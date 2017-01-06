شقة رائعة بمساحة 76 م²

في غرفة الطفل يجب أن نوفر له الهدوء والبساطة حتى يستطيع أن ينام فيها نوم عميق ومريح، لذا اعتمد الخبراء على اللون الأبيض في كافة تفاصيل الغرفة سواء الأثاث، الطلاء، والمفروشات، الغرفة مثالية جدًا لطفل رضيع تحقق له السلام والراحة التي يحتاجها لنوم هاديء ومتواصل.

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