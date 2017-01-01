نعرض في هذا المقال اليوم شقة أنيقة جدًا لا تتعدى مساحتها الـ 48 متر، وتقع في مدينة سان بطرسبرج بقلب روسيا، تتميز بجمال التصميم وبساطة الأثاث والتفاصيل والألوان، باللإضافة إلى أن كل ركن فيها تم استغلالة بطريقة مثالية، والعمل على جعل تفاصيلها وظيفية جدًا بالرغم من صغر المساحة.
ولأن هوميفاي يسعى لعرض كل عصري وحديث فلتأخذ جولة بين الصور وتشاهد روعة التقسيم والألوان في شقة 48 متر..
الشقة صغيرة من غرفتين.. غرفة نوم وغرفة معيشة مع شرفات صغيرة، إلا أن هذا لا يمنع أناقتها وحسن تقسيمها وترتيبها الرائع..
وفي هذه الغرفة يظهر الباب صغير وكلاسيكي يفتح بطريقة نمطية على أريكة من القطيفة البنية، حيث إنها العنصر الأساسي بالمكان، وتحمل الوسائد الناعمة بدرجات البيج الفاتح، إلى جانب السجادة القطيفة الفاتحة بشكلها الجميل الذي يعطي إضاءة واضحة للأرضية.
في هذه الغرفة تم استغلال الجدران لتكون وحدات للتخزين، فبدت الجدران وظيفية للغاية، بالإضافة إلى طلاء جدران الغرفة باللون الأبيض، مما أعطى لها مظهر أوسع فضلًا عن إنه يعطي شكلًا ديكوريًا رائعًا ومختلف للغرفة، كما تم استخدام اللون الأسود للحُلي وزينة الخزائن لتعطي لمسة مميزة وتكسر برودة اللون الأبيض المُنتشر بالمكان.
الانتقال من بيئة إلى اخرى في هذا المنزل سهلًا وبسيطًا، حيث يفصلهم الممر الرائع هذا بألوانه الحيادية الهادئة، مع القليل من الديكورات التي تتمثل في لوحات فنية رائعة على الجدران، والاستغناء عن كل مُسببات الفوضى بالمكان، ليبدو أنيق ومُشرق.
كحل سريع وأمثل لاستغلال المساحات في هذا المنزل فقد تم عمل خزانة صغيرة متداخلة مع الجدارن، مع ركن خاص لارتداء الملابس بوحدة إضاءة بسيطة، دون استخدام عناصر كبيرة الحجم تؤدي إلى اختناق المكان، ولكن تم الاعتماد على قطع صغيرة من الأثاث لتكون كغرفة صغيرة لارتداء الملابس.
في مساحة مناسبة يأتي المطبخ في هذه الشقة بكل ما لديه من ممزات ليبدو رائعًا لا ينقصه شيء، حيث المساحات مُقسمة بين الأشياء بشكل جيد، والعديد من وحدات التخزين والفرن والحوض والبار، ليبدو كل شيء في مكانه المناسب، بالإضافة إلى الإعتماد على الألوان الفاتحة مع الثريا الرائعة التي تعطي للمطبخ لمسة فخامة وكلاسيكية مميزة.
البساطة كانت العنوان الرئيسي في هذه الشقة، ويظهر ذلك في تخصيص ركن صغير بالمطبخ لتناول الطعام، يتكون من منضدة وثلاث كراسي بيضاء، تبدو رائعة ببساطتها، وقد تم استخدام أشياء ديكورية بسيطة ورائعة كالوحة البيضاء على الجدران، واللمسة الخضراء على الطاولة، والثريا التي تتدلى من السقف بلمسة كلاسيكية مميزة.
ربما لا تسع هذه الغرفة إلا لشخص واحد فقط، لكن قد تم تقسيمها بعناية واختيار تفاصيلها بدقة، حيث السرير بطول الجدار،وجدار يحمل مجموعة كبيرة من الأرفف والأدراج للتخزين وحمل الأغراض، فتبدو الغرفة وظيفية للغاية على الرغم من صغر مساحتها وضيقها.
في مساحة صغيرة عرضها بسيط ولكنها طويلة قد تم عمل شرفة رائعة لاستغلال الفضاء بطريقة جيدة والحصول على إطلالة مميزة على الخارج، تبدو رائعة بذهو الألوان الفاتحة، منضدة صغيرة وكرسيين، مع ستائر أنيقة على النافذة، وباب للدخول منها إلى غرفة المعيشة.
في جولتنا بالشقة يأتي الحمام كأحد أهم الأماكن في أي مكان، بحيث أن تصميمه الجيد والمُنظم يعطيك راحة واستمتاع بداخله، وهذا الحمام الواسع أتاح فر صة اقتطاع جزء منه لعمل منطقة الاستحمام المكونة من دُش معدني معلق على الحائط السيراميكي الذي يتخذ شكل الفسيفساء بدرجات اللون البني والبيج، مع الفاصل الزجاجي الرائع الذي يفصله عن بقية تفاصيل الحمام.
تبدو المنضدة البيضاء المختلفة كحامل رائع للحوض السيراميكي الأبيض، والمراّة الرائعة خلفة لمزيد من الاتساع داخل الحمام، ويمتلىء بالأدراج ووحدات التخزين الوظيفية، فبدى الحمام مُنظم وأنيق وغير مُزدحم.
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