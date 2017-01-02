8 حيل لتدفئة منازلكم هذا الشتاء

الآن وبدخول فصل الشتاء علينا ونظراً لأن المنازل في مصر لم تخضع للعزل الحراري في عملية البناء والذي يجعل منازلنا عرضة أكثر للبرودة. هناك بعض الحيل والتي عند اتباعها تقلل من نسبة البرودة الداخلة للمنزل مع الإحتفاظ بالحرارة الداخلية فتعمل على عزله بنسبة كبيرة، ولذلك فقد جئنا لكم ببعض الحيل والأفكار والتي من شأنها مساعدتكم في الحصول على درجة حرارة مناسبة، فتابعونا لجعل منازلكم أكثر دفئاً هذا الشتاء..