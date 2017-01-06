حوائط المنزل شيء أساسي في ديكوره لذا يجب البحث عن أفكار مبتكرة لتزيينها بشكل ملائم لروح المنزل، وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 9 أفكار مبتكرة لتزيين حوائط منزلك، نتركك مع الصور بالطبع ستلهمك لتطبيقها في منزلك .
المرايا من أكثر الأشياء التي تساعد في جعل المساحة تبدو أكبر، لذا يكثر استخدامها في المساحات الصغيرة وتعمل أيضًا على جعل المكان مشرق ومنير لذا ينصح باستخدامها إذا كنت ترغب في الاعتماد على الأثاث والمفروشات ذات الألوان الداكنة حتى لا يبدو منزلك كئيب .
حديقة المنزل جزء أساسي لا يمكن الاستهانة بأهميته أبدًا، وتزيين جدرانها بفكرة مبتكرة جدًا أمر مهم في جعلها تبدو أجمل، وذلك من خلال تقسيم الجدار إلى مربعات متساوية في الحجم ووضع وحدات إضاءة بداخلها، تخيل معنا المنظر في المساء كيف يبدو، لأجواء رومانسية هادئة وليالي صيفية ممتعة يمكنك الاعتماد على هذا التصميم المذهل للجدران .
هل فكرت يومًا في الابتعاد عن كل المواد التقليدية في طلاء الجدران والاعتماد على النباتات لتكسي جدران حديقتك؟، إذا لم تخطر هذه الفكرة على بالك نحن نقدم لك مثال لها، لإعداد جلسة رائعة مليئة بالدفء والحيوية في حديقة منزلك اعتمد على هذا التصميم في تزيين جدرانها .
تزيين الحوائط ببيوت النور من أكثر الأفكار عبقرية يمكنك أن تجسد أي شيء تريده من خلال بعض الرسومات البارزة من الجبس الأبيض مثلًا، حل رائع لتجسيد أي شيء تراه سواء كان مظهر طبيعي أوأي شكل تريده، يكثر استخدام هذه الأفكار في غرف النوم سواء كانت عادية أو الخاصة بالأطفال.
يمكن لورق الحائط أن ينقل لغرفتك عالم آخر لا يمكن أن تخلقه من خلال طلاء الجدران، وهناك اختيارت كثيرة يمكنك الاختيار من بينها على سبيل المثال المناظر الطبيعية التي تعطي لمنزلك مزيد من الإشراق والحيوية .
يمكنك أن توصل رسائل كثيرة من خلال جدران منزلك عن طريق الكتابة عليها، وهي من الأفكار الحديثة جدًا في تزيين حوائط المنزل، ماذا ستكتب على جدران منزلك لو اتيحت لك الفرصة وفي أي غرفة ستكتب رسالتك ؟.
هناك أكسسوارات كثيرة تصلح أن تكون أداة ممتازة لتزيين جدران منزلك واختيار ما يتناسب مع شخصيتك فإذا كنت من الذين يعشقون الصيد يمكن أن تستعين بهذا المثال وتعليق اكسسوارات نحاسية لأوجه الحيوانات البرية، وإذا كنت من عشاق الفنون القتالية والمبارزة يمكنك أن تعلق سيوف مثلًا على جدران منزلك .
الرسم على الحوائط من أكثر الأشياء شيوعًا في تزيين الحوائط، اختيار الرسمة لا يأتي بطريقة عشوائية بل بترتيبات معينة يحددها الخبراء لكي لا تبدو الرسمة شاذة عن الجو العام للغرفة، على سبيل المثال هذه الغرفة على الطراز البلدي لذا استعان الخبراء بهذه الرسمة التي تجسد زوج من الديوك وبعض الزهور .
يمكن أن تستعين ببعض اللوحات لخلق روح جديدة في الغرفة أو لكسر النمطية في غرفتك، لوحات بسيطة يمكن أن تكون نقطة التركيز في المساحة كلها بل في أحيان كثيرة تكون هذه اللوحات هي نقطة القوة في الديكور كله .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 12 فكرة عبقرية لمداخل المنازل