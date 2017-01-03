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10 حمامات صغيرة .. اختار منها الأحلى

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify حمام
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الحمامات في المساحات الضيقة تحتاج لتصرف من نوع خاص في التصميم و التنسيق و الديكور لذا سنقوم اليوم بتقديم باقة رائعة مكونة من 10 حمامات صغيرة تجذب الانتباه بمميزات و أفكار  ستلهمك بتطبيقها في حمامك المستقبلي ..

فضيق المساحة لا يعني أبداً الإهمال و الرضا بالأمر الواقع،  و لكنه يعني مزيداً من الجهد و الإبداع في التكيف مع تلك المساحة و اظهار الحمام بمظهر لائق بكل الوسائل الممكنة..

 و كل هذا بالطبع لا يكون إلا بالاعتماد على أساسيات الديكور مع تلك النوعية من المساحات مثل نشر الضوء و استخدام ألوان و مرايات بزوايا معينة فبعض الألوان يمكن أن تلائم مساحات ولا تلائم أخرى و كذلك بعض الأدوات الصحية و الطرازات ..

إليكم الصورة الكاملة في السطور المقبلة ..

1- حمام مفعم بروح الطبيعة الهادئة

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья حمام
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

المساحة الصغيرة دائماً ما تحتاج لعنصر هاديء يسيطر على الأجواء ليكسر تماماً أي شعور بالضيق، و ليس هناك أفضل من الزهور والنباتات الهادئة و الرومانسية في شكلها و لونها التي تعتبر حلاً مثالياً لأي حمام صغير ..

لاحظ استخدام الزهور في كل أرجاء الحمام في السيراميك و اشتق منها لون الحمام بأكمله لون باستيل هاديء و أضواء منتشرة تنشر البراح و الانشراح  في كل التصميم .

2- أكثر من لون

Apartament Helenów, REFORM Konrad Grodziński REFORM Konrad Grodziński حمام
REFORM Konrad Grodziński

REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński

استخدم أكثر من لون سادة لعمل توازن في تصميم حمامك الصغير ، و اجعلها في الاعلى و ليس في مستوى طولك، و هذا ليكون الأفق أوسع و المجال أكبر من اللون الأبيض أو الكريمي الفاتح ليتحقق الهدوء المنشود و الراحة النفسية ..

من جهة أخرى عليك تنسيق الأدوات الصحية بشكل منطقي بمعنى أن يكون مكان الاستحمام منفصل عن مكان الاستخدام المتكرر مثل الكابينية و الحوض مثل هذا النموذج تماماً، و لكنت تستطيع الفصل بينهما بجدار و سمحت المساحة يفضل أن يكون ستارة شفافة أو زجاج حول البانيو 

3- المرايات

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

استخدم المرايا بحجم أكبر نسبياً من المعتاد حتى تستطيع أن تعكس المساحة و تضاعفها بسهولة ، كما سيضمن لك ذلك توازن دقيق للغاية لأن الأصل و انعكاسه سيكون في منتهى الروعة مثل شكل البراويز هنا و انعكاساته

4- بساطة

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

حمامك ليس مطلوب منه أن يكون تحفة فنية و لكن فقط أن يكون أنيقاً قدر الإمكان، فلا تحاول حشو الحمام بالتفاصيل التي لاتعني الكثير سواء لك أو للتصميم، يمكنك الاكتفاء بالكابينية و الحوض فقط لو كانت المساحة ضيقة مع ترك مساحة الاستحمام ببانيو قدم (أرضي ) أو مجرد مساحة من السيراميك و لكن فقط بتحديد بسيط من لون أو ستائر رقيقة

5- خزانات تقدم الحلول

Bagni, Arredamenti Caneschi srl Arredamenti Caneschi srl حمام
Arredamenti Caneschi srl

Arredamenti Caneschi srl
Arredamenti Caneschi srl
Arredamenti Caneschi srl

الخزانات في الحمامات الصغيرة دورها يفوق الحمامات الكبيرة بمراحل حيث أنها ستكون مسئولة عن حمل عبء كبير عن كاهل التصميم ففيها سيكون مكان ملائم للمناشف و البشاكير و المساحيق المتعددة التي قد تؤذي رف الحوض بشكلها و تسبب حالة من الفوضى للتصميم لو لم نجد لها مكاناً بعيداً عن العيون 

6- شكل واحد للجدران

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

الجدران  لو صممت بلون و نقشة واحدة مع تسليط كمية كافية للضوء عليها مع استخدام مثالي للمرايات سيكون الحمام كبيراً في عين الجميع بمعنى أن التفاصيل الخاصة بالمساحة ستغيب هنا تماماً من المشهد و يكون الانجذاب أكثر للتفاصيل الموجودة في روح الطبيعة الموجودة في النقشة المسيطرة على الحمام مثل تلك الورود الرقيقة التي جعلت من الحمام رائع التصميم 

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7- الضوء أمام المرايات

Departamento Tamarindos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

أمام مرآة الحمام استخدم الضوء القوي لينعكس ذلك على كل الأركان بسهولة لصغر مساحة الحمام من الأساس ، المرايا بطول الحائط خلف الحوض ستفعل الكثير في تصميمك، و ستفتح آفاقاً و مجالات بصرية يصعب وجودها في غياب تلك المرايات 

8- ضوء السقف

Villa Siriyana, Stone Contractors Stone Contractors حمام
Stone Contractors

Stone Contractors
Stone Contractors
Stone Contractors

قد يهمل البعض الأضواء المسلطة على أرضية الحمام من المستوى الأفقي في السقف بمعنى أن تنشر الأضواء فتجعل السقف مضاءاً و الأرضية الساقطة عليها كذلك ، لاحظ في هذا الشكل كيف أن المرآة و الأضواء التي حولها قد نقلت الحمام من الضيق إلى سحر لا يوصف و تأمل لا ينتهي مع بعض اللمسات الجمالية في الاكسسوارات و اختيار نمط و لون الحوض المناسب للمساحة  صغيرة الحجم 

9- وحدة الحوض

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

وحدة الحوض قد تعتبر حلاً رائعاً لعدم امكانية تصميم خزانات متنوعة و كبيرة المساحة في الحمام، اختر وحدة الحوض بشكل يناسب تصميم حمامك بالألوان و الطراز و حاول أن يكون لونها متكرراً في تصميم حمامك باعتبارها جزءاً منه و ليست دخيله عليه 

10 – فاصل زجاجي

CASA FLH, lab arquitectura lab arquitectura حمام
lab arquitectura

lab arquitectura
lab arquitectura
lab arquitectura

الفواصل الزجاجية حلاً رائعاً لتقسيم المساحة الداخلية في الحمام الصغير لأنها لا تعطي شعوراً بالانغلاق مثل الحائط الخشبي أو الفاصل من الأحجار ، و تعتبر حلاً عصرياً لتخصيص مساحة للاستحمام بعيداً عن الأماكن التي يعتاد الضيوف على استخدامها في حمامنا الصغير

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