قبل و بعد : شقه عتيقه تتحول إلى منزل عصري أنيق!

إذا كان منزلك يحتاج إلى التجديد ، و جئت إلى هوميفاي ، فأنت في المكان المناسب الذي تستلهم منه أفضل الأفكار. فنحن ننشر في
قبل و بعد مجموعه من التجديدات المدهشه الغنيه بالحيل الذكيه و الأساليب الإحترافيه لتحويل المنازل القديمه إلى أخرى مودرن تبهر الجميع . و اليوم رحلتنا في منزل تم تجديده على يد نخبه من المبدعين فيnovodeco ، فتحول من شقه كئيبه ذات تصاميم قديمه إلى أخرى عصريه و راقيه ، و سوف نرى كل غرفه من هذا المنزل كيف كانت و كيف أصبحت بعد لمسات التجديد الفنيه.
يظهر عامل الزمن على الغرفه ، فتبدو حزينه و مرهقه ، حيث اللون البني المحروق للأبواب و الأثاث الذي أصبح صيحه قديمه في عالم الديكور ، كما نرى البلاط القديم الذي يحتاج لتغيير بلا شك .
تعد هذه الغرفه بمثابة غرفة المعيشه و الإستقبال لهذا المنزل ، لذا يفترض أن تكون ترحيبيه لتصبح مكان تجمع للعائله و الأصحاب ، و لكنها للأسف لا ترحب بالمناسبات الإجتماعيه إطلاقا ، فهي مظلمه و شاحبه كما أن الأثاث تالف و بالطبع غير مريح للجلوس.
كان لابد من التخلى عن كافة الأثاث القديم ، و استبداله بأثاث عصري ، فنرى هنا أرائك باللون الأحمر الجريء من الجلد الفخم ، بجانب نافذة كبيره ذات زجاج شفاف يسمح بإضاءه جيده . و نلاحظ أيضاُ أن الغرفه أصبحت مشرقه بفضل اللون الأبيض للحائط الذي ساعد على انتشار الضوء ، كما أن الأرضيات تم استبدالها بأخرى من الأخشاب الفاتحه التى عززت دفء المكان.
اعتماد أسلوب الفراغ المفتوح كان له دور في التغلب على صغر مساحة المنزل ، كما أنه يتيح التواصل و الترابط الإجتماعي بين أفراد الأسره ، و نرى هنا أن السفره مع غرفة المعيشه و المطبخ في فراغ واحد مفتوح يتيح تدفق الإضاءه بسلاسه لدعم رفاهية المعيشه في المنزل.
و قد ظهرت طاولة السفره بسطح زجاجي مميز مع قوائم معدنيه لامعه مثل قوائم كراسي السفره لتعطي انطباع مثالي بالعصريه ، كما تم تزيينها بمزهريه تحتوى على ورود حمراء لتتماشى مع الأحمر في غرفة المعيشه و المطبخ.
هذا المطبخ لا يحمل شيء من سمات المطبخ سوى الإسم ، يبدو أنه يمتلك نفس البلاط القديم للأرضيه ، كما أن حوائطه من سيراميك بتصميم قديم يحتاج لإزاله بدون شك .
هذا المطبخ يحتاج لمجهود شاق كما يبدو ، مما يجعلنا متشوقون لرؤيته بعد التجديد!
لن تصدق أن هذا المطبخ هو نفسه ! ، فقد أصبح جديدا تماماً ، ونرى فيه أن المصمم قد اعتمد الأبيض للحوائط و خزانات المطبخ ، و اكتفى بأسطح لامعه باللون الأحمر حتى تتكامل غرف المنزل مع بعضها البعض ، و قد تميزت إضاءة المطبخ عن بقية المنزل بمصابيح بيضاء تتدلى من السقف بطريقه لافته.
كيف يغفو أي شخص في هذه الغرفه لابد وأن الليالي هنا ستكون قاسيه ، بالطبع الصوره توصف الكثير مما لانستطيع قوله ، فالإضاءه سيئه و مخيفه ، كما أن الطلاء و الأرضيات تالفه ، لابد و أن يتم تجديد الغرفه تماما لينعم أصحاب المنزل بنوم هانيء.
تجديدات هذه الغرفه كانت بمثابة انتقام من الغرفه القديمه ، فكل عناصر التصميم حداثيه و أنيقه بشكل مباشر ، فاستخدم المصمم ألوان حياديه من الأبيض و الرمادي مع لمسات من الأسود ، مما أدى لاتساع الفراغ في الغرفه .
و استعان المصمم بأثاث جديد وظيفي و عملي مثل الدولاب ذو الأبواب المنزلقه التى لا تشغل حيز من المكان عند الفتح و الغلق ، كما أن الإضاءه الجديده للغرفه عن طريق نقاط الضوء منحت إضاءه جيده و منعت تكون الظلال المخيفه مثل الغرفه القديمه.
للأسف الحمام في وضع مزري ليس بسبب الزمن فقط ، ولكن لأنه يبدو ضيقا و مزدحما بدون داعي فهذه النقشات في كل حوائط الحمام تشعرك بأن هناك هجوما على كل من ينظر إليها حتى يشعر بالإختناق!..
الهدوء يحل على الحمام الجديد بفضل الحوائط البيضاء ، و ألواح الخشب الدافئه في أحد جوانب الحمام و في الأرضيه ، بالإضافه إلى المرايا الكبيره التى عكست الإضاءه بطريقه محببه. كما تم تغيير المغسله و تزويدها بخزانة خشبيه كبيره تتسع لكافة أدوات الحمام مما يحافظ على أسطح الحمام نظيفه و مرتبه على الدوام.
هذه الشرفه تتصل بالمطبخ لذا فالإهمال الذي كان يصيب المطبخ لابدو و أن يؤثر عليها ، وامتلئت بالكراكيب و الأغراض التالفه ، ولكن المطبخ قد تحول تماما ، فهيا نرى كيف تحولت الشرفه أيضاً ..