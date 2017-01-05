الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أسرار ديكورية اجعلها مصدر إلهامك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Loading admin actions …

اكتشف معنا اليوم في جولة سريعة 6 أسرار ديكورية توفر لك العديد من الحلول للمساحات الصغيرة أغلبها غير مُكَلِف لا يحتاج فقط سوى لمصمم مُبدع يجيد تطبيق هذه الحيل الذكية على أرض الواقع بدقة متناهية وأداء محترف.. لنبدأ جولتنا الآن!  

1- اتبع سياسة الدمج لتحصل على مساحة أكبر

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto غرفة المعيشة
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

عادة ما يستحوذ الدرَج على مساحة كبيرة من المنزل ولكن بفضل التصميمات العصرية وسياسة الدمج المستحدثة مؤخرًا انتشرت العديد من الأفكار المبتكرة التي تكون خير دليل على استغلال المساحات بشكل أمثل وهو ما تحقق هنا في هذا النموذج! غرفة معيشة مصممة في المساحة السفلية للدرج مكونة من أريكة مريحة بلون فاتح وهادئ وفي مقابلها شاشة التلفاز كالمعتاد بأي غرفة معيشة.

ما هو غريب علينا ومبتكر هنا في التصميم الداخلي للغرفة وديكوراتها.. ذلك الرف الخشبي السميك المتداخل مع درجات السلم والمستخدم كوحدة تلفاز مفتوحة فهو في حقيقة الامر فصل درجات السلم إلى قسمين إلا أنه أكملها بأناقة خامة الخشب ودفئها! هذا التصميم المذهل نجح في الدمج بين الطابق العلوي والسفلي بحيلة في منتهى الذكاء طُبِقَت بكل دقة وعملية في وقتٍ واحد.

2- ضع السرير فوق خزانة ملابس!

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

عادة يبهرنا مصممو هوميفاي بتصميماتهم المذهلة للبيوت الأستوديو والتي تتسم دائمًا بالعملية والإبتكار بلمساتهم الساحرة وفكرهم المبدع.. فهنا نجد أكبر مثال على عبقرية التصميم والخروج عن النمطية واستغلال المساحات في الوقت ذاته!

فقد صُمِم السرير هنا فوق مربع كبير يمثل غرفة تبديل الملابس في حقيقة الأمر! في الوقت الذي تمثل فيه أرففه الخارجية مكتبة جميلة وعملية. يصلنا لهذا السرير الملتصق بالسقف درجات طائرة عند كلًا منها وحدة إضاءة صغيرة تمنح الساحة أجواء رومانسية.. أسفل درجات السلم الطائر نجد جلستين أحدهما لمائدة تناول الطعام وأخرى لغرفة المعيشة المطلة على منظر خلاب تتمتع بجماله بفضل تلك النافذة الزجاجية الكبيرة.  

3- التوزيع الأمثل للأثاث في غرف المعيشة الطويلة

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

هذا النموذج يوضح لنا بمنتهى البساطة كيفية توزيع الأثاث والديكورات بشكل عام لـ غرفة معيشة صغيرة.. طويلة وضيقة! فبآخر الغرفة التي تشبه الرواق الطويل نجد مكتبة عملية وأنيقة بها العديد من الأرفف أمامها مكتب خشبي صغير يقترب إلينا من هذه الزاوية فيما نجد أمامه أريكة عريضة مريحة وعصرية التصميم باللونين الرمادي والأبيض تشبه السرير تزينها وسائد زرقاء زاهية وفي مقابلها وحدة تلفاز ناصعة البياض.

4- وحدات ممتدة للسقف

Casa A157, Studio DiDeA architetti associati Studio DiDeA architetti associati مطبخ
Studio DiDeA architetti associati

Studio DiDeA architetti associati
Studio DiDeA architetti associati
Studio DiDeA architetti associati

إن كان مطبخك لا يتمتع بمساحة كافية لإقامة عدد كبير من وحدات التخزين المناسبة لاستيعاب لأغراض مطبخك.. فالحل أبسط مما تتصور! استغل ارتفاع المطبخ واجعل الوحدات ممتدة للسقف فلا داعي لاستقطاع مساحات أخرى من المطبخ يمينًا ويسارًا فلماذا لا تستقطع من المساحة العلوية غير المستغلة من الأساس!

اقرأ أيضًا: 5 أسباب تجعلك تنظف منزلك بنفسك دون الاستعانة بأحد

5- اجعل خزانة الملابس فاصل للغرف المختلفة

home LM, Lemayr Thomas Lemayr Thomas غرفة نوم
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

هذا النموذج المبتكر يؤكد لك ببساطة أنه يمكنك الاستعانة بخزانة الملابس الخاصة بك في الفصل بين غرفتين مشتركتين في ساحة واحدة فتجعلهما بتلك الحيلة منفصلتين كلًا منهما لها قدر كافي من الخصوصية.. ليس بالضروري خزانة المنازل بل أي قطعة أثاث كبيرة يمكنها أن تقوم بنفس الدور! عادة في المنازل الأستوديو تكون جميع الغرف مفتوحة على بعضها البعض.. ومن هذا المنطلق ننصحك بأن تحذو حذو هذا المشروع في حال إن كان بيتك مصمم وفق لهذا النمط.

6- جدار الزجاجي لفصل المطبخ عن بقية المنزل

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio غرفة المعيشة
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

إن كنت تود فصل المطبخ عن غرفتي السفرة والمعيشة المندمجتين معه ولكن تخشى أن يصبح المطبخ معتمًا في حال بناءه من جديد وإغلاقه بكتل خرسانية.. إليك هذا الحل البسيط وهو تغليفه بألواح زجاجية تفصله وتدمجه في نفص الوقت مع توفير منظر جمالي عصري لا يضر بمظهر تلك الساحة. 

6 أخطاء ديكورية شائعة ونصائح لتتجنبها!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً