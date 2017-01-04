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11 تصميم لمطابخ صغيرة ومودرن بجزيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
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وجود جزيرة بالمطبخ يزيد من أناقته، كما أنه بسبب مكانها في المنتصف فيجع منها مركز رئيسي للمطبخ فتتعد استخدامتها ما بين سطح للعمل، مكان للحوض، خزانات للمطبخ أو حتى مكانا للفرن أو الموقد وباقي أجهزة المطبخ الحديث، لكن مع الأسف أن المطابخ الصغيرة لا تحظي بهذه الميزة نظرا لمساحتها المحدودة، لكننا اليوم جهزنا لكم كتاب الأفكار هذا لنقضي على الأسطورة القائلة بأن جزيرة المطبخ تستلزم مساحة متسعة.

1. تصميم حداثي

homify مطبخألواح المطبخ سيراميك Red
homify

homify
homify
homify

تخلى المصمم عن الجدران في المطبخ واستبدلها بجزيرة جانبية (بار) مستطيلة الشكل، وتم استغلال أحد الجوانب كوحدات تخزين بينما الجانب الآخر كان بمثابة طاولة لتناول الطعام، لينتج في النهاية تصميم حداثي للمطبخ.

2. الجزيرة بدلا من الموقد

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

إنشاء جزيرة بوسط مطبخ صغير تحدي صعب وربما يكون مستحيل، لكن ماذا لو تخليت عن التصميم التقليدي للموقد لتستغل هذه المساحة لإنشاء جزيرة يتم تثبت فيها موقد سطحي كالذي بالصورة، وهو ما سيمنح المطبخ مظهر عصري للغاية.

3. أكثر من استخدام

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هناك سمة عامة تجمع بين المطابخ الصغيرة، وهى أن عليك التفكير بذكاء في استغلال المساحات حتى تحصل في النهاية على نتيجة مرضية، هنا استغلت الجزيرة كمكان للحوض وسطح للعمل بالإضافة إلى بار مصحوب بكراسي لتناول الطعام عليه.

4. طاولة طعام

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مطبخ
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

استمرارا لطرح أفكار تتعلق باستبدال بعض الأثاث لإنشاء جزيرة المطبخ، هنا مثلا في التصميم تم الاستغناء عن طاولة الطعام مكتفيا بجزيرة جانبية (بار) لتستخدم لنفس الغرض، هذه الفكرة ستكون مثالية للشقق ذات المساحات الصغيرة جدا

5. بطل المشهد

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في هذا التصميم تلعب الجزيرة دورا محوريا في كفاءة المطبخ، إذ تجمع بين كونها سطح للعمل وطاولة للطعام، ومكانا للموقد.

6. بديل لكل شيء

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إذا قررت أن تنشئ جزيرة بالمطبخ مع المساحة الصغيرة يمكنك حينها الاستغناء عن عدد من أسطح العمل مثل التصميم الحالي، حيث يجمع بين كونه مكانا للموقد وسطح عمل ممتد ومكانا للخزانات بالأسفل، كما أن امتداد رخام الجزيرة للخارج مع كرسيان فسيكون لديك طاولة طعام أيضا في نفس المكان.

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7. محاطة بكل شيء

Showroom, Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design مطبخ زجاج Blue
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

جزيرة المطبخ وحدها لن تكون كل شئ، لذا إذا ما قررت كيف ستستغلها ادرس جيدا باقي تصميم المطبخ بحيث يكون كل شئ بالجوار كهذا التصميم المثالي.

8. أهمية الخامة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

بعد ما تستقر على الكيفية التي ستستغل بها الجزيرة فكر جيدا في الخامة التي ستخدمها لتنبي هيكل الجزيرة، هنا مثلا اختار المصمم الخشب ليتلاءم مع باقي تصميم المطبخ مع سطح كبير من الجرانيت المميز.

9. رفوف قابلة للطي

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa مطبخ
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

فكرة أخرى مثالية للمساحات الصغيرة، فلماذا الالتزام بمساحة محددة للجزيرة بينما في مقدورك تصغيرها وتكبيرها عند الحاجة برفوف قابلة للطي من الجانبين كما هو الحال في هذا التصميم.

10. اهتم بالمظهر

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Green
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

دور الجزيرة الحيوي بالمطبخ يجعلها محط الأنظار لكل من بالمطبخ، خاصة إذا جمعت أكثر من وظيفة بها، لذا اهتم بمظهرها وتصميمها الذي سيطغي على باقي تصميم المطبخ شئت أم أبيت.

11. امتداد بالطول

Departamento en Santa Fe, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño مطبخ
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

سننهي كتاب الأفكار بنصيحة مهمة تناسب المساحات الصغيرة للمطابخ، فإذا أردت أن تزيد من مساحة الجزيرة بالمطبخ زدها من الطول لا العرض كما هو موضح بالنموذج الأخير.

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