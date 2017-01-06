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9 أفكار مبتكرة لتزيين حوائط منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
TÜM YAŞAM ALANLARINDA TADİLAT VE DEKORASYON, AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON غرفة المعيشة
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حوائط المنزل شيء أساسي في ديكوره لذا يجب البحث عن أفكار مبتكرة لتزيينها بشكل ملائم لروح المنزل، وفي هذا الموضوع جمعنا لكم 9 أفكار مبتكرة لتزيين حوائط منزلك، نتركك مع الصور بالطبع ستلهمك لتطبيقها في منزلك . 

المرايا

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

المرايا من أكثر الأشياء التي تساعد في جعل المساحة تبدو أكبر، لذا يكثر استخدامها في المساحات الصغيرة وتعمل أيضًا على جعل المكان مشرق ومنير لذا ينصح باستخدامها إذا كنت ترغب في الاعتماد على الأثاث والمفروشات ذات الألوان الداكنة حتى لا يبدو منزلك كئيب . 

صناديق الإضاءة

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. بلكونة أو شرفة
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

حديقة المنزل جزء أساسي لا يمكن الاستهانة بأهميته أبدًا، وتزيين جدرانها بفكرة مبتكرة جدًا أمر مهم في جعلها تبدو أجمل، وذلك من خلال تقسيم الجدار إلى مربعات متساوية في الحجم ووضع وحدات إضاءة بداخلها، تخيل معنا المنظر في المساء كيف يبدو، لأجواء رومانسية هادئة وليالي صيفية ممتعة يمكنك الاعتماد على هذا التصميم المذهل للجدران .  

التزيين بالنباتات

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers حديقة
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

هل فكرت يومًا في الابتعاد عن كل المواد التقليدية في طلاء الجدران والاعتماد على النباتات لتكسي جدران حديقتك؟، إذا لم تخطر هذه الفكرة على بالك نحن نقدم لك مثال لها، لإعداد جلسة رائعة مليئة بالدفء والحيوية في حديقة منزلك اعتمد على هذا التصميم في تزيين جدرانها .   

بيوت النور

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

تزيين الحوائط ببيوت النور من أكثر الأفكار عبقرية يمكنك أن تجسد أي شيء تريده من خلال بعض الرسومات البارزة من الجبس الأبيض مثلًا، حل رائع لتجسيد أي شيء تراه سواء كان مظهر طبيعي أوأي شكل تريده، يكثر استخدام هذه الأفكار في غرف النوم سواء كانت عادية أو الخاصة بالأطفال.

ورق الحائط

TÜM YAŞAM ALANLARINDA TADİLAT VE DEKORASYON, AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON غرفة المعيشة
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

يمكن لورق الحائط أن ينقل لغرفتك عالم آخر لا يمكن أن تخلقه من خلال طلاء الجدران، وهناك اختيارت كثيرة يمكنك الاختيار من بينها على سبيل المثال المناظر الطبيعية التي تعطي لمنزلك مزيد من الإشراق والحيوية . 

الكتابة على الجدران

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن توصل رسائل كثيرة من خلال جدران منزلك عن طريق الكتابة عليها، وهي من الأفكار الحديثة جدًا في تزيين حوائط المنزل، ماذا ستكتب على جدران منزلك لو اتيحت لك الفرصة وفي أي غرفة ستكتب رسالتك ؟. 

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الأكسسوارات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هناك أكسسوارات كثيرة تصلح أن تكون أداة ممتازة لتزيين جدران منزلك واختيار ما يتناسب مع شخصيتك فإذا كنت من الذين يعشقون الصيد يمكن أن تستعين بهذا المثال وتعليق اكسسوارات نحاسية لأوجه الحيوانات البرية، وإذا كنت من عشاق الفنون القتالية والمبارزة يمكنك أن تعلق سيوف مثلًا على جدران منزلك . 

الرسم على الجدران

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

الرسم على الحوائط من أكثر الأشياء شيوعًا في تزيين الحوائط، اختيار الرسمة لا يأتي بطريقة عشوائية بل بترتيبات معينة يحددها الخبراء لكي لا تبدو الرسمة شاذة عن الجو العام للغرفة، على سبيل المثال هذه الغرفة على الطراز البلدي لذا استعان الخبراء بهذه الرسمة التي تجسد زوج من الديوك وبعض الزهور . 

اللوحات

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke غرفة المعيشة
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

يمكن أن تستعين ببعض اللوحات لخلق روح جديدة في الغرفة أو لكسر النمطية في غرفتك، لوحات بسيطة يمكن أن تكون نقطة التركيز في المساحة كلها بل في أحيان كثيرة تكون هذه اللوحات هي نقطة القوة في الديكور كله . 

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شقة مساحتها 75 م² بالرسومات الهندسية تسع 4 أفراد
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