10 حمامات صغيرة .. اختار منها الأحلى

الحمامات في المساحات الضيقة تحتاج لتصرف من نوع خاص في التصميم و التنسيق و الديكور لذا سنقوم اليوم بتقديم باقة رائعة مكونة من 10 حمامات صغيرة تجذب الانتباه بمميزات و أفكار ستلهمك بتطبيقها في حمامك المستقبلي ..
فضيق المساحة لا يعني أبداً الإهمال و الرضا بالأمر الواقع، و لكنه يعني مزيداً من الجهد و الإبداع في التكيف مع تلك المساحة و اظهار الحمام بمظهر لائق بكل الوسائل الممكنة..
و كل هذا بالطبع لا يكون إلا بالاعتماد على أساسيات الديكور مع تلك النوعية من المساحات مثل نشر الضوء و استخدام ألوان و مرايات بزوايا معينة فبعض الألوان يمكن أن تلائم مساحات ولا تلائم أخرى و كذلك بعض الأدوات الصحية و الطرازات ..
إليكم الصورة الكاملة في السطور المقبلة ..
المساحة الصغيرة دائماً ما تحتاج لعنصر هاديء يسيطر على الأجواء ليكسر تماماً أي شعور بالضيق، و ليس هناك أفضل من الزهور والنباتات الهادئة و الرومانسية في شكلها و لونها التي تعتبر حلاً مثالياً لأي حمام صغير ..
لاحظ استخدام الزهور في كل أرجاء الحمام في السيراميك و اشتق منها لون الحمام بأكمله لون باستيل هاديء و أضواء منتشرة تنشر البراح و الانشراح في كل التصميم .
استخدم أكثر من لون سادة لعمل توازن في تصميم حمامك الصغير ، و اجعلها في الاعلى و ليس في مستوى طولك، و هذا ليكون الأفق أوسع و المجال أكبر من اللون الأبيض أو الكريمي الفاتح ليتحقق الهدوء المنشود و الراحة النفسية ..
من جهة أخرى عليك تنسيق الأدوات الصحية بشكل منطقي بمعنى أن يكون مكان الاستحمام منفصل عن مكان الاستخدام المتكرر مثل الكابينية و الحوض مثل هذا النموذج تماماً، و لكنت تستطيع الفصل بينهما بجدار و سمحت المساحة يفضل أن يكون ستارة شفافة أو زجاج حول البانيو
استخدم المرايا بحجم أكبر نسبياً من المعتاد حتى تستطيع أن تعكس المساحة و تضاعفها بسهولة ، كما سيضمن لك ذلك توازن دقيق للغاية لأن الأصل و انعكاسه سيكون في منتهى الروعة مثل شكل البراويز هنا و انعكاساته
حمامك ليس مطلوب منه أن يكون تحفة فنية و لكن فقط أن يكون أنيقاً قدر الإمكان، فلا تحاول حشو الحمام بالتفاصيل التي لاتعني الكثير سواء لك أو للتصميم، يمكنك الاكتفاء بالكابينية و الحوض فقط لو كانت المساحة ضيقة مع ترك مساحة الاستحمام ببانيو قدم (أرضي ) أو مجرد مساحة من السيراميك و لكن فقط بتحديد بسيط من لون أو ستائر رقيقة
الخزانات في الحمامات الصغيرة دورها يفوق الحمامات الكبيرة بمراحل حيث أنها ستكون مسئولة عن حمل عبء كبير عن كاهل التصميم ففيها سيكون مكان ملائم للمناشف و البشاكير و المساحيق المتعددة التي قد تؤذي رف الحوض بشكلها و تسبب حالة من الفوضى للتصميم لو لم نجد لها مكاناً بعيداً عن العيون
الجدران لو صممت بلون و نقشة واحدة مع تسليط كمية كافية للضوء عليها مع استخدام مثالي للمرايات سيكون الحمام كبيراً في عين الجميع بمعنى أن التفاصيل الخاصة بالمساحة ستغيب هنا تماماً من المشهد و يكون الانجذاب أكثر للتفاصيل الموجودة في روح الطبيعة الموجودة في النقشة المسيطرة على الحمام مثل تلك الورود الرقيقة التي جعلت من الحمام رائع التصميم
أمام مرآة الحمام استخدم الضوء القوي لينعكس ذلك على كل الأركان بسهولة لصغر مساحة الحمام من الأساس ، المرايا بطول الحائط خلف الحوض ستفعل الكثير في تصميمك، و ستفتح آفاقاً و مجالات بصرية يصعب وجودها في غياب تلك المرايات
قد يهمل البعض الأضواء المسلطة على أرضية الحمام من المستوى الأفقي في السقف بمعنى أن تنشر الأضواء فتجعل السقف مضاءاً و الأرضية الساقطة عليها كذلك ، لاحظ في هذا الشكل كيف أن المرآة و الأضواء التي حولها قد نقلت الحمام من الضيق إلى سحر لا يوصف و تأمل لا ينتهي مع بعض اللمسات الجمالية في الاكسسوارات و اختيار نمط و لون الحوض المناسب للمساحة صغيرة الحجم
وحدة الحوض قد تعتبر حلاً رائعاً لعدم امكانية تصميم خزانات متنوعة و كبيرة المساحة في الحمام، اختر وحدة الحوض بشكل يناسب تصميم حمامك بالألوان و الطراز و حاول أن يكون لونها متكرراً في تصميم حمامك باعتبارها جزءاً منه و ليست دخيله عليه
الفواصل الزجاجية حلاً رائعاً لتقسيم المساحة الداخلية في الحمام الصغير لأنها لا تعطي شعوراً بالانغلاق مثل الحائط الخشبي أو الفاصل من الأحجار ، و تعتبر حلاً عصرياً لتخصيص مساحة للاستحمام بعيداً عن الأماكن التي يعتاد الضيوف على استخدامها في حمامنا الصغير
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