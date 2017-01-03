14 فكرة لــ( أفضل و أسوأ ) استثمار لحديقتك !

لأن الحديقة هي جزء لا يتجزأ من ديكور و تنسيق بيتك هوميفاي ستدعوك اليوم للتعرف على بعض الأفكار التي يمكن أن تؤدي لرفعة شان حديقتك و حسن استغلالها و على النقيض سنعرض لك بعض الأفكار التي ستقلل من شان تصميمها و ذوقياتها في 14 فكرة متنوعة ما بين الافضل و الأسوأ ..

الحدائق بما فيها من مكونات طبيعية و أخرى ديكورية فإن العديد من الناس قد لا يدرك أن بعض الإضافات تكون ضرورية في بعض الاحيان لتكون الحديقة أجمل و نفس تلك الإضافات قد تسيء تماماً من الشكل العام لها في حالات معينة ..

إليكم التفاصيل الكاملة حول تلك المعادلة الدقيقة في تنسيق الحديقة على أكمل و جه و حسن استثمارها لتقوم بوظيفتها و شكلها الجمالي على أكمل وجه ..