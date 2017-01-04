11 تصميم لمطابخ صغيرة ومودرن بجزيرة

وجود جزيرة بالمطبخ يزيد من أناقته، كما أنه بسبب مكانها في المنتصف فيجع منها مركز رئيسي للمطبخ فتتعد استخدامتها ما بين سطح للعمل، مكان للحوض، خزانات للمطبخ أو حتى مكانا للفرن أو الموقد وباقي أجهزة المطبخ الحديث، لكن مع الأسف أن المطابخ الصغيرة لا تحظي بهذه الميزة نظرا لمساحتها المحدودة، لكننا اليوم جهزنا لكم كتاب الأفكار هذا لنقضي على الأسطورة القائلة بأن جزيرة المطبخ تستلزم مساحة متسعة.