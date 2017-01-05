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6 أخطاء ديكورية شائعة ونصائح لتتجنبها!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry غرفة المعيشة
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رغم حرصنا الشديد على الحصول على منزل الحلم المثالي الذي لا تشوبه شائبة إلا أن جميعنا يقع في أخطاء ديكورية شائعة سواء خلال مرحلة التصميم أو التشطيب.. هنا نرصد لكم في هذا المقال ستة أخطاء شائعة في الديكور لتكن على دراية بها ونصائح لتجنب تكرارها لاحقًا!  

1- إكسسوارات في كل مكان!

Apartment , Taghred Elmasry Taghred Elmasry غرفة المعيشة
Taghred Elmasry

Apartment

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

البساطة كَنزُُ وجمال من نوع خاص لا يُدركه الكثيرون.. فقد يكون النموذج الواضح أمامنا خير مثال على تحقيق التناسق بين الألوان في الديكورات فضلًا عن أناقة كل تفصيله من تفاصيله الثمينة إلا كثرة تلك التفاصيل لم يكن في صالح تصميم الغرفة مُطلقًا، فنلاحظ هنا عدد هائل من الإكسسوارات التي يمكن بسهولة الاستغناء عن بعض منها للحصول على مشهد مريح للعين خالي من التكلف وربما التعقيد إن صح القول!

فإن رصدنا معًا كم الإكسسوارات المستخدمة هنا، والتي تتمثل في اللوحات الصغيرة والبراويز المثبتة على الجدران هنا وهناك، ووحدات الإضاءة التي اعتلت كافة الجدران تقريبًا!، والتحف الصغيرة التي زينت الطاولة الخشبية العريضة بمنتصف الغرفة وزواياها المختلفة واللمسة الخضراء المتمثلة في أكثر من ثلاثة أصص زرع ومزهريات بأماكن متفرقة جميعها إكسسوارات مذهلة كان يمكن الاكتفاء بعنصرين منها فقط وبالتالي تكرار اللجوء إليها هنا يعد خطأ حقيقي وواضح في ديكور الغرفة يجب تجنب الوقوع فيه لتحظى بمعيشة عملية.. هادئة المعالم.. ومريحة للنفس. 

2- وحدة تخزينية غير مرغوب فيها

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في الحمامات ذات المساحات الصغيرة يجب علينا أن نحرص كل الحرص على تحقيق التناسق بين أمرين في غاية الأهمية ألا وهم التصميم الداخلي للحمام والأدوات الصحية المقرر الاستعانة بها. هنا لم يؤخذ في الاعتبار مساحة الحمام عند اختيار الأدوات الصحية من بانيو وحوض وقاعدة حمام، فأولًا حجم البانيو أكبر من أن يستوعبه هذا الحمام بتصميمه مستطيلي الشكل.

ثانيًا تلك الوحدة التخزينية المحاطة بلمسات خرسانية مغلفة بالسيراميك لم يكن مرغوب فيها مطلقًا لما لها من أثر سلبي على المساحة أيضًا، فكان يمكن الاكتفاء برف خشبي بسيط أعلى الحوض نفسه مثلًا! وأخيرًا، اللون الأسود معروف بإسهامه في تضييق المساحات وبالتالي يفضل الاستعانة به في الحمامات ذات المساحات الكبيرة.

3- غرفة النوم غير قابلة للدمج مع المطبخ!

Main space homify غرفة نوم
homify

Main space

homify
homify
homify

ربما لا يُعتبر دمج المطبخ مع غرفة النوم أمر شائع الحدوث إلا في الشقق الأستوديو المعروفة بمساحتها الصغيرة وحرص مصمموها على استغلال كل إنش بها أفضل استغلال، إلا أن ذلك لا ينفي خطأ دمج غرفة النوم تلك المساحة الهادئة المصممة للاسترخاء والراحة مع المطبخ بصخبه وفوضاه، لذا كان من الأفضل دمج الأخير مع غرفة المعيشة أو السفرة على سبيل المثال لإعطاء غرف النوم قدرها الكامل من الخصوصية ومنح المطبخ مساحة أكثر عملية.  

4- التصميم رائع ولكن.. الديكورات باهتة!

Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Classic reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

لا نُنكر روعة التصميم الكلاسيكي لغرفة الصالون هذه بسحر تفاصيلها وأثاثها الراقي إلا أنه من المُلاحظ للغاية أن الديكورات فيها باهتة إلى حد كبير جعلها في أشد الحاجة للمسة حيوية مشرقة تمدها بنبض الحياة وتجعلها رغم كلاسيكيتها مواكبة للمسات العصر ومتماشيه معها. فربما سجادة أنيقة باللون الأحمر الداكن أو الأزرق الزاهي كانت لتصنع الفارق!

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5- مساحة غير مستغلة

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

غرفة مكتب عصرية التصميم وكبيرة المساحة الأبيض يغلف جدرانها والخشب يكسي أرضيتها بالكامل. قد يرى بعضنا خطأ واضح في ديكور هذه الغرفة وقد يرى فريق آخر أنها مثالية ومتكاملة لا يشوبها شائبة ولكن الخطأ الحقيقي هنا هو ترك كل هذه المساحة غير مستغلة بشكل أمثل في الوقت الذي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى منه بإمداد الغرفة بجلسة أخرى تستوعب هذه المساحة وتناسبها، كإضافة ركنة صغيرة على شكل حرف L تطل على تلك النافذة الزجاجية الكبيرة وربما يمكن الاكتفاء بأريكة أو شازلونج طويل ينقلك لعالم آخر بحالة الاسترخاء التي يكسبك إياها! 

6- إضاءة غير متناسقة

تشطيب شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة غرفة نوم
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

تشطيب شقة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

الإضاءة يمكن أن تكون نعمة ويمكن أن تكون نقمة في ذات الوقت! فهي إما أن تضفي مزيد من السحر والجمال لديكورات المنزل وتكمل روعة تصميمه الداخلي أو أنها تضر إطلالته كثيرًا كالنموذج المطروح أمامنا. لم يكن اختيار اللون الأحمر في إضاءة قلب السقف المجوف موفقة هنا بل أنها أظهرت مدى عدم التناسق في الألوان بين البنفسجي الذي يغلف الجزء الأكبر من الجدران والأحمر المائل لدرجات الوردي الزاهية. 

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