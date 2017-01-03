10 حمامات صغيرة .. اختار منها الأحلى

الحمامات في المساحات الضيقة تحتاج لتصرف من نوع خاص في التصميم و التنسيق و الديكور لذا سنقوم اليوم بتقديم باقة رائعة مكونة من 10 حمامات صغيرة تجذب الانتباه بمميزات و أفكار ستلهمك بتطبيقها في حمامك المستقبلي ..

فضيق المساحة لا يعني أبداً الإهمال و الرضا بالأمر الواقع، و لكنه يعني مزيداً من الجهد و الإبداع في التكيف مع تلك المساحة و اظهار الحمام بمظهر لائق بكل الوسائل الممكنة..

و كل هذا بالطبع لا يكون إلا بالاعتماد على أساسيات الديكور مع تلك النوعية من المساحات مثل نشر الضوء و استخدام ألوان و مرايات بزوايا معينة فبعض الألوان يمكن أن تلائم مساحات ولا تلائم أخرى و كذلك بعض الأدوات الصحية و الطرازات ..

إليكم الصورة الكاملة في السطور المقبلة ..