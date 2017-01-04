15 حيلة للجمع بين غرفتي السفرة والمعيشة بنجاح

أن يكون لديك مساحة مفتوحة بالمنزل لا يعني أنك ستكون غير قادر على خلق فواصل واضحة بين كل جزء، بعيدا عن الجدران هناك حيل كثيرة للفصل بين القطاعات المختلفة، مثل العمدان، السجاد، أو وحدة التليفزيون تلك التي تفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ في الخلفية.