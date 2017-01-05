6 أخطاء ديكورية شائعة ونصائح لتتجنبها!

رغم حرصنا الشديد على الحصول على منزل الحلم المثالي الذي لا تشوبه شائبة إلا أن جميعنا يقع في أخطاء ديكورية شائعة سواء خلال مرحلة التصميم أو التشطيب.. هنا نرصد لكم في هذا المقال ستة أخطاء شائعة في الديكور لتكن على دراية بها ونصائح لتجنب تكرارها لاحقًا!
البساطة كَنزُُ وجمال من نوع خاص لا يُدركه الكثيرون.. فقد يكون النموذج الواضح أمامنا خير مثال على تحقيق التناسق بين الألوان في الديكورات فضلًا عن أناقة كل تفصيله من تفاصيله الثمينة إلا كثرة تلك التفاصيل لم يكن في صالح تصميم الغرفة مُطلقًا، فنلاحظ هنا عدد هائل من الإكسسوارات التي يمكن بسهولة الاستغناء عن بعض منها للحصول على مشهد مريح للعين خالي من التكلف وربما التعقيد إن صح القول!
فإن رصدنا معًا كم الإكسسوارات المستخدمة هنا، والتي تتمثل في اللوحات الصغيرة والبراويز المثبتة على الجدران هنا وهناك، ووحدات الإضاءة التي اعتلت كافة الجدران تقريبًا!، والتحف الصغيرة التي زينت الطاولة الخشبية العريضة بمنتصف الغرفة وزواياها المختلفة واللمسة الخضراء المتمثلة في أكثر من ثلاثة أصص زرع ومزهريات بأماكن متفرقة جميعها إكسسوارات مذهلة كان يمكن الاكتفاء بعنصرين منها فقط وبالتالي تكرار اللجوء إليها هنا يعد خطأ حقيقي وواضح في ديكور الغرفة يجب تجنب الوقوع فيه لتحظى بمعيشة عملية.. هادئة المعالم.. ومريحة للنفس.
في الحمامات ذات المساحات الصغيرة يجب علينا أن نحرص كل الحرص على تحقيق التناسق بين أمرين في غاية الأهمية ألا وهم التصميم الداخلي للحمام والأدوات الصحية المقرر الاستعانة بها. هنا لم يؤخذ في الاعتبار مساحة الحمام عند اختيار الأدوات الصحية من بانيو وحوض وقاعدة حمام، فأولًا حجم البانيو أكبر من أن يستوعبه هذا الحمام بتصميمه مستطيلي الشكل.
ثانيًا تلك الوحدة التخزينية المحاطة بلمسات خرسانية مغلفة بالسيراميك لم يكن مرغوب فيها مطلقًا لما لها من أثر سلبي على المساحة أيضًا، فكان يمكن الاكتفاء برف خشبي بسيط أعلى الحوض نفسه مثلًا! وأخيرًا، اللون الأسود معروف بإسهامه في تضييق المساحات وبالتالي يفضل الاستعانة به في الحمامات ذات المساحات الكبيرة.
ربما لا يُعتبر دمج المطبخ مع غرفة النوم أمر شائع الحدوث إلا في الشقق الأستوديو المعروفة بمساحتها الصغيرة وحرص مصمموها على استغلال كل إنش بها أفضل استغلال، إلا أن ذلك لا ينفي خطأ دمج غرفة النوم تلك المساحة الهادئة المصممة للاسترخاء والراحة مع المطبخ بصخبه وفوضاه، لذا كان من الأفضل دمج الأخير مع غرفة المعيشة أو السفرة على سبيل المثال لإعطاء غرف النوم قدرها الكامل من الخصوصية ومنح المطبخ مساحة أكثر عملية.
لا نُنكر روعة التصميم الكلاسيكي لغرفة الصالون هذه بسحر تفاصيلها وأثاثها الراقي إلا أنه من المُلاحظ للغاية أن الديكورات فيها باهتة إلى حد كبير جعلها في أشد الحاجة للمسة حيوية مشرقة تمدها بنبض الحياة وتجعلها رغم كلاسيكيتها مواكبة للمسات العصر ومتماشيه معها. فربما سجادة أنيقة باللون الأحمر الداكن أو الأزرق الزاهي كانت لتصنع الفارق!
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غرفة مكتب عصرية التصميم وكبيرة المساحة الأبيض يغلف جدرانها والخشب يكسي أرضيتها بالكامل. قد يرى بعضنا خطأ واضح في ديكور هذه الغرفة وقد يرى فريق آخر أنها مثالية ومتكاملة لا يشوبها شائبة ولكن الخطأ الحقيقي هنا هو ترك كل هذه المساحة غير مستغلة بشكل أمثل في الوقت الذي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى منه بإمداد الغرفة بجلسة أخرى تستوعب هذه المساحة وتناسبها، كإضافة ركنة صغيرة على شكل حرف L تطل على تلك النافذة الزجاجية الكبيرة وربما يمكن الاكتفاء بأريكة أو شازلونج طويل ينقلك لعالم آخر بحالة الاسترخاء التي يكسبك إياها!
الإضاءة يمكن أن تكون نعمة ويمكن أن تكون نقمة في ذات الوقت! فهي إما أن تضفي مزيد من السحر والجمال لديكورات المنزل وتكمل روعة تصميمه الداخلي أو أنها تضر إطلالته كثيرًا كالنموذج المطروح أمامنا. لم يكن اختيار اللون الأحمر في إضاءة قلب السقف المجوف موفقة هنا بل أنها أظهرت مدى عدم التناسق في الألوان بين البنفسجي الذي يغلف الجزء الأكبر من الجدران والأحمر المائل لدرجات الوردي الزاهية.