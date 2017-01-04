15 حيلة للجمع بين غرفتي السفرة والمعيشة بنجاح

في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض بعض الحيل لتنظيم مكان جلستك سواء بالسفرة أو غرفة المعيشة، فجمعنا لك 15 تطبيق قام به مهندسين ديكور للجمع بين غرفة المعيشة والسفرة بشكل يستغل المساحة المتاحة بشكل مثالي.
المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة أو السفرة أصبح من أكثر السمات المميزة للمنازل العصرية، هذه الحيلة تتناسب مع كل المساحات وبالأخص الصغيرة، في المثال هنا يتضح أن مساحة المنزل صغيرة حتى أن المصمم اكتفى بطاولة خشبية صغيرة بجوار بار المطبخ لتكون غرفةالسفرة وبذلك تكون غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ في قطاع واحد.
اختيار الحجم المناسب للأثاث أمر ضروري الإلتفات له، فمقلا إن كنت تسكن في شقة استوديو فمن الطبيعي أن تتجنب اقتناء كنبة بثلاث مقاعد، فأنت في حاجة لكل سم لتكون في النهاية شقة متكاملة، هنا مثلا الحجم الصغير للأثاث ساعد في إيجاد مكان لوضع مكتب صغير للعمل.
تصميم جذاب بفضل المزج بين أساليب التصميم والألوان المستخدمة، فتجد الجدران الرمادية التي تزينها الأطباق الخزفية الجميلة كلمسة كلاسيكية، بينما الكراسي الصفراء التي تتحدى الخلفية الرمادية في تصميم معاصر.
أن يكون لديك مساحة مفتوحة بالمنزل لا يعني أنك ستكون غير قادر على خلق فواصل واضحة بين كل جزء، بعيدا عن الجدران هناك حيل كثيرة للفصل بين القطاعات المختلفة، مثل العمدان، السجاد، أو وحدة التليفزيون تلك التي تفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ في الخلفية.
في المساحات المفتوحة توزيع الإضاءة أمر مفصلي لتحصل في النهاية على نتيجة مرضية، اعط اهتماما لأماكن الجلوس وطاولة الطعام واختار وحدات إضاءة توزع الإضاءة بشكل جيد مثل اسبوتات السقف بالإضافة إلى الإضاءات المركزة مثل النجف والثريا ووحدات الإضاءة الجانبية.
عندما يكون لديك مساحة محدودة بالمنزل وفي الوقت نفسه طاولة الطعام كبيرة يمكنك اللجوء للحيلة بالتصميم الحالي. فملاصقة الطاولة للجدار مباشرة ستزيد من المساحة الحرة الموجودة بباقي الغرفة.
المساحة هنا كما ترون صغيرة للغاية، لكن التوزيع الذكي لكل قطعة أثاث مكن قاطني المنزل من إيجاد مكان لكل غرض مع الحصول في النهاية على مظهر راقي وجذاب للغرفة.
صمم مكان الجلسة بما يجعله مكانا ترحابا حيث تقضي فيه الوقت مع العائلة والأصدقاء، لذا من المهم أن تختار خامات وألوان تنشر المشاعر الإيجابية، تصميم الكنب والكراسي في الصورة هنا مثالي لجلسات العائلة والأصدقاء الخالية من الرسميات والمليئة بالود والحميمية.
الأبيض دائما حل مناسب للأماكن المفتوحة حيث يجعلها أسطع وأكثر اتساعا، ميزة اللون الأبيض أنه يتفاعل مع الضوء الطبيعي وهو ما يزيد شعورك باتساع وإشراق المكان.
نموذج لمكان يجمع بين غرفة المعيشة والسفرة دون أي فواصل، بل اعتمد على تناغم الألوان وخلق حالة من التماهي بين الغرفتين، فتجد تماثل في الألوان المستخدمة مثل وحدة الإضاءة النحاسية لغرفة السفرة مع الوسائد بنفس اللون بغرفة المعيشة.
تصميم أثاث المنزل وألوانه يطغى عليه فكرة الأجازات، فاختيار ألوان متنوعة نابضة بالحياة ومبهجة جعل المكان يشع طاقة إيحابية.
التصميم الحالي يعتمد بشكل أساسي على خلق تباين قوي بين عناصر الديكور، مثلا الأرضية الباركيه الناعمة باللون الفاتح مع الجدار الأسود بالبروزات كان لهما تأثير بصري قوي للغاية، أيضا الطاولة والكراسي بالتصميم الأسكندنافي الأصيل خلقت تباينا آخر مع الجدار الداكن.
عندما تكون مساحة المكان بسيطة لست مضطرا أن تستغنى عن بعض قطع الأثاث الضرورية، يمكنك فقط اختيار حجم أصغر لها كما هو الحال هنا في التصميم الحالي. الكنبة لشخصين، الطاولة مستديرة وصغيرة لتزيد من المساحة الحرة حولها، وحتى التليفزيون صغير وغير مثبت بالجدار فمكن نقله في أي وقت.
البعض يعتقد أن الطاولة المستديرة لا تناسب الأماكن الصغيرة، لكنها على العكس توفر مساحة حرة حولها للحركة دون ازعاج على عكس الطاولات حادة الزوايا.
إن لم تستغل المساحة الكبيرة المتاحة لك بشكل مثالي فسيكون الأمر نقمة على ديكورات المكان، الحيلة هنا هى ألا تملأ كل الفراغات بالأثاث، لكن أن تملأها بأثاث مميز ويضيف شخصية فريدة للمكان.
اقرأ أيضا: ما يجب أن تعرفه قبل تصميم غرفة المعيشة