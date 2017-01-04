الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 حيلة للجمع بين غرفتي السفرة والمعيشة بنجاح

أميرة قاسم أميرة قاسم
Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Loading admin actions …

في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض بعض الحيل لتنظيم مكان جلستك سواء بالسفرة أو غرفة المعيشة، فجمعنا لك 15 تطبيق قام به مهندسين ديكور للجمع بين غرفة المعيشة والسفرة بشكل يستغل المساحة المتاحة بشكل مثالي.

1. المطبخ متناغم مع باقي القطاع

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz مطبخ
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة أو السفرة أصبح من أكثر السمات المميزة للمنازل العصرية، هذه الحيلة تتناسب مع كل المساحات وبالأخص الصغيرة، في المثال هنا يتضح أن مساحة المنزل صغيرة حتى أن المصمم اكتفى بطاولة خشبية صغيرة بجوار بار المطبخ لتكون غرفةالسفرة وبذلك تكون غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ في قطاع واحد.

2. ركن صغير للعمل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار الحجم المناسب للأثاث أمر ضروري الإلتفات له، فمقلا إن كنت تسكن في شقة استوديو فمن الطبيعي أن تتجنب اقتناء كنبة بثلاث مقاعد، فأنت في حاجة لكل سم لتكون في النهاية شقة متكاملة، هنا مثلا الحجم الصغير للأثاث ساعد في إيجاد مكان لوضع مكتب صغير للعمل.

3. مزيج من الأنماط المختلفة

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

تصميم جذاب بفضل المزج بين أساليب التصميم والألوان المستخدمة، فتجد الجدران الرمادية التي تزينها الأطباق الخزفية الجميلة كلمسة كلاسيكية، بينما الكراسي الصفراء التي تتحدى الخلفية الرمادية في تصميم معاصر.

4. فواصل مختلفة

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

أن يكون لديك مساحة مفتوحة بالمنزل لا يعني أنك ستكون غير قادر على خلق فواصل واضحة بين كل جزء، بعيدا عن الجدران هناك حيل كثيرة للفصل بين القطاعات المختلفة، مثل العمدان، السجاد، أو وحدة التليفزيون تلك التي تفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ في الخلفية.

5. توزيع الإضاءة

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

في المساحات المفتوحة توزيع الإضاءة أمر مفصلي لتحصل في النهاية على نتيجة مرضية، اعط اهتماما لأماكن الجلوس وطاولة الطعام واختار وحدات إضاءة توزع الإضاءة بشكل جيد مثل اسبوتات السقف بالإضافة إلى الإضاءات المركزة مثل النجف والثريا ووحدات الإضاءة الجانبية.

6. طاولة مقابلة للجدار

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

عندما يكون لديك مساحة محدودة بالمنزل وفي الوقت نفسه طاولة الطعام كبيرة يمكنك اللجوء للحيلة بالتصميم الحالي. فملاصقة الطاولة للجدار مباشرة ستزيد من المساحة الحرة الموجودة بباقي الغرفة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. توزيع الأثاث

EKOLOGICZNY SALON Z KUCHNIĄ, malee malee غرفة المعيشة
malee

malee
malee
malee

المساحة هنا كما ترون صغيرة للغاية، لكن التوزيع الذكي لكل قطعة أثاث مكن قاطني المنزل من إيجاد مكان لكل غرض مع الحصول في النهاية على مظهر راقي وجذاب للغرفة.

8. أجواء ودية

Um apartamento moderno - retro, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

صمم مكان الجلسة بما يجعله مكانا ترحابا حيث تقضي فيه الوقت مع العائلة والأصدقاء، لذا من المهم أن تختار خامات وألوان تنشر المشاعر الإيجابية، تصميم الكنب والكراسي في الصورة هنا مثالي لجلسات العائلة والأصدقاء الخالية من الرسميات والمليئة بالود والحميمية.

9. الأبيض يليق بك

Rua das Flores, MATELIER ARQUITECTOS MATELIER ARQUITECTOS غرفة السفرة
MATELIER ARQUITECTOS

MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS
MATELIER ARQUITECTOS

الأبيض دائما حل مناسب للأماكن المفتوحة حيث يجعلها أسطع وأكثر اتساعا، ميزة اللون الأبيض أنه يتفاعل مع الضوء الطبيعي وهو ما يزيد شعورك باتساع وإشراق المكان.

10. تناغم وتماهي

Travel Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

نموذج لمكان يجمع بين غرفة المعيشة والسفرة دون أي فواصل، بل اعتمد على تناغم الألوان وخلق حالة من التماهي بين الغرفتين، فتجد تماثل في الألوان المستخدمة مثل وحدة الإضاءة النحاسية لغرفة السفرة مع الوسائد بنفس اللون بغرفة المعيشة.

11. منزل الأجازات

Apartamento Praia Santa Cruz, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

تصميم أثاث المنزل وألوانه يطغى عليه فكرة الأجازات، فاختيار ألوان متنوعة نابضة بالحياة ومبهجة جعل المكان يشع طاقة إيحابية.

12. التباين وتنوع الخامات

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

التصميم الحالي يعتمد بشكل أساسي على خلق تباين قوي بين عناصر الديكور، مثلا الأرضية الباركيه الناعمة باللون الفاتح مع الجدار الأسود بالبروزات كان لهما تأثير بصري قوي للغاية، أيضا الطاولة والكراسي بالتصميم الأسكندنافي الأصيل خلقت تباينا آخر مع الجدار الداكن.

13. عندما تكون المساحة صغيرة

REMODELAÇÃO_APARTAMENTO AJUDA | Lisboa | PT, OW ARQUITECTOS lda | simplicity works OW ARQUITECTOS lda | simplicity works غرفة السفرة White
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works

OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works
OW ARQUITECTOS lda | simplicity works

عندما تكون مساحة المكان بسيطة لست مضطرا أن تستغنى عن بعض قطع الأثاث الضرورية، يمكنك فقط اختيار حجم أصغر لها كما هو الحال هنا في التصميم الحالي. الكنبة لشخصين، الطاولة مستديرة وصغيرة لتزيد من المساحة الحرة حولها، وحتى التليفزيون صغير وغير مثبت بالجدار فمكن نقله في أي وقت.

14. طاولة مستديرة

Um look contemporâneo e cosmopolita, Architect Your Home Architect Your Home غرفة السفرة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

البعض يعتقد أن الطاولة المستديرة لا تناسب الأماكن الصغيرة، لكنها على العكس توفر مساحة حرة حولها للحركة دون ازعاج على عكس الطاولات حادة الزوايا.

15. الاستفادة القصوى من المساحة الكبيرة

APARTAMENTO TURÍSTICO ARROIOS - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة السفرة
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

إن لم تستغل المساحة الكبيرة المتاحة لك بشكل مثالي فسيكون الأمر نقمة على ديكورات المكان، الحيلة هنا هى ألا تملأ كل الفراغات بالأثاث، لكن أن تملأها بأثاث مميز ويضيف شخصية فريدة للمكان.

اقرأ أيضا: ما يجب أن تعرفه قبل تصميم غرفة المعيشة

10 لمسات رائعة لمنزلك ترحب بضيوفك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً