10 أفكار لمداخل ساحرة تُبهر زائريك!

10 نماذج رائعة وساحرة للمداخل تبهر زائريك بكل تأكيد كلًا منها له طابع خاص وروح مختلفة نابعة من اللمسات الديكورية المزينة لها لتـخرج منها بلا أدنى شك بأفكار سهلة وعملية تستعين بها في منزل العمر ليتمتع بكل ما هو عصري وجديد.. لنبدأ جولتنا الآن بين تلك النماذج المتنوعة!
مدخلهادئ كلاسيكي التصميم مزين بمجموعة إكسسوارات مذهلة على رأسها أريكة قمة في الأناقة والرقي مكسية بقماش فاخر متعدد النقوش ألوانه هادئة جمعت بين درجات الرمادي والنيلي الفاتح. يعتلي الأريكة لوحتين جميلتين تتناغم بألوانها معها بكل سلاسة وكذلك الجدران والأرضية، على طرفي اللوحتين نلمح وحدتي إضاءة بتصميم كلاسيكي قديم الطراز أيضًا يوفر كلاهما نور خافت يدعم عنصر الهدوء ويريح العين والنفس.. لنجد المدخل في النهاية بإطلالة مثالية جميع عناصره متوازنة!
لم تكن المرآة هنا هي العنصر الوحيد الذي أكسب المدخل مزيد من الأناقة والرقي، بل أن تلك الطاولة بتصميمها المذهل ووحدتي الإضاءة الرائعتين وباقة الزهور الوردية التي تبث البهجة والحيوية حولها في كل مكان، والرخام بفخامته المغلف للأرضية بالكامل إلى أن وصل لدرجات السلم القليلة التي تنقلنا لبقاع المنزل المختلفة.. جميعها لمسات كان لها الفضل في هذه الإطلالة الساحرة لمدخل هذا البيت الأنيق!
لا شئ أفضل من الزهور لتزين بها مدخل منزلك وتستقبل بها زائريك بكل ترحاب خصوصًا وإن كانت بلونها الأبيض الناصع المحاط بنخبة أخاذة من الورق الأخضر! مدخل بسيط وهادئ تفاصيله مريحة إلى أبعد حد فهو مكون فقط من طاولة خشبية بتصميم عصري مختلف رغم بساطته مطلية باللون الأبيض كجدران المدخل وباب المنزل وبقية الديكورات.. الأرضية الخشبية وكذلك الدرابزين بلونهم البني الفاتح مد المدخل بمزيد من الدفء.
ليس شرطًا أن يكون المدخل تحفة فنية كل ما بها إكسسوارات متنوعة بمختلف الأشكال والألوان وإنما يمكن أيضًا أن يكون مساحة عملية مستغلة كالنموذج الموضح هنا والذي اعتمد على طاولة مقسمة لمجموغة أرفف عملية مكشوفة خُصصت للأحذية باختلاف أنواعها في الوقت الذي استغلت أيضًا في وضع الأغراض الشخصية الرفيعة لقاطني المنزل بالجزء العلوي من الأرفف.
لم يلجأ المصمم هنا لكثير من التفاصيل والعناصر ليجمل المدخل، بل اكتفى فقط بمقعد فاخر دائري الشكل بخامة قطيفة أخاذة ولون رمادي داكن متماشي مع ألوان جدران المنزل وإكسسواراته وكذلك فرشه. يعتلي ذلك المقعد وحدات إضاءة عصرية أشبه بالكوؤس الفارغة المقلوبة بذات اللون الرمادي تتلألأء من أضواء اللمبات المستقرة داخلها.
بطول هذا المدخل الفخم بجدرانه المكسية بألواح الجرانيت المَط لا نجد سوى شيئين، أولهما عدد هائل من البراويز التي يصعب عليك إحصاءها!، وثانيها عدد هائل من الكتب والمراجع ولكن لكلًا منهما موضعه، بمعنى أن البراويز اختارت الجدار لتثبت عليه فيما اختارت الكتب تلك الوحدات التخزينية المكشوفة لتستقر بداخلها.
يزين تلك الوحدات السابق الإشارة إليها مجموعة من التحف العتيقة وكذلك الإكسسوارات الرفيعة والمزهريات بما تحويه من أرق باقات الزهور وأجملها على حد سواء.
لأن الألوان تؤثر بكل تأكيد في الأجواء التي تحيط بالمنزل.. اختار المصمم هنا ذلك اللون الأخضر الزاهي ليغلف المدخل بالرواق إلى آخره وهذا بالتأكيد نابع من درايته بأن الألوان المبهجة تفعل ما تفعله الإكسسوارات ولا تقل أهمية عنها فاستبدلها هنا كنوع من التجديد يبعث فيك الأمل ويمدك بالطاقة الإيجابية!
لتعزز مدخل منزلك بلمسة دافئة! عليك باستخدام الخشب والذي يعد استخدامه عملي وأنيق في الوقت ذاته فمميزاته لا حصر لها والتي تدعم بالطبع فكرة اللجوء إليه في البقاع المختلفة لمنازلنا.. يكسي الخشب برقيه وأناقته كلًا من الأرضيات والجدران حتى الأبواب وإطارات النوافذ.. يتمتع السلم بنقوش وزخارف ذات تفاصيل رائعة تمتد للرواق الطويل الذي لا يكاد ينتهي!
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هناك العديد من اللمسات الساحرة والبسيطة التي يمكنك الاستعانة بها في مدخل منزلك لتجعله قادر على جذب انتباه كل من تطلع إليه فيبهر الجميع دائمًا!، على رأس تلك اللمسات المرايات والتي تعد أحد الإكسسوارات الهامة والضرورية لمداخل المنازل حيث تُزيدها جمالًا وتألقًا، فضلًا عن كونها مناسبة جدًا للمداخل ذات المساحة الصغيرة نظرًا لأنها تضاعف عامل المساحة.
الدرابزين الزجاجي مد المدخل بحالة سحر لا نهائية! تفاعل معها الزجاج بلونه الداكن الواضح أمامنا في الطاولة المستديرة التي تتوسط ساحة الاستقبال. اللمسات الصفراء تطغى على المدخل، أولها ذلك البوفيه الصغير المستقر أسفل الدرَج وما يقابله من مزهريات مزينة للطاولة الزجاجية المنوه إليها مسبقًا.