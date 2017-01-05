6 أسرار ديكورية اجعلها مصدر إلهامك!

اكتشف معنا اليوم في جولة سريعة 6 أسرار ديكورية توفر لك العديد من الحلول للمساحات الصغيرة أغلبها غير مُكَلِف لا يحتاج فقط سوى لمصمم مُبدع يجيد تطبيق هذه الحيل الذكية على أرض الواقع بدقة متناهية وأداء محترف.. لنبدأ جولتنا الآن!
عادة ما يستحوذ الدرَج على مساحة كبيرة من المنزل ولكن بفضل التصميمات العصرية وسياسة الدمج المستحدثة مؤخرًا انتشرت العديد من الأفكار المبتكرة التي تكون خير دليل على استغلال المساحات بشكل أمثل وهو ما تحقق هنا في هذا النموذج! غرفة معيشة مصممة في المساحة السفلية للدرج مكونة من أريكة مريحة بلون فاتح وهادئ وفي مقابلها شاشة التلفاز كالمعتاد بأي غرفة معيشة.
ما هو غريب علينا ومبتكر هنا في التصميم الداخلي للغرفة وديكوراتها.. ذلك الرف الخشبي السميك المتداخل مع درجات السلم والمستخدم كوحدة تلفاز مفتوحة فهو في حقيقة الامر فصل درجات السلم إلى قسمين إلا أنه أكملها بأناقة خامة الخشب ودفئها! هذا التصميم المذهل نجح في الدمج بين الطابق العلوي والسفلي بحيلة في منتهى الذكاء طُبِقَت بكل دقة وعملية في وقتٍ واحد.
عادة يبهرنا مصممو هوميفاي بتصميماتهم المذهلة للبيوت الأستوديو والتي تتسم دائمًا بالعملية والإبتكار بلمساتهم الساحرة وفكرهم المبدع.. فهنا نجد أكبر مثال على عبقرية التصميم والخروج عن النمطية واستغلال المساحات في الوقت ذاته!
فقد صُمِم السرير هنا فوق مربع كبير يمثل غرفة تبديل الملابس في حقيقة الأمر! في الوقت الذي تمثل فيه أرففه الخارجية مكتبة جميلة وعملية. يصلنا لهذا السرير الملتصق بالسقف درجات طائرة عند كلًا منها وحدة إضاءة صغيرة تمنح الساحة أجواء رومانسية.. أسفل درجات السلم الطائر نجد جلستين أحدهما لمائدة تناول الطعام وأخرى لغرفة المعيشة المطلة على منظر خلاب تتمتع بجماله بفضل تلك النافذة الزجاجية الكبيرة.
هذا النموذج يوضح لنا بمنتهى البساطة كيفية توزيع الأثاث والديكورات بشكل عام لـ غرفة معيشة صغيرة.. طويلة وضيقة! فبآخر الغرفة التي تشبه الرواق الطويل نجد مكتبة عملية وأنيقة بها العديد من الأرفف أمامها مكتب خشبي صغير يقترب إلينا من هذه الزاوية فيما نجد أمامه أريكة عريضة مريحة وعصرية التصميم باللونين الرمادي والأبيض تشبه السرير تزينها وسائد زرقاء زاهية وفي مقابلها وحدة تلفاز ناصعة البياض.
إن كان مطبخك لا يتمتع بمساحة كافية لإقامة عدد كبير من وحدات التخزين المناسبة لاستيعاب لأغراض مطبخك.. فالحل أبسط مما تتصور! استغل ارتفاع المطبخ واجعل الوحدات ممتدة للسقف فلا داعي لاستقطاع مساحات أخرى من المطبخ يمينًا ويسارًا فلماذا لا تستقطع من المساحة العلوية غير المستغلة من الأساس!
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هذا النموذج المبتكر يؤكد لك ببساطة أنه يمكنك الاستعانة بخزانة الملابس الخاصة بك في الفصل بين غرفتين مشتركتين في ساحة واحدة فتجعلهما بتلك الحيلة منفصلتين كلًا منهما لها قدر كافي من الخصوصية.. ليس بالضروري خزانة المنازل بل أي قطعة أثاث كبيرة يمكنها أن تقوم بنفس الدور! عادة في المنازل الأستوديو تكون جميع الغرف مفتوحة على بعضها البعض.. ومن هذا المنطلق ننصحك بأن تحذو حذو هذا المشروع في حال إن كان بيتك مصمم وفق لهذا النمط.
إن كنت تود فصل المطبخ عن غرفتي السفرة والمعيشة المندمجتين معه ولكن تخشى أن يصبح المطبخ معتمًا في حال بناءه من جديد وإغلاقه بكتل خرسانية.. إليك هذا الحل البسيط وهو تغليفه بألواح زجاجية تفصله وتدمجه في نفص الوقت مع توفير منظر جمالي عصري لا يضر بمظهر تلك الساحة.