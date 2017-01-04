غرف النوم: 6 تصميمات مميزة لأسرة مزدوجة

غرفة نوم بتصميم حداثي مثالية للتعبير عن حُب الشباب، إذ جاء مسند السرير بتصميم مميز وكأنه يحتوي من على السرير في مكان واحد مع وسادة أكسسوار مكتوب عليها “أنا وأنت” وهو ما يزيد شعورك بخصوصية الغرفة وحميمتها. وعلى الرغم من أن الجدار الرئيسي (خلف السرير) من بلاط الخرسان لكنك لا تشعر بالبرودة بالغرفة وذلك بفضل الإضاءة الدافئة التي تم توزيعها بشكل جيد والأرضية الخشبية باللون الفاتح.