن الألوان المبهجة تفعل ما تفعله الإكسسوارات ولا تقل أهمية عنها فاستبدلها هنا كنوع من التجديد يبعث فيك الأمل ويمدك بالطاقة الإيجابية!

8- السلم الخشبي المزركش والدفء

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

لتعزز مدخل منزلك بلمسة دافئة! عليك باستخدام الخشب والذي يعد استخدامه عملي وأنيق في الوقت ذاته فمميزاته لا حصر لها والتي تدعم بالطبع فكرة اللجوء إليه في البقاع المختلفة لمنازلنا.. يكسي الخشب برقيه وأناقته كلًا من الأرضيات والجدران حتى الأبواب وإطارات النوافذ.. يتمتع السلم بنقوش وزخارف ذات تفاصيل رائعة تمتد للرواق الطويل الذي لا يكاد ينتهي! 

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9- تفاصيل بسيطة ولكن..

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

هناك العديد من اللمسات الساحرة والبسيطة التي يمكنك الاستعانة بها في مدخل منزلك لتجعله قادر على جذب انتباه كل من تطلع إليه فيبهر الجميع دائمًا!، على رأس تلك اللمسات المرايات والتي تعد أحد الإكسسوارات الهامة والضرورية لمداخل المنازل حيث تُزيدها جمالًا وتألقًا، فضلًا عن كونها مناسبة جدًا للمداخل ذات المساحة الصغيرة نظرًا لأنها تضاعف عامل المساحة.

10- عن سحر الزجاج ورقته

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

الدرابزين الزجاجي مد المدخل بحالة سحر لا نهائية! تفاعل معها الزجاج بلونه الداكن الواضح أمامنا في الطاولة المستديرة التي تتوسط ساحة الاستقبال. اللمسات الصفراء تطغى على المدخل، أولها ذلك البوفيه الصغير المستقر أسفل الدرَج وما يقابله من مزهريات مزينة للطاولة الزجاجية المنوه إليها مسبقًا.

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