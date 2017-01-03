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14 فكرة لــ( أفضل و أسوأ ) استثمار لحديقتك !

Mohammed Awad Mohammed Awad
Taras drewniany w Warszawie., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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لأن الحديقة هي جزء لا يتجزأ من ديكور و تنسيق بيتك هوميفاي ستدعوك اليوم للتعرف على بعض الأفكار التي يمكن أن تؤدي لرفعة شان حديقتك و حسن استغلالها و على النقيض سنعرض لك بعض الأفكار التي ستقلل من شان تصميمها و ذوقياتها في 14 فكرة متنوعة ما بين الافضل و الأسوأ ..

الحدائق بما فيها من مكونات طبيعية و أخرى ديكورية فإن العديد من الناس قد لا يدرك أن بعض الإضافات تكون ضرورية في بعض الاحيان لتكون الحديقة أجمل و نفس تلك الإضافات قد تسيء تماماً من الشكل العام لها في حالات معينة ..

إليكم التفاصيل الكاملة حول تلك المعادلة الدقيقة في تنسيق الحديقة على أكمل و جه و حسن استثمارها لتقوم بوظيفتها و شكلها الجمالي على أكمل وجه ..

1- أفضل : الأرضيات يمكنك أن تجعلها معبدة و مهيئة لجميع الاستخدامات و جذابة أيضاً عن طريق تغطية الحصوات و الحشائش الطبيعية بالخشب الطبيعي الذي يمكنك بعد ذلك من انشاء أكثر من فكرة فوقه مثل الجلسات و التعريشات اللائقة

Taras drewniany w Warszawie., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

2- أسوأ : استخدام نباتات طبيعية باهظة الثمن تحتاج رعاية خاصة و مصاريف متعددة للحفاظ على سلامتها مما سيفتح عليك باباً أنت في غنى عنه من المصروفات و التكاليف التي لا تنتهي

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

3- أفضل : استخدام سياج يحميك من الانفتاح التام على ما حولك و هو أمر رائع لخصوصيتك ، و على النقيض لا تحاول أن تبني ذلك الفاصل بشكل يسيء للتصميم اجعله يضيف جمالاً و اناقة للحديقة و ليس العكس ليؤدي دوراً جمالياً و عملياً في الوقت ذاته

Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

4- أسوأ : استخدامك للأضواء الصناعية بواسطة سلوك و أنابيب كهربية تسري في الحديقة مما يمثل شيئاً من الخطورة و بعض الفوضى، فلماذا لا تلجأ لاستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة الخارجية و بالتالي ستوفر المال نظير فاتورة كهرباء الحديقة

Außenleuchten der Marke Lampenwelt.com, Lampenwelt.de Lampenwelt.de حدائقإضاءة
Lampenwelt.de

Lampenwelt.de
Lampenwelt.de
Lampenwelt.de

5- ‎‎أفضل : استخدم نباتات هيكلية تنمو لأعلى في حديقتك سيبرز ذلك عنصر النضوج و يمنحك مزيداً من الجمال ، و يفضل أن ‏تكون النباتات العالية التي لا تستوي مع الأرض في الاماكن التي لا يسمح بالتمشي فيها و تكون للزينة فقط مثل محيط السور أو حول ‏نافورة مياة

Neugestaltung eines Wohlfühlgartens an einem Blockhaus, Gärten für Auge und Seele Gärten für Auge und Seele حدائقنباتات و زهور
Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

و في المقابل عليك تقليم النباتات و الحشائش في الأماكن كثيرة الاستخدام مثل الممشى و الممر العام في الحديقة و مساحة لعب الأطفال كي لا تؤذيهم تلك النباتات و سيقانها الخشنة

6- أسوأ : استخدام تطبيقات المياة مثل النوافير في الحديقة دون معرفة أساليب صيانتها و تشغيلها و اراحة نظام تشغيلها مما سيكلفك المزيد من المال أنت في حاجة إليه و قد يكون سبباً في إهدار المياة نحن في غنى عنه

homify حدائقديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

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7- أفضل : استخدام النباتات و الاشجار الطبيعية دائمة الخضرة و الناضجة في زوايا و طرق الحديقة يساعد على ظهورها بتصميم يشرح القلب و يدخل البهجة في عيوننا مباشرة و يعطي انبطاعاً بحبك و تقديرك للطبيعة و عنايتك بحديقتك دون اهمال

Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' حدائقنباتات و زهور
Студия <q>ART Story</q>

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

8- أسوأ : استخدام النباتات في مرحلة التفتح و البذور و كأنك تزرعها و هي تأخذ وقتاً طويلاً حتى تكون ذات مظهر جيد و خلال ذلك الوقت سيتطلب منك جهداً في سقياها والعناية بها ربما يفوق ما ستنفقه في الاتيان بناتات ناضجة

homify حدائقنباتات و زهور
homify

homify
homify
homify

مظهر النبات الصغير سيجعل حديقتك تفتقر لعنصر الخضرة و النضوج اللازم و يمكنك تنفيذ تلك الفكرة في إحدى الزوايا فقط و ليس في كل الحديقة لو كنت تحب ان ترى النبات يكبر أمامك على مدار الايام والشهور 

9- أفضل : نشر المساحات الخضراء في حديقتك بشكل مهذب و نظيف باستمرار سيساعدك على تخصيص مساحة رائعة لتناول الشاي و الطعام مع العائلة في الهواء الطلق بمنتهى الاستراخاء و كسر الروتين اليومي

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

10- أسوأ : لا تستخدم المبيدات الحشرية رخيصة الثمن في حديقتك فإنها ستؤثر على الغطاء الطبيعي في الحديقة للأسوء و كذلك صحة حيواناتك الاليفة التي تقوم بتربيتها فيها، و ستكون الحديقة غير آمنة كذلك للعب الأطفال

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

حاول أن تستخدم طريقة ىمنة لمكافحة الآفات الضارة فقط و ليس تدمير أي كائن حي، و الطرق الآمنة المتخصصة يقوم بها مراكز زراعية عديدة يمكنك اللجوء إليها في مثل تلك الحالات بدلاً من استخدام مبيدات رخيصة ستؤثر على صحة الجميع في فترة وجيزة ..

11- أفضل : استخدم شواية محمولة و صغيرة تؤدي الغرض في حديقتك سيوفر عليك ذلك المئات من النقود و مهما كلفتك الشواية المتنقلة ذات الشكل الراقي لو حسبتها في عام واحد بالمقارنة بما ستنفقه في المطاعم الخارجية ستكون فائزاً بالتأكيد

Romana wood fired oven La Hacienda حدائقمواقد وشوايات
La Hacienda

Romana wood fired oven

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

12- أسوأ : إضافة اكسسوارات و علامات من أكثر من طراز في حديقتك لا يزيدها جمالاً بل مزيد من الفوضى لا تحاول أن تكسر نمط حديقتك الطبيعي و تجعلها تبدو جاليري للفنون و التحف

homify حدائقديكورات واكسسوارات أنسجة طبيعية Green
homify

homify
homify
homify

فالحديقة مكان مخصص للإلهام و الاستجمام و التأمل في الطبيعة و الهواء المنعش ، حاول أن تجعلها دائماً متناسقة و تميل للطبيعة أكثر و لو أردت إضافة بعض التفاصيل الإكسسوارية فعليك بنمط واحد مميز يبرز جمال ذوقك الفني و لا يزيد الفوضى في روح التصميم 

13- أفضل : لو كنت تريد حديقتك تبدو جميلة في كل الاوقات و توفر المزيد من النفقات فلماذا لا تأتي ببستاني متخصص في الزراعة و تنسيق الحدائق ليمنحها اهتماماً مدروساً على أساسي خبرته الكبيرة في هذا المجال

homify
homify

homify
homify
homify

14 – اسوأ : الأثاث الخشبي بجوار الماء ليس من ابواب الاناقة في شيء و لكنه سيكون سبباً للروائح الكريهة و التعفن الذي قد يصيب الاخشاب التي قد تتأثر بالماء خصوصاص في فصل الشتاء

Barlow Tyrie, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal حدائقأثاث
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal

حاول أن تجعل الجلسات المخصصة للاسترخاء في الحديقة أو الجلسات المخصصة للجلوس برفقة العائلة و تناول الطعام في الهواء الطلق مصنوعة من المعدن أو البلاستيك  لتجنب ذلك  الأمر تماماً ..

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تجنب تلك الأفكار في حديقتك

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