شقة رائعة بمساحة 76 م²

الآن نتوجه إلى مشارف العاصمة الفرنسية، باريس، لنستكشف شقة على الطراز الحديث مع لمسة إسكندنافية مساحتها 76 م² تلبي احتياجات زوجين في بداية حياتهما ولديهما طفل رضيع، ديكور داخلي جميل استمر الخبراء والمهنيين العمل فيه لمدة أربعة أشهر بتكلفة 40 ألف يورو، دعونا نلقى نظرة على هذه الشقة الرائعة.
مدخل الشقة هو الجزء الذي يتحكم في الجو العام لها، وفي مدخل هذه الشقة سيطرت عليه الألوان الخفيفة والضوء المتسلل بهدوء والخشب الدافيء، والذي جعل الجو العام للمدخل مليء بالصفاء وهذا يتناقض مع الباب الأسود .
المطبخ هنا بمثابة تحفة فنية صغيرة على الطراز الإسكندنافي، تضم طاولة طعام بسيطة تعلوها ثلاثة مصابيح توفر قدر كافي من الإضاءة، أثاث المطبخ اعتمد على اللون الأبيض والخشب فقط ليتناسب مع بساطة التصميم.
المطبخ متصل مباشرة بالمساحة المحيطة به، مما جعله ساطع وبدت مساحته أكبر وأكثر ديناميكية، المطبخ آمن جدًا ويضمن عدم تسريب الغاز أو نشوب الحرائق كما أنه سهل التنظيف أيضًا .
مطبخ وغرفة طعام في آن واحد، المطبخ على الطراز الأمريكي اعتمد على الأثاث الخشبي بنظام محدد جعل المساحة تبدو بسيطة، في النهاية نسطيع أن نقول أن المطبخ فرض نفسه بأناقته .
في غرفة المعيشة هناك وجود أكبر للألوان، فـنجد الأريكة من الأزرق الداكن والمقعد السماوي وسيمفونية من الألوان الجميلة تجسدت في الوسائد، الأرضية من الخشب الصلب، إذا كنت تستثمر في المواد المستخدمة فالخشب خير مثال لذلك بالإضافة إلى كونه يساعد في خلق مساحة من الدفء والراحة .
في غرفة الطفل يجب أن نوفر له الهدوء والبساطة حتى يستطيع أن ينام فيها نوم عميق ومريح، لذا اعتمد الخبراء على اللون الأبيض في كافة تفاصيل الغرفة سواء الأثاث، الطلاء، والمفروشات، الغرفة مثالية جدًا لطفل رضيع تحقق له السلام والراحة التي يحتاجها لنوم هاديء ومتواصل.
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