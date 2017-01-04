قبل و بعد : شقه عتيقه تتحول إلى منزل عصري أنيق!

اعتماد أسلوب الفراغ المفتوح كان له دور في التغلب على صغر مساحة المنزل ، كما أنه يتيح التواصل و الترابط الإجتماعي بين أفراد الأسره ، و نرى هنا أن السفره مع غرفة المعيشه و المطبخ في فراغ واحد مفتوح يتيح تدفق الإضاءه بسلاسه لدعم رفاهية المعيشه في المنزل.

و قد ظهرت طاولة السفره بسطح زجاجي مميز مع قوائم معدنيه لامعه مثل قوائم كراسي السفره لتعطي انطباع مثالي بالعصريه ، كما تم تزيينها بمزهريه تحتوى على ورود حمراء لتتماشى مع الأحمر في غرفة المعيشه و المطبخ.