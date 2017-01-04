11 تصميم لمطابخ صغيرة ومودرن بجزيرة

وجود جزيرة بالمطبخ يزيد من أناقته، كما أنه بسبب مكانها في المنتصف فيجع منها مركز رئيسي للمطبخ فتتعد استخدامتها ما بين سطح للعمل، مكان للحوض، خزانات للمطبخ أو حتى مكانا للفرن أو الموقد وباقي أجهزة المطبخ الحديث، لكن مع الأسف أن المطابخ الصغيرة لا تحظي بهذه الميزة نظرا لمساحتها المحدودة، لكننا اليوم جهزنا لكم كتاب الأفكار هذا لنقضي على الأسطورة القائلة بأن جزيرة المطبخ تستلزم مساحة متسعة.
تخلى المصمم عن الجدران في المطبخ واستبدلها بجزيرة جانبية (بار) مستطيلة الشكل، وتم استغلال أحد الجوانب كوحدات تخزين بينما الجانب الآخر كان بمثابة طاولة لتناول الطعام، لينتج في النهاية تصميم حداثي للمطبخ.
إنشاء جزيرة بوسط مطبخ صغير تحدي صعب وربما يكون مستحيل، لكن ماذا لو تخليت عن التصميم التقليدي للموقد لتستغل هذه المساحة لإنشاء جزيرة يتم تثبت فيها موقد سطحي كالذي بالصورة، وهو ما سيمنح المطبخ مظهر عصري للغاية.
هناك سمة عامة تجمع بين المطابخ الصغيرة، وهى أن عليك التفكير بذكاء في استغلال المساحات حتى تحصل في النهاية على نتيجة مرضية، هنا استغلت الجزيرة كمكان للحوض وسطح للعمل بالإضافة إلى بار مصحوب بكراسي لتناول الطعام عليه.
استمرارا لطرح أفكار تتعلق باستبدال بعض الأثاث لإنشاء جزيرة المطبخ، هنا مثلا في التصميم تم الاستغناء عن طاولة الطعام مكتفيا بجزيرة جانبية (بار) لتستخدم لنفس الغرض، هذه الفكرة ستكون مثالية للشقق ذات المساحات الصغيرة جدا
في هذا التصميم تلعب الجزيرة دورا محوريا في كفاءة المطبخ، إذ تجمع بين كونها سطح للعمل وطاولة للطعام، ومكانا للموقد.
إذا قررت أن تنشئ جزيرة بالمطبخ مع المساحة الصغيرة يمكنك حينها الاستغناء عن عدد من أسطح العمل مثل التصميم الحالي، حيث يجمع بين كونه مكانا للموقد وسطح عمل ممتد ومكانا للخزانات بالأسفل، كما أن امتداد رخام الجزيرة للخارج مع كرسيان فسيكون لديك طاولة طعام أيضا في نفس المكان.
جزيرة المطبخ وحدها لن تكون كل شئ، لذا إذا ما قررت كيف ستستغلها ادرس جيدا باقي تصميم المطبخ بحيث يكون كل شئ بالجوار كهذا التصميم المثالي.
بعد ما تستقر على الكيفية التي ستستغل بها الجزيرة فكر جيدا في الخامة التي ستخدمها لتنبي هيكل الجزيرة، هنا مثلا اختار المصمم الخشب ليتلاءم مع باقي تصميم المطبخ مع سطح كبير من الجرانيت المميز.
فكرة أخرى مثالية للمساحات الصغيرة، فلماذا الالتزام بمساحة محددة للجزيرة بينما في مقدورك تصغيرها وتكبيرها عند الحاجة برفوف قابلة للطي من الجانبين كما هو الحال في هذا التصميم.
دور الجزيرة الحيوي بالمطبخ يجعلها محط الأنظار لكل من بالمطبخ، خاصة إذا جمعت أكثر من وظيفة بها، لذا اهتم بمظهرها وتصميمها الذي سيطغي على باقي تصميم المطبخ شئت أم أبيت.
سننهي كتاب الأفكار بنصيحة مهمة تناسب المساحات الصغيرة للمطابخ، فإذا أردت أن تزيد من مساحة الجزيرة بالمطبخ زدها من الطول لا العرض كما هو موضح بالنموذج الأخير.
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