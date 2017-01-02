8 حيل لتدفئة منازلكم هذا الشتاء

الآن وبدخول فصل الشتاء علينا ونظراً لأن المنازل في مصر لم تخضع للعزل الحراري في عملية البناء والذي يجعل منازلنا عرضة أكثر للبرودة. هناك بعض الحيل والتي عند اتباعها تقلل من نسبة البرودة الداخلة للمنزل مع الإحتفاظ بالحرارة الداخلية فتعمل على عزله بنسبة كبيرة، ولذلك فقد جئنا لكم ببعض الحيل والأفكار والتي من شأنها مساعدتكم في الحصول على درجة حرارة مناسبة، فتابعونا لجعل منازلكم أكثر دفئاً هذا الشتاء..
يكون أحياناً هناك فروقات وفتحات صغيرة حول الأبواب والشبابيك الخشبية والتي تسمح بتسريب 10-25% من حرارة المنزل، فيجب الحرص على سد هذه الفتحات حتى لا يكون هناك فرصة للتسريب. يمكنك سدها بالسيليكون، ببلاستيك، شيتات من الفوم أو قطع قماش إذا استدعى الأمر.
لعزل إضافي للنوافذ يمكنك لصق البلاستيك على الشبابيك أو الشيش من الخارج والذي يمنع دخول الهواء والأتربة في حالة العواصف الترابية ويعمل بشكل رائع وخاصة مع وجود الستائر الثقيلة.
النوافذ هي أحد أكثر العناصر والتي تؤدي إلى تسريب البرودة إلى الداخل والحرارة الداخلية إلى الخارج ولذلك فمن المهم تخصيص ستائر خاصة بفصل الشتاء بشرط أن تكون ثقيلة ومن خامة حرارية لتمنع التسريب. يمكنك أيضاً استخدام بطانات حرارية مثل الجوخ أو ستائر الدوش لستائرك الخفيفة والتي لن تكلفك الكثير.
احرص على تهوية المنزل وخاصة في وجود الشمس الصباحية لتطهره وتعطية دفئ طبيعي. فقم بفتح النوافذ، أو الستائر في الصباح مع الحرص على إغلاقها بمجرد غروب الشمس.
يجب الحرص على تغطية الأرضيات بالسجاجيد وخاصة إذا كانت من خامات مثل السيراميك، البورسيلين أو الرخام فهي خامات تشع برودة. لذلك فإحرص على استخدام سجاجيد أكبر في الشتاء أو توزيع سجاد أصغر في الأماكن غير المحمية من الأرضية.
قم بتغير أغطية الوسادات لتتلائم مع الجو البارد لتكون من خامات مثل الصوف، القطيفة، الفرو أو تكون مصنوعة من التريكو والكروشية. أيضاً الحرص على إضافة بطانية لتدفئة الجالسين في غرفة المعيشة من خامة ناعمة وذات تصميم أنيق.
استخدام المدفئة النارية يوفر لك الكهرباء وتعطيك احساس رائع بالدفئ يشبه شعور التخييم الخارجي ولكن داخل منزلك. يمكنك استخدام الخشب للحرق أو استخدام مدفئة تعمل بالغاز.
استخدام الفرن في الخبز لن يكون فقط لتحضير المأكولات المتنوعة أو الاستمتاع برائحة الخبز التى لا يوجد لها مثيل ولكنها أيضاً طريقة ناجحة لتدفئة المنزل. قم باستخدام الفرن في الأيام الباردة بعد استخدام الفرن قم بفتحة مع غلق الستائر والشبابيك للحفاظ على الحرارة أكبر مدة ممكنه مع الانتباة عند وجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل.