نعرض في هذا المقال اليوم شقة أنيقة جدًا لا تتعدى مساحتها الـ 48 متر، وتقع في مدينة سان بطرسبرج بقلب روسيا، تتميز بجمال التصميم وبساطة الأثاث والتفاصيل والألوان، باللإضافة إلى أن كل ركن فيها تم استغلالة بطريقة مثالية، والعمل على جعل تفاصيلها وظيفية جدًا بالرغم من صغر المساحة.

ولأن هوميفاي يسعى لعرض كل عصري وحديث فلتأخذ جولة بين الصور وتشاهد روعة التقسيم والألوان في شقة 48 متر..