10 أفكار لمداخل ساحرة تُبهر زائريك!

بطول هذا المدخل الفخم بجدرانه المكسية بألواح الجرانيت المَط لا نجد سوى شيئين، أولهما عدد هائل من البراويز التي يصعب عليك إحصاءها!، وثانيها عدد هائل من الكتب والمراجع ولكن لكلًا منهما موضعه، بمعنى أن البراويز اختارت الجدار لتثبت عليه فيما اختارت الكتب تلك الوحدات التخزينية المكشوفة لتستقر بداخلها.

يزين تلك الوحدات السابق الإشارة إليها مجموعة من التحف العتيقة وكذلك الإكسسوارات الرفيعة والمزهريات بما تحويه من أرق باقات الزهور وأجملها على حد سواء.