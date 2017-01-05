6 أخطاء ديكورية شائعة ونصائح لتتجنبها!

البساطة كَنزُُ وجمال من نوع خاص لا يُدركه الكثيرون.. فقد يكون النموذج الواضح أمامنا خير مثال على تحقيق التناسق بين الألوان في الديكورات فضلًا عن أناقة كل تفصيله من تفاصيله الثمينة إلا كثرة تلك التفاصيل لم يكن في صالح تصميم الغرفة مُطلقًا، فنلاحظ هنا عدد هائل من الإكسسوارات التي يمكن بسهولة الاستغناء عن بعض منها للحصول على مشهد مريح للعين خالي من التكلف وربما التعقيد إن صح القول!

فإن رصدنا معًا كم الإكسسوارات المستخدمة هنا، والتي تتمثل في اللوحات الصغيرة والبراويز المثبتة على الجدران هنا وهناك، ووحدات الإضاءة التي اعتلت كافة الجدران تقريبًا!، والتحف الصغيرة التي زينت الطاولة الخشبية العريضة بمنتصف الغرفة وزواياها المختلفة واللمسة الخضراء المتمثلة في أكثر من ثلاثة أصص زرع ومزهريات بأماكن متفرقة جميعها إكسسوارات مذهلة كان يمكن الاكتفاء بعنصرين منها فقط وبالتالي تكرار اللجوء إليها هنا يعد خطأ حقيقي وواضح في ديكور الغرفة يجب تجنب الوقوع فيه لتحظى بمعيشة عملية.. هادئة المعالم.. ومريحة للنفس.