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8 حيل لتدفئة منازلكم هذا الشتاء

Marwa Hasan Marwa Hasan
How to Prepare Your Windows for Winter, Shiny Window Cleaning London Shiny Window Cleaning London غرفة المعيشة
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الآن وبدخول فصل الشتاء علينا ونظراً لأن المنازل في مصر لم تخضع للعزل الحراري في عملية البناء والذي يجعل منازلنا عرضة أكثر للبرودة. هناك بعض الحيل والتي عند اتباعها تقلل من نسبة البرودة الداخلة للمنزل مع الإحتفاظ بالحرارة الداخلية فتعمل على عزله بنسبة كبيرة، ولذلك فقد جئنا لكم ببعض الحيل والأفكار والتي من شأنها مساعدتكم في الحصول على درجة حرارة مناسبة، فتابعونا لجعل منازلكم أكثر دفئاً هذا الشتاء..

1.​سد فروقات الأبواب والشبابيك

或る住宅地のヴィラ, MooS/ムース MooS/ムース شبابيك
MooS/ムース

MooS/ムース
MooS/ムース
MooS/ムース

يكون أحياناً هناك فروقات وفتحات صغيرة حول الأبواب والشبابيك الخشبية والتي تسمح بتسريب 10-25% من حرارة المنزل، فيجب الحرص على سد هذه الفتحات حتى لا يكون هناك فرصة للتسريب. يمكنك سدها بالسيليكون، ببلاستيك، شيتات من الفوم أو قطع قماش إذا استدعى الأمر.

2.​غطي النوافذ بالبلاستيك

How to Prepare Your Windows for Winter, Shiny Window Cleaning London Shiny Window Cleaning London غرفة المعيشة
Shiny Window Cleaning London

How to Prepare Your Windows for Winter

Shiny Window Cleaning London
Shiny Window Cleaning London
Shiny Window Cleaning London

لعزل إضافي للنوافذ يمكنك لصق البلاستيك على الشبابيك أو الشيش من الخارج والذي يمنع دخول الهواء والأتربة في حالة العواصف الترابية ويعمل بشكل رائع وخاصة مع وجود الستائر الثقيلة.

3.​استخدام الستائر الثقيلة

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

النوافذ هي أحد أكثر العناصر والتي تؤدي إلى تسريب البرودة إلى الداخل والحرارة الداخلية إلى الخارج ولذلك فمن المهم تخصيص ستائر خاصة بفصل الشتاء بشرط أن تكون ثقيلة ومن خامة حرارية لتمنع التسريب. يمكنك أيضاً استخدام بطانات حرارية مثل الجوخ أو ستائر الدوش لستائرك الخفيفة والتي لن تكلفك الكثير.

4.​اسمح للشمس بالدخول لبيتك

Venn Street Part 2, Proctor & Co. Architecture Ltd Proctor & Co. Architecture Ltd غرفة المعيشة
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd

Venn Street Part 2

Proctor & Co. Architecture Ltd
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd
Proctor & Co. Architecture Ltd

احرص على تهوية المنزل وخاصة في وجود الشمس الصباحية لتطهره وتعطية دفئ طبيعي. فقم بفتح النوافذ، أو الستائر في الصباح مع الحرص على إغلاقها بمجرد غروب الشمس.

5.​غطي الأرضيات بالسجاحيد

Rugs bring warmth, Love4Home Love4Home غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Love4Home

Rugs bring warmth

Love4Home
Love4Home
Love4Home

يجب الحرص على تغطية الأرضيات بالسجاجيد وخاصة إذا كانت من خامات مثل السيراميك، البورسيلين أو الرخام فهي خامات تشع برودة. لذلك فإحرص على استخدام سجاجيد أكبر في الشتاء أو توزيع سجاد أصغر في الأماكن غير المحمية من الأرضية.

6.​وسادات ومفروشات شتوية

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

قم بتغير أغطية الوسادات لتتلائم مع الجو البارد لتكون من خامات مثل الصوف، القطيفة، الفرو أو تكون مصنوعة من التريكو والكروشية. أيضاً الحرص على إضافة بطانية لتدفئة الجالسين في غرفة المعيشة من خامة ناعمة وذات تصميم أنيق.

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7.​مدفئة نارية

Riva Studio Duplex Fire Stovax Heating Group غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Stovax Heating Group

Riva Studio Duplex Fire

Stovax Heating Group
Stovax Heating Group
Stovax Heating Group

استخدام المدفئة النارية يوفر لك الكهرباء وتعطيك احساس رائع بالدفئ يشبه شعور التخييم الخارجي ولكن داخل منزلك. يمكنك استخدام الخشب للحرق أو استخدام مدفئة تعمل بالغاز.

8.​استخدام فرن الموقد

Light Grey Hand Painted Kitchen Verdi Kitchens مطبخ Grey hand painted,light grey,walnut carcasses,american fridge,granite
Verdi Kitchens

Light Grey Hand Painted Kitchen

Verdi Kitchens
Verdi Kitchens
Verdi Kitchens

استخدام الفرن في الخبز لن يكون فقط لتحضير المأكولات المتنوعة أو الاستمتاع برائحة الخبز التى لا يوجد لها مثيل ولكنها أيضاً طريقة ناجحة لتدفئة المنزل. قم باستخدام الفرن في الأيام الباردة  بعد استخدام الفرن قم بفتحة مع غلق الستائر والشبابيك للحفاظ على الحرارة أكبر مدة ممكنه مع الانتباة عند وجود أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل.

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أي من هذه الحيل تتبعها لتدفئة منزلك؟

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