14 فكرة لــ( أفضل و أسوأ ) استثمار لحديقتك !

لأن الحديقة هي جزء لا يتجزأ من ديكور و تنسيق بيتك هوميفاي ستدعوك اليوم للتعرف على بعض الأفكار التي يمكن أن تؤدي لرفعة شان حديقتك و حسن استغلالها و على النقيض سنعرض لك بعض الأفكار التي ستقلل من شان تصميمها و ذوقياتها في 14 فكرة متنوعة ما بين الافضل و الأسوأ ..
الحدائق بما فيها من مكونات طبيعية و أخرى ديكورية فإن العديد من الناس قد لا يدرك أن بعض الإضافات تكون ضرورية في بعض الاحيان لتكون الحديقة أجمل و نفس تلك الإضافات قد تسيء تماماً من الشكل العام لها في حالات معينة ..
إليكم التفاصيل الكاملة حول تلك المعادلة الدقيقة في تنسيق الحديقة على أكمل و جه و حسن استثمارها لتقوم بوظيفتها و شكلها الجمالي على أكمل وجه ..
و في المقابل عليك تقليم النباتات و الحشائش في الأماكن كثيرة الاستخدام مثل الممشى و الممر العام في الحديقة و مساحة لعب الأطفال كي لا تؤذيهم تلك النباتات و سيقانها الخشنة
مظهر النبات الصغير سيجعل حديقتك تفتقر لعنصر الخضرة و النضوج اللازم و يمكنك تنفيذ تلك الفكرة في إحدى الزوايا فقط و ليس في كل الحديقة لو كنت تحب ان ترى النبات يكبر أمامك على مدار الايام والشهور
حاول أن تستخدم طريقة ىمنة لمكافحة الآفات الضارة فقط و ليس تدمير أي كائن حي، و الطرق الآمنة المتخصصة يقوم بها مراكز زراعية عديدة يمكنك اللجوء إليها في مثل تلك الحالات بدلاً من استخدام مبيدات رخيصة ستؤثر على صحة الجميع في فترة وجيزة ..
فالحديقة مكان مخصص للإلهام و الاستجمام و التأمل في الطبيعة و الهواء المنعش ، حاول أن تجعلها دائماً متناسقة و تميل للطبيعة أكثر و لو أردت إضافة بعض التفاصيل الإكسسوارية فعليك بنمط واحد مميز يبرز جمال ذوقك الفني و لا يزيد الفوضى في روح التصميم
حاول أن تجعل الجلسات المخصصة للاسترخاء في الحديقة أو الجلسات المخصصة للجلوس برفقة العائلة و تناول الطعام في الهواء الطلق مصنوعة من المعدن أو البلاستيك لتجنب ذلك الأمر تماماً ..
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