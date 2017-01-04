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غرف النوم: 6 تصميمات مميزة لأسرة مزدوجة

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify المنزلديكورات واكسسوارات
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يختار الناس بعناية تصميمات غرف نومهم بالشكل الذي يوفر لهم الراحة والسلام بعد يوم طويل، لكن عندما تكون الغرفة مزدوجة فالمهمة هنا أصعب لتجد التصميم الذي يرضي الطرفين ويحقق لهما نفس القدر من الراحة، لذا جمعنا لكم في هوميفاي 5 تصميمات مميزة لغرف نوم مزدوجة قد تلهمك وأنت تختار تصميم الغرفة مع شريك حياتك.

1. تصميم معاصر

Polanco, Decoré Interiorismo Decoré Interiorismo المنزلأغراض منزلية
Decoré Interiorismo

Decoré Interiorismo
Decoré Interiorismo
Decoré Interiorismo

المرآة الضخمة هنا هى بطلة المشهد بهذا التصميم، إذ جاءت بحجم يتناسب مع الغرف المزدوجة ليتمكن الشريكين من متابعة مظهمرهما في الوقت نفسه، باقي تصميم الغرفة مبني على درجات متنوعة من الرمادي وهذا اللون من أكثر ما يميز التصميمات المعاصرة عن غيرها. حجم السجادة الكبيرة ملمسها كان اختيارا موفقا، إذ أحاطت بالسرير من كل جانب وهو ما زاد الدفء بالغرفة.

2. حُب الشباب

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نومديكورات واكسسوارات
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

غرفة نوم بتصميم حداثي مثالية للتعبير عن حُب الشباب، إذ جاء مسند السرير بتصميم مميز وكأنه يحتوي من على السرير في مكان واحد مع وسادة أكسسوار مكتوب عليها “أنا وأنت” وهو ما يزيد شعورك بخصوصية الغرفة وحميمتها. وعلى الرغم من أن الجدار الرئيسي (خلف السرير) من بلاط الخرسان لكنك لا تشعر بالبرودة بالغرفة وذلك بفضل الإضاءة الدافئة التي تم توزيعها بشكل جيد والأرضية الخشبية باللون الفاتح.

3. مودرن مع أجواء ريفية

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تتفق مع شريك حياتك في تفضيل الألوان الدافئة واللمسات التي تعطي أجواء ريفية فمن المؤكد أنكما ستحبان هذه الغرفة. الجدار خلف السرير تم تغطيته بالكامل بنسيج من ألواح خشبية متراصة بدرجات لونية متنوعة، ولمزيد من التناغم كانت ألوان المفروشات متماثلة مع الألوان بالجدار. يمكنكما تغير بالتة الألوان المستخدمة وفقا لتفضيلاتكما وذوقكما الخاص.

4. غرفة تشتغل دفئا

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura غرفة نوم
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

الخشب هنا في كل مكان، السقف والجدران والأرضيات والأثاث وحتى بعض الأكسسوارات، هذا التواجد الكثيف للخشب جعل من الغرفة مكانا يشتعل دفئا خاصة مع الألوان البراقة والملمس الحريري للمفروشات.

5. تصميم حداثي

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

إذا كنتما تفضلا التصميمات الحديثة والناعمة فستكون هذه الغرفة هى المضلة لكما بين الست تصميمات. الأسود بنغماته يسود الغرفة، سواء في الجدار أو الصورة المعلقة والأثاث، لكن ما خلق تباينا واضحا ومثيرا للاهتمام هو ألوان المفروشات الدافئة التي تتدرج بين الكريمي والبرونزي وهو ما يعيد الدفء للغرفة.

6. أسلوب فرنسي

Showroom, Grange México Grange México مكاتب العمل والمحال التجارية
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

أما إذا كنت ترغب أن تعيش الأجواء الفرنسية وأنت في قلب القاهرة فربما سيروقك هذا التصميم، يظهر ذلك من خلال تصميم الأثاث (مسند السرير، الخزانة، المقعد الصغير المنجد، والنمنمات والزخارف بأرجل الأثاث). أما المقعد المنجد بطريقة الكابتونيه بقماش مبهج اللون فكان لمسة رومانسية من الأسلوب الكلاسيكي تناغمت بسلاسة مع باقي تفاصيل الغرفة.

تابعونا هنا لمزيد من الأفكار المتنوعة لمسند السرير!

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