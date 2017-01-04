غرف النوم: 6 تصميمات مميزة لأسرة مزدوجة

يختار الناس بعناية تصميمات غرف نومهم بالشكل الذي يوفر لهم الراحة والسلام بعد يوم طويل، لكن عندما تكون الغرفة مزدوجة فالمهمة هنا أصعب لتجد التصميم الذي يرضي الطرفين ويحقق لهما نفس القدر من الراحة، لذا جمعنا لكم في هوميفاي 5 تصميمات مميزة لغرف نوم مزدوجة قد تلهمك وأنت تختار تصميم الغرفة مع شريك حياتك.
المرآة الضخمة هنا هى بطلة المشهد بهذا التصميم، إذ جاءت بحجم يتناسب مع الغرف المزدوجة ليتمكن الشريكين من متابعة مظهمرهما في الوقت نفسه، باقي تصميم الغرفة مبني على درجات متنوعة من الرمادي وهذا اللون من أكثر ما يميز التصميمات المعاصرة عن غيرها. حجم السجادة الكبيرة ملمسها كان اختيارا موفقا، إذ أحاطت بالسرير من كل جانب وهو ما زاد الدفء بالغرفة.
غرفة نوم بتصميم حداثي مثالية للتعبير عن حُب الشباب، إذ جاء مسند السرير بتصميم مميز وكأنه يحتوي من على السرير في مكان واحد مع وسادة أكسسوار مكتوب عليها “أنا وأنت” وهو ما يزيد شعورك بخصوصية الغرفة وحميمتها. وعلى الرغم من أن الجدار الرئيسي (خلف السرير) من بلاط الخرسان لكنك لا تشعر بالبرودة بالغرفة وذلك بفضل الإضاءة الدافئة التي تم توزيعها بشكل جيد والأرضية الخشبية باللون الفاتح.
إذا كنت تتفق مع شريك حياتك في تفضيل الألوان الدافئة واللمسات التي تعطي أجواء ريفية فمن المؤكد أنكما ستحبان هذه الغرفة. الجدار خلف السرير تم تغطيته بالكامل بنسيج من ألواح خشبية متراصة بدرجات لونية متنوعة، ولمزيد من التناغم كانت ألوان المفروشات متماثلة مع الألوان بالجدار. يمكنكما تغير بالتة الألوان المستخدمة وفقا لتفضيلاتكما وذوقكما الخاص.
الخشب هنا في كل مكان، السقف والجدران والأرضيات والأثاث وحتى بعض الأكسسوارات، هذا التواجد الكثيف للخشب جعل من الغرفة مكانا يشتعل دفئا خاصة مع الألوان البراقة والملمس الحريري للمفروشات.
إذا كنتما تفضلا التصميمات الحديثة والناعمة فستكون هذه الغرفة هى المضلة لكما بين الست تصميمات. الأسود بنغماته يسود الغرفة، سواء في الجدار أو الصورة المعلقة والأثاث، لكن ما خلق تباينا واضحا ومثيرا للاهتمام هو ألوان المفروشات الدافئة التي تتدرج بين الكريمي والبرونزي وهو ما يعيد الدفء للغرفة.
أما إذا كنت ترغب أن تعيش الأجواء الفرنسية وأنت في قلب القاهرة فربما سيروقك هذا التصميم، يظهر ذلك من خلال تصميم الأثاث (مسند السرير، الخزانة، المقعد الصغير المنجد، والنمنمات والزخارف بأرجل الأثاث). أما المقعد المنجد بطريقة الكابتونيه بقماش مبهج اللون فكان لمسة رومانسية من الأسلوب الكلاسيكي تناغمت بسلاسة مع باقي تفاصيل الغرفة.
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