6 أسرار ديكورية اجعلها مصدر إلهامك!

عادة ما يستحوذ الدرَج على مساحة كبيرة من المنزل ولكن بفضل التصميمات العصرية وسياسة الدمج المستحدثة مؤخرًا انتشرت العديد من الأفكار المبتكرة التي تكون خير دليل على استغلال المساحات بشكل أمثل وهو ما تحقق هنا في هذا النموذج! غرفة معيشة مصممة في المساحة السفلية للدرج مكونة من أريكة مريحة بلون فاتح وهادئ وفي مقابلها شاشة التلفاز كالمعتاد بأي غرفة معيشة.

ما هو غريب علينا ومبتكر هنا في التصميم الداخلي للغرفة وديكوراتها.. ذلك الرف الخشبي السميك المتداخل مع درجات السلم والمستخدم كوحدة تلفاز مفتوحة فهو في حقيقة الامر فصل درجات السلم إلى قسمين إلا أنه أكملها بأناقة خامة الخشب ودفئها! هذا التصميم المذهل نجح في الدمج بين الطابق العلوي والسفلي بحيلة في منتهى الذكاء طُبِقَت بكل دقة وعملية في وقتٍ واحد.