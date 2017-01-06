9 أفكار مبتكرة لتزيين حوائط منزلك

هل فكرت يومًا في الابتعاد عن كل المواد التقليدية في طلاء الجدران والاعتماد على النباتات لتكسي جدران حديقتك؟، إذا لم تخطر هذه الفكرة على بالك نحن نقدم لك مثال لها، لإعداد جلسة رائعة مليئة بالدفء والحيوية في حديقة منزلك اعتمد على هذا التصميم في تزيين جدرانها .