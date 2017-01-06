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شقة رائعة بمساحة 76 م²

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
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الآن نتوجه إلى مشارف العاصمة الفرنسية، باريس، لنستكشف شقة على الطراز الحديث مع لمسة إسكندنافية مساحتها 76 م² تلبي احتياجات زوجين في بداية حياتهما ولديهما طفل رضيع، ديكور داخلي جميل استمر الخبراء والمهنيين العمل فيه لمدة أربعة أشهر بتكلفة 40 ألف يورو، دعونا نلقى نظرة على هذه الشقة الرائعة.    

مدخل

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

مدخل الشقة هو الجزء الذي يتحكم في الجو العام لها، وفي مدخل هذه الشقة سيطرت عليه الألوان الخفيفة والضوء المتسلل بهدوء والخشب الدافيء، والذي جعل الجو العام للمدخل مليء بالصفاء وهذا يتناقض مع الباب الأسود . 

المطبخ

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

المطبخ هنا بمثابة تحفة فنية صغيرة على الطراز الإسكندنافي، تضم طاولة طعام بسيطة تعلوها ثلاثة مصابيح توفر قدر كافي من الإضاءة، أثاث المطبخ اعتمد على اللون الأبيض والخشب فقط ليتناسب مع بساطة التصميم. 

التفاصيل التي تشكل الفارق

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

المطبخ متصل مباشرة بالمساحة المحيطة به، مما جعله ساطع وبدت مساحته أكبر وأكثر ديناميكية، المطبخ آمن جدًا ويضمن عدم تسريب الغاز أو نشوب الحرائق كما أنه سهل التنظيف أيضًا .  

غرفة السفرة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

مطبخ وغرفة طعام في آن واحد، المطبخ على الطراز الأمريكي اعتمد على الأثاث الخشبي بنظام محدد جعل المساحة تبدو بسيطة، في النهاية نسطيع أن نقول أن المطبخ فرض نفسه بأناقته .

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

غرفة المعيشة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

في غرفة المعيشة هناك وجود أكبر للألوان، فـنجد الأريكة من الأزرق الداكن والمقعد السماوي وسيمفونية من الألوان الجميلة تجسدت في الوسائد، الأرضية من الخشب الصلب، إذا كنت تستثمر في المواد المستخدمة فالخشب خير مثال لذلك بالإضافة إلى كونه يساعد في خلق مساحة من الدفء والراحة .

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غرفة الطفل

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

في غرفة الطفل يجب أن نوفر له الهدوء والبساطة حتى يستطيع أن ينام فيها نوم عميق ومريح، لذا اعتمد الخبراء على اللون الأبيض في كافة تفاصيل الغرفة سواء الأثاث، الطلاء، والمفروشات، الغرفة مثالية جدًا لطفل رضيع تحقق له السلام والراحة التي يحتاجها لنوم هاديء ومتواصل. 

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Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture
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